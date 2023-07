Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

22:12 | Ukrainos pajėgos surengė galingus smūgius: okupantai patyrė didžiulius nuostolius

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas skelbia, kad okupantams per paskutinę parą buvo suduoti galingi smūgiai.

Ukrainos aviacija per dieną surengė 5 smūgius vietovėms, kuriose buvo sutelktas personalas. Taip pat Ukrainos gynėjai sunaikino 2 žvalgybinius dronus.

Generalinio štabo duomenimis, kariai ir artilerija per dieną pataikė į 3 Rusijos kariuomenės, ginkluotės ir karinės technikos koncentracijos zonas, 9 artilerijos ginklus šaudymo pozicijose, 2 oro gynybos sistemas ir rusų elektroninio karo kompleksą.

21:29 | Maskva svarstytų galimybę grįžti prie grūdų susitarimo, jei bus įvykdyti jos reikalavimai

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pareiškė, kad Maskva apsvarstytų galimybę grįžti prie Ukrainos grūdų susitarimo, jei jos reikalavimai būtų visiškai įvykdyti.

Anot jo, šis susitarimas prarado bet kokią prasmę.

„Dabartinės formos grūdų sandorio tęsimas prarado bet kokią prasmę, – sakė V. Putinas vyriausybės posėdyje, – žinoma, svarstysime galimybę prie jo grįžti, bet tik su viena sąlyga: jei bus visiškai atsižvelgta į visus principus, pagal kuriuos Rusija sutiko dalyvauti sandoryje, ir jie bus įgyvendinti.“

Pirmadienį Rusija atsisakė pratęsti tarpininkaujant Jungtinėms Tautoms ir Turkijai sudarytą susitarimą, užtikrinantį saugų grūdų krovininių laivų išplaukimą iš Ukrainos Juodosios jūros uostų.

20:50 | JAV paskelbė apie naują 1,3 mlrd. dolerių vertės karinės pagalbos Ukrainai paketą

Jungtinės Valstijos trečiadienį paskelbė apie naują 1,3 mlrd. dolerių (1,16 mlrd. eurų) vertės karinės pagalbos Ukrainai paketą, kurį sudaro oro gynybos sistemos, prieštankinės raketos, dronai ir kita įranga.

Šis paketas yra dalis JAV pastangų patenkinti „neatidėliotinus Ukrainos poreikius, skiriant itin svarbius pajėgumus artimiausiu metu ir kartu stiprinant ilgalaikius Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pajėgumus“, sakoma Gynybos departamento pareiškime.

17:55 | Įvardijo, kada ukrainiečiams pavyktų išvaduoti Krymą

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsargos karininkas Andrijus Kramarovas įvardijo, kada šalies ginkluotosioms pajėgoms pavyks galutinai sunaikinti neteisėtai pastatytą Krymo tiltą, rašo UNIAN.

Pasak jo, Ukrainos pajėgos galės smogti Krymo tiltui galutinai tada, kai priartės prie Azovo jūros.

„Siekiant išvaduoti Krymą, būtina įsitvirtinti, t.y. pietuose – kairiajame Chersono srities krante, Zaporižios srityje.

Jei šioje vietoje pavyktų įsitvirtinti, pavyzdžiui, iki šių metų pabaigos, kai tik bus pasiekta Azovo jūra, Krymo tiltas bus sunaikintas iki pamatų“, – teigė jis.

17:37 | Pekinas ruošiasi bendroms karinio jūrų laivyno pratyboms su Maskva

Kinija trečiadienį pranešė, kad išsiuntė karinio jūrų laivyno laivus, rengdamasi bendroms pratyboms su Rusijos jūrų pajėgomis.

Kinija imasi šių veiksmų nepaisydama didėjančių ekonominių ir humanitarinių padarinių Ukrainoje, kurią Rusija jau daugiau kaip metus atakuoja iš oro, jūros ir sausumos.

Pastaraisiais metais Pekinas ir Maskva sustiprino ekonominį bendradarbiavimą ir diplomatinius ryšius, o nuo praėjusių metų vasario, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, jų bendravimas tapo dar glaudesnis.

Nors Pekinas save laiko neutraliu karo klausimu, jo atsisakymas pasmerkti Maskvos invaziją paskatino daugelį Kyjivo sąjungininkų apkaltinti Kiniją palankumu Rusijai.

Kinijos oficialiosios naujienų agentūros „Xinhua“ duomenimis, pratybose dalyvaus daugiau kaip 10 laivų ir per 30 orlaivių.

Nors Kinijos gynybos ministerija ir „Xinhua“ daugiau nepateikė jokių detalių, tačiau manoma, kad artimiausiomis dienomis pratybos bus surengtos Japonijos jūroje.

Pasak Kinijos išplatintų pranešimų, per bendras pratybas daugiausia dėmesio bus skiriama laivų tarpusavio ryšiui, manevravimui formuotėse ir paieškos bei gelbėjimo operacijoms jūroje.

Šios pratybos rengiamos po Pekine įvykusio Kinijos gynybos ministro Li Shangfu ir Rusijos karinio jūrų laivyno vado susitikimo. Tai buvo pirmos oficialios šių valstybių karinio pobūdžio derybos po praėjusį mėnesį įvykusio trumpo privačios karinės bendrovės „Wagner“ maišto.

Susitikimo metu Kinija dar kartą patvirtino savo paramą Maskvai po „Wagner“ sukilimo.

Kinijos gynybos ministerija pareiškė, kad Rusijos karinio jūrų laivyno vadui admirolui Nikolajui Jevmenovui per tas derybas buvo pasakyta, jog Kinija tikisi daugiau bendrų pratybų ir kitų bendradarbiavimo formų, kad gynybos ryšiai pasiektų naują lygį.

16:50 | Ukrainos kaimynės ragina ES pratęsti ribojimus ukrainietiškų grūdų importui

Lenkijos žemės ūkio ministras Robertas Telusas trečiadienį pareiškė, kad Ukrainos kaimynės paragino Europos Sąjungą pratęsti grūdų importo draudimą, kuris baigs galioti rugsėjo 15 dieną, kad būtų išvengta didelių trikdžių rinkai.

„Pasirašėme bendrą penkių šalių – Lenkijos, Bulgarijos, Vengrijos, Slovakijos ir Rumunijos – pareiškimą dėl draudimo importuoti (...) grūdus iš Ukrainos į mūsų šalis pratęsimo iki metų pabaigos“, – sakė R. Telusas po susitikimo su savo kolegomis Varšuvoje, ragindamas ES pritarti ribojimų pratęsimui.

Europos Komisija birželį nusprendė iki rugsėjo 15 dienos pratęsti keletą išimtinių draudimų be muitų importuoti ukrainietiškus grūdus, dėl kurių antplūdžio mažėjo kainos Rytų Europoje ir kilo vietos ūkininkų pyktis.

Draudimai yra tiksliniai ir liečia tik kviečius, kukurūzus, rapsus ir saulėgrąžų sėklas, įvežamus į penkias Ukrainos pašonėje esančias šalis.

Šiuos produktus leidžiama vežti tik tranzitu per minimas penkias šalis, jie negali būti sandėliuojami jų teritorijoje ir įsigyjami vidaus vartojimui.

Trečiadienį Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis paragino ES vykdomąją instituciją dar labiau išplėsti apribojimus.

„Arba Europos Komisija sutiks parengti... taisykles, kuriomis būtų pratęstas šis draudimas, arba tai padarysime patys“, – žurnalistams sakė M. Morawieckis.

Lenkija, tvirta Ukrainos, kovojančios su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis, sąjungininkė, taip pat kritikavo ukrainietiškų grūdų importą, kuris sukėlė vietos ūkininkų protestus.

„Tai nėra nukreipta prieš ukrainiečius, tai yra... už Lenkijos ūkininkus“, – sakė Lenkijos premjeras, pridurdamas, kad Lenkija šiuo metu leidžia grūdų tranzitą iš Ukrainos.

„Tai nekelia grėsmės vidaus rinkos destabilizacijai, todėl palengviname šį eksportą ir sudarome sąlygas tranzitui“, – sakė M. Morawieckis.

Per pastaruosius metus ES tapo pagrindiniu Ukrainos grūdų tranzito ir eksporto maršrutu.

16:30 | Išplito vaizdo įrašas, kuriame esą užfiksuotas Prigožinas

Socialiniuose tinkluose pradėjo plisti vaizdo įrašas, kuriame esą užfiksuotas „Wagner“ karinės bendrovės įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas, besveikinantis savo samdinius Baltarusijoje.

Viename iš oficialių J. Prigožino „Telegram“ kanalų paskelbtame įraše vyras, kurio balsas skamba kaip J. Prigožino, pasveikino smogikus ir liepė jiems elgtis tinkamai, rašo „SkyNews“.

Vyriškis taip pat teigė, kad esą Baltarusijos kariuomenė dabar taps antra geriausia pasaulyje.

Be to, tamsoje nufilmuotame vaizdo įraše į J. Prigožiną panašus vyriškis sako, kad jo smogikai kurį laiką liks Baltarusijoje, o tai, kas vyksta Ukrainos fronte – „gėda“, kurioje „Wagner“ smogikai esą turėtų nedalyvauti.

Vietoje to, pasak vaizdo įraše kalbančio asmens, smogikai turėtų apmokyti baltarusių karių ir ruošti dalyvauti karinėse operacijose Afrikoje. Be to, neatmetama idėja įsitraukti į specialiąją karinę operaciją Ukrainoje.

Visgi „SkyNews“ atkreipia dėmesį, kad nėra tiksliai žinoma, kada buvo nufilmuotas vaizdo įrašas.

15:58 | Kyjivas: per Maskvos išpuolį Odesoje sunaikinta 60 tūkst. tonų grūdų

Kyjivas trečiadienį nurodė, kad Maskva naktinių smūgių metu Odesos uostui sunaikino 60 000 tonų eksportui skirtų grūdų.

Ukrainos teigimu, Maskva tyčia taikėsi į vietas, susijusias su ukrainietiškų grūdų eksportu pagal Maskvos jau nebepratęstą susitarimą.

„Čornomorsko uoste (prie Odesos) taip pat buvo sunaikinta 60 000 tonų grūdų“, – teigė Ukrainos žemės ūkio ministerija.

Ministerija pridūrė, kad grūdai turėjo būti išsiųsti grūdų koridoriumi prieš 60 dienų.

15:30 | Čečėnijos lyderio sūnėnas tapo „Danone“ antrinės įmonės Rusijoje vadovu

Čečėnijos lyderio Ramzano Kadyrovo 32 metų sūnėnas paskirtas „Danone“ antrinės įmonės Rusijoje vadovu, praėjus kelioms dienoms po to, kai Kremliaus nurodymu buvo faktiškai nacionalizuotas Prancūzijos maisto pramonės milžinės parduodamas verslas Rusijoje.

Kaip jau buvo skelbta, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusį sekmadienį oficialiai paskelbtu įsakymu nurodė valstybinei agentūrai „Rosimuščsetvo“ perimti „Danone“ antrinės įmonės ir Danijos „Carlsberg“ valdomos aludarės „Baltika“ akcijas „laikinajam valdymui“.

Naujuoju „Danone“ Rusijos padalinio vadovu paskirtas Čečėnijos vicepremjeras ir regiono žemės ūkio ministras.

„Ibragimas Zakrijevas tapo „Danone Russia“ generaliniu direktoriumi“, – pranešė Čečėnijos nacionalinės politikos, užsienio politikos ir informacijos ministras Achmedas Dudajevas.

„Jo pasirinkimas rodo, kad Čečėnijos vadovo ir Rusijos didvyrio Ramzano Achmatovičiaus Kadyrovo komandos atstovai yra talentingi ir sėkmingi vadovai“, – per „Telegram“ platformą paskelbė A. Dudajevas.

R. Kadyrovas, kuriam vadovaujant Čečėnijoje grobiami ir kankinami politiniai oponentai – vienas entuziastingiausių Rusijos invazijos Ukrainoje rėmėjų, jo batalionai ten kovėsi kartu su Rusijos pajėgomis.

Nuo karo Ukrainoje pradžios iš Rusijos pasitraukė daugiau kaip tūkstantis Vakarų kompanijų.

14:58 | Į Ukrainą atvyko Airijos premjeras

Ukrainoje trečiadienį lankosi Airijos premjeras Leo Varadkaras, pranešė ukrainiečių lyderis Volodymyras Zelenskis.

„Sveikinu Airijos vyriausybės vadovą Leo Varadkarą atvykus į Ukrainą. Šiandien mūsų laukia svarbūs pokalbiai apie saugumą, politinį bendradarbiavimą, teisingumą Ukrainai ir mūsų ekonominį bendradarbiavimą“, – parašė V. Zelenskis socialiniame tinkle „Telegram“.

„Nors Airija yra neutrali šalis, šis neutralumas nereiškia abejingumo, ir tai labai svarbu. Dėkojame už visą jūsų paramą!“ – pridūrė jis.

14:26 | PAR: V. Putinas nedalyvaus BRICS aukščiausiojo lygio susitikime

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nedalyvaus rugpjūtį Pietų Afrikos Respublikoje (PAR) vyksiančiame ekonominio bloko BRICS aukščiausiojo lygio susitikime, trečiadienį nurodė derybų šeimininkės prezidentūra.

Taip užbaigiamos kelis mėnesius trukusios spekuliacijos dėl galimo V. Putino dalyvavimo šiame susitikime.

„Abipusiu susitarimu Rusijos Federacijos Prezidentas Vladimiras Putinas nedalyvaus aukščiausiojo lygio susitikime, tačiau Rusijos Federacijai atstovaus užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas“, – pareiškime sakė PAR prezidento Cyrilo Ramaphosos atstovas spaudai Vincentas Magwenya.

Sprendimas priimtas po konsultacijų, kurias prezidentas surengė pastaraisiais mėnesiais, o vėliausia iš jų įvyko praėjusį vakarą, sakė atstovas.

Rusijos vadovui išduotas Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) arešto orderis, kurį Pretorija, kaip teismo narė, turėtų įgyvendinti, jei jis atvyktų į šalį.

PAR šiuo metu pirmininkauja BRICS grupei, kuriai taip pat priklauso Brazilija, Rusija, Indija ir Kinija ir kuri save laiko atsvara Vakarų ekonominiam dominavimui.

V. Putinas buvo oficialiai pakviestas į rugpjūčio 22–24 dienomis Johanesburge vyksiantį BRICS viršūnių susitikimą, tačiau Pretorija patyrė didelį vidaus ir tarptautinį spaudimą jo nepriimti.

„Prezidentas Ramaphosa yra įsitikinęs, kad viršūnių susitikimas bus sėkmingas, ir ragina tautą suteikti reikiamą svetingumą daugeliui delegatų, kurie atvyks iš įvairių žemyno ir pasaulio dalių“, – sakė V. Magwenya.

TBT arešto orderį V. Putinui ir jo vaiko teisių komisarei išdavė dėl kaltinimų, kad Rusija neteisėtai deportavo ukrainiečių vaikus.

14:10 | Kroatija pasiūlė savo uostus Ukrainos grūdų eksportui

Rusijai sustabdžius „grūdų iniciatyvos“ veikimą, Kroatija pareiškė esanti pasirengusi pasiūlyti savo infrastruktūrą Ukrainos grūdų eksportui alternatyviais maršrutais, skelbia „Ukrinform“.

Apie tai Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos posėdyje pranešė Kroatijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Frano Matušičas.

Pasak jo, Zagrebas „yra pasirengęs padėti surasti naujus Ukrainos grūdų eksporto maršrutus, o Kroatijos geležinkeliai ir uostai prie Adrijos jūros yra vienas iš galimų alternatyvių maršrutų“.

Kroatijos atstovas pabrėžė, kad Rusijai sužlugdžius „grūdų iniciatyvą“, nemažoje dalyje pasaulio šalių kyla bado grėsmė.

„Kroatija nuo pirmųjų Rusijos invazijos dienų tvirtino stovinti Ukrainos ir jos žmonių pusėje. Kroatija yra pasirengusi remti Ukrainą tol, kol to reikės“, – apibendrino F. Matušičas.

13:20 | V. Zelenskis: Rusija taikėsi į objektus, susijusius su grūdų eksporto susitarimu

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį sakė, kad Rusija antrą naktį iš eilės atakuodama Odesos sritį tyčia taikėsi į vietas, susijusias su ukrainietiškų grūdų eksportu pagal Maskvos jau nebepratęstą susitarimą.

„Rusų teroristai tyčia taikėsi į grūdų susitarimo infrastruktūrą ir kiekviena rusų ataka yra smūgis ne tik Ukrainai, bet ir visiems tiems pasaulyje, kas nori normalaus ir saugaus gyvenimo“, – socialinėje žiniasklaidoje sakė V. Zelenskis.

13:00 | Prigožinas buvo susitikęs su Putinu išgerti arbatos – JK žvalgybos atstovas

Jungtinės Karalystės (JK) užsienio žvalgybos tarnybos MI6 vadovas Richardas Moore'as užsiminė, kad „Wagner“ karinės bendrovės įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas yra laisvėje.

Kaip rašo „SkyNews“, iki šiol netylant klausimams apie tai, kur po praėjusį mėnesį surengto maišto Rusijoje dingo „Wagner“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas ir ar jis apskritai dar yra gyvas, JK žvalgybos atstovas užsiminė, kad jis gali būti laisvėje.

„Kiek mes galime pasakyti, tai Prigožinas yra laisvėje“, – teigė R. Moore'as.

Nors Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas J. Prigožiną pavadino išdaviku, JK žvalgybos atstovas atkreipė dėmesį, kad surinkti duomenys rodo, jog „Wagner“ vadas pastarosiomis dienomis netgi buvo susitikę išgerti arbatos kartu su V. Putinu.

„Tokie dalykai man kelia klausimų net man pačiam“, – pridūrė jis.

12:35 | „Wagner“ buvimas Baltarusijoje kelia hibridinio karo grėsmes – Latvijos prezidentas

Samdinių grupuotės „Wagner“ buvimas Baltarusijoje kelia grėsmę, jog bus pasitelkti hibridinio karo metodai, pavyzdžiui, infiltruojantis tarp neteisėtų migrantų, sako Vilniuje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius.

„Negalime atmesti kažkokio hibridinio karo scenarijaus, tokio kaip bandymas panaudoti – ir mes žinome, kad abi mūsų šalys, Latvija ir Lietuva, yra paveiktos Lukašenkos režimo bandymų naudoti migraciją kaip ginklą – kad bus bandoma infiltruot samdinius, panaudoti juos hibridinei karybai. Į visus šiuos scenarijus reikia atsižvelgti“, – sakė E. Rinkevičius.

Vis dėlto per bendrą spaudos konferenciją su Lietuvos vadovu trečiadienį jis teigė neturintis duomenų apie kokią nors konkrečią grėsmę, kurią „Wagner“ judėjimas Baltarusijoje keltų Latvijai.

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda savo ruožtu teigė, jog visiškai nesvarbu, dėl kokių priežasčių šiuo metu vyksta „Wagner“ judėjimas Baltarusijoje, nes jiems numatyti tikslai gali pasikeisti.

„Dažnai yra svarstoma, ar jos gali būti nukreiptos į vieną ar į kitą pusę. Tai nėra esminis dalykas, nes bet kuriuo metu planai gali pasikeisti ir jau vien faktas, kad šios grupuotės yra visiškai artimame nuotolyje nuo mūsų sienų, nuo sienos su Latvija ir sienos su Lietuva, tai kelia papildomą grėsmę“, – sakė Lietuvos vadovas.

12:24 | Ukrainos atstovai: okupantai rengiasi didelio masto atakai

Aukšto rango Ukrainos kariuomenės pareigūnai mano, kad Rusija planuoja surengti didelio masto ataką šiaurės rytinėje Charkivo srityje, tokiu būdu siekiant sumažinti ukrainiečių vykdomo kontrpuolimo galią.

Ukrainos kariuomenės atstovas Serhijus Čerevatas tikino, kad Rusija paruošė „labai stiprią grupę [karių]“, kad šie suduotų smūgius Kupjansko miestui, esančiam už beveik 100 kilometrų nuo Charkivo.

Skaičiuojama, kad okupantai rengiamam puolimui sutelkė daugiau kaip 100 tūkst. karių, 900 tankų ir 550 artilerijos sistemų.

S. Čerevatas taip pat atkreipė dėmėsį, kad Rusijos vadovybė įsakė buvusių kalinių batalionams pasirengti kovai. Tuo metu Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar savo ruožtu pridūrė, kad Kupjansko miesto ataka gali būti rusų okupantų pasitelktos diversinės taktikos dalis, siekiant palengvinti kovas tose teritorijose, kur Ukrainos ginkluotosios pajėgos pasiekia laimėjimų.

Primenama, kad Rusija užėmė Kupjansko miestą pirmosiomis okupantų pradėtos invazijos dienomis, tačiau praėjusį rugsėjo mėnesį Ukrainos pajėgoms pavyko atsikovoti prarastą miestą.

11:40 | Ukrainos gynybos žvalgybos vadovui priskirtas komentaras dėl sprogimo Kryme – klastotė

„Kyrylos Budanovo vardu neva pateiktas komentaras, kad sprogimas poligone Kryme buvo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir gynybos žvalgybos darbas, yra klastotė“, – sakė jis.

Anksčiau apie tai pranešė kelios žiniasklaidos priemonės, remdamosi Ukrainos žvalgybos vadovo vardu pavadintu „Telegram“ kanalu.

11:10 | Ministrė: stebint „Wagner“ judėjimą Baltarusijoje, sienos apsauga išlieka aukščiausio lygio

Stebint samdinių grupės „Wagner“ judėjimą Baltarusijoje, Lietuvos sienos su šia šalimi apsauga išlieka aukščiausiame lygyje ir jis nebus mažinamas, tačiau tiesioginių grėsmių šiuo metu nėra, teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

„Šiuo metu tiesioginių grėsmių nėra mūsų valstybei, bet, žinoma, mes tikrai stebime situaciją atidžiai labai, vyksta nuolatiniai pasitarimai, dirbame su žvalgybos institucijomis ir su kitomis mūsų institucijomis – Krašto apsaugos ministerija bei kariuomene“, – žurnalistams trečiadienį sakė ministrė.

Taip ji kalbėjo po to, kai anksčiau pranešta, jog į stovyklą Baltarusijoje per savaitgalį ir šios savaitės pradžioje atvyko keliasdešimt „Wagner“ automobilių.

„Kalbant apie mūsų sienos apsaugos sustiprinimą, tai jis yra maksimaliai sustiprintas, yra aukščiausiame lygmenyje ir tas nebuvo atšaukta, – sakė A. Bilotaitė. – Tai yra, ir kariuomenės pasitelkimas, ir mūsų pareigūnų darbas, ir atitinkamos mūsų priemonės, kurios yra įdiegtos prie sienos, tai yra, fizinis barjeras, sienos stebėjimo sistemos – šiuo metu viskas tikrai aukščiausiame lygmenyje ir neplanuojama šito lygmens kažkaip mažinti, nes situacija nesikeičia ir mes privalome būti budrūs, tą ir daro visos mūsų institucijos.“

„Wagner“ bosas Jevgenijus Prigožinas birželį surengė maištą prieš Rusijos karinę vadovybę, tačiau vėliau jį nutraukė.

Kremlius tuomet pažadėjo, kad grupės samdiniai galės persikelti į Baltarusiją arba pasirašyti sutartis su Rusijos gynybos ministerija.

10:53 | Ukraina: operacija buvo sėkminga

Ukrainos gynybos žvalgybos vadovo Kyrylos Budanovo vardu išsakytas komentaras, kad Kryme įvykęs sprogimas buvo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir gynybos žvalgybos darbas, yra klastotė, pareiškė Ukrainos gynybos žvalgybos spaudos tarnybos atstovas Andrijus Jusovas.

„Kyrylos Budanovo vardu neva pateiktas komentaras, kad sprogimas poligone Kryme buvo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir gynybos žvalgybos darbas, yra klastotė“, – sakė jis.

Anksčiau apie tai pranešė kelios žiniasklaidos priemonės, remdamosi Ukrainos žvalgybos vadovo vardu pavadintu „Telegram“ kanalu.

„Okupuotame Kryme įvykdyta sėkminga operacija. Priešas slepia žalos mastą ir žmonių nuostolių skaičių“, – sakoma Ukrainos karinės žvalgybos vadovo Kyrylos Budanovo pareiškime.

Maskvos primestos Krymo administracijos vadovas anksčiau sakė, kad trečiadienį kilo gaisras viename mokomajame lauke, todėl nurodyta evakuoti daugiau kaip 2 tūkst. civilių.

„Planuojama laikina keturių vietovių, esančių prie karinio [mokomojo] lauko Kirovskės rajone, gyventojų evakuacija. Tai daugiau kaip 2 tūkst. žmonių“, – sakė Sergejus Aksionovas.

Maskvos primestos administracijos pareigūnai gaisro priežasties nenurodė, bet kai kurios rusų žiniasklaidos priemonės pranešė, kad tame rajone buvo girdimi sprogimai, o filmuotoje medžiagoje matyti į dangų kylantys juodų dūmų stulpai.

Pranešimas pasirodė kelios dienos po to, kai Ukraina jūriniais dronais atakavo Krymo (Kerčės) tiltą – svarbią karinio tiekimo iš Rusijos į Krymą arteriją.

Dėl trečiadienį kilusio gaisro taip pat buvo uždaryta pusiasalį kertančios Tauridės magistralės atkarpa.

Valstybės remiamo laikraščio „Izvestija“ platformos „Telegram“ paskyroje paskelbtoje filmuotoje medžiagoje matyti juodų dūmų stulpai, o dvi kitos rusų žiniasklaidos priemonės pranešė, kad sprogimai tame rajone girdėjosi daugiau kaip dvi valandas.

Autobusų eismas keliais tarp regionų laikinai nukreipiamas kitur, „Telegram“ parašė Nikolajus Lukašenka iš Maskvos primestos Krymo susisiekimo ministerijos.

Tauridės magistralė jungia Krymo rytuose esantį Kerčės uostą su Sevastopoliu vakarinėje pusiasalio pakrantėje.

Rusija Krymą nuo Ukrainos atplėšė ir aneksavo 2014 metais; tarptautinė bendrija šios aneksijos nepripažįsta.

Kyjivas ne kartą sakė, kad planuoja susigrąžinti Krymą.

10:30 | Didelė dalis rusų pajėgų pasiduoda

JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai teigia, kad rotacijos ir aprūpinimo problemos, kurias įvardijo dar prieš atleidimą iš pareigų majoras generolas Ivanas Popovas, iki šiol nėra išspręstos.

Pasak analitikų, tai lemia, kad didelė dalis rusų karių pajėgų, dislokuotų Pietų Ukrainoje, atsisako kovoti ir galiausiai masiškai pasiduoda.

Pastebima, kad I. Popovo įvardyto problemos iki šiol daro įtaką Rusijos kariuomenės operacijoms, vykdomoms Pietų Ukrainoje.

Kai kurie rusų atstovai skelbia, kad Zaporižios kryptimi vienu metu Ukrainos gynėjams pasidavė kelios rusų puolamosios grupės, kurių dydis siekė iki vieno būrio.

09:56 | Po sprogimų Kryme evakuojama daugiau kaip 2 tūkst. asmenų

Rusijos aneksuotame Krymo pusiasalyje trečiadienį kilo gaisras viename mokomajame lauke, todėl nurodyta evakuoti daugiau kaip 2 tūkst. civilių, sakė Maskvos primestos Krymo administracijos vadovas.

„Planuojama laikina keturių vietovių, esančių prie karinio [mokomojo] lauko Kirovskės rajone, gyventojų evakuacija. Tai daugiau kaip 2 tūkst. žmonių“, – sakė Sergejus Aksionovas.

Maskvos primestos administracijos pareigūnai gaisro priežasties nenurodė, bet kai kurios rusų žiniasklaidos priemonės pranešė, kad tame rajone buvo girdimi sprogimai, o filmuotoje medžiagoje matyti į dangų kylantys juodų dūmų stulpai.

Pranešimas pasirodė kelios dienos po to, kai Ukraina jūriniais dronais atakavo Krymo (Kerčės) tiltą – svarbią karinio tiekimo iš Rusijos į Krymą arteriją.

Dėl trečiadienį kilusio gaisro taip pat buvo uždaryta pusiasalį kertančios Tauridės magistralės atkarpa.

Valstybės remiamo laikraščio „Izvestija“ platformos „Telegram“ paskyroje paskelbtoje filmuotoje medžiagoje matyti juodų dūmų stulpai, o dvi kitos rusų žiniasklaidos priemonės pranešė, kad sprogimai tame rajone girdėjosi daugiau kaip dvi valandas.

Autobusų eismas keliais tarp regionų laikinai nukreipiamas kitur, „Telegram“ parašė Nikolajus Lukašenka iš Maskvos primestos Krymo susisiekimo ministerijos.

Tauridės magistralė jungia Krymo rytuose esantį Kerčės uostą su Sevastopoliu vakarinėje pusiasalio pakrantėje.

Rusija Krymą nuo Ukrainos atplėšė ir aneksavo 2014 metais; tarptautinė bendrija šios aneksijos nepripažįsta.

Kyjivas ne kartą sakė, kad planuoja susigrąžinti Krymą.

09:24 | Ukraina dar turi reikšmingų rezervų kontrpuolimui

Ukraina tebeturi reikšmingų rezervų, dar nepanaudotų lėtai vykdomam kontrpuolimui prieš Rusijos pajėgas, antradienį sakė JAV Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas Markas Milley.

Kyjivo pajėgos susiduria su gerai įtvirtintomis rusų pozicijomis, apimančiomis sudėtingus minų laukus, kliūtis tankams, spygliuotos vielos užtvaras ir apkasus, sakė generolas M. Milley, žurnalistų paklaustas, ar Ukrainos kontrpuolimas įstrigo.

Ukraina turi „reikšmingą dar nepanaudotos kovinės galios kiekį“, sakė jis.

„Šiuo metu jie saugo savo kovinę galią ir lėtai, apgalvotai, pastoviai stumiasi per visus tuos minų laukus (...) Tai sunki kova“, – pažymėjo jis.

M. Milley teigimu, dar per anksti laikyti puolimą nenusisekusiu. „Tai truks ilgai, bus sunku, bus kruvina“, – pridūrė jis.

JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas toje pačioje spaudos konferencijoje po virtualaus Ukrainos tarptautinių rėmėjų susitikimo sakė, kad pastangos remti Kyjivo pajėgas toli gražu nesibaigia.

„Priminčiau, kad (...) niekas nesibaigė, toliau generuojame kovinę galią“, – sakė jis ir nurodė, kad šiuo metu Vokietijoje apmokomos ir aprūpinamos trys brigados, be to, ir kitur regione tęsiasi ukrainiečių karių mokymai.

„Mūsų darbas tęsiasi ir padarysime visa, ką galime, kad (...) ukrainiečiams pavyktų“, – pridūrė L. Austinas.

Jungtinės Valstijos greit suformavo tarptautinę koaliciją Ukrainai remti, kai Rusija pradėjo didelio masto invaziją į šią šalį, ir koordinuoja dešimčių valstybių pagalbą Kyjivui.

Nuo 2022 metų vasario, kai prasidėjo invazija, Vašingtonas sutiko skirti daugiau kaip 42 mlrd. dolerių (37,3 mlrd. eurų) vertės karinę pagalbą Kyjivui.

08:49 | ES ir Lotynų Amerikos viršūnių susitikimas pademonstravo nesutarimus dėl Rusijos

Europos Sąjungos, Lotynų Amerikos ir Karibų šalių lyderiams antradienį nepavyko susitarti dėl pareiškimo, kuriuo Rusija būtų pasmerkta dėl karo Ukrainoje, ir tai pademonstravo nesutarimus dėl šios krizės.

Po ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono valstybių bendrijos (CELAC) viršūnių susitikimo paskelbtame bendrame komunikate reiškiamas didelis susirūpinimas konfliktu, bet Rusija neminima.

„Negalime šio Europos Sąjungos ir CELAC viršūnių susitikimo versti susitikimu dėl Ukrainos“, – baigiamojoje spaudos konferencijoje sakė CELAC pirmininkaujantis Sent Vinsento ir Grenadinų premjeras Ralphas Gonsalvesas.

„Tačiau Ukraina neabejotinai yra labai svarbus klausimas Europai ir pasauliui, [kaip] ir kiti konfliktai“, – sakė jis.

Net ir tokią poziciją, priimtą pirmame po aštuonerių metų pertraukos surengtame abiejų blokų viršūnių susitikime, atmetė viena iš maždaug 60 dalyvavusių šalių – kaip manoma, Nikaragva.

Prieš derybas tokie Europos lyderiai kaip Liuksemburgo ministras pirmininkas Xavier Bettelis kalbėjo, kad būtų gėda, jei lyderiai aiškiai nepasakytų, kad dėl kruviniausio pastarųjų dešimtmečių karo Europoje kalta Rusijos agresija.

Viršūnių susitikimo šeimininkas, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis (Šarlis Mišelis), sakė, kad Europa visuomet kartos esanti pasiryžusi „ginti Ukrainą nuo Rusijos agresijos“.

„Jei pažvelgtumėte į šią deklaraciją, (...) apie tą situaciją kalba virtinė dalykų“, – sakė jis.

Tačiau žodžio „Rusija“ komunikate nėra.

08:28 | Suduoti smūgiai rusų kariniam poligonui, esančiam Kryme

Trečiadienį Maskvos statytinis pranešė, kad Krymo pusiasalyje, Kirovoskės rajone, kariniame poligone nugriaudėjo sprogimai, rašo UNIAN.

Maskvos primestas Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas teigė, kad dėl kilusio gaisro kariniame poligone uždarytas netoliese esantis Tavridos greitkelis.

„SkyNews“, remdamasi gubernatoriaus teiginiais, rašo, kad iš viso planuojama evakuoti daugiau kaip 2 tūkst. žmonių.

Su Ukrainos žiniasklaida siejami socialinio tinklo „Telegram“ kanalai tvirtina, kad gaisras kariniame rusų poligone gali būti susijęs su ukrainiečių surengta naktine ataka.

Socialiniame tinkle „Telegram“ taip pat paviešinti vaizdo įrašai iš įvykio vietos, kuriuose užfiksuotas detonuojantis amunicijos sandėlis.

08:11 | J. Bidenas ir Vatikano pasiuntinys aptarė Rusijos karą Ukrainoje

JAV prezidentas Joe Bidenas ir Vatilkano pasiuntinys antradienį aptarė Rusijos invaziją Ukrainoje ir ukrainiečių vaikų deportaciją, pranešė Baltieji rūmai.

J. Bidenas ir kardinolas Matteo Zuppi kalbėjosi apie Vatikano pastangas teikti „humanitarinę pagalbą siekiant palengvinti dideles Rusijos tęsiamos agresijos Ukrainoje kančias ir Vatikano pastangas dėl prievarta deportuotų ukrainiečių vaikų sugrąžinimo“, sakoma Baltųjų rūmų pranešime.

Bolonijos arkivyskupas ir Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas M. Zuppi į Baltuosius rūmus nuvyko paprašius popiežiui Pranciškui, nurodė J. Bideno administracija.

J. Bidenas, kuris yra tik antras JAV prezidentu tapęs katalikas, taip pat palinkėjo Pranciškui tęsti tarnystę bei toliau demonstruoti lyderystę pasaulyje ir sveikino neseniai priimtą popiežiaus sprendimą vieną JAV arkivyskupą paskirti kardinolu, nurodė Baltieji rūmai.

08:04 | Rusai atakavo Odesos regiona antrą naktį iš eilės

Iš susitarimo dėl ukrainietiškų grūdų eksporto pasitraukusi Rusija antrą naktį iš eilės atakavo Ukrainos pietinį Odesos regioną, anksti trečiadienį pranešė vietos gubernatorius.

Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino marionetė Dmitrijus Peskovas teigė, kad antradienį surengta ataka prieš Odesos regioną – kerštas už sprogimus ant Krymo tilto.

Odesos srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis sakė, kad ataka buvo didžiulė, bet detalių nepateikė.

Jis paprašė gyventojų likti slėptuvėse.

Ukrainos oro pajėgos paskelbė, kad rusai iš Juodosios jūros leido raketas „Kalibr“, bet daugiau taip pat nedetalizavo.

Socialinėje žiniasklaidoje paskelbtame vaizdo įraše, kuris, kaip teigiama, padarytas po smūgio, matyti daugiaaukštis daugiabutis su išdužusiais langais ir stiklo šukės gatvėje.

Naujienų agentūra AFP negalėjo patvirtinti šio įrašo autentiškumo.

Oro pavojus praėjusią naktį buvo paskelbtas keliolikoje Ukrainos regionų.

Antradienį per Rusijos smūgius buvo apgadinta objektų Odesos uostamiestyje. Keliomis valandomis anksčiau Maskva pasitraukė iš susitarimo dėl ukrainietiškų grūdų eksporto Juodąja jūra.

Vėliau Kremlius netiesiogiai įspėjo dėl grūdų eksporto ateities ir pareiškė, kad Kyjivas eksporto koridoriumi Juodojoje jūroje esą naudojosi koviniais tikslais.

Svarbiausi antradienio įvykiai: