Ukrainos atsargos kapitonas pasakė, kada būtų smogiama Krymo tiltui

„Kerčės tiltas pastatytas kaip logistikos objektas. Juo gali naudotis ir civiliai, ir kariškiai. Per Kerčės tiltą į Krymą pristatoma 25 proc. karinių krovinių“, – kalbėjo A. Ryženko.

Pasak atsargos kapitono, rusai mato, kad tiltas yra pažeidžiamas, mat Ukrainos pajėgos jau yra sudavusios smūgius.

Visgi, kaip kalbėjo A. Ryženko, idealus momentas suduoti smūgius šiam tiltui bus tada, kai Ukrainos ginkluotosios pajėgos užkirs kelią rusų okupantams sustiprinti savo dalinius per Azovo sritį, t.y. per Zaporižios ir Donecko pietines sritis.

„75 proc. karinių krovinių Ukrainos rytuose esančioms okupacinėms pajėgoms pristatoma per Azovo sritį“, – paaiškino Ukrainos atstovas.

Ukraina: sunaikinta dar 1 710 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 710 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų spalio 21 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 680 230 kareivių.

Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 9 071 tanko (+24), 18 175 šarvuotųjų kovos mašinų (+64), 19 589 artilerijos sistemų (+24), 1 232 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 979 oro gynybos priemonių (+1), 369 lėktuvų (+0), 329 sraigtasparnių (+0), 17 333 dronų (+46), 2 624 kruizinių raketų (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 27 034 automobilių (+47), 3 479 specialiosios technikos vienetų (+3).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.