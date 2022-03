Kyjive per apšaudymą žuvo žurnalistė

O. Baulina, anksčiau dirbusi Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno kovos su korupcija grupėje, „žuvo per apšaudymą Kyjive“, filmuodama Rusijos kariuomenės veiksmų sukeltus sugriovimus, sakoma „The Insider“ tinklalapyje.

Leidinys pridūrė, kad su reportere žuvo dar vienas civilis, o du kiti žmonės buvo sužeisti.

O. Baulina dirbo A. Navalno Kovos su korupcija fonde, kol šis praeitais metais Rusijoje buvo paskelbtas „ekstremistine organizacija“.

Tuomet ji išvyko iš šalies ir toliau rengė reportažus apie korupciją Rusijoje, bendradarbiaudama su „The Insider“, nurodė leidinys.

Rusijai prieš beveik mėnesį įsiveržus į Ukrainą, O. Baulina parengė leidiniui kelis reportažus iš Kyjivo ir Ukrainos vakarinio Lvivo miesto.

„The Insider“ reiškia giliausią užuojautą Oksanos šeimai ir draugams“, – sakoma leidinio pranešime.

Ukrainos žurnalistų sąjungos vadovas Serhijus Tomilenka per „Facebook“ patvirtino žinią apie O. Baulinos žūtį ir nurodė, kad ji rinko medžiagą reportažui apie apšaudymo padarinius, kai ten vėl smogė rusų pajėgų ugnis.

Anksčiau trečiadienį S. Tomilenkos pranešė, kad apsiaustame pietrytiniame Mariupolio mieste žuvo vietos televizijos operatorius.

Oksana Baulina, a journalist for The Insider, died under fire in Kyiv after a rocket strike on a shopping center in Podol https://t.co/Su1TxIibGr