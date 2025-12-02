Iš Putino – jokių kompromisų: įvardijo, kurių 3 Trumpo plano punktų dėl Ukrainos Kremlius nesvarstys

Apie tai rašo „NBC News“, remdamasi Rusijos pareigūnu, kuris kalbėjo anonimiškai. Leidinį cituoja UNIAN.
Straipsnio autoriai pažymi, kad Rusijos autoritarinis Vladimiras Putinas neslėpė savo planų, tarp kurių – užimti visą Donbasą ir „demilitarizuoti“ Ukrainą, o tai iš esmės paliktų ją be gynybos.
„Yra trys pagrindiniai punktai, dėl kurių mes nesileisime į kompromisus. Pirmasis – Donbaso teritorija. Antrasis – Ukrainos ginkluotųjų pajėgų apribojimas. Trečiasis – teritorijos pripažinimas Amerikos ir Europos“, – leidiniui sakė Rusijos pareigūnas.
Vašingtone nuaidėjo pareiškimas: „Karas Ukrainoje yra ne mūsų“
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad karas Ukrainoje yra ne amerikiečių, ir tikino, jog Donaldui Trumpui vadovaujant konfliktas esą būtų buvęs išvengtas. Tokie žodžiai dar kartą pakurstė diskusijas dėl D. Trumpo pažadų per 24 valandas užbaigti karą.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio po kabineto posėdžio Baltuosiuose rūmuose kalbėjo su žurnalistais, rašo „Sky News“.
Trumpai aptardamas karą Ukrainoje, jis sakė: „Tai nėra mūsų karas, tai nėra prezidento karas. Jeigu jūs [Donaldas Trumpas] būtumėte prezidentas, to niekada nebūtų nutikę. Jis yra vienintelis lyderis pasaulyje, galintis padėti tai užbaigti.“
Trumpas tvirtino, kad karą Ukrainoje gali užbaigti per 24 valandas
Šie komentarai atspindi pakartotinių D. Trumpo ir jo administracijos teiginių seriją.
Per prezidento rinkimų kampaniją D. Trumpas teigė, kad galėtų užbaigti karą Ukrainoje per 24 valandas.
Vis dėlto lieka neaišku, kaip jis būtų užkirtęs kelią karui, kaip pats nuolat tvirtina.
