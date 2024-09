Svarbiausios dienos naujienos:

(20 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

10:08 | Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 400 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 400 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų rugsėjo 26 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 647 800 kareivių.

Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 8 825 tankų (+10), 17 348 šarvuotųjų kovos mašinų (+44), 18 620 artilerijos sistemų (+71), 1 199 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 959 oro gynybos priemonių (+7), 369 lėktuvų (+0), 328 sraigtasparnių (+0), 15 946 dronų (+67), 2 595 sparnuotųjų raketų (+4), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 25 353 automobilių (+105), 3 190 specialiosios technikos vienetų (+22).

REKLAMA

REKLAMA

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

9:38 | Volodymyrui Zelenskiui – kaltinimai kišimusi į JAV rinkimus

Po Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizito šaudmenų gamykloje Pensilvanijoje kilo pasipiktinimas JAV. Respublikonai apkaltino V. Zelenskį tapus politinio triuko įrankiu, rašo AP.

REKLAMA

Trečiadienį Atstovų Rūmų pirmininkas Mike‘as Johnsonas pareikalavo, kad V. Zelenskis atleisti Ukrainos ambasadorę JAV.

„Ši kelionė akivaizdžiai buvo šališkas rinkimų kampanijos renginys, skirtas padėti demokratams, ir tai akivaizdus kišimasis į rinkimus“, – laiške V. Zelenskiui rašė M. Johnsonas.

M. Johnsonas, kuris yra artimas Donaldui Trumpui, pareiškė, kad nei vienas respublikonas nebuvo pakviestas į ekskursiją po gamyklą. Ekskursiją, anot jo, surengė ambasadorė Oksana Markarova.

REKLAMA

REKLAMA

9:23 | Trumpas kritikavo Zelenskį, kad nepasiekė susitarimo užbaigti karą Ukrainoje

Kandidatas į JAV prezidentus respublikonas Donaldas Trumpas kaltino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį atsisakius sudaryti susitarimą su Maskva, kad būtų užbaigtas Rusijos karas Ukrainoje.

„Mes ir toliau duodame milijardus dolerių žmogui, kuris atsisako sudaryti sandorį“, – per kampanijos mitingą Šiaurės Karolinoje sakė D. Trumpas. „Tiek daug žuvusių žmonių, bet koks susitarimas, net ir pats blogiausias, būtų buvę geriau nei tai, ką turime dabar“, – sakė buvęs JAV prezidentas. Jis pridūrė, kad šalis sunaikinta, jos neįmanoma atstatyti. „Ją atstatyti prireiks šimtų metų. Pinigų atstatymui neužteks, net jei to imsis visas pasaulis“, – sakė D. Trumpas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

D. Trumpas kritikavo prezidentą Joe Bideną ir viceprezidentę Kamalą Harris už nuolatinę paramą Ukrainai ir leido suprasti, kad nutrauks JAV pagalbą šaliai, jei bus perrinktas per JAV prezidento rinkimus lapkričio 5 dieną. „Jie nepasitenkins, kol nepasiųs amerikiečių vaikų, – tvirtino D. Trumpas. – Mes neketiname leisti mūsų kareiviams žūti anapus vandenyno“.

Ketvirtadienį prezidentas Joe Bidenas Baltuosiuose rūmuose turi priimti V. Zelenskį. Ukrainos lyderis ketina pateikti savo „pergalės planą“, kaip nugalėti Rusiją. Jis taip pat ketina susitikti su įstatymų leidėjais JAV Kongrese.

REKLAMA

V. Zelenskis planavo susitikti ir su D. Trumpu. Tačiau naujienų svetainė „Politico“ pranešė, kad toks susitikimas dabar laikomas mažai tikėtinu.

8:39 | Dronų „Shahed“ ataka Kyjive: krintančios nuolaužos sukėlė gaisrą gyvenamajame pastate

Nukritusios Rusijos kovinių dronų skeveldros sukėlė gaisrą gyvenamajame pastate Ukrainos sostinėje, „Telegram“ susirašinėjimo programėlėje pranešė Kyjivo miesto karinė administracija.

„Per kovinių dronų ataką Kyjive pirmame penkiaaukščio gyvenamojo namo aukšte Pečerskio rajone kilo gaisras“, – rašoma pranešime. Pagalbos tarnybos vyksta į įvykio vietą, sakė Kyjivo miesto karinės administracijos vadovas Serhijus Popko.

REKLAMA

Pasak Kyjivo mero Vytalijaus Klyčko, pirminiais duomenimis, gaisras pirmame gyvenamojo namo aukšte kilo dėl nukritusių nuolaužų. Karinė administracija po kelių minučių patikslino, kad pirminiais duomenimis, per Rusijos dronų puolimą dujų vamzdyne buvo pažeistas slėgis, į įvykio vietą skubiai atvyko darbininkai.

Vėliau karinė administracija pridūrė, kad buvo apgadinta apie 20 automobilių. Nuolaužos nukrito ant darželio teritorijos. Pranešimai apie aukas tikslinami.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

7:38 | JAV paskelbė skirianti 375 mln. JAV dolerių karinę pagalbą Ukrainai

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas trečiadienį paskelbė 375 mln. JAV dolerių karinę pagalbą Ukrainai. Į ją įeina didelio tikslumo raketų paleidimo įrenginiai HIMARS, kasetiniai šaudmenys, lengvosios taktinės mašinos.

A. Blinkeno pranešime sakoma, kad Vašingtonas „pristatys šią naują pagalbą kuo greičiau“.

Į paketą įeina HIMARS „sviediniai ir palaikymas“, kasetiniai ir artilerijos šaudmenys, artilerijos šarvuotosios ir lengvosios transporto priemonės, šaunamieji ir „prieštankiniai“ ginklai, tokie kaip „Javelin“ ir TOW raketos, taip pat prieštankinės raketos AT-4 ir patruliniai kateriai. Įranga tiekiama iš JAV karinių atsargų.

REKLAMA

Nuo 2022 m. vasario mėnesio, kai Rusija užpuolė Ukrainą, JAV suteikė Kyjivui maždaug 175 mlrd. JAV dolerių karinę ir ekonominę pagalbą. Į naujausią paketą taip pat įtrauktos „atsarginės dalys, pagalbinė įranga, paslaugos, mokymai ir transportavimas“.

Pernai liepą Vašingtonas pirmą kartą viešai pranešė pasiuntęs Ukrainai kasetinius šaudmenis Rusija tai vadino karo eskalavimu.

Šias mažas bombas, uždarytas konteineriuose, galima paleisti iš žemės arba oro. Jos pasklinda dideliame plote, tačiau nesprogusios kelia pavojų daugelį metų. Jų naudojimą draudžia daugiau nei 100 šalių. Nei Rusija, nei Ukraina nepasirašė šiuos šaudmenis draudžiančios tarptautinės konvencijos, įsigaliojusios 2010 metais. Ukrainos vadovybė tvirtina, kad šie ginklai jai reikalingi apsiginti ir išlaisvinti okupuotas teritorijas.

REKLAMA

7:15 | Putinas griebėsi naujų grasinimų: ar Rusija išdrįs imtis branduolinių ginklų?

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas sugriežtino grasinimus panaudoti branduolinius ginklus, sako JAV Karo studijų institutas (ISW). Anot analitikų, taip jis bando atgrasyti Vakarų šalis.

ISW teigimu, mažai tikėtina, kad Rusija panaudos branduolinį ginklą Ukrainoje ar kur nors kitur pasaulyje ir tik bando padidinti sprendimų priėmimo kontrolę Vakaruose bei užkirsti kelią tolimojo nuotolio smūgių prieš Rusijos Federaciją leidimui sąjungininkų ginkluotei.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasak analitikų, V. Putinas tikriausiai nori įkvėpti naujos gyvybės pavargusiai Kremliaus informacinei operacijai – sukelti naują panikos bangą tarp Vakarų politikų.

ISW primena, kad Kremliaus pareigūnai nuolat griebiasi menkai pagrįstų grasinimų branduoline konfrontacija svarbiausiais politinių debatų Vakaruose momentais. Ši taktika naudojama ir dabar, kai svarstomi tolimojo nuotolio smūgiai Vakarų ginklais Rusijos teritorijoje. Tikslas – sukelti baimę sprendimų priėmėjams.

„ISW“ mano, kad Rusijos branduolinis žvanginimas yra Kremliaus pastangų atgrasyti Vakarus dalis, o ne įrodymas, kad Rusija pasirengusi panaudoti branduolinį ginklą. Mažai tikėtina, kad Rusija panaudos branduolinį ginklą Ukrainoje ar kur nors kitur“, – įsitikinę ekspertai.