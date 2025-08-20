Ukrainiečiai Kursko srityje sunkiai sužeidė rusų generolą: buvo apdovanotas Putino

Turkų prezidentas Putinui: Turkija remia taikos derybas dalyvaujant visoms pusėms
Turkų prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas trečiadienį telefonu informavo Rusijos lyderį Vladimirą Putiną, kad Turkija rems procesą dėl taikos Ukrainoje, apimantį „visas puses“, paskelbė prezidentūra.
R. T. Erdoganas pasakė V. Putinui, kad „Turkija nuo karo pradžios nuoširdžiai siekia teisingos taikos ir atsižvelgdama į tai remia požiūrius, kuriais siekiama ilgalaikės taikos dalyvaujant visoms pusėms“, sakoma turkų prezidentūros pranešime.
Turkijoje, palaikančioje draugiškus ryšius ir su Rusija, ir su Ukraina, nuo gegužės įvyko trys rusų ir ukrainiečių derybų raundai.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis naujausius Rusijos smūgius pavadino „demonstratyviais smūgiais“, kurie akcentuoja naujų sankcijų ir muitų Maskvai poreikį, kol diplomatija nebus višiškai veiksminga. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, valstybės vadovas apie tai parašė tinkle „Telegram“.
„Praėjusią naktį per bepiločių orlaivių smūgį Ochtyrkoje, Sumų srityje, buvo sužeista 14 žmonių. Po atakos pagalbos kreipėsi šeima su sužeistais vaikais – 5 mėnesių, 4 metų ir 6 metų amžiaus. Kostiantynivkoje, Donecko srityje, per sklendžiančios bombos smūgį buvo apgadinti penki daugiabučiai, o po griuvėsiais vis dar yra mažiausiai trys žmonės. Gelbėjimo operacija tęsiasi. Taip pat būta klastingo smūgio į dujų paskirstymo stotį Odesos srityje. Apšaudymo taikiniais taip pat tapo Černihivo, Charkivo ir Poltavos sritys. Iš viso buvo panaudota daugiau nei 60 bepiločių orlaivių ir balistinė raketa“, – teigė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad tai yra demonstratyvūs smūgiai, kurie „tik patvirtina būtinybę daryti spaudimą Maskvai, būtinybę įvesti naujas sankcijas ir muitus, kol diplomatija nebus visiškai veiksminga“. V. Zelenskis padėkojo visiems partneriams, padedantiems Ukrainai nutraukti Rusijos karą.
„Kartu su Jungtinėmis Valstijomis, Europa ir visais, kurie siekia taikos, kiekvieną dieną dirbame, kad užtikrintume saugumą. Mums reikia tvirtų saugumo garantijų, kad būtų užtikrinta tikrai patikima ir ilgalaikė taika“, – nurodė jis.
Antradienį, rugpjūčio 19 d., 19.30 val. Rusija atakavo Ukrainą dviem balistinėmis raketomis „Iskander-M“ ir 93 bepiločiais orlaiviais kamikadzėmis „Shahed“ bei įvairiais imitaciniais bepiločiais, kurie buvo paleisti iš skirtingų krypčių. Ataką atrėmė Ukrainos orlaiviai, oro gynybos raketų daliniai, elektroninės karybos pajėgos, bepiločių orlaivių komandos ir mobiliosios ugnies grupės.
Pirminiais duomenimis, iki trečiadienio, rugpjūčio 20 d., 9 val. Ukrainos oro gynybos pajėgos šalies šiaurėje ir rytuose perėmė arba nuslopino vieną balistinę raketą „Iskander-M“ ir 62 įvairaus tipo bepiločius orlaivius. Raketų ir bepiločių orlaivių smūgiai buvo užfiksuoti 20 vietų.
Lavrovas pareiškė, kad saugumo garantijų Ukrainai aptarimas be Maskvos yra kelias į niekur
Trečiadienį Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas perspėjo, kad bet kokių Vakarų saugumo garantijų Ukrainai aptarimas be Rusijos dalyvavimo yra „kelias į niekur“.
„Vakarai puikiai supranta, kad rimtas saugumo garantijų svarstymas be Rusijos Federacijos yra utopija, kelias į niekur“, – žurnalistams sakė S. Lavrovas.
„Mes negalime sutikti, kad dabar siūloma spręsti kolektyvinio saugumo klausimus be Rusijos Federacijos“, – sakė jis.
S. Lavrovas apkaltino Europos lyderius „nevykusiais bandymais“ pakeisti JAV prezidento Donaldo Trumpo poziciją Ukrainos klausimu.
„Regime tik agresyvų padėties eskalavimą ir gana nevykusius bandymus pakeisti JAV prezidento poziciją“, – sakė jis, turėdamas omenyje pirmadienį įvykusį D. Trumpo susitikimą su Europos lyderiais ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
„Iš ten buvusių europiečių neišgirdome jokių konstruktyvių minčių“, – sakė S. Lavrovas.
Rusija teigia užėmusi tris gyvenvietes Ukrainos rytuose
Trečiadienį Rusijos kariuomenė pareiškė užėmusi tris kaimus rytų Ukrainoje. Maskva praneša apie naujus teritorinius laimėjimus, nepaisant JAV vadovaujamų taikos pastangų ir diplomatinių veiksmų siekiant užbaigti konfliktą.
Rusijos gynybos ministerija „Telegram“ kanale teigė, kad jos kariuomenė „toliau smelkiasi gilyn“ į ukrainiečių gynybą Donecko srityje, užėmė Sucheckės ir Pankivkos kaimus. Jie yra netoli fronto ruožo, kuriame Rusijos kariuomenė praėjusią savaitę pralaužė Ukrainos gynybą, tarp logistikos centro Pokrovsko ir Kostiantynivkos.
Gretimoje vidurio rytų Dnipropetrovsko srityje Rusijos armija pranešė užėmusi Novogeorgijivkos kaimą. Maskvos kariuomenė liepą pirmą kartą įžengė į regioną, kuriame anksčiau kovos nevyko.
Šie naujausi laimėjimai pasiekti JAV ir Europos lyderiams dedant pastangas tarpininkauti taikos susitarimui, kuris užbaigtų jau ketvirtus metus vykstantį karą.
Per vizitą Vašingtone Volodymyras Zelenskis Donaldui Trumpui padovanojo karo veterano golfo lazdą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per savo vizitą Vašingtone šią savaitę padovanojo JAV lyderiui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) golfo lazdą, kuri priklausė kariui, kovojusiam su Rusijos invazija, antradienį pranešė Kyjivas.
D. Trumpas, golfo mėgėjas, kuriam priklauso keli golfo aikštynai, priėmė dovaną ir mainais įteikė V. Zelenskiui simbolinius Baltųjų rūmų raktus, pranešė Ukrainos vadovo biuras.
Po ginču pasibaigusio vizito vasarį Baltuosiuose rūmuose V. Zelenskis pasitelkė kitokią diplomatiją, imdamas liaupsinti D. Trumpą viešuose pasirodymuose ir girdamas jo pastangas užtikrinti taiką.
„Ukrainos prezidentas padovanojo JAV prezidentui golfo lazdą“, – antradienį pranešė V. Zelenskio biuras.
Lazda anksčiau priklausė Kostiantynui Kartavcevui – ukrainiečių kariui, kuris „pirmaisiais Rusijos invazijos mėnesiais gelbėdamas savo ginklo brolius neteko kojos“, teigė biuras.
V. Zelenskis parodė D. Trumpui vaizdo įrašą su K. Kartavcevu, nurodė pareigūnai.
Vėliau antradienį Ukrainos veteranų organizacija „United by Golf“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame D. Trumpas, laikydamas golfo lazdą, dėkoja K. Kartavcevui.
„Ką tik stebėjau tavo smūgį. Daug žinau apie golfą ir tavo smūgis yra puikus“, – vaizdo įraše sakė D. Trumpas.
„Jūs esate nuostabus žmogus, ir jūs tiesiog toliau žaidžiate golfą ir darote visus kitus dalykus. Jūsų šalis yra puiki šalis. Mes stengiamės sugrąžinti jai gerbūvį“, – pridūrė jis.
Baltuosiuose rūmuose besilankantys užsienio šalių lyderiai bando pelnyti D. Trumpo palankumą įvairiomis dovanomis.
Vasario pabaigoje britų ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) įteikė jam kvietimą oficialiam vizitui su laišku, pasirašytu karaliaus Charleso III (Karolio III).
Priežastys, kodėl Putinas niekada neišdrįs susitikti su Zelenskiu
Pirmadienį atrodė, kad buvo pasiektas susitarimas dėl Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio susitikimo planavimo. Tačiau netrukus pasirodė Rusijos reakcija. CNN pateikė paaiškinimą, kodėl V. Putinas nėra ir galbūt niekada nebus pasiruošęs susitikti su V. Zelenskiu.
„Buvo aptarta mintis, kad būtų tikslinga išnagrinėti galimybę padidinti Rusijos ir Ukrainos atstovų lygį“, – sakė Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas.
Jis nepaminėjo nei V. Putino, nei V. Zelenskio pavardžių, taip pat lieka neaišku, apie kokį lygį jis kalbėjo.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas antradienį vėliau interviu kalbėjo taikesniu tonu.
„Mes neatmetame jokių darbo formų – nei dvišalių, nei trišalių. Bet kokie aukščiausių pareigūnų kontaktai turi būti ruošiami labai atsargiai“, – nurodė jis.
Kremliaus kalba reiškia, kad Rusija dar toli gražu nėra pasirengusi tokiam susitikimui. Kaip pastebi CNN, tai tikrai neturėtų būti staigmena.
Kaip teigia Chatham House Rusijos ir Eurazijos programos direktorė Orysia Lutsevich, jeigu toks susitikimas įvyks, V. Putinas turės pripažinti savo nesėkmę sėdant kalbėtis su „prezidentu, kurį jis laiko neegzistuojančios šalies juokdariu“.
Anot jos, tai būtų didžiulis tono pasikeitimas, kurį būtų sunku paaiškinti Rusijos žmonėms. Anot jos, V. Putinas šitiek laiko bandė išaiškinti rusams, kad V. Zelenskis yra neteisėtas Ukrainos vadovas, o Ukraina yra Vakarų marionetinė valstybė, todėl kiltų klausimas, kodėl jis staiga ėmė su juo kalbėtis.
Rusija taip pat nuolat reikalauja, kad Ukraina surengtų rinkimus prieš pasirašant bet kokį galutinį taikos susitarimą. Rusija vengia minėti V. Zelenskio pavardę, dažniau renkasi Ukrainos valdžią įvardyti „Kyjivo režimu“.
Naujienų apie Rusiją analitikė ir mokslininkė Tatjana Stanovaja sako, kad nors V. Putinas nelaiko susitikimo su V. Zelenskiu kritiškai svarbiu karo, kuris Rusijai yra labiau susijęs su konfrontacija su Vakarais nei su Ukraina, jis vis dėlto pasiryžtų susitikti, jei manytų, kad susitikimas bus sėkmingas.
„Svarbiausi reikalavimai turi būti pateikti, o V. Zelenskis turi sutikti apie juos kalbėti“, – sako ji.
Šiuo metu V. Zelenskis atmetė Rusijos reikalavimus, tarp kurių yra ir Ukrainos vis dar kontroliuojamų teritorijų atidavimas. Tačiau, jos teigimu, V. Putinas mano, kad D. Trumpas yra raktas, galintis pakeisti padėtį.
Anot jos, Rusija gali bandyti išlaikyti JAV savo pusėje, padarydama tai, ką pasiūlė J. Ušakovas, ir pasiūlydama naują Stambulo derybų raundą, bet su aukštesnio lygio delegacija. Tačiau jis nerizikuos „pasala“, kad susėdus su V. Zelenskiu išgirstų, jog visi jo reikalavimai yra atmetami.
D. Trumpas pirmadienį paskelbė, kad pradėjo rengti V. Zelenskio ir V. Putino susitikimą. V. Putinas šiuo metu neturi jokios priežasties sutikti. Nedarydamas jokių nuolaidų, jis buvo apdovanotas didingu susitikimu Aliaskoje, D. Trumpo atsisakymu reikalauti paliaubų ir visų iki šiol pateiktų sankcijų ultimatumų atšaukimu.
Šiek tiek sumažinusi naktinių dronų atakų prieš Ukrainą mastą rugpjūtį, Rusija pirmadienio naktį vėl jas sustiprino, paleisdama 270 dronų ir 10 raketų. Jei D. Trumpo spaudimas V. Zelenskiui dar nedavė Maskvai norimų rezultatų, visada galima pasitelkti karinę jėgą, pastebi leidinys.
Šiuo metu vienintelis neaiškus dalykas Rusijai yra tai, ką D. Trumpas apkaltins, kai naujausios jo pastangos žlugs.
Austrija taip pat teigia, kad priimtų Vladimirą Putiną nepaisydama TBT arešto orderio
Austrija antradienį pasekė Šveicarijos pavyzdžiu ir pareiškė, kad priimtų Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, jei šis atvyktų derybų dėl taikos Ukrainoje, nors Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) yra išdavęs jo arešto orderį.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) pasiūlė Rusijos ir Ukrainos lyderių, Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio, taikos viršūnių susitikimą surengti Europoje, „galbūt Šveicarijoje“.
„Aš siūlau Ženevą“, – antradienį parodytame interviu Prancūzijos televizijai LCI sakė E. Macronas.
Šveicarų užsienio reikalų ministras Ignazio Cassisas (Injacijus Kasisas) netrukus spaudos konferencijoje pasakė, kad tam tikromis aplinkybėmis V. Putinui būtų leista atvykti į Šveicariją.
Šveicarijos vyriausybė pernai nustatė „taisykles dėl neliečiamumo suteikimo asmenims, kuriems išduotas tarptautinis arešto orderis“, sakė I. Cassisas.
Jis patikslino, jog tai taikytina tik tais atvejais, kai šie asmenys atvyksta į taikos konferencijas, o ne privačiais tikslais.
I. Cassiso teigimu, Šveicarija yra visiškai pasirengusi surengti tokį susitikimą, ir akcentavo didelę savo neutralios šalies patirtį tokiais klausimais.
Tačiau jis atkreipė dėmesį, kad Rusijos santykiai su Šveicarija yra pablogėję, nes Bernas nusprendė taikyti tokias pačias sankcijas kaip ir Europos Sąjunga (ES), kai Rusija 2022-ųjų vasarį pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainą.
„Sena tradicija“
Kaimyninėje Austrijoje kancleris pareiškė, jog jei taikos derybos vyks šios šalies teritorijoje, ji susisieks su TBT, „kad prezidentas Putinas galėtų jose dalyvauti“.
Austrijos kancleris Christianas Stockeris (Kristianas Štokeris) teigė, kad birželį per Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizitą jis jau pasiūlė tokias derybas surengti Vienoje.
„Mūsų sostinė turi senas tradicijas kaip dialogo vieta“, – teigiama kanclerio pareiškime, kuriame primenama, kad Vienoje yra įsikūrusios kelios tarptautinės organizacijos.
Austrija – ES, bet ne NATO narė – anksčiau siekė glaudžių ryšių su Rusija, tačiau santykiai pablogėjo, Maskvai 2022 metų vasarį užpuolus Ukrainą.
Šveicarija, nepaisydama tarptautinių sankcijų, praėjusį mėnesį leido Rusijos delegacijai, vadovaujamai Federacijos Tarybos vadovės Valentinos Matvijenko, dalyvauti Pasaulio parlamentų pirmininkų konferencijoje.
Bernas pareiškė, kad veikė pagal įstatymus ir tarptautinius susitarimus.
Šveicarijos pareigūnai gali leisti taikyti išimtis dėl kelionių apribojimų, „ypač jei asmuo vyksta dalyvauti tarptautinėje konferencijoje“, tuo metu naujienų agentūrai AFP sakė Šveicarijos užsienio reikalų ministerijos atstovas.
TBT išdavė V. Putino arešto orderį dėl neteisėtos Ukrainos vaikų deportacijos.
V. Putinas praėjusį kartą Ženevoje lankėsi 2021 metų birželį, kai susitiko su tuometiniu JAV prezidentu Joe Bidenu (Džo Baidenu).
Vėliausios dvišalės Rusijos ir Ukrainos derybos vyko Stambule. Maskva Turkiją laiko draugiškesne šalimi, nors ji yra NATO narė.
Ukrainos policija: Sumų srityje per rusų dronų smūgius sužeista 12 žmonių
Ukrainos policija trečiadienį pranešė, kad Sumų srityje per naktinius rusų dronų smūgius buvo sužeista 12 žmonių, įskaitant du vaikus.
Pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ nurodoma, kad smūgiai Ochtyrkoje buvo dalis didelės dronų atakos prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą.
Nurodoma, kad padaryta reikšmingos žalos gyvenamiesiems namams ir kitiems pastatams.
Rusija taip pat smogė Ukrainos pietiniam Odesos regionui, kur buvo sužeistas vienas žmogus, sakė srities gubernatorius Olehas Kiperis. Pasak jo, Izmajile padaryta žalos degalų infrastruktūros ir pramonės objektams.
Ukrainiečių oro pajėgos „Telegram“ pranešė, kad praėjusią naktį rusai atakavo Ukrainą 93 dronais ir dviem balistinėmis raketomis „Iskander-M“.
Buvo numušta ar taikinių nepasiekė 62 dronai ir viena raketa.
Trumpas apie tai, kodėl bando užbaigti karą Ukrainoje: „Noriu pabandyti patekti į dangų“
Donaldas Trumpas antradienį pasakė, kad susitarimas dėl taikos Ukrainoje gali padidinti jo šansus patekti į dangų, pajuokaudamas, kad tikimybė, jog žengs pro rojaus vartus, šiuo metu nėra didelė.
79-erių JAV prezidentas pirmiau yra sakęs, kad nori nutraukti Rusijos karą Ukrainoje, tikėdamasis už tai gauti Nobelio taikos premiją.
Tačiau kitą dieną po to, kai Baltuosiuose rūmuose priėmė Ukrainos ir kelių Europos valstybių vadovus, D. Trumpas pareiškė, kad jo motyvai nėra visai žemiški.
„Noriu pabandyti patekti į dangų, jei tai yra įmanoma“, – duodamas interviu televizijos kanalo „Fox News“ ryto pokalbių laidai „Fox & Friends“ sakė D. Trumpas.
Trumpas: geriau, jei Zelenskis ir Putinas susitiktų be manęs
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas „šiuo metu rengiasi“ dvišaliam susitikimui, rašo „Sky news“.
„Dabar manau, kad būtų geriau, jei jie susitiktų be manęs“, – pareiškė D. Trumpas.
„Jei reikės, aš vyksiu“, – sako jis.
JAV ir NATO jau rengia saugumo garantijas Ukrainai: „Reuters“ skelbia detales
JAV ir Europos derybininkai pradėjo nagrinėti saugumo garantijas Ukrainai, rašo „Reuters“. JAV prezidentas Donaldas Trumpas teigė esąs pasiryžęs užtikrinti saugumo garantijas Kyjivui.
Taip pat buvo kalbama, kad sąjungininkai galėtų suteikti Ukrainai garantijas, atitinkančias NATO 5 str. Tačiau kol kas daug klausimų lieka neatsakyta.
„Reuters“ komentavę pareigūnai pranešė, kad Pentagonas rengia planus, kokią paramą, be ginklų tiekimo, galėtų suteikti Vašingtonas.
Pareigūnai įspėjo, kad JAV ir Europos specialistams prireiks laiko, kad nuspręstų, kas būtų kariniu požiūriu įmanoma ir priimtina Kremliui.
Du su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai „Reuters“ pranešė, kad vienas iš variantų – siųsti į Ukrainą Europos pajėgas, tačiau jų vadovavimą ir kontrolę perduoti JAV. Šaltiniai pridūrė, kad kariai nebūtų su NATO vėliavomis, bet veiktų savo šalių vėliavomis.
Spaudos konferencijoje Baltieji rūmai pareiškė, kad JAV galėtų padėti koordinuoti saugumo garantijas Ukrainai.
D. Trumpas viešai atmetė galimybę dislokuoti JAV pajėgas Ukrainoje, tačiau antradienį atrodė, kad jis paliko galimybę kitokiam JAV kariniam dalyvavimui. Interviu „Fox News“ jis užsiminė, kad Vašingtonas galėtų suteikti oro paramą Ukrainai.
„Kalbant apie saugumą, (europiečiai) yra pasirengę siųsti karius, mes esame pasirengę jiems padėti, ypač, tikriausiai, ... iš oro, nes niekas neturi to, ką turime mes, jie tikrai neturi“, – sakė D. Trumpas.
Jis nepateikė daugiau detalių.
JAV oro parama galėtų būti teikiama įvairiais būdais, įskaitant oro gynybos sistemų tiekimą Ukrainai ir skrydžių draudimo zonos nustatymą JAV naikintuvais.
Nuo 2022 m. JAV į Kyjivą išsiuntė ginklų ir šaudmenų už milijardus dolerių. D. Trumpo administracija buvo trumpam sustabdžiusi šių ginklų tiekimą.
Tiekimas atnaujintas, o D. Trumpas pažadėjo siųsti ginklus, pirmiausia gynybinius, kad padėtų Ukrainai.
Macronas perspėja: artimiausios 15 dienų bus kritinės dėl Ukrainos
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas perspėjo, kad artimiausios 15 dienų sprendžiant Ukrainos saugumo garantijų klausimą bus kritinės, rašo „Politico“.
Jis pagyrė Donaldo Trumpo pasiryžimą suteikti Kyjivui „labai geras saugumo garantijas“.
„Reikia atlikti visą darbą, susijusį su saugumo garantijomis. Artimiausios 15 dienų bus mums labai svarbios, kad galėtume užbaigti darbą su amerikiečiais ir suteikti šioms saugumo garantijoms konkretų turinį“, – sako jis.
E. Macronas ir keletas kitų Europos lyderių nutraukė vasaros atostogas, kad pirmadienį prisijungtų prie Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskyio deryboms Baltuosiuose rūmuose. Penktadienį D. Trumpas Aliaskoje susitiko su Vladimiru Putinu.
„Didžiausias pokytis pastarosiomis dienomis yra tai, kad jis pripažino būtinybę užtikrinti Ukrainos saugumą“, – prancūzų žiniasklaidai sakė E. Macronas.
Kokios tiksliai bus siūlomos saugumo garantijos, neaišku, tačiau E. Macronas teigia, kad „britai, prancūzai, vokiečiai, turkai ir kiti yra pasirengę vykdyti operacijas, ne fronto linijoje, ne provokuojančias, bet raminančias operacijas ore, jūroje ir sausumoje“.
E. Macronas taip pat perspėjo, kad nereikėtų siekti greitos taikos ir tikėti Kremliaus žodžiais. Jo teigimu, Rusija yra „destabilizuojanti jėga“ ir „plėšrūnas, pabaisa prie mūsų durų“.
„Norime užtikrinti, kad šis taikos susitarimas leistų ukrainiečiams atkurti savo šalį ir gyventi taikoje, kad po šio taikos susitarimo jie turėtų pakankamą atgrasymo galią, kad nebūtų vėl užpulti, ir kad europiečiai galėtų gyventi taikoje ir saugiai“, – priduria jis.
Šiuo metu vyksta derybos dėl D. Trumpo, Vladimiro Putino ir V. Zelenskio susitikimo.
Po žinios apie galimą susitikimą Vengrijoje – Trumpo pokalbis su Orbanu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas kalbėjosi su Vengrijos premjeru Viktoru Orbanu, skelbia „NBC News“.
Anksčiau šią savaitę pasirodė pranešimų, kad Vengrija galėtų būti šalis, kurioje galėtų vykti Volodymyro Zelenskio, Vladimiro Putino ir D. Trumpo susitikimas.
Nenurodytas D. Trumpo administracijos pareigūnas ir dar vienas asmuo, artimas jo administracijai, „Politico“ teigė, kad JAV slaptosios tarnybos ruošiasi viršūnių susitikimui Vengrijoje.
Tenykštis ministras pirmininkas Viktoras Orbanas palaiko artimus santykius su Donaldu Trumpu nuo jo pirmosios kadencijos laikų.
Leidinio pašnekovai pažymėjo, kad Slaptosios tarnybos dažnai tikrina įvairias potencialias tokių susitikimų vietas, todėl viršūnių susitikimo vieta dar gali pasikeisti. Tačiau, pasak informuotų šaltinių, Budapeštas yra pirmasis Baltųjų rūmų pasirinkimas.
Kaip kitos galimos dvišalio susitikimo vietos taip pat minimos Ženeva, Šveicarija ir Vatikanas. Pats V. Putinas esą siūlė Maskvą.
Vašingtone susitiko aukščiausio rango JAV ir Europos karininkai deryboms dėl Ukrainos
Vašingtone antradienį susitiko aukščiausio rango JAV ir Europos karininkai, kad aptartų galimo taikos susitarimo Ukrainoje mechanizmą.
Susitikimas vyko, JAV prezidentui Donaldui Trumpui atmetus galimybę siųsti amerikiečių karius paremti susitarimą, ir pareiškus, kad saugumo garantijos Ukrainai galėtų apimti JAV paramą ore.
Siekdamas užbaigti karą, D. Trumpas pirmadienį į Baltuosius rūmus pakvietė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir Europos lyderius, praėjus trims dienoms po D. Trumpo susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Aliaskoje.
Tačiau nors D. Trumpas teigė, kad V. Putinas sutiko susitikti su V. Zelenskiu ir pritarti kai kurioms Vakarų šalių teikiamoms saugumo garantijoms Ukrainai, Kyjivas ir Vakarų sostinės į šiuos pažadus reagavo labai atsargiai, o daugelis detalių tebėra neaiškios.
V. Putinas pasiūlė surengti susitikimą su V. Zelenskiu Maskvoje, teigė trys šaltiniai, informuoti apie JAV prezidento ir V. Putino pokalbį telefonu.
Vienas šaltinis teigė, kad V. Zelenskis iš karto atsisakė susitikti jo šalies užkariautojo sostinėje.
Vis dėlto JAV prezidentas, atskirai susitikęs su V. Putinu ir V. Zelenskiu, pareiškė esąs atsargiai optimistiškai nusiteikęs dėl šio proceso.
„Dabar pamaniau, kad būtų geriau, jei jie susitiktų be manęs, tiesiog pasižiūrėti“, – antradienį konservatyviam radijo laidos vedėjui Markui Levinui sakė Trumpas.
„Pamatysime, kaip jiems seksis“, – pridūrė.
Vakarų lyderiams siekiant susitarimo, aukščiausio rango JAV karininkas generolas Danas Caine'as (Danas Keinas) susitiko su Europos karininkais, kad aptartų „geriausius galimus Ukrainos taikos susitarimo variantus“, naujienų agentūrai AFP pranešė JAV gynybos pareigūnas.
Jų pokalbiai vyko prieš trečiadienį vyksiantį virtualų 32 NATO valstybių narių karinių vadų susitikimą.
D. Trumpas, ilgą laiką griežtai kritikavęs milijardus dolerių JAV paramą Ukrainai nuo 2022-aisiais prasidėjusios plataus masto Rusijos invazijos, anksčiau pareiškė, kad Europos šalys yra pasirengusios siųsti karius į Ukrainą, kad būtų užtikrintas bet koks susitarimas.
„Prancūzija ir Vokietija, kelios iš jų, JK (Jungtinė Karalystė), nori turėti karius vietoje“, – televizijai „Fox News“ sakė D. Trumpas.
„Mes esame pasirengę jiems padėti, tikriausiai ypač ore", – teigė jis.
Paklaustas, kokias garantijas D. Trumpas turi, kad JAV kariai nebus siunčiami, jis atsakė: „Na, turite mano garantiją, o aš esu prezidentas.“
Sąjungininkai aptaria tolesnius veiksmus
Baltieji rūmai vėliau dar labiau sustiprino D. Trumpo pareiškimus, tačiau pateikė nedaug naujų detalių apie viršūnių susitikimą ar saugumo garantijas.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit) žurnalistams sakė, kad D. Trumpas „galutinai pareiškė, jog JAV karių Ukrainoje nebus“ ir kad JAV oro pajėgų panaudojimas buvo „pasirinkimas ir galimybė“.
Ji tvirtino, kad V. Putinas pažadėjo D. Trumpui susitikti su V. Zelenskiu, ir teigė, kad aukščiausio rango JAV pareigūnai koordinuoja veiksmus su Rusija dėl viršūnių susitikimo.
D. Trumpas pirmadienį dramatiškai nutraukė susitikimą su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais, kad paskambintų Rusijos lyderiui.
Radijo laidų vedėjas M. Levinas paklausė prezidento apie D. Trumpo metodą tokiose sudėtingose derybose, o prezidentas atsakė: „Tai greičiausiai labiau instinktas nei procesas.“
Sąjungininkai išreiškė abejonių, ar V. Putinas tikrai atvyks į dvišalį susitikimą, tačiau europiečiai po derybų su D. Trumpu tikisi galimo taikos susitarimo.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) ir Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) surengė virtualias konsultacijas su maždaug 30 Ukrainos sąjungininkų, žinomų kaip „Norinčiųjų koalicija“.
K. Starmeris jiems pasakė, kad koalicijos komandos ir JAV pareigūnai netrukus susitiks, kad „pasiruoštų užtikrinimo pajėgų dislokavimui, jei karo veiksmai baigtųsi“, sakė Dauningo gatvės atstovas.
Europa mano, kad Trumpo derybos žlugs, bet vis tiek nori, kad jos vyktų: štai koks planas
Europa mano, kad Donaldo Trumpo taikos derybos žlugs. Vis dėlto europiečiai nori, kad jos vyktų – jie nori išbandyti Vladimiro Putino blefą, rašo „Politico“. Planas yra toks: prisidėti prie D. Trumpo taikos pastangų, kol jis supras, kad V. Putinas nesiekia rimtai užbaigti karo.
Europos lyderiai netiki, kad V. Putinas nuoširdžiai siekia taikos, todėl jų strategija yra pataikauti D. Trumpui ir girti jį, kol jis pagaliau priims tą pačią išvadą ir supras, kad reikia imtis griežtesnių priemonių Kremliaus atžvilgiu.
„Europos pusė mano, kad tai yra abipusiai naudingas požiūris. Jie bus labai laimingi, jei JAV prezidentas sugebės derėtis dėl Ukrainos karo pabaigos su reikšmingomis saugumo garantijomis, tačiau pagrindinis planas yra iššaukti Rusijos lyderį ir eiti už griežtesnes sankcijas“, – rašo leidinys.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, kuris dėjo didžiausias pastangas užkirsti kelią karui Ukrainoje diplomatinėmis priemonėmis bendraudamas su V. Putinu, dabar yra bene labiausiai atviras, kad V. Putinas nėra rimtai nusiteikęs siekti taikos ir vis dar yra pasiryžęs sunaikinti nepriklausomą, demokratinę Ukrainą.
„Ar manau, kad prezidentas Putinas nori taikos? Atsakymas yra ne. Jei norite žinoti mano giliausius įsitikinimus: ne. Ar manau, kad prezidentas Trumpas nori taikos? Taip“, – sakė E. Macronas.
„Nemanau, kad prezidentas Putinas nori taikos. Manau, kad jis nori Ukrainos kapituliacijos. Būtent tai jis ir pasiūlė“, – sako jis.
Slava Ukraini, smert kacapam!
Ukrainiečiai Kursko srityje sunkiai sužeidė rusų generolą: buvo apdovanotas Putino
Ukrainos Specialiųjų operacijų pajėgos skelbia, kad Kursko srityje buvo sunkiai sužeistas rusų generolas leitenantas Esedulla Abačevas, rašo „Ukrainska Pravda“.
Jo automobilis apšaudytas naktį iš rugpjūčio 17 d. į 18 d.
Dėl sužalojimų generolui buvo amputuota ranka ir koja. Jis buvo skubiai nugabentas lėktuvu į Maskvą.
Ukraina anksčiau teigė, kad užpuolimo metu E. Abačevas ėjo Rusijos „Šiaurės“ pajėgų grupės vado pavaduotojo pareigas. Regioniniai žiniasklaidos šaltiniai pranešė, kad 2024 m. pradžioje jis buvo paskirtas naujai suformuoto Leningrado karinio apygardos vadovo pavaduotoju.
Prezidentas Vladimiras Putinas 2022 m. liepos mėn. apdovanojo E. Abačevą Rusijos didvyrio vardu už jo vaidmenį užimant Ukrainos miestą Lysychanską, kai jis vadovavo Luhansko liaudies milicijos 2-ajam armijos korpusui.