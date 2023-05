Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

21:55 | Danija 2024 metais į Latviją nusiųs NATO batalioną

Danija kitais metais siųs NATO batalioną į Latviją, kad padėtų paremti Baltijos valstybę po Rusijos invazijos į Ukrainą, antradienį pranešė Gynybos ministerija.

„Nuo 2024 metų vidurio Danija skirs NATO batalioną Baltijos šalių gynybai, kuris dalį metų bus dislokuotas Latvijoje, o likusią metų dalį – Danijoje, kur bus pasirengęs vykti į Baltijos šalis krizės atveju“, – sakoma ministerijos pranešime.

Tikimasi, kad batalioną sudarys 700–1200 karių.

„Bataliono sudėtis, dydis ir trukmė priklausys nuo NATO ir jos sąjungininkių poreikių“, taip pat nuo Danijos pajėgų dislokavimo galimybių, priduriama pareiškime.

NATO rytiniame fronte esančios buvusios sovietinės valstybės paragino Aljansą stiprinti gynybos pajėgumus regione.

Danija dalyvauja nuolatinėje NATO misijoje regione, vadinamoje sustiprintomis priešakinėmis pajėgomis, ir praėjusių metų kovą į Estiją pasiuntė 225 karius.

21:37 | Netoli Briansko – trys galingi sprogimai

Antradienį netoli Rusijos Briansko miesto nugriaudėjo trys galingi sprogimai. UNIAN skelbia, kad po sprogimų nuo geležinkelio bėgių nulėkė traukinio, judėjusio iš Briansko į Karačevą, sąstatas.

Socialiniame tinkle „Telegram“ pradėjo plisti vaizdo įrašas, kuriame užfiksuoti incidento kadrai.

Viename iš paviešintų vaizdo įrašų matyti, kaip ugniagesių sunkiasvorė transporto priemonė juda šalia sustojusio ir nuo bėgių nulėkusio traukinio.

„Baza“ teigimu, dėl įvykusio sprogimo apvirto 8 vagonai, o iš viso jų buvo tempiama bent 70.

Tuo metu Rusijos geležinkelių atstovai teigė, kad incidentas užfiksuotas 19:47 val., o iš viso po sprogimo nuo bėgių galėjo nulėkti apie 20 traukinio vagonų. Taip pat priduriama, kad įvykio vietoje dirba ugniagesiai, o nukentėjusių asmenų nebuvo.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad dar pirmadienį su Ukraina besiribojančiame vakariniame Briansko regione taip pat nuo bėgių nuvažiavo Rusijos krovininis traukinys, ant bėgių detonavus sprogstamajam užtaisui, pranešė vietos gubernatorius.

Tą pačią dieną pareigūnai pranešė, kad Rusijos šiaurėje buvo susprogdintos elektros linijos, o FSB saugumo tarnyba tai pavadino „sabotažo aktu“.

Šie, kaip manoma, išpuoliai buvo surengti kitą dieną po to, kai per Ukrainos smūgį Rusijos kaime Briansko srityje žuvo keturi žmonės ir kai Kyjivas ruošėsi plačiai laukiamam kontrpuolimui.

„Sprogus nenustatytam sprogstamajam užtaisui, nuo bėgių nuvažiavo krovininio traukinio lokomotyvas“, – platformoje „Telegram teigė Briansko gubernatorius Aleksandras Bogomazas ir pridūrė, kad aukų nėra.

Jis nurodė, kad įvykio vietoje dirba gelbėjimo tarnybos ir kad geležinkelio eismas toje vietovėje buvo sustabdytas.

Per daugiau nei metus trunkantį Maskvos puolimą Ukrainoje gauta pranešimų apie sabotažą Rusijos ir jos sąjungininkės Baltarusijos geležinkeliuose, tačiau tai pirmas kartas, kai rusų pareigūnai patvirtina tokio masto išpuolį.

Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kad traukinio priekis ir keli krovininiai vagonai dega ir guli ant žolės šalia bėgių.

Rusijos geležinkeliai nurodė, kad incidentas įvyko pirmadienį 10 val. 17 min. vietos ir Lietuvos laiku laiku tarp Unečios miestelio ir Rasuchos kaimo pietvakariniame regiono kampe, maždaug už 100 km nuo Ukrainos sienos.

Jie teigė, kad priekinis lokomotyvas ir septyni vagonai nuvažiavo nuo bėgių „po to, kai į geležinkelio transporto darbą įsikišo pašaliniai asmenys“.

