Svarbiausi įvykiai:

12:33 | Stoltenbergas priėmė sprendimą dėl NATO karių Ukrainoje

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas antradienį pareiškė, kad NATO neplanuoja siųsti savo karių į Ukrainą. Jis apie tai pasisakė pasirodžius pranešimams, kad kai kurios Vakarų šalys svarsto galimybę leisti savo kariams kariauti Ukrainoje.

Pasak generalinio sekretoriaus, „NATO sąjungininkės teikia precedento neturinčią paramą Ukrainai“, tačiau karių siųsti neplanuojama: „Tai darome (remiame Ukrainą – red.) nuo 2014 m., o prasidėjus plataus masto konfliktui – suintensyvinome (paramą). Tačiau nėra jokių planų įvesti NATO karius į Ukrainą“, rašo UNIAN.

12:20 | Prancūzija įspėja – po kelerių metų turime būti pasirengę Rusijos išpuoliui prieš NATO

Vasario 26 d. Paryžiuje vykusiame neformaliame aukščiausiojo lygio susitikime Ukrainai paremti Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Rusija neturėtų ir negali laimėti karo Ukrainoje ir kad ant kortos pastatytas Europos saugumas.

„Pažymėjau, kad daugiau ar mažiau visos prie šio stalo atstovaujamos šalys pasakė... kad bendras sutarimas yra toks, jog po kelerių metų turime būti pasirengę Rusijos puolimui prieš (šias) šalis“, – kalbėjo E. Macronas.

Jis pridūrė, kad visi lyderiai sutaria, jog nenori kariauti su „rusų tauta“. Jie taip pat išreiškė ketinimą toliau sulaikyti eskalaciją, kaip atsitiko prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą.

11:36 | Ukraina atskleidė, kokius du planus ruošia: viską nulems JAV parama

Ukrainos vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Oleksandras Syrskis rengia du tolesnių veiksmų planus kare su Rusija. Tačiau viskas priklauso nuo amerikiečių pagalbos, interviu CNN sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

11:14 | Navalno mirtis viską pakeitė – Vokietija atsisako iškeisti rusų norimą žudiką

Vokietija atšaukė planus iškeisti Rusijos FSB agentą Vadimą Krasikovą, kuris Vokietijoje nužudė buvusį čečėnų karo lauko vadą ir dabar yra nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Planai pasikeitė dėl rusų opozicionieriaus Aleksejaus Navalno mirties griežto režimo kolonijoje. Jis kartu su dviem amerikiečiais turėjo būti iškeistas į V. Krasikovą.

10:56 | N. Humeniuk: Rusijos raketnešiai Juodojoje jūroje nesirodo jau daugiau kaip savaitę

Priešo raketnešiai Juodojoje jūroje nesirodo jau daugiau nei savaitę, tačiau Generalinis štabas grėsmę iš jūros vertina kaip stabiliai didelę.

Tai antradienį per televizijos maratoną pareiškė Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, praneša „Ukrinform“ korespondentas.

„Gynybos pajėgų veikla ir oro sąlygos neprisideda prie to, kad priešo laivų grupuotė būtų maksimaliai dislokuota ir galėtų manevruoti Juodosios jūros akvatorijoje taip, kaip anksčiau. Šiuo metu pastebime, kad raketnešiai atvirose Juodosios jūros erdvėse nesirodo daugiau kaip savaitę ir yra bazavimosi punktuose. Tačiau reikia atminti, kad jie yra apginkluoti ir paruošti naudoti.

Kad atplauktų į kovinį budėjimą, jiems pakanka 2-3 valandų. Be to, priešas gali paleisti raketas iš pačios įlankos akvatorijos, nors tai prieštarauja sveikam protui ir saugumo priemonėms, tačiau tokių faktų jau esame užfiksavę. Todėl Generalinis štabas grėsmę iš jūros vertina kaip stabiliai didelę“, – sakė N. Humeniuk.

10:03 | Ukrainos kariškiai: vienas rusų dronas skrido virš Moldovos teritorijos

Vienas rusų „Shahed“ tipo dronas praėjusią naktį kelias dešimtis kilometrų skrido virš Moldovos teritorijos, antradienį pranešė Ukrainos pietinio regiono gynybos pajėgos.

Ukrainos oro pajėgos antradienį paskelbė praėjusią naktį numušusios 11 iš 13 rusų paleistų dronų.

Vieno iš šių dronų kursą rusai provokuojamai nukreipė per Ukrainos ir Moldovos sieną, nurodė Pietų Ukrainos gynybos pajėgos.

„Dronas virš kaimyninės šalies teritorijos skrido kelias dešimtis kilometrų ir vėl įskrido į Ukrainos oro erdvę, kur vėliau buvo sunaikintas Ukrainos oro gynybos pajėgų“, – sakoma pranešime socialiniame tinkle „Telegram“.

09:19 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą skelbia sunaikinę dar 850 rusų karių. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų vasario 27 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 411 550 kareivių.

Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį rusai neteko 6 556 tankų (+1), 12 494 šarvuotųjų kovos mašinų (+16), 1 009 artilerijos sistemų (+16), 1 000 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 686 oro gynybos priemonių (+0), 340 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 7 729 dronų (+22), 1 912 sparnuotųjų raketų (+2), 25 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 13 065 automobilių (+28), 1 588 specialiosios technikos vienetų (+8).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

08:36 | Macronas: NATO šalys tariasi dėl galimybės siųsti savo karius į Ukrainą

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas per pirmadienį sakė, kad NATO lyderiai aptarė galimybę siųsti Aljanso karius į Ukrainą, tačiau dar neturi vieningo sprendimo.

„Mes tai aptarėme. Kol kas nėra sutarimo dėl karių siuntimo. Tačiau ateityje šiuo klausimu nereikėtų nieko atmesti“, – sakė E. Macronas, rašo „Fokus“.

Kaip pažymėjo Prancūzijos vadovas, prieš dvejus metus daugelis Europos šalių vadovų teigė, kad neteiks Ukrainai tankų, lėktuvų ir tolimojo nuotolio raketų, tačiau jų pozicija pasikeitė.

„Pripažinkime, kad dažnai vėluodavome nuo šešių iki dvylikos mėnesių. Toks ir buvo šiandienos diskusijos tikslas: viskas įmanoma, jei tai naudinga mūsų tikslui pasiekti“, – sakė Prancūzijos prezidentas.

07:59 | Ukrainos oro gynyba naktį į antradienį sunaikino 11 dronų ir dvi raketas Ch-59

Naktį į antradienį Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino 11 iš 13 dronų kamikadzių ir dvi raketas Ch-59. Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

„2024 metų vasario 27-osios naktį priešas atakavo balistinėmis raketomis „Iskander-M/KN-23“ iš Voronežo srities, keturiomis valdomosiomis aviacinėmis raketomis Ch-59, viena antiradarine raketa Ch-31P iš Chersono ir Donecko sričių laikinai okupuotų teritorijų ir 13 „Shahed“ tipo smogiamųjų bepiločių orlaivių, kurie buvo paleisti iš Primorsko Achtarsko ir Kursko srities (RF)“, – sakoma pranešime.

Pažymima, kad oro atakai atremti buvo pasitelkti naikintuvai, priešlėktuvinių raketų daliniai, mobiliosios ugnies grupės ir Ukrainos gynybos pajėgų radioelektroninės kovos priemonės.

„Oro gynyba sunaikino dvi valdomąsias aviacines raketas Ch-59 ir 11 „Šahedų“ Charkivo, Sumų, Dnipropetrovsko, Chmelnyckio ir Kirovohrado sričių teritorijoje“, – sakoma pranešime.

Generalinio štabo duomenimis, praėjusią parą fronte įvyko 96 koviniai susirėmimai. Iš viso priešas smogė šešis raketų ir 92 aviacijos smūgius, 110 kartų iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų apšaudė Ukrainos karių pozicijas ir gyvenvietes.

07:29 | ISW: Rusijos pajėgos susigrąžino iniciatyvą palei visą fronto liniją

Rusijos pajėgos susigrąžino iniciatyvą palei visą fronto liniją ir galės imtis puolamųjų veiksmų, kada ir kur norės.

Tai sakoma naujoje Karo studijų instituto (ISW) apžvalgoje, kuria remiasi UNIAN.

ISW analitikai pažymėjo, kad rusai šią iniciatyvą susigrąžino po Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimo, prasidėjusio 2023 metų birželį. Dabar, pasak jų, Rusijos kariuomenės vadovybė galės pasirinkti būsimų puolamųjų operacijų Ukrainos teritorijoje laiką, vietą ir mastą.

Kartu analitikai pabrėžė, jog jei Ukrainos ginkluotosios pajėgos 2024 metais tik aktyviai ginsis palei visą fronto liniją, tai rusai turės galimybę manevruoti rezervais ir nuspręsti, kaip ir kur paskirstyti išteklius. Anot ISW atstovų, Ukrainos kariai galės atimti Rusijai šią galimybė, jei turės pakankamai priemonių mesti iššūkį Rusijos iniciatyvai ir rengti šiais metais savo puolamąsias operacijas.

Vasario 26 d. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas pranešė, kad fronto linijoje įvyko 79 koviniai susirėmimai su priešu. Okupantai puolė įvairiomis kryptimis. Ukrainos ginkluotosios pajėgos atrėmė 15 atakų Avdijivkos ruože.

06:52 | Rusai praneša apie dronų ataką Briansko srityje

Vasario 27-osios naktį Rusijos Briansko sritį atakavo du bepiločiai orlaiviai.

Tai pareiškė regiono gubernatorius Aleksandras Bogomazas, praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis valdininko įrašu „Telegram“ kanale.

Pasak gubernatoriaus, Rusijos oro gynyba numušė dronus.

„Nukentėjusiųjų ir sugriovimų nėra. Operatyvinės ir avarinės tarnybos dirba vietoje“, - parašė jis.

Vasario 25-osios naktį rusai pranešė apie dronų atakas virš Belgorodo srities ir Juodosios jūros akvatorijos.

Vasario 24-osios naktį Rusijos mieste Lipecke nugriaudėjo keli sprogimai, po kurių kilo gaisras tenykščio Novolipecko metalurgijos kombinato teritorijoje. Gamyklą atakavo bepiločiai orlaiviai.

Tą pačią naktį Rusijos oro gynybos pajėgos numušė dronų Kursko ir Tulos srityse.

Ukrainos saugumo tarnybos vadovas Vasylis Maliukas pareiškė, kad šalies specialiosioms tarnyboms per kelis pastaruosius mėnesius pavyko gerokai sumažinti Rusijos naftos produktų eksportą. Anot jo, Rusijos naftos perdirbimo gamyklos yra teisėti Ukrainos taikiniai.