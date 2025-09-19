Kelloggas atvirai prisipažino apie kovą su Rusija: „Mes neturime plano“

Jis, beje, neabejoja, kad dviejų dešimčių Rusijos dronų pasirodymas virš Lenkijos buvo sąmoninga provokacija, o ne atsitiktinumas.
Šiame kontekste K. Kelloggas mano, kad būtina priešintis Rusijos provokacijoms, o ne slėptis nuo jų. Ypač kai Maskva griebiasi branduolinio ginklo šantažo.
Jis pateikė Donaldo Trumpo ir Šiaurės Korėjos diktatoriaus Kim Jung Uno derybų 2019 m. pavyzdį.
„Kai Šiaurės Korėja jam pasakė, kad jie yra branduolinė valstybė, Trumpo atsakymas buvo toks: „Aš taip pat. Aš taip pat turiu raudoną mygtuką. Jis didesnis už jūsų, ir mano veikia geriau“. Putinas yra realistas, ir jei jūs padidinsite statymus, jis pasitrauks“, – sakė K. Kelloggas.
Specialusis pasiuntinys pažymėjo, kad Rusijos suartėjimas su Kinija, Iranu ir Šiaurės Korėja kelia grėsmę pasaulinei bendruomenei.
„Anksčiau mes juos laikėme atskirtus, bet dabar jie visi pakėlė galvas. Mes dar neturime plano, kaip į tai reaguoti“, – pripažino K. Kelloggas.
Atsakydamas į klausimą apie JAV ir Rusijos santykių gerėjimo perspektyvas, jis išreiškė nuomonę, kad tai įvyks tik po to, kai Putinas vienaip ar kitaip pasitrauks iš valdžios.
„Kol Rusija neprisijungs prie gerųjų tautų lygos, ji liks atstumta“, – pabrėžė K. Kelloggas.
