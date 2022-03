Situacija kelia nerimą: prie Černobylio siaučia gaisrai, okupantai riboja priėjimą

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) sako, kad Kyjive aptiktas nedidelis cezio koncentracijos ore padidėjimas, tačiau tai nekelia radiacinės grėsmės.

TATENA generalinis direktorius Rafaelis Mariano Grossi teigė, kad specialistai itin susirūpinę dėl Ukrainos branduolinių objektų saugumo, todėl kiekviena diena tampa vis svarbesnė tam, kad būtų užkirstas kelias galimai branduolinei avarijai.

Rusija vasario mėnesį perėmė apleistos Černobylio elektrinės kontrolę, o antradienį Ukraina pranešė, kad okupantai trukdo suvaldyti miškų gaisrus Černobylio zonoje.

Ukraina iš viso turi 15 branduolinių reaktorių, o kelis iš jų kontroliuoja Rusijos okupantai.

TATENA viliasi išsiųsti ekspertus, kurie galėtų užtikrinti branduolinių objektų saugą tam, kad būtų išvengta rimtos avarijos, kuri sukeltų didelę grėsmę žmonėms, aplinkai, rašo „The Guardian“.

