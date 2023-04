Svarbiausi įvykiai:

17:05 | N. Humeniuk: rusai ruošiasi naujai atakai

Ukrainos Pietų operatyvinės vadovybės atstovės Natalijos Humeniuk pranešė, kad šiuo metu yra pastebimi tam tikri rusų kariuomenės atliekami veiksmai, kurie gali indikuoti, kad okupantai rengiasi suduoti naujus smūgius, rašo UNIAN.

Pasak jos, šiuo metu rusų okupantai, naudodami dronus, turinčius kameras, aktyviai renka informacija fronto zonose ir aplink.

N. Humeniuk atkreipia dėmesį, kad tokie veiksmai gali reikšti, jog rusų kariai ieško būdų, kaip pasiekti karinių laimėjimų per atstumą.

„Jie renka informaciją apie tai, koks smogimo būdas yra pats aktyviausias. Būtent dronų suaktyvinimas palei fronto liniją, pakrantę, tikėtina, gali reikšti [rusų kariuomenės] pasirengimą tam tikrai atakai“, – sakė ji.

N. Humeniuk taip pat atkreipė dėmesį, kad fronto linijose pastebimi rusų dronai yra prastesnės kokybės, todėl, manoma, kad įvestos Vakarų sankcijos iš tiesų veikia.

Visgi pastebima, kad rusai gali bandyti ir vėl užmegzti derybas su Iranu dėl naujesnio tipo dronų tiekimo. Nepaisant to, net ir tokiu atveju, Ukrainos atstovės teigimu, šalies oro gynyba veiks efektyviai.

15:55 | Už protestą prieš karinę mobilizaciją Rusijoje įkalinti du buvę valstybės pareigūnai

Rusijos teismas dviem buvusiems pareigūnams pirmadienį skyrė 19 metų įkalinimo bausmes už tai, kad protestuodami prieš karinę mobilizaciją jie į miesto rotušės pastatą mėtė Molotovo kokteilius, pranešė Rusijos naujienų agentūros.

Šis nuosprendis yra griežčiausia iki šiol skirta bausmė už tokio pobūdžio išpuolius, kurių nuo tada, kai Rusija pradėjo karinę kampaniją Ukrainoje, buvo dešimtys.

Praėjusių metų rugsėjį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė dalinę mobilizaciją pajėgoms Ukrainoje sustiprinti, todėl vyrai pradėjo masiškai bėgti iš šalies, kad išvengtų siuntimo į fronto liniją.

Buvęs Nacionalinės gvardijos pareigūnas Romanas Nasrijevas ir nepaprastųjų situacijų ministerijoje dirbęs Aleksejus Nurijevas buvo nuteisti už spalio 22 dieną įvykdytą išpuolį nedideliame Bakalo miestelyje pietinėje Čeliabinsko srityje.

Karinis teismas nustatė, kad jie, priklausydami organizuotai grupei, įvykdė teroro aktą, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.

Jie išdaužė rotušės pastato langą ir pro jį į vidų įmetė kelis Molotovo kokteilius. Nukentėjusiųjų nebuvo, o pastatui didelės žalos nepadaryta.

Vyrai neneigė savo veiksmų, tačiau atmetė kaltinimus terorizmu. Jie teigė norėję protestuoti prieš Maskvos puolimą Ukrainoje.

„Aš tik norėjau parodyti, kad mūsų mieste yra žmonių, nepritariančių mobilizacijai ir „specialiajai karinei operacijai“ (Ukrainoje)“, – nevyriausybinė organizacija „Zona Solidarnosti“ citavo R. Nasrijevo žodžius, pasakytus teismo proceso metu.

Abu draugai grojo roko grupėje, nurodė Rusijos naujienų agentūros.

Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, panašių išpuolių su Molotovo kokteiliais prieš viešuosius pastatus buvo dešimtys, tačiau kaltinimai buvo švelnesni.

Siekdamas nutildyti karo kritikus Kremlius sugriežtino įstatymus.

Šimtai aktyvistų ar paprastų piliečių, išreiškusių savo nepritarimą invazijai, buvo nubausti piniginėmis ar laisvės atėmimo bausmėmis.

14:43 | Per parą – 670 nukautų rusų karių

Pirmadienį Ukrainos gynėjai numušė rusų kariuomenės sraigtasparnį „Mi-24“.

UNIAN rašo, kad pirmadienį Ukrainos 110-osios mechanizuotosios brigados kariai Avdijivko kryptimi numušė rusų kovinį sraigtasparnį „Mi-24“.

Teigiama, kad nors rusų kariuomenė ir patiria didelių nuostolių, vis tiek bandoma vykdyti puolimo operacijas Avdijivkos kryptimi.

Be to, per pastarąją parą ukrainiečiai nukovė mažiausiai 670 rusų karių. Skaičiuojama, kad iš viso nuo karinės invazijos pradžios Ukrainos gynėjai nukovė beveik 179 tūkst. rusų karių.

14:15 | Kremlius: Kinija turi teisę aplink Taivaną vykdyti karines pratybas

Kremlius pirmadienį parėmė tris dienas aplink Taivaną vykstančias Kinijos pratybas ir pareiškė, kad Pekinas turi suverenią teisę atsakyti į tai, ką Maskva vadina provokaciniais veiksmais.

„Buvome liudininkais daugybės provokacinių veiksmų Kinijos Liaudies Respublikos atžvilgiu“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

„Kinija turi suverenią teisę atsakyti į šiuos provokacinius veiksmus, įskaitant karinius manevrus, griežtai laikydamasi tarptautinės teisės“, – pridūrė jis.

13:39 | Maskvos remiamas pareigūnas teigia apsilankęs fronte esančiame Bachmute

Maskvos remiamas pareigūnas pirmadienį paskelbė besilankantis fronto linijoje esančiame Ukrainos Bachmuto mieste, leisdamas suprasti, kad Rusijos pajėgos ten pasiekė reikšmingų laimėjimų.

Mūšis dėl Bachmuto yra ilgiausias ir kruviniausias Rusijos puolimo metu, o miestas įgijo didžiulę simbolinę reikšmę, nors analitikai teigia, kad jis neturi didelės strateginės vertės.

Denisas Pušilinas, Rusijos paskirtas Ukrainos rytuose esančios Donecko srities lyderis, platformoje „Telegram“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jis matomas smarkiai apgriautame mieste.

„Čia yra mūsų Artiomovskas“, – sakė jis, pavartodamas sovietinių laikų Bachmuto pavadinimą.

„Jį išlaisvina vagneriečiai“, – pridūrė D. Pušilinas, turėdamas omenyje privačią karinę samdinių bendrovę „Wagner“, kuri yra Rusijos varomoji jėga mūšiuose šiame mieste.

13:25 | A. Lukašenka surengė susitikimą su Rusijos gynybos ministru

Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka Minske pirmadienį surengė susitikimą su Rusijos gynybos ministru Sergejumi Šoigu, praneša „Reuters“ naujienų agentūra, cituodama Minsko valstybinį naujienų kanalą „Belta“.

Teigiama, kad A. Lukašenka surengė susitikimą tam, kad butų duotos garantijos, jog Rusija gins baltarusius „kaip savo teritoriją“, jeigu kiltų karinis konfliktas.

Primenama, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas kartu su A. Lukašenka priėmė sprendimą Baltarusijos teritorijoje dislokuoti taktinius branduolinius ginklus.

Tiesa, JAV atstovai tvirtino, kad po Kremliaus pareiškimo kol kas nėra jokių ženklų, indikuojančių, kad Rusija gali ryžtis panaudoti branduolinį ginklą.

12:58 | Rusai baiminasi Ukrainos

Dviejų Rusijos regionų, esančių netoli Ukrainos sienos, gubernatoriai nusprendė nerengti karinių paradų Gegužės 9 d., kai šalyje yra minima Pergalės diena.

Kaip rašo „Ukrainska Pravda“, remdamasi su Kremliumi susijusio naujienų kanalo RBK informacija, dalis regionų valdžios atstovų esą „nenori provokuoti priešo [Ukrainos kariuomenės]“, miestuose sudarydami karių ir technikos grupes.

Teigiama, kad apie atsisakymą surengti karinį paradą pranešė Kursko ir Belgorodo sričių gubernatoriai.

„Aš galiu pasakyti dabar, kad parado nebus, kad neprovokuotumėme priešo dėl didelio skaičiaus sutelktų karių ir karinės technikos Belgorodo centre“, – komentavo Belgorodo regiono gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.

Be to, jis pridūrė, kad sprendimas, kaip rusai galės pagerbti Antrajame pasauliniame kare žuvusius karius, dar bus svarstoma.

12:20 | Ukrainos sausumos pajėgų vadas: rusų okupantai naudoja išdegintos žemės taktiką

Ukrainos sausumos pajėgų vadas Oleksandras Syrskis metė kaltinimus Rusijos kariuomenei dėl to, kad okupantai taiko „išdegintos žemės“ taktiką Bachmuto mieste .

„Priešas pasirinko vadinamąją išdegintos žemės taktiką, kurią naudojo Sirijoje. [Rusų kariai] oro smūgiais ir artilerija naikina pastatus, [kariuomenės] pozicijas. <...> Situacija sudėtinga, bet kontroliuojama“, – teigė jis.

O. Syrskis taip pat atkreipė dėmesį, kad rusų pajėgos į karo frontą siunčia specialiąsias pajėgas ir oro desantininkus tam, kad vykdytų tolimesnes atakas prieš Bachmuta, mat dabar „Wagner“ kariai „išsekę“.

11:50 | Aiškią poziciją išlaikanti Vokietija svarsto neįsileisti rusų į tarptautines varžybas

Vokietijos vidaus reikalų ministrė Nancy Faeser grasina uždrausti Rusijos sportininkams atvykti į šalį, jei Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) leis jiems dalyvauti varžybose.

„Šalys, kuriose vyksta dideli sporto renginiai, nėra bejėgės. Jos gali kontroliuoti, ar rusai gali juose dalyvauti, išduodamos vizas", – sakė N. Faeser.

„Jei Vokietijoje organizuojame tarptautines varžybas, galime atitinkamai elgtis. Čia visada elgsimės su aiškia pozicija", – pabrėžė ji.

Ministrė aiškino, kad tarptautinių varžybų durų atidarymas sportininkams iš Rusijos būtų „antausis Ukrainos sportininkams“.

„Siūlyti karo kurstytojui Putinui erdvę propagandai reikštų visų sporto vertybių išdavimą“, – sakė N. Faeser.

Kovo 28 d. TOK vykdomasis komitetas priėmė rekomendaciją tarptautinėms sporto federacijoms grąžinti Rusijos ir Baltarusijos sportininkus, tačiau iškėlė keletą sąlygų.

Sąlygos visų pirma numato, kad sportininkai su Rusijos ar Baltarusijos pasais varžosi tik kaip neutralūs individualūs sportininkai.

Be to, apskritai varžytis negali sportininkai ir karą aktyviai remiantys darbuotojai. Tai apima visus atstovaujančius Rusijos kariuomenei ar kitoms valstybės saugumo institucijoms, taip pat tuos, kurie viešai rėmė Rusijos invaziją į Ukrainą.

Pažymėtina, kad tai yra rekomendacijos, o galutinį sprendimą priima atskirų sporto šakų federacijos.

Sprendimas dėl Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimo 2024 metų Paryžiaus olimpiadoje dar nesvarstomas.

11:20 | Nutekinti dokumentai atskleidė: JAV šnipinėjo ir V. Zelenskį

Nutekinti slapti Pentagono dokumentai atskleidė, kad JAV šnipinėjo Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, rašo UNIAN, remdamasi CNN publikacija.

Rašoma, kad V. Zelenskio aplinkos žmonės šnipinėjimo fakto nelaiko keistu, tačiau tikina esantys nusivylę šia paviešinta žinia.

JAV žvalgybos ataskaitoje, kuri buvo paviešinta, pažymima, kad V. Zelenskis vasario pabaigoje galimai „pasiūlė smogti Rusijos kariuomenės pajėgoms, sutelktoms Rostovo regione“, o šiam tikslui įgyvendinti galėtų būti pasitelkti dronai, mat Ukraina neturi ilgojo nuotolio raketų, kurios galėtų pasiekti priešo pozicijas.

Teigiama, kad JAV žvalgyba informaciją gavo ir apie konkrečius V. Zelenskio pokalbius. Pastebima ir tai, kad Nacionalinio saugumos agentūra šią žvalgybinę informaciją gavo perimant elektroninius signalus, kitas komunikcines sistemas.

Būtent tai tarsi paaiškina, kodėl JAV atstovai ne kartą užsimindavo apie nenorą perduoti Ukrainai ilgojo nuotolio raketų sistemų, mat buvo baiminamasi, kad vėliau Kyjivas suduos smūgius Rusijos teritorijoje esantiems taikiniams.

Visgi Ukraina savo ruožtu teigė nenaudosianti minėtų ginklų minėtiems tikslams.

Kitoje žvalgybinės informacijos paviešintoje ataskaitoje pastebima, kad Kinija gali reaguoti į Ukrainos veiksmus, jeigu ši surengtų atakas Rusijos teritorijoje. Teigiama, kad tada Kinija turėtų pretekstą NATO laikyti agresore, o tai galimai paskatintų Pekiną ryžtis teikti karinę pagalbą Rusijai.

Tuo metu Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Mychailo Podoliakas kiek anksčiau tikino, kad paviešinti dokumentai nėra autentiški ir nėra niekaip susiję su tikraisiais Ukrainos planais.

10:34 | ISW analitikai: artėjant stačiatikių Velykoms, Kremlius rezga naują planą

JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai sako, kad Maskva balandžio 16 d. gali išnaudoti artėjančią stačiatikių šventę – Velykas – saviems tikslams. Vienas jų – siekis atitolinti Ukrainos rengiamą kontrpuolimą.

ISW analitikai įžvelgia, kad Kremlius selektyviai pasirenka religines šventes ir ragina nutraukti atakas per šį laikotarpį tam, kad paveiktų situaciją fronto linijose.

Dar perna Kremlius atsisakė nutraukti ugnį per stačiatikių Velykas, „kad nesuteiktų Kijivo nacionalistams atokvėpio“ vykstant kovoms Mariupolyje. Tuo metu Rusijos kariuomenė kurį laiką turėjo pranašumą prieš Ukrainos gynėjus, todėl, pasak analitikų, rusų okupantai nenutraukė puolimo. Tačiau, po keletos mėnesių, artėjant stačiatikių Kalėdoms, nuomonė pasikeitė. Rusija, siekdama, kad šalies kariuomenė pasirengtų tolimesniems puolimams, ragino nutraukti ugnį.

Analitikai mano, kad per šias Velykas Kremlius gali reikalauti ukrainiečių nutraukti apšaudymą vykstant religinei šventei, mat tai rusų kariuomenei būtų naudinga – per šį laikotarpį okupantai galėtų pasirengti Ukrainos rengiamam pavasario kontrpuolimui, taip pat užsitikrinti pozicijas Bachmuto srityje.

09:52 | Ukraina keičia karinius planus

Viešojoje erdvėje pasklidus slaptiems Pentagono dokumentams, Ukrainos kariuomenė pakeitė rengiamo kontrpuolimo planus, rašo UNIAN.

Remiantis CNN paviešinta publikacija apie pastaruosius įvykius, teigiama, kad informaciją apie Ukrainos kariuomenės pakoreguotus planus patvirtinto ir vienas iš artimų šalies prezidento Volodymyro Zelenskio atstovų.

Be to, atskleisti Pentagono dokumentai pagrindžia faktą, kad JAV renka žvalgybinę informaciją ne tik apie savo rato galimus priešus, tačiau taip pat ir sąjungininkus, įskaitant Ukrainą, Izraelį ir Pietų Korėją.

Dėl pastarosios priežasties dalis Amerikos pareigūnų baiminosi, kad dėl paviešintų dokumentų gali pablogėti užmegzti ryšiai su sąjungininkais.

Slaptuose dokumentuose minimas karinis Ukrainos pasirengimas prieš pradedant kontrpuolimą. Pastebima, kad dokumentuose taip pat įvardijami ukrainiečių kariuomenės silpnosios pasirengimo vietos, susijusios su ginkluote, oro gynyba, batalionais.

Be kita ko, atkreipiamas dėmesys, kad slapta informacija nutekėjo po to, kai Vašingtonas ir Kyjivas pradėjo glaudžiau tarpusavyje dalintis žvalgybine informacija. buvo paviešinta ai įvyko tuo metu, kai Vašingtonas ir Kijevas pradėjo plėtoti labiau pasitikinčius tarpusavio santykius dalindamiesi žvalgybos duomenimis

„Reuters“ naujienų agentūra užsimena,kad informacija galėjo būti nutekinta ne dėl sąjungininkų, bet amerikiečių pareigūnų kaltės.

Suskaičiavo, kiek Rusijai kainavo Ukrainos apšaudymas raketomis (nuotr. SCANPIX)

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad socialiniuose tinkluose pasklido slapti dokumentai, kuriuose išsamiai aprašyta JAV ir NATO pagalba Ukrainai rengiantis pavasario puolimui prieš Rusiją, ketvirtadienį pranešė laikraštis „The New York Times“.

Pasak Pentagono, šiuo metu atliekamas galimo saugumo pažeidimo vertinimas.

„Žinome apie socialiniuose tinkluose paskeltus pranešimus, ir departamentas šį klausimą nagrinėja“, – teigė Pentagono spaudos sekretoriaus pavaduotoja Sabrina Singh.

„The New York Times“ nurodė, kad šie dokumentai buvo išplatinti socialiniame tinkle „Twitter“ ir platformoje „Telegram“, o juose, kaip pranešama, yra diagramų ir detalių apie ginklų tiekimą, batalionų skaičių ir kitos slaptos informacijos.

Dokumentuose pateikta informacija yra mažiausiai penkių savaičių senumo, o pats naujausias datuotas kovo 1 diena, sakė „The New York Times“.

Leidinyje rašoma, kad viename iš dokumentų pateikiami apibendrinti 12 Ukrainos kovinių brigadų apmokymų tvarkaraščiai, o devynias iš jų apmoko JAV ir NATO pajėgos, o jiems reikėtų 250 tankų ir daugiau kaip 350 mechanizuotų transporto priemonių.

Dokumentai, iš kurių mažiausiai vienas pažymėtas žyma „visiškai slapta“, buvo platinami prorusiškais vyriausybiniais kanalais.

Dokumentuose taip pat pateikiama informacija apie Ukrainos kariuomenės kontroliuojamos ginkluotės, įskaitant raketų sistemas HIMARS, JAV pagamintas artilerijos raketų sistemas, kurių efektyvumas prieš Rusijos pajėgas yra itin didelis, išlaidų rodiklius.

Leidinio cituojami karo analitikai perspėjo, kad kai kuri informacija, kaip manoma, buvo pakeista Rusijai vykdant dezinformacijos kampaniją, o viename iš jų buvo perdėtas Ukrainos karių žūčių skaičius ir sumažinti Maskvos patirti nuostoliai.

09:14 | Akimirka iki NATO įsitraukimo į karą: rusų naikintuvas vos nenumušė britų lėktuvo

Rusų naikintuvas virš Juodosios jūros vos nenumušė britams priklausančio žvalgybinio lėktuvo „RC-135 Rivet Joint“, rašo UNIAN žurnalistai, kurie remiasi „The Washington Post“ publikacija.

Teigiama, kad pastarasis incidentas įvyko dar praėjusį rudenį, o situacija realybėje buvo daug rimtesnė, nei anksčiau skelbė skirtingos žiniasklaidos priemonės.

Publikacijoje teigiama, kad, jeigu rusai būtų numušę britų lėktuvą, tai reikštu grėsmę vienai iš NATO valstybių, todėl labai tikėtina, kad dėl šio įvykio būtų užsimezgę tolimesnė konflikto seka, kuri tiesiogiai galėtų įtraukti Vakarų sąjungininkes į karą su Rusija.

„The Washington Post“, remdamasis nutekintais Pentagono dokumentais, rašo, kad incidentas Juodojoje jūroje, netoli Krymo krantų, įvyko rugsėjo 29 d.

Nutekintuose dokumentuose minima, kad britams priklausantis žvalgybinis lėktuvas buvo „beveik sunaikintas“.

Apie šį įvykį Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Benas Wallace'as taip pat pranešė ir šalies Bendruomenių rūmams. Tąkart jis pažymėjo kad du rusų Su-27 naikintuvai bandė perimti RC-135 lėktuvą tarptautinėje oro erdvėje virš Juodosios jūros.

Be to, atkreipiamas dėmesys, kad vienas iš Rusijos lėktuvų paleido raketą šalia britų žvalgybinio orlaivio.

Nepaisant to, britų gynybos sekretorius tokio rusų žingsnio nelaikė bandymu „beveik numušti“ RC-135 lėktuvą, o raketos paleidimą iš Su-27 rusų naikintuvo įvardijo kaip „techninį gedimą“.

Visgi Pentagonas, įskaitant Didžiosios Britanijos ambasadą Vašingtone ir Rusijos ambasadą, atsisakė pakomentuoti informaciją, kuri pasklido paviešintuose dokumentuose.