Karas Ukrainoje. Smūgis Rusijos pajėgoms: pamuštas didysis desanto laivas „Orsk“

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

09:55 | Johnsonas: Putinas jau seniai peržengė raudonąją liniją

Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas prieš NATO šalių viršūnių susitikimą Briuselyje pareiškė, kad V. Putinas jau seniai peržengė raudonąją liniją ir prabilo apie galimybę imtis veiksmų prieš Rusijos aukso rezervus.

„Svarbus faktas, kurį žino pasaulis, yra tai, kad Ukrainos žmonės kausis dėl savo šalies. Jie tiki savo šalimi. Jie myli savo šalį ir jie ją gins. Tai yra tas dalykas, kurio mes iš tiesų nesuvokėme prieš kelis mėnesius. Dabar tai jau absoliučiai aišku ir tai pakeitė (visą) geopolitiką“, – „The Guardian“ cituojamas politikas.

B. Johnsono teigimu, tai įpareigoja mus jiems padėti, „padėti apsaugoti save ir savo mylimuosius“.

„Šiandien akcentuosiu, kad jis jau peržengė barbarizmo slenkstį, demonstruodamas savo elgesį. Žmonės vis kalba apie naujas raudonąsias linijas ir cheminius, biologinius, taktinius branduolinius ar dar kažkokius ginklus. Man atrodo, kad raudonoji linija jau buvo peržengta. Jis negailestingai bombarduoja civilių objektus. Dėl jo žūsta daug visiškai nekaltų žmonių, – aiškino B. Johnsonas. – Mes turime padaryti daugiau. Ir mes turime padaryti daugiau ekonomine prasme. Ar mes galime padaryti daugiau jo aukso rezervams ir jo einamosioms lėšoms? Kuo daugiau mes spausime dabar, ypač tokius dalykus, kaip auksas, tuo didesnės galimybės sutrumpinti karą“.

09:49 | Daugybė apgriautų gyvenamųjų namų

Kyjive nuo vasario 24 d., kai Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą, apgadinti 87 gyvenamieji namai.

Kyjivo miesto valstybinės administracijos duomenimis per Rusijos invaziją Ukrainos sostinėje taip pat apgadinta 10 privačių namų, 12 mokyklų ir 6 vaikų darželiai.

09:32 | Nausėda pasiuntė žinutę Ukrainai

Praėjus mėnesiui po to, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pasiuntė vaizdo žinutę didvyriškai puolimą atremiančiai Ukrainai.

Savo kreipimesi anglų kalba G. Nausėda sako: „Jūsų kova yra mūsų kova. Jūsų skausmas yra mūsų skausmas. Jūsų laisvė yra mūsų laisvė“.

„Brangūs broliai ir seserys, brangus Volodymyrai, drąsūs ukrainiečiai, prieš mėnesį jūsų šalis buvo žiauriai užpulta Rusijos. Šiandien jūs stovite didingai, tvirtai ir laisvai, pasirengę atmušti įsibrovėlius.

Lietuvos tauta sveikina Ukrainos herojus. Jūs mums pateikėte nemirtingą pavyzdį, kaip kovoti už kiekvieną savo žemės centimetrą. Ukrainos šlove gėrisi visi.

Kartu matome gėdingus jūsų priešų veiksmus. Daugybė nusikaltimų, kuriuos jie įvykdė, – pasmerkti tarptautiniu mastu. Nesuskaičiuojamos šio karo aukos niekada nebus pamirštos.

Išauš Ukrainos tautos pergalės diena. Jūs kaunatės drąsiai ir jūs nesate visi. Visi laisvę mylintys žmonės ar šalys pasiruošę jus palaikyti. Lietuva palaikys jus visomis įmanomomis išgalėmis“.

09:22 | Rusija išsiunčia JAV diplomatų, reaguodama į analogišką Vašingtono žingsnį

Rusija trečiadienį pareiškė išsiunčianti Amerikos diplomatų, atsakydama į Vašingtono anksčiau šį mėnesį priimtą sprendimą išsiųsti 12 Niujorke dirbusių Maskvos atstovų Jungtinėse Tautose.

„Kovo 23 dieną Amerikos diplomatinės misijos vadovui, kuris buvo iškviestas į Užsienio reikalų ministeriją, buvo įteikta nota su Amerikos diplomatų, paskelbtų persona non grata, sąrašu“, – sakoma ministerijos pranešime.

Šis žingsnis buvo žengtas atsakant į Vašingtono sprendimą išsiųsti Jungtinėse Tautose Niujorke dirbusius rusų diplomatus, sakė šaltinis.

09:01 | Rusijos kariuomenės nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 15 800 Rusijos karių.

Taip pat Ukrainos kariai sunaikino 108 lėktuvus, 124 sraigtasparnius, 530 tankų, 1597 šarvuočius, 280 artilerijos pabūklų, 82 raketų sistemas, 4 laivus, 1033 mašinas, 72 kuro cisternas, 50 bepiločių orlaivių, 47 priešraketinės gynybos sistemas bei 16 specialiosios įrangos vienetų.

08:55 | Pamuštas Rusijos laivas

Ukrainos karinis laivynas praneša, kad Berdiansko uoste sunaikintas didelis Rusijos desanto laivas, skelbia „Nexta“.

08:40 | Galimai pamuštas Rusijos laivas

Ketvirtadienio rytą liepsnoja Berdiansko uostas, esantis Zaporižios srityje. „Nexta“ skelbia, kad galimai skęsta pamuštas Rusijos laivas, o dar du stipriai rūksta ir bando išplaukti. Kartu, kaip pranešama, buvo sunaikintas amunicijos ir kuro sandėlis.

Ukrainoje sprogimas ir liepsnos Berdiansko uoste (3 nuotr.) Liepsnos Berdianske (nuotr. Twitter) Liepsnos Berdianske (nuotr. Twitter) Dega Berdiansko uostas (nuotr. Twitter)

(3 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainoje sprogimas ir liepsnos Berdiansko uoste

It is reported that one #Russian ship sank in occupied #Berdyansk, and two others are smoking heavily and trying to escape. A warehouse with ammunition and fuel was destroyed. pic.twitter.com/rixPh4MpjT — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

08:25 | Vokietija išsiųs Ukrainai dar 2 000 prieštankinių ginklų

Vokietija išsiųs dar 2 000 prieštankinių ginklų Ukrainai, kovojančiai su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis, trečiadienį naujienų agentūrai AFP sakė vienas šaltinis parlamente.

Bundesveras, Vokietijos kariuomenė, jau yra perdavęs Ukrainos pajėgoms 1 000 prieštankinių ginklų ir 500 nešiojamųjų priešlėktuvinių raketų kompleksų.

Be to, Vokietija perdavė ukrainiečiams apie 500 „žemė–oras“ tipo raketų „Strela“ iš 2 700 pažadėtų.

Parlamento šaltinis, pageidavęs, kad jo vardas nebūtų viešinamas, patvirtino, kad Ukrainai bus papildomai išsiųsta 2 000 prieštankinių ginklų. Šaltinis patvirtino Vokietijos žiniasklaidos anksčiau paskelbtą neoficialią informaciją.

„Esame vieni didžiausių ginkluotės tiekėjų Ukrainai, esant dabartinei padėčiai“, – trečiadienį parlamentui sakė Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock.

„Nesididžiuojame tuo, bet būtent taip dabar privalome padėti Ukrainai“, – pridūrė ji.

08:06 | JK žvalgyba: Padengti karo nuostolius Rusija nori mobilizuoti rezervistus ir šauktinius

Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija naujausioje žvalgybos ataskaitoje skelbia, kad Rusijos pajėgos „beveik neabejotinai patyrė tūkstančius aukų“ per savo invaziją į Ukrainą.

Ministerija pridūrė:

„Tikėtina, kad Rusija dabar ketina sutelkti savo rezervo ir šauktinių darbo jėgą, taip pat privačias karines įmones ir užsienio samdinius, kad padengtų šiuos didelius nuostolius.

Neaišku, kaip šios grupės integruosis į Rusijos sausumos pajėgas Ukrainoje ir kokį poveikį tai turės kovos efektyvumui“.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Pbtd58bPbQ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YIN7Z9muvJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 24, 2022

08:02 | Bidenas atvyko į Briuselį

JAV prezidentas Joe Bidenas atvyko į Briuselį keturių dienų kelionei po Europą, siekdamas išlaikyti spaudimą Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą, tvyrant nuovargiui dėl sankcijų ir nesutarimų dėl energetinių sankcijų tarp JAV sąjungininkų.

J. Bidenas ketvirtadienį Briuselyje dalyvaus nepaprastajame NATO viršūnių susitikime, G7 viršūnių susitikime ir Europos Vadovų Tarybos susitikime.

07:44 | Dega Berdianskas

Pranešama, kad ketvirtadienio rytą dega Berdiansko uostas, esantis Zaporižios regione. Pasak „Nexta“, gali būti, kad Rusijos karinės pajėgos sunaikino kuro cisternas.

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

Kartu „Nexta“ teigia turintys informacijos, kad gali liepsnoti Rusijos laivas ar laivai, tačiau ši informacija dar nėra patvirtinta.

07:24 | Rusija neatmeta branduolinio ginklo panaudojimo

Rusijos ambasadoriaus prie JT pavaduotojas pareiškė, kad Rusija pasilieka teisę panaudoti branduolinį ginklą, jei šalį „išprovokuos“ NATO.

Duodamas interviu televizijai „Sky News“, Dmitrijus Polianskis buvo paklaustas, ar Vladimiras Putinas teisus turėdamas branduolinio karo prieš likusį pasaulį perspektyvą. Jis atsakė:

„Jei Rusiją provokuoja NATO, jei Rusiją puola NATO, aš nežinau... mes esame branduolinė valstybė, kodėl gi ne?“

„Nemanau, kad teisinga taip sakyti. Tačiau taip pat nemanau, kad teisinga grasinti Rusijai ir bandyti kištis. Taigi, kai susiduriate su branduoline jėga, žinoma, turite apskaičiuoti visas galimas savo elgesio pasekmes“.

07:02 | NATO: Ukrainoje jau žuvo 7–15 tūkst. Rusijos karių

NATO trečiadienį paskelbė vertinimus, kad per keturias karo Ukrainoje savaites žuvo 7–15 tūkst. Rusijos karių, šalies gynėjų įnirtingam pasipriešinimui sužlugdžius Maskvos užmojus laimėti žaibišką pergalę.

Palyginimui, per 10 metų karo Afganistane tuometė Sovietų Sąjunga neteko apie 15 tūkst. karių.

Vienas aukšto rango NATO kariškis sakė, jog Aljanso vertinimas grindžiamas iš Ukrainos tarnybų gauta informacija, Rusijos tarnybų sąmoningai arba nesąmoningai paskelbtais duomenimis, taip pat duomenimis, surinktais iš viešai prieinamų šaltinių. Kariškis kalbėjo su anonimiškumo sąlyga, kaip numato NATO taisyklės.

Ukraina iki šiol yra paskelbusi mažai informacijos apie savo kariuomenės nuostolius, o Vakarų šalys nėra pateikusios vertinimų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš beveik dvi savaites sakė, kad žuvo apie 1,3 tūkst. ukrainiečių karių.

06:55 | Ukraina: Rusijos pajėgos ir toliau telkiasi Kyjivo, Černihivo ir Charkivo regionuose

Ukrainos kariuomenė šį rytą paskelbė naujausią operatyvinę ataskaitą. Joje pareigūnai teigia, kad Rusijos pajėgos ir toliau telkiasi Kyjivo, Černihivo ir Charkivo regionuose. Chersone Rusijos kariai „terorizuoja vietos gyventojus“ ir naudoja „Rosguardia“ (Rusijos nacionalinė gvardija) dalinius, kad užkirstų kelią pilietiniam nepaklusnumui Rusijos okupacinei valdžiai, rašoma pranešime.

06:50 | Zelenskis paragino pasaulio žmones protestuoti prieš Rusijos karą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paragino žmones visame pasaulyje išeiti į gatves protestuoti prieš Rusijos invaziją į jo šalį.

„Išeikite su Ukrainos simboliais, kad palaikytumėte Ukrainą, palaikytumėte laisvę, paremtumėte gyvybę, – kreipdamasis anglų kalba sakė V. Zelenskis. – Išeikite į savo aikštes, gatves, tapkite matomi ir girdimi.“

Emocingoje kalboje, paskelbtoje Rusijos invazijos pradžios mėnesio sukakties išvakarėse, V. Zelenskis ragino pasaulio gyventojus „priešintis karui nuo kovo 24-osios... ir po to“, pasisakyti prieš Rusijos pradėtą kruviną karą.

„Parodykite savo poziciją, išeikit iš savo biurų, namų, mokyklų ir universitetų, išeikit taikos vardan, – kalbėjo Ukrainos lyderis. – Pasaulis privalo sustabdyti karą.“

Nuo vasario 24 dienos, kai Rusija pasiuntė savo pajėgas į kaimyninę šalį, siekdama sužlugdyti Kyjivo vyriausybės provakarietišką kursą, Ukrainoje žuvo šimtai civilių gyventojų, dar šimtai buvo sužeisti, o daugiau kaip 3 mln. ukrainiečių pasitraukė iš savo šalies.

06:40 | Per parą nukovė 11 taikinių ore

Ukrainos kariai per trečiadienį nukovė 11 Rusijos karinių pajėgų oro ginklų, praneša Ukrainos ministerija. Teigiama, kad numušti septyni lėktuvai, vienas bepilotis orlaivis, vienas sraigtasparnis bei dvi sparnuotosios raketos.

06:25 | Kyjive per apšaudymą žuvo rusų žurnalistė

Internetiniame leidinyje „The Insider“ dirbusi rusų žurnalistė Oksana Baulina žuvo per Rusijos pajėgų apšaudymą viename Ukrainos sostinės gyvenamajame rajone, trečiadienį pranešė jos darbdaviai.

O. Baulina, anksčiau dirbusi Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno kovos su korupcija grupėje, „žuvo per apšaudymą Kyjive“, filmuodama Rusijos kariuomenės veiksmų sukeltus sugriovimus, sakoma „The Insider“ tinklalapyje.

And now it's someone I've known for 16 years and worked with at several independent outlets. Oksana Baulina, a Russian journalist with phenomenal sense of moral clarity, killed by Russian rocket fire on a reporting mission in Kyiv today. I'm yet to process this. pic.twitter.com/eUPuMoUw54 — Alexey Kovalyov (@Alexey__Kovalev) March 23, 2022

Leidinys pridūrė, kad su reportere žuvo dar vienas civilis, o du kiti žmonės buvo sužeisti.

O. Baulina dirbo A. Navalno Kovos su korupcija fonde, kol šis praeitais metais Rusijoje buvo paskelbtas „ekstremistine organizacija“. Tuomet ji išvyko iš šalies ir toliau rengė reportažus apie korupciją Rusijoje, bendradarbiaudama su „The Insider“, nurodė leidinys.

06:05 | JAV strateguoja branduolinius scenarijus ir atakas NATO teritorijoje

Baltieji rūmai patyliukais subūrė nacionalinio saugumo pareigūnų komandą, kad nubrėžtų scenarijus, kaip JAV ir jų sąjungininkai turėtų reaguoti, jei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas panadotų savo cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų atsargas, praneša „The New York Times“.

Pasak kelių procese dalyvaujančių pareigūnų, komanda, žinoma kaip „Tigro komanda“, taip pat tiria galimus atsakus, jei V. Putinas pasieks NATO teritoriją, kad pultų vilkstines, gabenančias ginklus ir pagalbą Ukrainai.

Grupė taip pat ieško atsakymų, jei Rusija sieks išplėsti karą į kaimynines valstybes, įskaitant Moldovą ir Gruziją, ir kaip parengti Europos šalis pabėgėlių srautams, kurių mastų nematė dešimtmečius, rašo.

Šie planai turėtų būti aptarti Briuselyje ketvirtadienį, kai JAV prezidentas Joe Bidenas susitiks su 29 kitų NATO šalių vadovais.

Kai J. Bidenas trečiadienį skrido į Europą, tiek jis, tiek NATO lyderis Jensas Stoltenbergas perspėjo, kad vis daugėja įrodymų, jog Rusija iš tikrųjų ruošiasi panaudoti cheminį ginklą Ukrainoje.

Pranešama, kad viena iš pagrindinių problemų, kurią „Tigro komanda“ nagrinėja, yra riba, kuri gali paskatinti aljansą panaudoti karinę jėgą Ukrainoje. Bidenas aiškiai pasakė, kad nenori to daryti, baimindamasis, kad tiesioginė konfrontacija su Rusija gali paaštrinti nekontroliuojamą konfliktą.

„Tai būtų Trečiasis pasaulinis karas“, – neseniai pasakė jis.

Svarbiausi trečiadienio įvykiai

► Per Rusijos vykdomą invaziją Ukrainoje iš šalies pabėgo daugiau nei 3,6 mln. žmonių, pranešė Jungtinės Tautos.

► NATO lyderiai ketina susitarti dėl papildomos paramos Ukrainai dėl cheminių ir branduolinių grėsmių, šaliai kovojant su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis, pranešė Aljanso vadovas Jensas Stoltenbergas.

► Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija nuo šiol mokėjimus už į „priešiškas šalis“, į kurių sąrašą yra įtrauktos ir visos ES narės, tiekiamas dujas priims tik rubliais, Maskvai susidūrus su precedento neturinčių sankcijų banga dėl invazijos į Ukrainą.

► JAV prezidentas Joe Bidenas įspėjo, jog egzistuoja „reali grėsmė“, kad Rusija gali panaudoti cheminius ginklus Ukrainoje.

► Rusijos prezidento Vladimiro Putino invazija į Ukrainą „įstrigo“, nepaisant kasdienių jo karių vykdomų atakų, pareiškė Vokietijos kancleris Olafas Scholzas, ragindamas Maskvą „nedelsiant“ nutraukti kovas.

► Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad nuo karo Ukrainoje pradžios praėjusį mėnesį jau įvyko du apsikeitimai belaisviais su Kyjivu.

► Kyjivas pareiškė, kad derybose su Rusija dėl beveik mėnesį trunkančio karo užbaigimo kyla „rimtų sunkumų“, Maskvai apkaltinus Jungtines Valstijas, kad šios trukdo pastangoms susitarti dėl taikos.

► Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipdamasis į Japonijos parlamentą sakė, kad Jungtinėms Tautoms nepavyko imtis veiksmų dėl karo jo šalyje ir kad organizacijai reikia reformų, be to, ragino didinti spaudimą Rusijai.

► Lenkijos vidaus reikalų ministras Mariuszas Kaminskis pranešė, kad „iš šalies išsiųsti 45 Rusijos šnipai, apsimetinėję diplomatais“.

► Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas apkaltino Jungtines Valstijas siekiant trukdyti Maskvos deryboms su Ukraina dėl jau mėnesį trunkančio karo užbaigimo.

► Vokietijos kancleris Olafas Scholzas pakartojo, kad jo šalis nerems neskraidymo zonos virš Ukrainos ir nesiųs karių į šį Rusijos pradėtą karą.

► Rusijos pajėgos praėjusią naktį ir ankstų trečiadienio rytą apšaudė Ukrainos sostinę, apgadindamos pastatų dviejuose rajonuose.

► Rusijos pajėgos subombardavo vieną tiltą apsiaustame šiauriniame Černihivo mieste.

► Ukrainos lyderiai apkaltino Rusiją pagrobus 15 pagalbos darbuotojų ir vairuotojų iš humanitarinės vilkstinės, bandžiusios nuvežti maisto ir kitokios pagalbos į rusų pajėgų apgultą ir bombarduojamą Mariupolio uostamiestį.