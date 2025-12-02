 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Ukrainoje. Smūgis „Achmat“ bazei Čečėnijoje: vaizdo įraše – galingas sprogimas

2025-12-02 07:51 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-12-02 07:51

Smūgis „Achmat“ bazei Čečėnijoje: vaizdo įraše – galingas sprogimas (nuotr. Telegram)

Naktį Ukrainos pajėgos atakavo Gudermese (Rusija) dislokuotą čečėnų dalinį „Achmat“, skelbiama „Exilenova“. Paviešintas tai patvirtinantis vaizdo įrašas, kurio patikrinti nepriklausomais šaltiniais šiuo metu nėra galimybės.

113

Vaizdo įraše matyti galingas sprogimas, kaip tvirtinama, „Achmat“ bazėje Gudermese.

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
09:15

Smūgis „Achmat“ bazei Čečėnijoje: vaizdo įraše – galingas sprogimas

Naktį Ukrainos pajėgos atakavo Gudermese (Rusija) dislokuotą čečėnų dalinį „Achmat“, skelbiama „Exilenova“. Paviešintas tai patvirtinantis vaizdo įrašas, kurio patikrinti nepriklausomais šaltiniais šiuo metu nėra galimybės. 

Vaizdo įraše matyti galingas sprogimas, kaip tvirtinama, „Achmat“ bazėje Gudermese. 

Taip pat skelbiama, kad šiąnakt smūgio sulaukė ir Rusijos FSB būstinė Ačhoimartane, Čečėnijoje. 

Smogė ir praėjusią savaitę

Praėjusį ketvirtadienį Grozne dronai taip pat atakavo karinius objektus. Tuomet buvo skelbiama, kad smogiamieji dronai pateko į Rosgvardijos „Achmat-Sever“ dalinio teritoriją Baisangurovo rajone, Čečėnijos sostinėje Grozne.

Dronai taip pat buvo pastebėti Borze kaime prie 65384 dalinio – ten stovi 291-asis Rusijos armijos gvardijos motorizuotas pėstininkų pulkas. Tai yra beveik 870 kilometrų nuo fronto linijos.

Apie nukentėjusius tuomet informacija buvo nutylėta. Valdžia atakos nepatvirtino, bet lapkričio 27 d. ryte Grozno oro uostas beveik penkias valandas dirbo su apribojimais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

08:19

Svarbi kelionė: Witkoffas ir Trumpo žentas dalyvaus derybose Maskvoje

JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį Maskvoje turi surengti derybas ir jose aptarti Donaldo Trumpo administracijos pasiūlymą, kaip užbaigti karą Ukrainoje. Į derybas atvyko ir JAV prezidento žentas Jaredas Kushneris

07:49

Lenkijos prezidentas: negalimi jokie susitarimai su maskoliais

Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis pareiškė, kad su Rusija („maskoliais“) niekada negalima sudaryti jokių susitarimų, skelbiama „RBC Ukraina“. 

Remtasi K. Nawrockio kalba, kurią paskelbė Lenkijos prezidento kanceliarijos vadovas Zbigniewas Boguckis socialiniame tinkle X.

Lenkijos prezidentas K. Nawrockis pasisakė per ceremoniją, skirtą karininkų kursantų dienai, minint 195-ąsias lapkričio sukilimo metines.

„Istoriniai įvykiai taip pat yra pamoka šiuolaikinei Lenkijai ir lenkams: nėra jokių susitarimų su maskoliais nei XIX, nei XX, nei XXI amžiuje. Yra tik melas, noras atimti dvasią ir noras sunaikinti. Tai pamoka, kurią mes visi turime išmokti, giliai tikėdami Lenkijos kadetais, karininkais ir generolais“, – sakė Lenkijos prezidentas, pagal išsilavinimą istorikas.

Nawrockio pozicija Rusijos atžvilgiu

Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis nusprendė atšaukti susitikimą su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbánu po jo vizito pas Rusijos diktatorių Vladimirą Putiną.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiža pažymėjo, kad Varšuva priėmė „tikrai gerą sprendimą“. Tai labai gerai parodo Lenkijos principinę poziciją susiklosčiusioje situacijoje.

Be to, K. Nawrockis vizito Prahoje metu pareiškė, kad laukia Ukrainos prezidento Volodymyro Zelensko Varšuvoje ir išreiškė viltį, kad jis priims kvietimą.

Lenkijos prezidentas K. Nawrockis taip pat kritikavo JAV „taikos planą“. Jis pažymėjo, kad bet kokie taikos planai pirmiausia turi būti patvirtinti Ukrainos ir neturi atlyginti agresoriui.

K. Nawrockis pridūrė, kad visi pasiūlymai dėl Rusijos karo su Ukraina nutraukimo turi atsižvelgti į vieną svarbų faktą: Rusija yra valstybė, kuri nevykdo susitarimų ir nesilaiko žodžio.

