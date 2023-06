Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

10:37 | DB: rusams nepavyko sumanymas nustekenti Ukrainos oro gynybą

Per šią gegužę Rusija Ukrainoje panaudojo daugiau nei 300 iranietiškų dronų-kamikadzių „Shahed“. Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba pažymi, kad tai iki šiol intensyviausias šių ginklų panaudojimas kare Ukrainoje.

„Rusija tikriausiai paleidžia tiek daug dronų, siekdama priversti Ukrainą išnaudoti vertingų, pažangių oro gynybos raketų atsargas. Mažai tikėtina, kad Rusijai pasisekė – Ukraina neutralizavo bent 90 proc. paleistų dronų, daugiausia naudodama senesnius ir pigesnius oro gynybos ginklus ir elektroninius trukdžius.

Rusija taip pat tikriausiai bandė rasti ir smogti Ukrainos pajėgoms gerokai už fronto linijos. Tačiau Rusija tebėra labai neefektyvi taikydamas į tokius dinamiškus taikinius iš nuotolio dėl savo prasto taiklumo“, – naujausioje savo ataskaitoje skelbia britų žvalgai.

