Kinijos premjeras lankysis Šiaurės Korėjoje

Nepaisant kartais įtemptų Kinijos ir Šiaurės Korėjos santykių dėl Pchenjano branduolinės programos, pastaraisiais metais kaimynės palaikė glaudžius santykius, o antradienį Pekinas paskelbė apie aukšto lygio diplomatinius ryšius su uždara branduoline valstybe.
Premjeras Li Qiangas „vadovaus partijos ir vyriausybės delegacijai į KLDR (...) ir surengs oficialų geros valios vizitą spalio 9–11 dienomis“, sakoma Užsienio reikalų ministerijos atstovo pranešime, pavartojant oficialų Šiaurės Korėjos akronimą.
Li Qiangas, aukščiausio rango Kinijos vadovas po prezidento Xi Jinpingo, dalyvaus Šiaurės Korėjos valdančiosios Darbininkų partijos 80-ųjų įkūrimo metinių šventėse, sakoma pareiškime.
Pietų Korėjos naujienų agentūra „Yonhap“ praėjusią savaitę pranešė, kad Šiaurės Korėja, regis, rengiasi didelio masto kariniam paradui, skirtam partijos įkūrimo metinėms paminėti.
Per susitikimą Pekine praėjusį mėnesį Kinijos diplomatijos vadovas Wang Yi paragino kolegą iš Šiaurės Korėjos stiprinti partnerystę. Vos prieš kelias savaites Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas surengė retą vizitą į Kinijos sostinę, kartu su Xi Jinpingu stebėjo paradą, skirtą paminėti Antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-ąsias metines.
Kinija yra gyvybiškai svarbus diplomatinės, ekonominės ir politinės paramos šaltinis Šiaurės Korėjai. Pchenjanas pateisina savo branduolinius ginklus grėsme, kurią, kaip teigia, patiria iš Vašingtono ir jo sąjungininkų, įskaitant Pietų Korėją.
