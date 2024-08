Svarbiausi įvykiai:

Tai pranešė leidinys „Krym Realii“, remdamasis Rusijos transporto ministerijos vadovu Romanu Starovoitu, rašo „Ukrinform“.

„Rusijos Federacijos susisiekimo ministerijos vadovas Romanas Starovoitas pareiškė, kad Krymo tilto (Kerčės tilto, jungiančio Rusijos teritoriją su aneksuotu Krymu) saugumas tebėra didžiausias prioritetas. Šiuo tikslu naudojami konteinerinio tipo patikros moduliai“, – rašoma pranešime.

Pasak R. Starovoito, važiuojant Krymo tiltu lengvasis automobilis tikrinamas šešias minutes, autobusai – iki 15 minučių.

Anksčiau Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka pranešė, kad Rusijos valdžia sugriežtino važiavimo per Kerčės tiltą taisykles. Anot jo, maždaug už 10 km nuo tilto pradeda veikti radioelektroninės kovos priemonės, trikdančios GPS. Be to, automobiliai tikrinami taip pat, kaip kertant sieną.

Kerčės tiltas užtikrina transporto srautą į okupuotą Krymą iš Rusijos teritorijos. Prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą, civilinis oro eismas šia kryptimi buvo uždarytas. Todėl tiltui tenka dvigubas krūvis. Jis padidėja pavasario ir vasaros mėnesiais.

Po daugiau kaip 2 metų patiriamos nuolatinės Rusijos agresijos Ukraina pradėjo puolimą – antradienio rytą mažiausiai 300 Ukrainos karių įžengė į Kursko sritį, rašo „The Telegraph“.

Teigiama, kad Ukrainos vykdomos puolimo operacijos Kursko srityje, panašu, nerodo lėtėjimo ženklų.

Pasak leidinio, Ukraina per 48 valandas užėmė daugiau teritorijos nei per 2023 metų kontrpuolimą.

„Ukrainos kariuomenė greitai užėmė 350 kvadratinių kilometrų Rusijos teritorijos ir paėmė į nelaisvę dešimtis rusų... Per mažiau nei 48 valandas Ukraina užėmė daugiau teritorijos nei per visą nelemtą 2023 metų vasaros kontrpuolimą“, – pažymima publikacijoje.

Be to, publikacijoje pažymima, kad Ukrainos pradėtos puolimo operacijos Kursko srityj atskleidė, jog Rusija nepasimokė iš „Wagner“ karinės bendrovės smogikų žaibiško Rostovo užėmimo per 2023 m. įvykusį birželio maištą.

Be jau nuspėjamų Kremliaus grasinimų sunaikinti Ukrainą kaip valstybę ir taip pat, jei prireiks, panaudoti brnaduolinius ginklus, Rusija galiausiai nereagavo į Kursko puolimą.

„The Telegraph“ atkreipia dėmesį, kad fronto linijoje naudojami ukrainiečių F-16 naikintuvai taip pat kelia daugybę priežasčių, kodėl Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas turėtų nerimauti.

Kursko srityje dėl karo veiksmų keleiviams laikinai uždarytos geležinkelio stotys Sudžoje, Koreneve ir Psiole. Tai pranešė Rusijos žiniasklaida, kuria remiasi UNIAN.

Pažymima, kad, siekdama užtikrinti eismo saugumą Kursko srityje, Rusijos valdžia atlieka papildomus infrastruktūros patikrinimus ir instruktuoja darbuotojus.

Rusijos geležinkelių atstovai pareiškė, kad, išskyrus Sudžos ir Korenevo rajonus, visur kitus pervežimai vykdomi įprasta tvarka. Jie taip pat pažymėjo, kad keleiviai gali grąžinti bilietus be papildomų rinkliavų.

Kaip rašė UNIAN, rugpjūčio 6 d. buvo pranešta apie įsiveržimą į Kursko sritį iš Ukrainos teritorijos. Rugpjūčio 7 d. Rusijos socialiniai tinklai skelbė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos perėmė kelių srities gyvenviečių kontrolę ir stumiasi į Rusijos teritorijos gilumą.

Ketvirtadienio vakarą rusams apšaudant Chersono sritį, Beryslave buvo sunkiai sužeistas 71 metų vyras, Antonivkoje nukentėjo dar du vyrai.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Okupantai apšaudė Beryslavą. Sunkiai sužeistas 71 metų vietos gyventojas. Jam – trauminė peties amputacija ir šlaunikaulio lūžis“, – rašoma pranešime.

Vyras nugabentas į ligoninę.

Antonivkoje per priešo bepiločio orlaivio ataką buvo sužeisti du žmonės. 58 metų vyrui buvo diagnozuota sprogimo sukelta trauma ir kojos sužalojimas. Dabar medikai jam teikia reikiamą pagalbą. Taip pat nukentėjo 49 metų vyras. Jam nustatyta sprogimo sukelta trauma ir skeveldrinis sužeidimas apatinėje nugaros dalyje. Nukentėjusiajam buvo suteikta reikiama pagalba. Jis bus gydomas ambulatoriškai.

Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad apie 11 val. Rusijos kariškiai vėl apšaudė Chersoną, buvo sužeista 23 metų moteris.

Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad karą Ukrainoje pradėjusi Rusija dabar turi atsakyti už savo veiksmus.

„Rusija atnešė karą į mūsų kraštą ir turėtų pajusti, ką padarė“, – vakariniame kreipimesi pareiškė V. Zelenskis, tačiau tiesiogiai nepaminėjo Ukrainos puolimo Rusijos Kursko srityje.

Rusų pareigūnai pranešė, kad antradienį Ukrainos kariai, tankai ir šarvuočiai įsiveržė į Rusijos pietvakarinę Kursko sritį, todėl Maskva pasiuntė savo karius ir aviacijos dalinius prie sienos.

Tai vienas rimčiausių Kyjivą remiančių kovotojų įsiveržimų per sieną, dėl kurio Rusijos kariuomenės vadovybė kritikuojama nepasimokiusi iš ankstesnių išpuolių.

Tačiau Kyjivas oficialiai nepripažįsta, kad operacija apskritai vyksta. Aukščiausi pareigūnai atsisako komentuoti šį klausimą net ir su anonimiškumo sąlyga.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis ketvirtadienį jau tris kartus informavo prezidentą Volodymyrą Zelenskį apie padėtį fronte.

Tai vakariniame kreipimesi pranešė V. Zelenskis, rašo portalas „rbc.ua“.

Pasak prezidento, visi O. Syrskio pranešimai yra rezultatyvūs ir būtent tokie, kokių dabar reikia valstybei.

„Esu dėkingas kiekvienam kariui, kiekvienam kareiviui ir vadui, kurie gina mūsų, ukrainiečių, pozicijas ir vykdo mūsų gynybos užduotis“, – sakė V. Zelenskis.

Jis pažymėjo, kad ukrainiečiai žino, kaip pasiekti savo tikslus, ypač kare.

„Rusija atnešė karą į mūsų žemę ir turi pajusti, ką padarė. O mes stengsimės kuo greičiau pasiekti savo tikslus – teisingos taikos sąlygomis. Ir tai bus“, – pabrėžė prezidentas.

Be O. Syrskio, ketvirtadienį V. Zelenskiui pateikė ataskaitas gynybos ministras Rustemas Umerovas ir Ukrainos saugumo tarnybos vadovas Vasilijus Maliukas.

Rugpjūčio pradžioje vyriausiasis vadas O. Syrskis pareiškė, kad okupantai didelių nuostolių kaina tam tikruose rytų fronto ruožuose pasiekė nedidelių laimėjimų. ISW duomenimis, rusai pasistūmėjo Torecko kryptimi ir spaudžią Ukrainos ginkluotąsias pajėgas prie Pokrovsko.

Rusijos kariuomenės vadas Valerijus Gerasimovas sulaukia vis daugiau kritikos po to, kai Ukrainos kariai įsiveržė į Kursko sritį.

Tačiau, pasak leidinio „Bloomberg“, kurį cituoja ukrainiečių naujienų portalas UNIAN, aiškėja, kad V. Gerasimovas ir kito aukšto rango pareigūnai ignoravo žvalgybos perspėjimus.

Pasak Kremliui artimo asmens, likus dviem savaitėms iki Ukrainos pajėgų puolimo pradžios Kursko srityje, V. Gerasimovas ir kiti aukšto rango pareigūnai gavo žvalgybos įspėjimus, kad Ukrianos kariai telkia pajėgas prie sienos su Rusija.

Visgi, kaip rašo leidinys, tokius žvalgybos perspėjimus rusų kariuomenės vadai tiesiog ignoravo. Be to, apie tai nebuvo informuotas ir Rusijos dabartinis vadovas Vladimiras Putinas.

Tad galiausiai Rusijos pajėgos savo teritorijoje buvo užkluptos netikėtai, o rusų kariai beveik nesipriešino po to, kai Ukrainos kariai įžengė į Kursko sritį.

Ir nors mažai tikėtina, kad dabartinis Rusijos kariuomenės vadovas V. Gerasimovas bus atleistas iš savo užimamų pareigų, Kremliaus kantrybės dėl jo dabartinio vadovavimo šalies kariuomenei senka, teigė „Bloomberg“ šaltinis.

Belgorode, Rusijoje, nugriaudėjo sprogimai, skelbia UNIAN. Tuo metu socialiniame tinkle „Telegram“ taip pat buvo paviešinta fotografija, kurioje matomas juodų dūmų debesis.

Rusijos Dūmoje buvo iškeltas klausimas, ar reikėtų dėl situacijos Kursko srityje, kur įsiveržė Ukrainos kariuomenė, šauktis pagalbos iš sąjungininkų Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijoje (KSSO).

Parlamentaras Konstantinas Zatulinas pareiškė, kad Rusija „turi tvarkytis pati“.

„Ne, nesikreips. Būtų labai keista, jeigu Rusija, kuri yra pagrindinė KSSO šalis, prašytų kieno nors pagalbos savo pačios teritorijoje. Ką jūs čia ruošiatės pasikviesti pagalbos Rusijai į Kursko sritį? Kazachus norite pasikviesti ar armėnus? Ką? Kažkokius kvailus klausimus užduodate“, – „Gazeta“ cituojamas Rusijos Dūmos NVS šalių, Eurazijos integracijos ir ryšių su tautiečiais komiteto vicepirmininkas K. Zatulinas.

Ukrainos pajėgos Kursko srityje rugpjūčio 6-ąją pradėjo puolimą ir per tris dienas gerokai pasistūmėjo gilyn į Rusijos teritoriją. Rusijos generalinio štabo vadas Valerijus Gerasimovas rugpjūčio 7-ąją viešai pažadėjo V. Putinui, kad „operacija bus užbaigta priešininko sutriuškinimu ir išėjimu į valstybės sieną“.

Kariaudama savo gynybinį karą prieš neteisėtą Rusijos agresiją, Ukraina turi teisę smogti priešui ten, kur mano esant reikalinga, įskaitant jo teritoriją.

Tai ketvirtadienį Briuselyje per spaudos konferenciją pareiškė ES atstovas spaudai Peteris Stano, praneša „Ukrinform“ korespondentas.

„Mes manome, kad Ukraina kariauja teisėtą gynybinį karą prieš neteisėtą agresiją, ir, remdamasi šia pagrįsta teise gintis, Ukraina turi teisę smogti priešui ten, kur ji mano esant reikalinga, net tik savo, bet ir priešo teritorijoje“, – sakė P. Stano, paklaustas, ar Ukrainos gynybos pajėgų puolamoji operacija Kursko srityje laikoma pagrįstos ukrainiečių teisės gintis dalimi.

ES atstovas pabrėžė, kad Europos Sąjungos pozicija dėl agresyvaus Rusijos karo prieš Ukrainą nesikeičia – Bendrija visiškai remia Ukrainą, įgyvendinančią savo pagrįstą teisę gintis.

„Mūsų principinė ir bendra pozicija yra tokia: Ukraina patyrė neteisėtą agresiją. Todėl Ukraina kariauja teisėtą gynybinį karą. Pagal tarptautinę teisę Ukraina turi teisę gintis, o ši teisė apima ir smūgius priešui jo teritorijoje“, – pridūrė P. Stano.

Kaip pranešė „Ukrinform“, anksčiau JAV valstybės departamentas, komentuodamas įvykius Kursko srityje, pareiškė, kad Ukraina pati priima sprendimus dėl karo veiksmų.

Ukrainos įsiveržimas Kursko srityje kenkia Kremliaus lyderio Vladimiro Putino, kaip „paprastų rusų gynėjo“ įvaizdžiui, todėl tai gali sustiprinti Ukrainos argumentus, kad JAV ir Europos Sąjungos (ES) valstybės neturėtų bijoti Rusijos grasinimų dėl karo eskalacijos, skelbia „Bloomberg“.

„Ukrinform“, cituodama leidinį, V. Putino pradėta invazija Ukrainos teritorijoje nulėmė Ukrainos sprendimą įsiveržti į Rusijos teritoriją. Būtent pastarieji įvykiai sukėlė sumaištį Kremliuje, o Kremliaus kariuomenė tam nebuvo pasiruošusi.

„Tai pirmas kartas nuo Antrojo pasaulinio karo, kai kitos valstybės kariuomenė užpuolė Rusiją“, – rašo „Bloomberg“.

Dar trečiadienį V. Putinas iškvietė kariuomenės ir saugumo tarnybų vadovus pasiaiškinti, nes Rusijos tinklaraštininkai, aktyviai rašantys apie karo įvykius,apkaltino aukščiausius pareigūnus „stulbinančia nekompetencija“.

Savo ruožtu Ukraina nieko nepaskelbė, kokie yra pagrindiniai šalies pajėgų įsiveržimo į Rusijos teritoriją tikslai. Tačiau teorijų, pasak leidinio, yra ne viena.

Manoma, kad tokiu būdu Ukraina esą bando užimti tam tikrą teritorijos dalį Rusijoje tam, kad vėliau galimų taikos derybų su Maskva metu turėtų tam tikrą derybinį žetoną. Taip pat užsimenama ir apie tai, kad Ukrainos pajėgos tokiu būdu bando sumažinti patiriamą spaudimą fronto linijose ir nukreipti rusų kariuomenės dėmesį kitose kovos vietose.

„Tai sustiprino Ukrainos moralę. Be to, tai taip pat pamynė Kremliaus atsargiai kuriamą Putino, kaip paprastų rusų gynėjo, įvaizdį“, – rašė „Bloomberg“.

<...> Tikėtina, kad toks žingsnis sustiprins Kyjivo argumentus, kad JAV ir Europos sąjungininkai neturėtų bijoti Kremliaus grasinimų dėl tolimesnės eskalacijos, o Ukrainai turėtų būti leista kovoti su V. Putinu bet kokiu būdu, kuris, jų įsitikinimu, yra geriausias, siekiant priartėti prie karo pabaigos“, – teigiama leidinyje.

Beveik 20 Kursko srities gyvenviečių visiškai arba iš dalies kontroliuoja Ukrainos ginkluotosios pajėgos, rašo UNIAN.

Teigiama, kad kovos vyksta 430 kvadratinių kilometrų plote.

Vokietijos Bundestago Gynybos komiteto vadovas Markusas Faberis nemato problemų dėl Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms perduotos vokiškos ginkluotės naudojimo Kursko srities teritorijoje, o Ukrainos kariams linki sėkmės.

Politikas tai parašė socialiniame tinkle X, praneša „Ukrinform“.

„Tas, kuris pradeda grobikišką karą prieš kaimyninę šalį, paverčia savo nacionalinę teritoriją karo veiksmų zona. Ukrainos ataka Kursko kryptimi yra visiškai teisėta ir pagrįsta kariniu požiūriu“, – pabrėžė parlamentaras.

Anot jo, tai verčia Rusiją išvesti savo pajėgas iš Rytų Ukrainos.

M. Faberis pažymėjo, kad šia operacija Ukraina įrodo savo veiksnumą. Tai taip pat parodo Rusijos gyventojams, kad grobikiškas jų diktatoriaus karas atsiliepia ir Rusijos piliečiams, o ne tik ukrainiečiams.

„Rusija ir rusai turėtų būti suinteresuoti nutraukti agresijos karą. Lieka tik palinkėti Ukrainos gynėjams sėkmės, taip pat ir prie Kursko. Kuo labiau jiems seksis, tuo greičiau Kremliuje supras, kad Ukrainoje jie nieko neįstengs laimėti. Tai ir tik tai gali pakeisti agresoriaus mąstyseną“, – pabrėžė Gynybos komiteto vadovas.

M. Faberis akcentavo būtinybę perduoti Ukrainai daugiau amunicijos ir artilerijos, taip pat didesnio nuotolio ginklų, pavyzdžiui, vokiškų raketų „Taurus“.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos puolimo Kursko srityje metu sugebėjo pralaužti net dvi rusų gynybos linijas, kurioms Rusijos valdžia per pastaruosius 2,5 metų išleido 15 mlrd. rublių (apie 160 mln. eurų). Ukrainiečiai užtruko mažiau nei parą įveikti gerai įrengtus, tačiau menkai saugomus įtvirtinimus.

OSINT analitikas Brady Africkas, kuris, naudodamasis palydovinėmis nuotraukomis, sudarė Rusijos įtvirtinimų žemėlapį, Kursko srities Korenevo ir Sujanskio rajonuose pastebėjo dvi gynybos linijas – palei pačią sieną ir 5-10 km nuo jos. Sprendžiant iš B. Africko žemėlapio, antroji linija buvo priešais Sudžą ir už 15 km nuo Korenevo kaimo, į kurį, Ukrainos ir Rusijos šaltinių duomenimis, Ukrainos kariuomenė jau buvo įžengusi. Kitaip tariant, ukrainiečiams prireikė maždaug paros laiko, kad įveiktų dvi per karą Rusijos pastatytas įtvirtinimų linijas.

Russia transformed its border with Ukraine over the past two years with multiple lines of defenses.



Russian forces continue expanding fortifications along this border and within occupied Ukraine. This update adds newly mapped Russian positions found in satellite imagery. (1/5) pic.twitter.com/Iu5bhSuZYb