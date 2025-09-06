Artėjant „Zapad“ pratyboms kariuomenės vadas Vaikšnoras atsako, ką turime žinoti

Ar mes turime tinkamų priemonių dronui nustatyti?
Nustatyti droną padeda radarai, kurie šiuo metu yra dislokuoti pasienyje. Žinoma, vizualus identifikavimas taip pat yra viena iš svarbių sąlygų. Mūsų civiliniai, oro navigacijos bei kariniai radarai, kurie yra šiai dienai išdėsti pagal sieną, skirti užtikrinti didelius ir dideliame aukštyje arba nuotolyje skrendančius objektus.
Ką daryti įskridus dronui?
Problema turbūt visada yra identifikavimas ir kaip galima ankstesnis įspėjimas. Reikia suprasti, kad kol vyksta karas, Rusija atakuoja ukrainiečius dideliais kiekiais, tad didelis šansas, kad elektroninės kovos priemonės nuklys ne vien tik į Lietuvą, bet ir į Lenkiją ar į Latvijos teritoriją.
Dėl to mes ir turim pirmiau stengtis, kad karas būtų sustabdytas arba nutrauktas. Baltarusijos atvejo metu matėsi, kad jie nenorėjo, jog dronas toliau nuskristų. Matėsi iš veiksmų, kad droną jie bandė pagauti, bandė nušauti tačiau nesėkmingai. Tai rodo, kad patys baltarusiai neturi pakankamai priemonių arba galimybių identifikuoti ir pagauti.
Mes uždarėme oro erdvę. Šiai dienai turime uždarytą kryptį nuo Rūdininkų poligono iki Pabradės poligono. Aptikę kažką įtartino mes galime iš karto daryti prielaidą, kad tai yra nedraugiškas daiktas, ypač, jeigu skrenda iš Baltarusijos. Tai jau būtų ne minutės, o sekundžių laikotarpis. Vizualiniu identifikavimu – naikinti nelaukiant.
Mes siekiame, kad visa Lietuvos erdvė būtų panašiai suskirstyta tinkleliu ir mes galėtume esant grėsmei arba indikatoriams suveikus greitai uždaryti oro erdves.
Artėja „Zapad-2025“ pratybos, ar yra padidėjimas baltarusių, rusų karių?
Mūsų vertinimu nėra kažko tokio, kas būtų pasikeitę per kelias savaites po paskutinio pranešimo. Daugiau akcentuočiau, ką mes Lietuva, kaip sąjungininkai, darome, kaip šiai dienai yra suplanuotos pratybos visą rugsėjį, visą spalį.
Ką turėtume žinoti?
Jokiu būdu nebus skelbiama mobilizacija tik dėl to, kad ją skelbtų. Tai, aišku, yra sąlygos. Sąlygos, jeigu ir mes turime pratybas, mobilizacines pratybas, kur užpildytumėme savo trūkstamą personalą aktyvaus rezervo kariais. Tai yra vienas iš būdų mums pasitreniruoti savo procesus ir procedūras. Rizika išlieka, bet mes kartu su sąjungininkais viską stebime.
Kaip yra su naujais poligonais?
Reikia pirmiausia sprendimo, o tada visi veiksmai. Kad veiksmas prasidėtų, savivaldybėms reikia sutarti. Vis tiek tai yra ir pačios valdos, kurias reikia išpirkti ir taip toliau. Tai šiai dienai nenorėčiau skelbti, nes yra kelios vietos, kurios numatytos. Taip, mes kariuomenė esam įtraukti į tą procesą.
Ar pasienyje atkurtos pelkės padėtų mums apsiginti?
Na, iš tikrųjų labai įdomi informacija. Lietuvoje tai nėra labai naujas, bet sveikintinas dalykas, nes natūralūs barjerai palengvintų mums darbą. Mažiau reikėtų inžinerinių įrengimų. Pelkių atkūrimas greičiausiai būtų dar vienas veiksnių, sustiprinančių natūralių kliūčių pagalbą, mūsų apginamumą.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.