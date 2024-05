Svarbiausi įvykiai:

15:09 | Kyjivas: Rusijos puolimas Charkivo srityje sustabdytas, Ukraina kontratakuoja

Ukraina penktadienį pranešė, kad sustabdė Rusijos sausumos puolimą Charkivo srityje ir dabar puola Maskvos pajėgas, šį mėnesį pradėjusias netikėtą šturmą šiame pasienio regione.

„Ukrainos gynybos pajėgos sustabdė rusų karius Charkivo sektoriuje ir vykdo kontrpuolimo veiksmus“, – sakoma socialinėje žiniasklaidoje paskelbtame kariuomenės pranešime.

14:41 | Netikėtas Putinui ištikimo Orbano spjūvis Rusijai: jei ji būtų pakankamai stipri nugalėti Ukrainą, tai jau būtų įvykę

Naujienų agentūra „Reuters“ cituoja Vengrijos ministrą pirmininką Viktorą Orbaną, kuris tradiciniame penktadienio interviu valstybiniam radijui Rusiją pavadino nepakankamai stipria nugalėti Ukrainą.

„Jei rusai būtų pakankamai stiprūs, kad nugalėtų ukrainiečius vienu smūgiu, jie jau būtų tai padarę“, – sakė Vengrijos premjeras.

Jis pabrėžė, kad NATO karinis potencialas gerokai viršija Ukrainos karinį potencialą, todėl mažai tikėtina, kad Rusija ar kuri nors kita šalis užpuls NATO.

„Nemanau, kad logiška, jog Rusija, kuri net negali nugalėti Ukrainos, staiga ateis ir praris visą Vakarų pasaulį. Tokia tikimybė yra labai maža“, – mano Vengrijos vyriausybės vadovas.

14:04 | Rengiasi paskelbti „naują Ukrainos prezidentą“: į Baltarusiją atskrido Janukovyčiaus lėktuvas

Buvusio Ukrainos prezidento Viktoro Janukovyčiaus lėktuvas atskrido į Baltarusiją, šalyje susitinkant Aliaksandrui Lukašenkai ir Vladimirui Putinui, skelbia stebėsenos grupė „Belaruski Hajun“.

13:48 | Putinas pasirengęs „įšaldyti“ karą Ukrainoje dabartinėmis fronto linijos sąlygomis, – „Reuters“

Naujienų agentūros „Reuters“ šaltiniai Rusijoje tikina, kad Vladimiras Putinas yra pasirengęs sustabdyti karo veiksmus kaimyninėje šalyje „derybų dėl ugnies nutraukimo keliu, kurios pripažintų dabartines fronto linijas“.

13:09 | Ukraina: Rusija įstrigo mūšyje dėl pasienio miestelio Vovčansko

Ukrainos kariuomenės vadas Oleksandras Syrskis penktadienį pranešė, kad Rusijos pajėgos įstrigo bandydamos užimti šiaurės rytinį pasienio miestelį Vovčanską, tačiau kovos rytiniame fronte išlieka intensyvios.

Po pradinės sėkmės „priešas visiškai įstrigo gatvių mūšiuose dėl Vovčansko ir patyrė labai didelius puolamųjų dalinių nuostolius“, – sakė O. Syrskis.

Tačiau jis pridūrė, kad prie rytinių Časiv Jaro, Pokrovsko ir Kurachovės miestų tebevyksta intensyvūs mūšiai.

12:28 | Netikėtoje kelionėje pas Lukašenką Putiną lydėjo „lėktuvas-dvynys“ ir naikintuvai

Rusijoje valdžią uzurpavusio Vladimiro Putino lėktuvą, skrydžio į Minską metu, lydėjo identiškas „lėktuvas-dvynys“, skelbiama baltarusių opozicijos žiniasklaidoje. Ankstesnio skrydžio į Minską metu tokių atsargumo priemonių Rusijos vadovo skrydžio metu nebuvo pastebėta.

12:15 | Naują mobilizacijos bangą rusai planuoja dar šiemet arba kitų metų pradžioje – „Financial Times“

„Financial Times“ skelbia, kad Kremlius gali skelbti naują mobilizacijos bangą dar šių metų pabaigoje arba kitų pradžioje.

2022 m. rugsėjį Vladimiras Putinas pasirašė įsaką pašaukti į karinę tarnybą 300 000 žmonių. Ši priemonė sukėlė rimtų neramumų Rusijos visuomenėje. Nuo to laiko Kremlius bando įtikinti rusus tapti samdiniais. Junginės Karalystės Gynybos ministerija skaičiuoja, kad Rusijai per mėnesį taip pavyksta įdarbinti apie 30 000–40 000 karių.

Nepaisant didelių nuostolių, „Financial Times“ skelbia, kad Rusijos kariuomenė šiuo metu yra 15 proc. didesnė nei 2022 m., kai pradėjo invaziją į Ukrainą.

Tačiau „Financial Times“ daro prielaidą, kad siekdama išlaikyti savo pranašumą mūšio lauke Rusija netrukus gali būti priversta neapsiriboti nusistovėjusia verbavimo strategija. Be šio žingsnio neįmanomas ir naujas didelis puolimas.

„Šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje nauja dalinės mobilizacijos banga bus neišvengiama“, – leidiniui sakė neįvardintas šaltinis.

Pasak jo, Rusijos valdžia vis dar pasirengusi paaukoti kai kuriuos operatyvinius laimėjimus fronte, kad rusai nesusidurtų su karu.

11:48 | „Rheinmetall“ laimėjo 300 mln. eurų NATO valstybės amunicijos užsakymą

Vokietijos ginklų gamintoja „Rheinmetall“ penktadienį pranešė gavusi NATO šalies užsakymą dėl artilerijos šaudmenų tiekimo.

Užsakymo vertė - beveik 300 mln. eurų ir apima kelias dešimtis tūkstančių artilerijos sviedinių ir kelis šimtus tūkstančių raketinio kuro užtaiso modulių, pranešė „Rheinmetall“.

Amunicija turi būti pristatyta 2024–2028 m., tačiau nepranešta, į kokią šalį.

„Rheinmetall“ teigimu, šį ir kitus nesenus užsakymus paskatino būtinybė šalims papildyti amunicijos, perduotos padėti Ukrainai kovoti su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis, atsargas.

11:24 | V. Orbanas: Vengrija nori „permąstyti“ savo narystę NATO, teisininkai dirba

Vengrija nori permąstyti savo narystę NATO. Kariškiai ir teisininkai jau dirba, rengdami naują koncepciją, kuri išskirtų šalį iš kitų Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos narių.

Tai interviu valstybiniam radijui pareiškė Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, praneša naujienų agentūra „Bloomberg“, kuria remiasi UNIAN.

„Mūsų teisininkai ir karininkai atkakliai dirba, kad išsiaiškintų, kokiu būdu Vengrija galėtų išsaugoti savo narystę NATO taip, kad jai nereikėtų dalyvauti NATO veiksmuose už Aljanso teritorijos ribų“, – sakė V. Orbanas.

10:55 | JAV pareigūnai: Vašingtonas Ukrainai skirs dar 275 mln. dolerių vertės karinės pagalbos

Jungtinės Valstijos penktadienį turėtų paskelbti apie papildomą 275 mln. dolerių (253,36 mln. eurų) vertės karinę pagalbą Ukrainai, teigė du JAV pareigūnai.

Tai bus ketvirtoji karinės pagalbos Ukrainai dalis po to, kai praėjusio mėnesio pabaigoje Kongresas priėmė ilgai atidėliotą užsienio pagalbos įstatymą, o prezidento Joe Bideno administracija pažadėjo užtikrinti nuolatinį ginklų tiekimą ir kuo greičiau pristatyti juos į fronto linijas.

10:24 | Bidenas tikriausiai nevyks į Ukrainos taikos renginį, vietoje to dalyvaus lėšų rinkimo renginyje JAV

Joe Bidenas greičiausiai praleis Ukrainos taikos konfrenciją Šveicarijoje šių metų birželį dėl vykstančios priešrinkiminės kampanijos Kalifornijoje – kurioje dalyvaus Holivudo žvaigždės. Pastaruoju metu dabartinis JAV prezidentas pastaruoju metu nusileidžia lėšų rinkime grįžti į valdžią siekiančiam Donaldui Trumpui.

10:00 | Praėjusią parą rusai sužeidė du Donecko srities gyventojus

Praėjusią parą, gegužės 23-iąją, Rusijos kariškiai sužeidė du Donecko srities gyventojus.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Donecko srities valstybinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Pasak pareigūno, „gegužės 23 d. rusai sužeidė du Donecko srities gyventojus – Torecke“.

Kaip pabrėžė V. Filaškinas, bendras rusų aukų skaičius Donecko srityje (1 968 žuvusieji ir 4 915 sužeistųjų) pateikiamas neįtraukiant į jį Mariupolyje ir Volnovachoje okupantų pražudytų žmonių,

09:12 | Rusijos branduolinės pratybos: Putinas ketina įtraukti ir Baltarusiją

Valstybinė Rusijos naujienų agentūra „RIA Novosti“ skelbia, kad ketvirtadienį į Baltarusiją atvykęs Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas su šalies vadovu Aliaksandru Lukašenka ketina aptarti Baltarusijos dalyvavimą taktinio branduolinio ginklo pratybose.

„Pakalbėkime apie antrąjį pratybų etapą. Tai susiję su tiesioginiu mūsų draugų Baltarusijoje, kolegų karinėje srityje, dalyvavimu šiuose renginiuose“, – ketvirtadienį sakė V. Putinas.

Ketvirtadienio vakarą V. Putino lėktuvas nusileido Minsko oro uoste.

A. Lukašenkos spaudos tarnybos duomenimis, gegužės 24 d. Nepriklausomybės rūmuose Minske vyks iš pradžių siauro, o vėliau išplėstinio formato derybos.

08:28 | Rusijos kariškiai per parą 376 kartus atakavo Zaporižios sritį, žuvo žmogus

Per parą Rusijos kariškiai 376 kartus smogė Zaporižios sričiai. Priešas apšaudė aštuonias gyvenvietes.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fiodorovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Priešas smogė keturis oro smūgius Novoandrijivkai, Malynivkai ir Huliaipolei. 130 įvairių modifikacijų dronų atakavo Huliaipolę, Levadnę, Robotynę, Mala Tokmačką, Malynivką, Novoandrijivką. Iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų 23 kartus buvo apšaudyta Robotynė, Mala Tokmačka ir Huliaipolė“, – parašė jis.

08:07 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 240 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų gegužės 24 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 498 940 kareivių.

Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 635 tankų (+13), 14 775 šarvuotųjų kovos mašinų (+27), 12 902 artilerijos sistemų (+42), 1 080 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+3), 813 oro gynybos priemonių (+0), 356 lėktuvų (+1), 326 sraigtasparnių (+0), 10 401 drono (+10), 2 209 sparnuotųjų raketų (+0), 27 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 17 569 automobilių (+56), 2 101 specialiosios technikos vieneto (+7).

07:30 | Lenkija stiprina oro uosto, iš kurio gabenama pagalba Ukrainai, apsaugą

Lenkija stiprina netoli sienos su Ukraina esančio Žešuvo-Jasionkos oro uosto, kuris yra Vakarų karinės pagalbos Ukrainai tiekimo centras, apsaugą.

Tai interviu naujienų agentūrai „Bloomberg“ pareiškė Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministerijos vadovas, ministras-specialiųjų tarnybų koordinatorius Tomaszas Siemoniakas.

Kaip pažymėjo pareigūnas, Lenkija stiprina Žešuvo-Jasionkos oro uosto, per kurį gabenama 90 proc. Vakarų pagalbos Ukrainai, apsaugą po to, kai Lenkijoje buvo sulaikyta asmenų, įtariamų sabotažu šalies teritorijoje Rusijos naudai.

„Turime reikalų su užsienio valstybe, kuri Lenkijos teritorijoje vykdo priešiškas ir, vartojant karinį žargoną, kinetines operacijas“, – sakė T. Siemoniakas, pabrėždamas, kad „niekada anksčiau to nėra buvę“.