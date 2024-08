Žemėlapyje pavaizduota teritorija, kurią Karo tyrimų instituto turimais duomenimis, kontroliuoja Ukrainos kariuomenė. Punktyru pažymėjo rusų gynybos linijos.

Vokietijos Bundestago Gynybos komiteto vadovas Markusas Faberis nemato problemų dėl Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms perduotos vokiškos ginkluotės naudojimo Kursko srities teritorijoje, o Ukrainos kariams linki sėkmės.

Politikas tai parašė socialiniame tinkle X, praneša „Ukrinform“.

„Tas, kuris pradeda grobikišką karą prieš kaimyninę šalį, paverčia savo nacionalinę teritoriją karo veiksmų zona. Ukrainos ataka Kursko kryptimi yra visiškai teisėta ir pagrįsta kariniu požiūriu“, – pabrėžė parlamentaras.

Anot jo, tai verčia Rusiją išvesti savo pajėgas iš Rytų Ukrainos.

M. Faberis pažymėjo, kad šia operacija Ukraina įrodo savo veiksnumą. Tai taip pat parodo Rusijos gyventojams, kad grobikiškas jų diktatoriaus karas atsiliepia ir Rusijos piliečiams, o ne tik ukrainiečiams.

„Rusija ir rusai turėtų būti suinteresuoti nutraukti agresijos karą. Lieka tik palinkėti Ukrainos gynėjams sėkmės, taip pat ir prie Kursko. Kuo labiau jiems seksis, tuo greičiau Kremliuje supras, kad Ukrainoje jie nieko neįstengs laimėti. Tai ir tik tai gali pakeisti agresoriaus mąstyseną“, – pabrėžė Gynybos komiteto vadovas.

M. Faberis akcentavo būtinybę perduoti Ukrainai daugiau amunicijos ir artilerijos, taip pat didesnio nuotolio ginklų, pavyzdžiui, vokiškų raketų „Taurus“.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos puolimo Kursko srityje metu sugebėjo pralaužti net dvi rusų gynybos linijas, kurioms Rusijos valdžia per pastaruosius 2,5 metų išleido 15 mlrd. rublių (apie 160 mln. eurų). Ukrainiečiai užtruko mažiau nei parą įveikti gerai įrengtus, tačiau menkai saugomus įtvirtinimus.

OSINT analitikas Brady Africkas, kuris, naudodamasis palydovinėmis nuotraukomis, sudarė Rusijos įtvirtinimų žemėlapį, Kursko srities Korenevo ir Sujanskio rajonuose pastebėjo dvi gynybos linijas – palei pačią sieną ir 5-10 km nuo jos. Sprendžiant iš B. Africko žemėlapio, antroji linija buvo priešais Sudžą ir už 15 km nuo Korenevo kaimo, į kurį, Ukrainos ir Rusijos šaltinių duomenimis, Ukrainos kariuomenė jau buvo įžengusi. Kitaip tariant, ukrainiečiams prireikė maždaug paros laiko, kad įveiktų dvi per karą Rusijos pastatytas įtvirtinimų linijas.

