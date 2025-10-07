Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Kinijos premjeras lankysis Šiaurės Korėjoje

2025-10-07 09:18 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 09:18

Šią savaitę Kinijos premjeras surengs oficialų vizitą Šiaurės Korėjoje, antradienį pranešė Pekinas.

Kinijos vėliava

Šią savaitę Kinijos premjeras surengs oficialų vizitą Šiaurės Korėjoje, antradienį pranešė Pekinas.

REKLAMA
1

Nepaisant kartais įtemptų Kinijos ir Šiaurės Korėjos santykių dėl Pchenjano branduolinės programos, pastaraisiais metais kaimynės palaikė glaudžius santykius, o antradienį Pekinas paskelbė apie aukšto lygio diplomatinius ryšius su uždara branduoline valstybe. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Premjeras Li Qiangas „vadovaus partijos ir vyriausybės delegacijai į KLDR (...) ir surengs oficialų geros valios vizitą spalio 9–11 dienomis“, sakoma Užsienio reikalų ministerijos atstovo pranešime, pavartojant oficialų Šiaurės Korėjos akronimą.

REKLAMA
REKLAMA

Li Qiangas, aukščiausio rango Kinijos vadovas po prezidento Xi Jinpingo, dalyvaus Šiaurės Korėjos valdančiosios Darbininkų partijos 80-ųjų įkūrimo metinių šventėse, sakoma pareiškime. 

REKLAMA

Pietų Korėjos naujienų agentūra „Yonhap“ praėjusią savaitę pranešė, kad Šiaurės Korėja, regis, rengiasi didelio masto kariniam paradui, skirtam partijos įkūrimo metinėms paminėti. 

Per susitikimą Pekine praėjusį mėnesį Kinijos diplomatijos vadovas Wang Yi paragino kolegą iš Šiaurės Korėjos stiprinti partnerystę. Vos prieš kelias savaites Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas surengė retą vizitą į Kinijos sostinę, kartu su Xi Jinpingu stebėjo paradą, skirtą paminėti Antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-ąsias metines. 

Kinija yra gyvybiškai svarbus diplomatinės, ekonominės ir politinės paramos šaltinis Šiaurės Korėjai. Pchenjanas pateisina savo branduolinius ginklus grėsme, kurią, kaip teigia, patiria iš Vašingtono ir jo sąjungininkų, įskaitant Pietų Korėją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų