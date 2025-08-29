Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Baltarusijoje – drama dėl bulvių: Lukašenka įsiuto

2025-08-29 11:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 11:20

Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka nurodė prekybos tinklams užtikrinti vietinių bulvių tiekimą ir įspėjo, kad jų trūkumas parduotuvėse turės pasekmių, rašo „Zerkalo“.

Baltarusijoje – drama dėl bulvių: Lukašenka įsiuto (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Atitinkamą nurodymą jis davė rugpjūčio 28 d., darbo vizito Mogiliovo srityje metu. Politikas taip pat pagrasino prekybos tinklams „liūdnomis pasekmėmis“, jei parduotuvių lentynose neatsiras „kokybiškų ir prieinamų vietinių bulvių“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Lukašenka yra įsitikinęs, kad šiemet išliks didelė bulvių paklausa užsienyje, įskaitant kaimyninę Rusiją. Todėl, jo teigimu, buvo priimtas teisingas sprendimas šį sezoną padidinti bulvių auginimo plotus.

Kadangi derlius turėtų būti „pakankamas“, Baltarusijos prezidentas pavedė paruošti daržovių sandėlius ir užtikrinti prekių saugojimą iki pavasario.

Jis taip pat pabrėžė būtinybę užmegzti „aiškius ryšius su prekybos tinklais“, kad šie „laiku pristatytų bulves į šalies parduotuves“ ir „nepasikartotų šių metų pavasario situacija“.

Vėliau, per pasitarimą dėl bulvių auginimo plėtros, A. Lukašenka paprašė susirinkusiųjų užtikrinti visuomenę, kad „bulvių mūsų šalyje, kaip visada, yra pakankamai“.

„Atkreipiu prekybos tinklų vadovų dėmesį, kad kokybiškų, prieinamų vietinių bulvių trūkumas parduotuvėse turės liūdnų pasekmių visiems“, – pagrasino jis.

Baltarusijoje – bulvių trūkumas

Gegužės 8 d. A. Lukašenka pripažino, kad šalyje trūksta bulvių. Anksčiau dėl to skundėsi baltarusiai, tačiau pareigūnai atkakliai neigė problemą.

Pasak Baltarusijos prezidento, bulvių stygiaus priežastis buvo ūkininkų noras užsidirbti – jie visą derlių pardavė Rusijai.

a
a
2025-08-29 11:36
tai gal lietuviai visas ispirko tarakonas sake kad mes badaujam
Atsakyti
vaje...
vaje...
2025-08-29 11:36
Bulbašai nebeturės bulbių :)
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (23)
