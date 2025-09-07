Rusijoje – didelis gaisras: atakuotas „Družba“ naftotiekis

Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 4 žmonės
Pasak Ukrainos karinių oro pajėgų, nuo šeštadienio pabaigos iki sekmadienio ryto Rusija į Ukrainą paleido mažiausiai 805 bepiločius orlaivius ir 13 raketų – tai buvo didžiausia oro ataka per visą karą.
„Oro pajėgų padaliniai aptiko ir stebėjo 818 oro atakos objektų“, – paskelbė oro pajėgos socialiniame tinkle „Telegram“.
Oro gynyba numušė arba nuslopino 747 bepiločius orlaivius ir keturias raketas, pridūrė ji.
Per Rusijos smūgius visoje Ukrainoje naktį žuvo mažiausiai keturi žmonės ir dar dešimtys buvo sužeisti, paskelbė valdžios institucijos, o pareigūnai pranešė, kad sostinėje Kyjive po atakos užsidegė vyriausybės pastatas.
Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba sakė, kad smūgiai apgadino kelis Kyjivo daugiaaukščius pastatus, ir „Telegram“ paskelbė nuotraukų, kuriose matyti, kaip ugniagesiai kovoja su gaisru aukštutiniame aukšte.
Tarnyba nurodė, kad per išpuolį žuvo mažiausiai du žmonės, o 18 buvo sužeista.
Per smūgį buvo apgadintas Ukrainos ministrų kabineto pastatas, kuriame įsikūrusi vyriausybė Kyjive, pranešė premjerė Julija Svyridenko.
„Stogas ir viršutiniai aukštai buvo apgadinti dėl priešo atakos. Gelbėtojai gesina gaisrą“, – parašė ji „Telegram“.
Naujienų agentūros AFP reporteris matė nuo pastato stogo kylančius dūmus, o virš pastato skraidė sraigtasparniai, kurie ant stogo leido, kaip atrodė, kibirus vandens.
Ukrainos valdžios institucijos 6 val. 6 min. ryto (vietos ir Lietuvos laiku) visoje šalyje paskelbė oro pavojaus lygį.
Rusijos dronų atakos Dnipropetrovske taip pat pražudė 54 metų vyrą ir dar kelis žmones sužeidė, pranešė centrinio regiono karinė administracija.
Per kitą smūgį šiaurės rytų Sumų regione žuvo vienas žmogus ir dar keli buvo sužeisti, vėlai šeštadienį pranešė vietos valdžia.
„Po priešo atakos Putyvylio miesto pakraštyje žuvo vienas žmogus, yra sužeistų žmonių“, įskaitant devynerių metų vaiką, „Telegram“ pranešė regiono karinis gubernatorius Olegas Grygorovas.
Per Rusijos drono ataką šeštadienio vakarą Zaporižioje pietryčiuose buvo sužeista mažiausiai 15 žmonių, keturi iš jų paguldyti į ligoninę, sakė Ivanas Fiodorovas, šio regiono, kurį iš dalies yra okupavusi Rusija, karinės administracijos vadovas.
Jis paskelbė sugriautų gyvenamųjų pastatų nuotraukas.
Taikos pastangos stringa
Smūgiai prasidėjo po to, kai dvi dešimtys šalių, vadovaujamos Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos, ketvirtadienį pažadėjo prisijungti prie „užtikrinimo“ pajėgų, kurios patruliuos bet kokį susitarimą dėl karo, kurį sukėlė Maskvos 2022 metų vasario plataus masto invazija, užbaigimo.
Kyjivas sako, kad saugumo garantijos, remiamos Vakarų karių, yra labai svarbios bet kokiam susitarimui dėl taikos, siekiant užtikrinti, kad Rusija ateityje vėl neįsiveržtų.
Tačiau Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atmetė bet kokias Vakarų pajėgas Ukrainoje kaip nepriimtinas ir sakė, kad jos būtų „teisėti“ taikiniai.
Pastarųjų savaičių JAV prezidento Donaldo Trumpo pastangos užbaigti karą kol kas nedavė didelės pažangos.
Rusijos pajėgos iš viso užima apie 20 proc. visos Ukrainos teritorijos.
Šimtai tūkstančių žmonių žuvo per trejus su puse metų trunkančias kovas, kurios privertė milijonus žmonių palikti savo namus ir sunaikino didžiąją dalį Rytų ir Pietų Ukrainos per kruviniausią nuo Antrojo pasaulinio karo laikų konfliktą Europoje.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 970 karių
Rusijos pajėgos praėjusią parą Ukrainoje prarado dar 970 kareivių, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas eliminuota 810 priešo kareivių.
Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų rugsėjo 7 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 088 150 karių (žuvusių ir sužeistųjų).
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 163 (+2) priešo tankus, 23 254 (+11) šarvuotas kovos mašinas, 32 516 (+42) artilerijos sistemas, 1 481 (+1) daugkartinio raketų paleidimo įrenginį, 1 217 (+0) oro gynybos sistemų, 422 (+0) karo lėktuvus, 341 (+0) sraigtasparnį, 56 817 (+294) taktinių bepiločių orlaivių sistemų, 3 686 (+0) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius (+0), 1 povandeninį laivą (+0), 61 054 (+104) automobilius ir degalų cisternas, 3 961 (+4) specialiosios įrangos vienetą.
Duomenys dar tikslinami.
Rusijoje – didelis gaisras: atakuotas „Družba“ naftotiekis
Ukraina atakavo „Družba“ naftotiekį Rusijos Briansko srityje ir sukėlė didelį gaisrą, sekmadienį kanale „Telegram“ pranešė Ukrainos nepilotuojamų pajėgų vadovas Robertas Brovdis, informuoja „Reuters“.
Šio pranešimo „Reuters“ negalėjo savarankiškai patikrinti. Rusija kol kas nepateikė jokių komentarų.
Tranzitiniu naftotiekiu rusiška nafta tiekiama Vengrijai ir Slovakijai, kurios ir toliau perka energijos išteklius iš Rusijos net ir po to, kai kitos Europos Sąjungos šalys nutraukė visus ryšius su Maskva po įsiveržimo į Ukrainą 2022-aisiais.
Kyjivas tvirtina, kad smūgiuodamas Rusijos energetikos objektams siekia pakenkti bendriems priešo karo veiksmams.
Naftos tiekimas į abi šalis pastarosiomis savaitėmis buvo keletą kartų sustabdytas dėl Ukrainos išpuolių prieš naftotiekį, kuris eina iš Rusijos per Ukrainą į Slovakiją.
Ukraina jau daugiau nei trejus su puse metų ginasi nuo Rusijos invazijos. Pastarosiomis savaitėmis šalies pajėgos ėmė intensyviau puldinėti degalų tiekimo objektus Rusijoje, kad sutrikdytų Maskvos kariuomenės aprūpinimą.