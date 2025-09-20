Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kibernetinė ataka sutrikdė didžiųjų Europos oro uostų veiklą

2025-09-20 12:09 / šaltinis: BNS
2025-09-20 12:09

Dėl kibernetinės atakos, nukreiptos prieš registracijos ir įlaipinimo sistemų paslaugų teikėją, sutriko kelių didžiųjų Europos oro uostų veikla, todėl vėluoja ir buvo atšaukti skrydžiai, šeštadienį pranešė pareigūnai.

Oro uostas BNS Foto

Dėl kibernetinės atakos, nukreiptos prieš registracijos ir įlaipinimo sistemų paslaugų teikėją, sutriko kelių didžiųjų Europos oro uostų veikla, todėl vėluoja ir buvo atšaukti skrydžiai, šeštadienį pranešė pareigūnai.

0

„Rugsėjo 19-ąją, penktadienio vakarą, buvo įvykdyta kibernetinė ataka prieš registracijos ir įlaipinimo sistemų paslaugų teikėją, turėjusi įtakos keliems Europos oro uostams, įskaitant Briuselio oro uostą“ – teigiama šio pareiškime.

„Tai turi didelės įtakos skrydžių tvarkaraščiams ir, deja, dėl to skrydžiai vėluos ir bus atšaukti“, – nurodoma jame.

Berlyno Brandenburgo oro uosto pareigūnai pranešė, kad penktadienio vakarą buvo surengta ataka prieš keleivių aptarnavimo sistemų paslaugų teikėją, todėl oro uosto operatoriai nutraukė ryšį su sistemomis.

Užimčiausias Europoje Londono Hitrou oro uostas pranešė, kad „techninė problema“ paveikė keleivių registracijos ir įlaipinimo sistemų paslaugų teikėją.

„Collins Aerospace“, teikianti registracijos ir įlaipinimo sistemas kelioms oro linijų bendrovėms dideliame skaičiuje pasaulio oro uostų, susidūrė su technine problema, dėl kurios keleiviams gali vėluoti išvykstantys skrydžiai“, – sakoma Hitrou oro uosto pranešime.

Oro uostų paslaugų teikėja „Collins Aerospace“ savo ruožtu teigė naujienų agentūrai AFP, kad oro uostai patyrė „su kibernetiniais trikdžiais susijusių“ sutrikimų, kurie paveikė registracijos ir bagažo atidavimo sistemas.

„Sužinojome apie su kibernetiniais trikdžiais susijusius mūsų programinės įrangos MUSE sutrikimus kai kuriuose oro uostuose“, – sakė aerokosminės pramonės įmonė.

Oro uostai patarė keliautojams pasitikrinti savo skrydžių statusą ir atsiprašė už nepatogumus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

