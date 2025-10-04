Bando pakartoti „Labubu“ sėkmę: vienas žaislų panašus į piktą vaiką

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
24-erių žaislų kūrėjas Runyu demonstruoja lėles, su kuriomis norėtų užkariauti pasaulį. Nedidelė figūrėlė primena ašarą spaudžiantį piktą mažą vaiką. Šis žaisliukas jau sulaukė dėmesio viename Kinijos realybės šou, bet jo kūrėjas nori daugiau nei vien dėmesio.
Jaunasis dizaineris nori pakartoti pasaulį sužavėjusių bjauriai mielų padarėlių „Labubu“ sėkmę. Tos pačios sėkmės vaikosi ir didesnės kompanijos.
„Nors mūsų mastai nėra tokie dideli kaip jų, manau, galime varžytis viename lygyje pagal kūrybiškumą ir kokybę“, – teigia žaislų kompanijos vadovas Zhou Junyu.
Ir gali būti, kad naujas madingas žaislas vėl atsiras Kinijoje.
„Daugelį metų Kinija būdavo tiekėja. O dabar Kinija turi ir tiekimą, ir kūrybiškumą, ir greit pasiekia rinką. Be to, turime skaitmenines platformas. Jos surenka visus tuos duomenis, kuriuos Kinijos prekės ženklai moka panaudoti“, – komentuoja konsultantas Louisas Houdartas.
Kinų kompanijos „Pop Mart“ sukurtas prekės ženklas „Labubu“ per pirmą šių metų pusmetį kompanijai uždirbo beveik 600 mln. eurų.
