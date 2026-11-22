Ukrainos drono atakuotas Rusijos krovininis laivas nutemptas į Rusijos teritorinius vandenis
Sekmadienį Rusijos krovininis laivas, kurį Baltijos jūroje atakavo Ukrainos dronas, buvo nutemptas į Rusijos teritorinius vandenis, pranešė Suomijos institucijos. Tai padaryta stabilizavus laive kilusį gaisrą.
Laivas „Sparta II“ šeštadienį buvo atakuotas tarptautiniuose vandenyse Suomijos įlankoje. Po smūgio kilo gaisras, todėl teko evakuoti įgulą. Vienas jos narys patyrė nesunkių sužalojimų.
Laivas dreifavo į Suomijos vandenis ir buvo prišvartuotas maždaug už 90 kilometrų į rytus nuo Helsinkio. Tuo metu buvo bandoma užgesinti gaisrą. Gelbėjimo operaciją vykdė Suomijos institucijos, padedamos Estijos ir Rusijos gelbėjimo laivų.
„Laivą „Sparta II“ jau buvo galima pradėti vilkti. Termovizoriai rodo, kad kai kurie konteineriai yra įšilę, tačiau laivo būklė pakankamai stabili, kad būtų galima pradėti vilkimo darbus“, – sekmadienio popietę socialiniame tinkle „X“ pranešė Suomijos įlankos pakrančių apsaugos tarnybos padalinys.
Suomijos pasienio apsaugos tarnybos Jūrų saugumo skyriaus vadovas Mikko Hirvi pareiškė, kad Rusijos laivo vilkimas į Rusijos teritorinius vandenis Rusijos laivais yra „geriausias ir saugiausias sprendimas Suomijai“.
Jūrų laivybos stebėjimo svetainės „MarineTraffic“ duomenimis, „Sparta II“ iš Sankt Peterburgo plaukė į Baltijsko uostą Rusijos Kaliningrado srityje. Tačiau sekmadienį Suomijos pasienio apsaugos tarnyba negalėjo pateikti informacijos apie laivo krovinį.
Svetainės „OpenSanctions“ duomenimis, „Sparta II“ taikomos Ukrainos ir JAV sankcijos. Įtariama, kad laivas gabeno ginklus iš Sirijos į Rusiją.
Praėjus vos kelioms valandoms po atakos laivui „Sparta II“, Suomija susidūrė su dar vienu su karu Ukrainoje susijusiu incidentu – Rusijos sraigtasparnis pažeidė šalies oro erdvę.
Kitose regiono vietose Lenkija pranešė, kad penktadienį jos teritorijoje nukrito dvi Rusijos raketos. Varšuva apkaltino Kremlių „tyčine provokacija“. Incidentas įvyko netoli vietovės, kurioje tuo metu pratyboms buvo susirinkę tūkstančiai Europos karių.
Suomijos įlanka, esanti rytinėje Baltijos jūros dalyje tarp Suomijos, Estijos ir Rusijos krantų, yra itin svarbus Rusijos jūrų transporto kelias. Joje įsikūrę keli strategiškai reikšmingi Rusijos naftos eksporto uostai.
Po Rusijos drono smūgio Ukrainoje iš namo griuvėsių ištrauktas dar vienas kūnas
Po Rusijos atakos Ukrainos Kyjivo srities Dymero miestelyje iš daugiabučio gyvenamojo namo griuvėsių ištrauktas dar vieno žuvusio žmogaus kūnas.
Žuvusiųjų skaičius išaugo iki dviejų, o sužeistųjų – iki keturių, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
„Per priešo ataką Dymere žuvusiųjų skaičius išaugo iki dviejų. Gelbėtojai iš po griuvėsių ištraukė dar vieno žmogaus kūną“, – patvirtino T. Tkačenka.
Paieškos ir gelbėjimo operacija tęsiasi.
Sužeistųjų skaičius išaugo iki keturių. Į medikus kreipėsi 1977 m. gimęs vyras, kuris buvo paguldytas į ligoninę preliminariai diagnozavus uždarą galvos smegenų traumą.
ELTA primena, kad sekmadienio naktį per Rusijos dronų ataką Ukrainos Kyjivo srities Dymero miestelyje sugriuvo dalis penkių aukštų gyvenamojo namo.
Po Rusijos smūgių Odesos moksleiviai mokysis nuotoliniu būdu
Rusijos smūgiams smarkiai apgadinus energetikos tinklą Odesoje, Ukrainos Juodosios jūros uostamiesčio mokyklos pereis prie nuotolinio mokymo, sekmadienį pranešė pareigūnai.
Dėl „rimtų šilumos, elektros ir vandens tiekimo sutrikimų“ Odesos savivaldybės švietimo departamentas nurodė nuo lapkričio 23 iki 27 dienos mokytis nuotoliniu būdu.
Gyventojams patarta „kuo greičiau įkrauti telefonus, planšetinius ir nešiojamuosius kompiuterius, kad vaikai galėtų jais naudotis mokydamiesi“.
Šalies elektros perdavimo sistemos operatorė „Ukrenergo“ sekmadienį įspėjo, kad elektros tiekimo padėtis mieste ir jo apylinkėse „išlieka itin sudėtinga“.
„Rusijos atakų pasekmės yra didžiulės“, – socialiniuose tinkluose teigė bendrovė.
„Ukrenergo“ teigimu, dėl „destrukcijos masto“ tapo „fiziškai neįmanoma vartotojams tiekti reikiamo elektros kiekio“.
Artėjant dar vienai šaltai karo žiemai, Rusija vykdo intensyvėjančią plataus masto smūgių kampaniją prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
Praėjusią žiemą, temperatūrai nukritus žemiau nulio, dėl Rusijos atakų prieš Ukrainos energetikos tinklą milijonai namų ūkių liko be elektros ir šildymo.
Rusijos dronas pataikė į daugiabutį Ukrainos Dnipro mieste
Rusijos dronas smogė dešimties aukštų gyvenamajam namui Ukrainos Dnipro mieste.
Miesto meras Borysas Filatovas patvirtino, kad per išpuolį buvo sugriautas vienas butas, o dar apie 20 apgadinta.
„Rusijos dronas apgadino dešimties aukštų namą Peremohos rajone. Tačiau svarbiausia tai, kad per stebuklą niekas nenukentėjo, nors vienas butas praktiškai visiškai sunaikintas. Buvo pramuštas stogas ir perdanga, o kambariai virto betono nuolaužų ir dulkių krūvomis. Taip pat apgadinta apie dvidešimt kitų būstų“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė meras.
Pasak jo, skeveldroms apgadinus daugiabučio liftą, jo veikla buvo sustabdyta. Taip pat bus atlikta papildoma pastato techninės būklės patikra.
Be to, per Rusijos atakas Dnipro Amūro-Nižniodniprovskio rajone išdužo dviejų individualių gyvenamųjų namų langai.
Per savaitgalio smūgį Volodymyro Zelenskio gimtajam miestui žuvo 2 žmonės, dešimtys sužeisti
Rusijai smogus į Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio gimtojo Kryvyj Riho centrą, žuvo du žmonės ir dar 60 buvo sužeisti, šeštadienį pranešė vietos pareigūnai.
Centrinėje Ukrainoje esančiame mieste per penktadienio vakaro ataką žuvo septynerių metų berniukas ir 20 metų moteris, platformoje „Telegram“ parašė miesto administracijos vadovas Oleksandras Vilkulas. Srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanža pranešė, kad sužeista 60 žmonių, tarp jų – šeši vaikai.
Dėl smūgio kilo keturi gaisrai, apgadinti maždaug 25 daugiabučiai, ligoninė, mokyklos, pramonės objektas, taip pat įmonės bei transporto priemonės, teigė O. Vilkulas.
Ukrainos valstybinės pagalbos tarnybos regioninio padalinio paskelbtoje vaizdo medžiagoje matyti, kaip aplink liepsnojant gaisrams, į įvykio vietą atvykus medikų ir ugniagesių komandoms, suduodami pakartotiniai smūgiai.
„Pirmiausia – dvi balistinės raketos. O vėliau, prasidėjus gelbėjimo operacijai, dar trys raketos smogė medikams, gelbėtojams ir komunalinių tarnybų darbuotojams“, – „Telegram“ rašė O. Vilkulas.
Zelenskis: Trumpas sakė Europos lyderiams, kad jie per daug išleidžia Ukrainai
JAV prezidentas Donaldas Trumpas šią savaitę Europos lyderiams pareiškė, kad jie per daug išleidžia karui Ukrainoje, o sudarius taikos susitarimą su Rusija šias lėšas galėtų panaudoti savo šalims, šeštadienį teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Jį šeštadienį citavo naujienų agentūra „Reuters“ ir ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
Ketvirtadienį D. Trumpas nuotoliniu būdu prisijungė prie Ukrainą remiančių šalių koalicijos susitikimo Berlyne, prieš tai Šendžene vykusio APEC viršūnių susitikimo metu surengęs trišalį susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir Kinijos prezidentu Xi Jinpingu.
V. Zelenskis neigė, kad D. Trumpo žodžiai prilygo grasinimams.
„Jis sakė, kad Europa išleidžia daug pinigų, kuriuos pasibaigus (karui) galėtų skirti sau, – prieš Kyjive vykusias derybas su Jungtinės Karalystės gynybos sekretoriumi Wesu Streetingu žurnalistams teigė susitikime Berlyne dalyvavęs V. Zelenskis. – Tai neskambėjo kaip grasinimas.“
„Tikrai ne. Būkime atviri“, – sakė jis.
„Manau, JAV supranta, kad šiandien neįmanoma daryti spaudimo Europai“, – pridūrė V. Zelenskis, atkreipdamas dėmesį į Europos vienybę remiant Ukrainą.
Penktadienį grįžęs į Vašingtoną, D. Trumpas tvirtino, jog V. Putinas per jų pokalbius aiškiai išreiškė norą karą Ukrainoje užbaigti diplomatinėmis priemonėmis. Visgi V. Zelenskis teigė nesantis tikras dėl V. Putino ketinimų.
„Esu nusiteikęs kiek skeptiškiau nei amerikiečiai, kad jis pasirengęs kompromisams. Beje, būtent tai pasakiau ir amerikiečių komandai“, – kalbėjo jis.
Rusija atakavo Ukrainos Žytomyro srities energetikos objektus
Pastarąją parą Rusijos pajėgos keturis kartus atakavo energetikos infrastruktūros objektus Ukrainos Žytomyro srityje.
„Priešas ir toliau sąmoningai taikosi į Žytomyro srities energetikos infrastruktūrą, mėgindamas palikti gyventojus be elektros ir šildymo. Per pastarąją parą Rusijos pajėgos surengė keturias dronų atakas prieš energetikos objektus regione“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Žytomyro srities karinės administracijos vadovas Vitalijus Bunečka.
Pasak jo, nepaisant besitęsiančių atakų, energetikai daro viską, kad visoje Žytomyro srityje gyventojų namuose būtų užtikrintas stabilus elektros tiekimas.
Taip pat pranešama, kad dėl Rusijos apšaudymo buvo apgadinti infrastruktūros objektai Dnipropetrovsko srityje.
Suomijos įlankoje vis dar dega Rusijos krovininis laivas
Rusijos krovininis laivas, kuriam Baltijos jūroje smogė bepiločiai orlaiviai, degė per naktį, nepaisant pastangų jį užgesinti, sekmadienį paskelbė Suomijos pakrančių apsaugos tarnyba, praneša „Reuters“.
Suomijos kariuomenė pranešė, kad šeštadienį laivui „Sparta II“ greičiausiai smogė Ukraina. Vėliau laivas dreifavo į Suomijos teritorinius vandenis, kur šiuo metu stovi nuleidęs inkarą. Visi 16 įgulos narių buvo evakuoti į netoliese esantį kitą Rusijos laivą.
Pakrančių apsaugos tarnybos paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti, kaip naktį keli laivai vandens patrankomis purškė „Sparta II“, mėgindami užgesinti liepsnas ir atvėsinti denyje sukrautus konteinerius.
Suomijos gynybos pajėgų teigimu, laivas, plaukęs į Kaliningradą, buvo apgadintas tarptautiniuose vandenyse į vakarus nuo Rusijai priklausančios Goglando salos. Taip patvirtinta Rusijos pareigūnų pateikta įvykių versija.
LSEG duomenimis, 121 metro ilgio su Rusijos vėliava plaukiojantis krovininis laivas „Sparta II“, priklausantis Rusijos laivybos bendrovei „Oboronlogistika“, penktadienį išplaukė iš Sankt Peterburgo.
JAV Iždo departamento duomenimis, laivui taikomos Jungtinių Valstijų sankcijos.
Bendrovės interneto svetainėje nurodoma, kad „Oboronlogistika“ teikia logistikos paslaugas Rusijos gynybos ministerijai.
Rusijos dronui pataikius į daugiabutį netoli Kyjivo, po griuvėsiais gali būti 14 žmonių, sužeisti du
Rusijai naktį į sekmadienį dronais smogus Kyjivo sričiai, padaryta žala penkiaaukščiam gyvenamajam namui, sužeisti mažiausiai du žmonės, o dar 14 gali būti įstrigę po griuvėsiais, pranešė pareigūnai.
Apie tai rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
Pareigūnai skelbia, kad pastarąją parą visoje šalyje per Rusijos atakas bendrai buvo sužeisti 30 žmonių.
Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka pranešė, kad per smūgį apgriautas daugiabutis Vyšhorodo rajone. Čia kilo gaisras, o viena laiptinė per visus penkis aukštus buvo sunaikinta. Pasak jo, sužeista 22 metų moteris ir vaikas.
„Devyni žmonės jau evakuoti, gaisras suvaldytas, – sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. – Tačiau, deja, po griuvėsiais vis dar gali būti įstrigę žmonės – 14 asmenų laikomi dingusiais be žinios.“
Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba teigė, kad 9 val. vietos (ir Lietuvos) laiku gelbėtojai Dymero kaime tebeieškojo galimų aukų; sužeistieji – 22-ejų moteris ir vaikas.
Taip pat apgadinta netoliese esanti parduotuvė.
Per didelio masto ataką prieš Kyjivą penktadienį Rusija sostinėje apgadino ypatingos svarbos infrastruktūros objektą ir kelis tiltus. Tuomet žuvo mažiausiai devyni žmonės, dar 30 buvo sužeisti.
Zelenskis įvardijo Rusijos atakų mastą: skaičiai pribloškia
Per savaitę Rusija į Ukrainą paleido apie 2,7 tūkst. dronų, beveik 1460 aviacinių bombų ir 165 įvairių tipų raketas. Iš viso Rusijos smūgiai pasiekė 20 Ukrainos regionų.
Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Nuo pat ryto Kyjivo srityje, Dymeryje, vyksta paieškos ir gelbėjimo operacija. Dėl Rusijos drono atakos penkiaaukščiame name iš dalies sugriuvo laiptinė. Dėkoju mūsų gelbėtojams, kurie veikė operatyviai: devyni žmonės jau evakuoti, o gaisras lokalizuotas. Tačiau, deja, po griuvėsiais dar gali būti žmonių – su 14 žmonių nepavyksta susisiekti. Įvykio vietoje dirba visos būtinos tarnybos“, – informavo V. Zelenskis.
Per Rusijos smūgį valdomosiomis aviacinėmis bombomis (KAB) gyvenamiesiems namams Zaporižioje taip pat buvo sužeistas vaikas.
„Iš viso šią savaitę Rusijos smūgius patyrė 20 Ukrainos regionų. Rusija į juos paleido apie 2700 dronų, beveik 1460 aviacinių bombų ir 165 įvairių tipų raketas. Didelė jų dalis – balistinės raketos, įskaitant Šiaurės Korėjos gamybos raketas, kurias rusai nuolat padeda Pchenjanui modernizuoti, kad jos smogtų tiksliau. Atsižvelgiant į tai, ypač sunku suprasti, kodėl vėluojama tiekti Ukrainai priešbalistinės gynybos priemones“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Jis akcentavo, kad būtina stiprinti Ukrainos gynybą.
„Labai svarbu, kad Jungtinės Valstijos leistų perduoti raketas sistemoms „Patriot“, kurias partneriai jau apmokėjo pagal PURL programą. Taip pat svarbu tęsti įnašus į PURL programą, kuri yra pagrindinis mūsų priešbalistinės gynybos priemonių šaltinis. Dėkoju visiems, kurie prie to prisideda“, – sakė V. Zelenskis.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Kyjivo srities Vyšhorodo rajone per Rusijos bepiločių orlaivių ataką buvo apgadintas penkiaaukštis gyvenamasis namas, kilo gaisras. Du žmonės buvo sužeisti. Anksčiau skelbta, kad po daugiabučio griuvėsiais gali būti įstrigę aštuoni žmonės.
Ukraina: per parą Rusijos kariuomenė neteko 2 310 karių
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo duomenimis, nuo 2022 m. vasario 24 d., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, iki šių metų lapkričio 22 d. Rusijos kariuomenės personalo nuostoliai pasiekė maždaug 1 637 170 karių, iš jų 2 310 – per pastarąją parą.
Apie tai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
Ukrainos duomenimis, Rusija taip pat neteko iš viso 12 487 tankų (+2 per parą), 25 923 šarvuotųjų kovos mašinų (+39), 52 661 artilerijos sistemos (+66), 2 295 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+6), 1 767 oro gynybos sistemų, 452 lėktuvų, 356 sraigtasparnių, 3 209 antžeminių robotizuotų sistemų (+6), 616 803 operatyvinio ir taktinio lygmens bepiločių orlaivių (+1 392), 5 278 sparnuotųjų raketų, 35 karo laivų ir katerių, dviejų povandeninių laivų, 178 062 transporto priemonių ir degalų cisternų (+243) bei 4 925 specialiosios technikos vienetų (+4).
Duomenys apie Rusijos nuostolius yra tikslinami.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, lapkričio 21 d. 22.00 val. duomenimis, fronte buvo įvykę 116 kovinių susirėmimų, o Pokrovsko ir Kostiantynivkos kryptimis Rusijos pajėgos apie 25 kartus puolė Ukrainos pozicijas.
Ukraina neutralizavo 161 Rusijos paleistą droną
Lapkričio 22-osios naktį Rusija atakavo Ukrainą smogiamaisiais bepiločiais orlaiviais iš aštuonių krypčių. Ukrainos oro gynybos pajėgoms pavyko numušti daugumą priešo dronų, praneša naujienų portalas „RBK Ukraine“.
Ukrainos ginkluotosios pajėgos socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė, kad naktį priešas surengė ataką panaudodamas 186 smogiamuosius bepiločius orlaivius „Shahed“ (72 iš jų buvo reaktyviniai), taip pat „Gerbera“ ir „Parodija“ tipo dronus imitatorius.
Bepiločiai orlaiviai buvo paleisti iš Oriolo, Kursko, Milerovo, Šatalovo, Primorsko-Achtarsko (Rusija), laikinai okupuoto Donecko, taip pat iš laikinai okupuotame Kryme esančių Gvardeisko ir Čaudos.
Preliminariais duomenimis, iki 8.00 val. ryto Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė arba neutralizavo 161 priešo droną, iš kurių 56 buvo reaktyviniai.
Vis dėlto užfiksuota, kad Rusijos bepiločiai orlaiviai pataikė į 18 vietovių. Taip pat šešiose vietose nukrito numuštų dronų nuolaužos.
Krasnodare pranešama apie Ukrainos dronų smūgį Rusijos nacionalinės gvardijos objektui
Krasnodare pranešama apie Ukrainos kariuomenės naktį į sekmadienį įvykdytą smūgį Rusijos nacionalinės gvardijos regioninei būstinei, skelbia kanalai „Telegram“ tinkle.
Apie tai rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
Vietos gyventojai pranešė girdėję sprogimų garsus ir jautę dūmų kvapą iš Rusijos nacionalinės gvardijos („Rosgvardijos“) Krasnodaro krašto vyriausiosios valdybos teritorijos. Stebėsenos kanalo „Astra“ atlikta atvirojo kodo žvalgybos (OSINT) analizė rodo, kad tikėtinas atakos taikinys buvo regioninės būstinės pastatas.
Prieš šią ataką Krasnodaro oro uoste laikinai sustabdyti skrydžiai, pareigūnams pranešus apie netoliese esančioje oro erdvėje pastebėtus dronus.
Padarytos žalos mastas kol kas lieka neaiškus, o „The Kyiv Independent“ negalėjo nepriklausomai patvirtinti šių pranešimų. Ukrainos kariuomenė pranešimų apie šią ataką kol kas nekomentavo.
Rusijos dronų ataka Kyjivo srityje: liepsnojo daugiabutis, gyventojai evakuoti
Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Kyjivo srities Vyšhorodo rajone apgadintas penkių aukštų daugiabutis gyvenamasis namas. Gelbėtojai evakavo gyventojus.
„Per priešo dronų ataką Vyšhorodo rajone apgadintas penkių aukštų gyvenamasis namas. Kilo gaisras, sunaikinti butai visuose penkiuose aukštuose. Gelbėtojai evakuoja gyventojus“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
Be to, buvo apgadintas parduotuvės pastatas.
Įvykio vietoje dirba Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos (SES) gelbėtojai, psichologai ir greitosios medicinos pagalbos brigada.
Informacija apie galimus žuvusiuosius ir sužeistuosius tikslinama.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
Rusija smogė prekybos centrui netoli Kyjivo: žuvo žmogus, dar 3 sužeisti
Rusijos okupantai atakavo prekybos centrą Vyšnevėje, netoli Kyjivo. Per išpuolį žuvo vienas žmogus, dar trys buvo sužeisti. Apie tai pranešė Kyjivo srities valstybinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
„Žmonės tiesiog atėjo į parduotuvę nusipirkti maisto produktų. Įprasta apsipirkimo kelionė dėl Rusijos atakos virto tragedija. Priešas sąmoningai terorizuoja taikius gyventojus, atakuoja civilinius objektus ir kėsinasi į pačią žmonių gyvybę“, – rašė jis.
Kaip praneša vietos „Telegram“ kanalai, rusai smogė prekybos tinklo „Novus“ parduotuvei.
Kuo tiksliai buvo smogta, nepranešama, tačiau skelbiama, kad virš miesto skraido „Shahed“ tipo dronai. Kai kuriuose paviešintuose kadruose taip pat matyti skylė parduotuvės stoge, kurią pramušė smogiamasis ginklas.