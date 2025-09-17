NIB skolina 20 mln. eurų LTOU infrastruktūrai ir naujai technikai

Anot jo, didžioji dalis finansavimo bus skirta daugiaaukštės automobilių aikštelės Vilniaus oro uoste statybai, taip pat transporto parko atnaujinimui įsigyjant naujus krautuvus, traktorius, sniego valymo mašinas, šluotuvus ir kitą įrangą.
„Įgyvendindami patvirtintą strategiją toliau investuojame į infrastruktūrą, siekdami kurti pasaulinio lygio objektus, palengvinti keliones ir skatinti tvarias veiklas. Vertiname tolesnį bendradarbiavimą su NIB, kuris tęsia partnerystę ir padeda finansuoti šiuos projektus“, – pranešime sakė LTOU finansų direktorius Petras Akstinas.
