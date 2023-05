Rusijoje – galingas sprogimas: po smūgio nuo bėgių nulėkė traukinys

Šis, kaip manoma, išpuolis buvo surengtas kitą dieną po to, kai per Ukrainos smūgį Rusijos kaime Briansko srityje žuvo keturi žmonės ir kai Kyjivas ruošėsi plačiai laukiamam kontrpuolimui.

„Sprogus nenustatytam sprogstamajam užtaisui, nuo bėgių nuvažiavo krovininio traukinio lokomotyvas“, – platformoje „Telegram teigė Briansko gubernatorius Aleksandras Bogomazas ir pridūrė, kad aukų nėra.

A. Bogomazas sakė, kad įtaisas sprogo 136-ajame geležinkelio ruožo kilometre tarp regioninio centro Briansko ir Unečios miestelio, esančio pasienyje su Ukraina.

Jis nurodė, kad įvykio vietoje dirba gelbėjimo tarnybos ir kad geležinkelio eismas toje vietovėje buvo sustabdytas.

Per daugiau nei metus trunkantį Maskvos puolimą Ukrainoje gauta pranešimų apie sabotažą Rusijos ir jos sąjungininkės Baltarusijos geležinkeliuose.

Pirmadienį šiaurinės Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenka taip pat pranešė, kad vietos elektros linijos buvo susprogdintos, jo teigimu, sprogstamuoju įtaisu.

Vėliau A. Drozdenka sakė, kad FSB saugumo tarnyba iškėlė baudžiamąją bylą dėl sabotažo.

