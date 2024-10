Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

10:20 | V. Zelenskis: nuo metų pradžios Rusija paleido į Ukrainą daugiau nei 6 tūkst. dronų „Shahed“

Nuo 2024 m. pradžios Rusija paleido į Ukrainą daugiau nei 6 tūkst. kamikadzėmis vadinamų dronų „Shahed“, sekmadienio vakarą vaizdo ryšiu kreipdamasis į tautą sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Jo žodžiais, šiais metais beveik kiekvieną naktį, kartais rytais ir dienomis, Ukraina susiduria su nepilotuojamų orlaivių „Shahed“ grėsme. Šie Irano Rusijai tiekiami dronai tapo „vienu svarbiausių Rusijos teroro įrankių“ prieš Ukrainą, Rusija ir Iranas toliau juos tobulina.

Vien praėjusią savaitę, nuo pirmadienio iki sekmadienio, dronai „Shahed“ lėkė į Ukrainą kiekvieną dieną, o spalio 18 d. jų buvo 129. Nuo metų pradžios Rusija panaudojo jau daugiau nei 6130 dronų „Shahed“, sakė prezidentas.

Jis pridūrė, kad Ukrainos gynėjai numuša daug šių dronų, kitus sutrikdo radioelektroninės kovos sistemos, bet tai neišsprendžia problemos iki galo. „Todėl reikia daryti didesnį spaudimą Rusijos gebėjimui jau ir gaminti šiuos ginklus. Mums reikia gebėjimo sunaikinti ne tik „Shahed“ laikymo bazes, bet ir visą jų gamybos bei logistikos infrastruktūrą. Deja, teroristai žino, kaip išnaudoti laiką, kurį jiems suteikia laisvojo pasaulio neryžtingumas“, – sakė V. Zelenskis.

10:12 | „The Telegraph“: Ukraina kuria naują ginklą

Ukraina kuria bepilotį orlaivį, galinti perimti Rusijos dronus kamikadzes („Shahed-136“), rašo „The Telegraph“.

Kaip teigiama leidinyje, naujai kuriamas dronas „Sting“ turėtų tapti pigesniu prieštankinių raketų, kurios tam tikrais atvejais naudojamos, siekiant numušti rusų paleistus dronus kamikadzes, pakaitalu.

„The Telegraph“ pažymi, kad naujas ukrainiečių dronas galėtų pasiekti maždaug 3 kilometrų aukštį.

„Jis („Sting“ dronas) bus pilotuojamas nuo žemės, naudojant VR akinius, kurie leis operatoriui tiksliai matyti, kur jis skrenda.

Ateityje bus sukurta dirbtinio intelekto valdoma taikinių nustatymo sistema, kuri leis droną valdančiam asmeniui nusitaikyti į priešo taikinius“, – rašoma leidinyje.

10:00 | Pietų Korėja iškvietė Rusijos ambasadorių dėl Šiaurės Korėjos karių dislokavimo

Pietų Korėja pirmadienį iškvietė Rusijos ambasadorių Seule, kad pareikštų kritiką dėl Pchenjano sprendimo nusiųsti tūkstančius savo karių, įskaitant specialiųjų pajėgų narius, padėti Maskvai kariauti Ukrainoje, pranešė Užsienio reikalų ministerija.

Užsienio reikalų viceministras Kim Hong-kyunas (Kim Hongkjunas) išreiškė didelį Seulo susirūpinimą tuo, kad Šiaurės Korėja „neseniai nusiuntė karių į Rusiją“, ir „griežtai paragino tuojau pat atšaukti Šiaurės Korėjos pajėgas bei užbaigti su tuo susijusį bendradarbiavimą“, sakoma ministerijos pranešime.

09:58 | Rusijoje likviduotas civilių bombardavimu įtariamas rusų pilotas

Ukrainos karinė žvalgyba (GUR) skelbia, kad netoli Briansko (Rusija) aptiktas Šaikovkos aerodromo aviacijos grupės vado, eskadrilės štabo viršininko ir bombonešio piloto Dmitrijaus Golenkovo lavonas su smurtinės mirties žymėmis

Ukrainos spec. tarnybų turima informacija rodo, kad D. Golenkovas yra susijęs su smūgiais Ukrainos civiliams objektams: prekybos centrui „Amstor“ Kremenčuge, kuomet žuvo 22 žmonės ir 2023-ųjų sausio 14-osios Dnipro apšaudymu, kuomet žuvo 46 civiliai, įskaitant 6 vaikus.

09:39 | JAV gynybos sekretorius L. Austinas atvyko į Kyjivą

Į Kyjivą pirmadienį atvyko JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas, Ukrainai tikintis tolesnės paramos iki JAV rinkimų, pranešė televizija CNN.

Vos prieš kelias dienas JAV prezidentas Joe Bidenas nuvyko į Berlyną su Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos lyderiais aptarti tolesnės paramos Ukrainai ir Kyjivo penkių etapų pergalės plano.

Tikimasi, kad JAV gynybos vadovas susitiks su savo kolega iš Ukrainos Rustemu Umerovu ir aptars Ukrainos poreikius mūšio lauke.

CNN teigė, kad vizitas, apie kurį iš anksto nebuvo skelbta, taip pat laikomas proga iš šono pažvelgti į situaciją ir įvertinti JAV bei Ukrainos santykius per visą karo laikotarpį.

Tai ketvirtas L. Austino vizitas Kyjive.

„Kaip gynybos sekretorius ketvirtą kartą esu Ukrainoje, parodydamas, kad Jungtinės Valstijos drauge su tarptautine bendrija toliau palaiko Ukrainą“, – socialiniame tinkle „X“ parašė L. Austinas, paskelbdamas geležinkelio stotyje padarytą savo nuotrauką.

09:28 | „The Guardian“: Rusiją kamuoja šios problemos, Putino užgaidoms pasitelkiami ir užsieniečiai

Kaip teigiama leidinyje „The Guardian“, kurį cituoja UNIAN, Rusija yra priversta pasitelkti iš užsienio atkeliavusių karių pagalbą, vykdant karines operacijas. Be to, užsieniečių darbo jėga reikalinga ir tęsiant karinio–pramoninio komplekso užsibrėžtus tikslus.

O tai, kaip rašoma publikacijoje, atskleidžia Rusijos silpnumą, kadangi ši valstybė nepajėgi vykdyti Kremliaus vadovo Vladimiro Putino užgaidų.

Pastebima, kad populiacija Rusijoje keturis kartus didesnė nei Ukrainoje, tačiau Kremlius vis tiek yra priverstas prašyti užsieniečių pagalbos, o taip pat ir ginklų.

Be to, užsimenama, kad gimstamumo skatinimo politika Rusijoje taip ir nepasiteisino – šalies gyventojų skaičius mažėja ir sensta, todėl darbo migrantai tapo įprastu reiškiniu skirtinguose Rusijos miestuose.

Skaičiuojama, kad Rusijos ekonomikai trūksta apie 4,8 mln. darbuotojų, o frontas Ukrainoje tik blogina padėtį.

Kremlius savo ruožtu taip pat, įvertinęs šias aplinkybes, jau anksčiau bandė pritraukti samdinių iš užsienio, pavyzdžiui, Indijos, Nepalo ir kitų šalių, kad šie už pinigus sutiktų dalyvauti Rusijos pradėtame kare Ukrainoje. Darbui karinėse gamyklose verbuojami ir Afrikos šalių piliečiai. Kaip paaiškėjo dabar, Rusija užsimojo prašyti ir iš Šiaurės Korėjos karių pagalbos.

Publikacijoje atkreipiamas dėmesys, kad visa tai atskleidžia, kad Rusija susiduria su vidinėmis problemomis.

09:16 | Per naktinę raketų ataką Kryvyj Rihe sužeisti keturi žmonės, tarp jų – vaikas

Naktį į pirmadienį per raketų ataką Kryvyj Rihe buvo sužeisti keturi žmonės, tarp jų – 12 metų vaikas.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Keturi žmonės nukentėjo per raketų smūgį Kryvyj Rihui. Sužeista 12 metų mergaitė. Laimė, jos būklė patenkinama. Ji bus gydoma namuose“, – rašoma pranešime.

Taip pat buvo sužeistas 22 metų vyras ir 36 bei 63 metų moterys. Jiems visiems buvo suteikta reikiama medicinos pagalba.

Nukentėjo viešbutis, penki daugiaaukščiai gyvenamieji namai, kultūros objektas, bankas, dvi parduotuvės ir 14 automobilių.

Be to, naktį priešas iš sunkiosios artilerijos apšaudė Nikopolio rajoną ir smogė Marhanecui. Žmonės nenukentėjo.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, sekmadienį apie 23 val. priešo armija atakavo Kryvyj Rihą balistinėmis raketomis.

09:09 | Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 710 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 710 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų spalio 21 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 680 230 kareivių.

Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 9 071 tanko (+24), 18 175 šarvuotųjų kovos mašinų (+64), 19 589 artilerijos sistemų (+24), 1 232 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 979 oro gynybos priemonių (+1), 369 lėktuvų (+0), 329 sraigtasparnių (+0), 17 333 dronų (+46), 2 624 kruizinių raketų (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 27 034 automobilių (+47), 3 479 specialiosios technikos vienetų (+3).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

08:39 | Ukrainos atsargos kapitonas įvardijo, kada būtų smnogiama Krymo tiltui

Ukrainos karinio jūrų laivyno atsargos kapitonas Andrijus Ryženko įvardijo, kuriuo momentu šalies ginkluotosios pajėgos galėtų suduoti smūgius Krymo tiltui, rašo UNIAN.

„Kerčės tiltas pastatytas kaip logistikos objektas. Juo gali naudotis ir civiliai, ir kariškiai. Per Kerčės tiltą į Krymą pristatoma 25 proc. karinių krovinių“, – kalbėjo A. Ryženko.

Pasak atsargos kapitono, rusai mato, kad tiltas yra pažeidžiamas, mat Ukrainos pajėgos jau yra sudavusios smūgius.

Visgi, kaip kalbėjo A. Ryženko, idealus momentas suduoti smūgius šiam tiltui bus tada, kai Ukrainos ginkluotosios pajėgos užkirs kelią rusų okupantams sustiprinti savo dalinius per Azovo sritį, t.y. per Zaporižios ir Donecko pietines sritis.

„75 proc. karinių krovinių Ukrainos rytuose esančioms okupacinėms pajėgoms pristatoma per Azovo sritį“, – paaiškino Ukrainos atstovas.

08:12 | Rusai praėjusią parą smogė Zaporižios sričiai 229 kartus

Praėjusią parą okupantai rusai smogė 229 smūgius 10-čiai Zaporižios srities gyvenviečių.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fiodorovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Rusijos kariuomenė smogė septynis oro smūgius Lobkovei, Piatichatkams, Novodarivkai, Novodanilivkai ir Mala Tokmačkai“, – parašė I. Fiodorovas.

97 įvairių modifikacijų dronai atakavo Lobkovę, Huliaipolę, Malynivką, Novoandrijivką, Novodanilivką, Robotynę, Mala Tokmačką ir Levadnę.

Iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų 11 kartų buvo apšaudytos Lobkovė, Novodanilivka ir Robotynė.

Rusų artilerija 114 kartų apšaudė Lobkovę, Huliaipolę, Novoandrijivką, Novodanilivką, Robotynę, Mala Tokmačką, Malynivką ir Levadnę.

Gauta 17 pranešimų apie sugriautus gyvenamuosius namus ir infrastruktūros objektus. Civiliai nenukentėjo.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, dešimt žmonių, tarp jų du vaikai, buvo sužeisti šeštadienį, kai Rusijos kariuomenė smogė oro smūgį Zaporožiai.

07:46 | Gynybos pajėgos neutralizavo apie 10 dronų, atakavusių Kyjivą

Ukrainos gynėjai neutralizavo apie 10 Rusijos smogiamųjų dronų, kurie naktį į pirmadienį bandė atakuoti Kijevą iš įvairių pusių.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Kyjivo miesto karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Priešas nemažina oro atakų prieš Ukrainą ir Kyjivą intensyvumo. Naktį Rusijos dronai vėl bandė smogti sostinei. Oro pavojus Kyjive truko daugiau nei 5 valandas. Rusų dronai prie sostinės artėjo iš įvairių pusių. Visų Gynybos pajėgų komponentų pastangomis buvo neutralizuoti visi miestui grėsmę kėlę bepiločiai orlaiviai, tai yra apie 10 priešo dronų“, – rašoma pranešime.

Pasak Kyjivo miesto karinės administracijos vadovo Serhijaus Popko, per Rusijos smogiamųjų dronų ataką trijuose sostinės rajonuose nukrito jų nuolaužų.

Preliminariais duomenimis, Dnipro rajone buvo pažeistas elektros kabelis. Informacijos apie nukentėjusiuosius negauta.

Holosijivo rajone iš dalies nukentėjo daugiabučio gyvenamojo namo sienų apdaila, išbyrėjo langai. Sugriovimų ir gaisrų išvengta. Nukentėjusiųjų taip pat nėra.

Solomiankos rajone krintančios nuolaužos sukėlė gaisrą ant vieno aukšto gyvenamojo namo stogo. Gaisras lokalizuotas. Nukentėjo vyras, medikai užfiksavo veido nudegimus. Nukentėjusysis atsisakė hospitalizacijos.

Kaip buvo pranešta, naktį Kyjive ir daugelyje Ukrainos sričių buvo paskelbtas oro pavojus dėl smogiamųjų dronų, kuriuos agresoriai rusai paleido iš šiaurės ir pietų, atakos.

07:22 | Ruošiasi naujai bombardavimų bangai

Naujausia ataka įvyko tuo metu, kai Ukrainos pareigūnai ruošiasi naujai bombardavimų bangai, kurios metu, jų manymu, artėjant žiemai, bus taikomasi į šalies energetikos tinklus, kaip Maskva jau daro pastaruosius dvejus metus.

Socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbtame pranešime policija nurodė, kad Rusija apie 22 val. (vietos ir Lietuvos laiku) inicijavo smūgius trijuose Charkivo rajonuose ir sužalojo septynias moteris bei penkis vyrus. Be kita ko, smogta į gyvenamuosius pastatus, garažus ir automobilius, priduriama pranešime.

Sužeistiesiems pagalbą teikė medicinos tarnybos, tačiau dėl smūgių kai kuriose miesto dalyse nutrūko elektros tiekimas, nurodė policija.

Regiono gubernatorius Olegas Synegubovas ir Charkivo meras Igoris Terechovas „Telegram“ patvirtino, kad kai kuriose miesto dalyse nebuvo elektros, tačiau pareigūnai nepateikė detalių apie tikslų žalos mastą ir nenurodė, kokia elektros infrastruktūra nukentėjo.

Charkivas, pagrindinis to paties pavadinimo šiaurės rytinio regiono miestas, nuolat tampa Rusijos smūgių taikiniu. Jis yra išsidėstęs už mažiau nei 30 km nuo Rusijos sienos.

07:02 | V. Putinas dėkoja JAE už vaidmenį derantis su Ukraina dėl apsikeitimo belaisviais

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį padėkojo savo kolegai iš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) šeichui Mohamedui bin Zayedui Al Nahyanui už vaidmenį derantis su Ukraina dėl apsikeitimo belaisviais.

„Norėčiau padėkoti jums už jūsų vaidmenį sprendžiant humanitarines problemas, įskaitant tas, kurios susijusios su belaisvių mainais“, – sakė V. Putinas svečiui iš JAE, priimdamas jį savo rezidencijoje netoli Maskvos.

Maskva ir Kyjivas penktadienį paskelbė, kad po derybų, kurioms tiesiogiai vadovavo JAE, namo grįžo po 95 belaisvius.

Nuo 2022 metų vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto puolimą prieš Ukrainą, abi šalys apsikeitė šimtais karo belaisvių, o įvairiems susitarimams yra tarpininkavusios JAE, Saudo Arabija ir Turkija.

Šeichas Mohamedas sekmadienį atvyko į Rusiją prieš antradienį pietvakariniame Kazanės mieste prasidedantį BRICS šalių grupės aukščiausiojo lygio susitikimą.

V. Putinas sakė, kad su JAE prezidentu aptars karą Ukrainoje, o pirmadienį įvyks oficialesnis dvišalis jųdviejų susitikimas.

Pastaraisiais metais JAE ir Rusijos santykiai tapo glaudesni, o V. Putinas teigė, kad per pastaruosius trejus metus jų dvišalė prekyba išaugo tris kartus ir pasiekė 10 mlrd. eurų.

„Mes dar turime daug ką nuveikti“, – anot Rusijos naujienų agentūrų, sakė JAE lyderis.

V. Putinas JAE lankėsi 2023-iųjų gruodį – tai buvo vienas iš retų jo užsienio vizitų nuo tada, kai tų pačių metų kovą jam buvo išduotas Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) arešto orderis dėl neteisėto vaikų deportavimo iš Ukrainos.

Jungtinės Valstijos apkaltino kai kuriuos JAE įsikūrusius bankus padedant Rusijai išvengti Vakarų sankcijų ir pagrasino juos nubausti, jei jie ir toliau taip elgsis.