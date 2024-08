Svarbiausi įvykiai:

Belgorode, Rusijoje, nugriaudėjo sprogimai, skelbia UNIAN. Tuo metu socialiniame tinkle „Telegram“ taip pat buvo paviešinta fotografija, kurioje matomas juodų dūmų debesis.

Rusijos Dūmoje buvo iškeltas klausimas, ar reikėtų dėl situacijos Kursko srityje, kur įsiveržė Ukrainos kariuomenė, šauktis pagalbos iš sąjungininkų Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijoje (KSSO).

Parlamentaras Konstantinas Zatulinas pareiškė, kad Rusija „turi tvarkytis pati“.

„Ne, nesikreips. Būtų labai keista, jeigu Rusija, kuri yra pagrindinė KSSO šalis, prašytų kieno nors pagalbos savo pačios teritorijoje. Ką jūs čia ruošiatės pasikviesti pagalbos Rusijai į Kursko sritį? Kazachus norite pasikviesti ar armėnus? Ką? Kažkokius kvailus klausimus užduodate“, – „Gazeta“ cituojamas Rusijos Dūmos NVS šalių, Eurazijos integracijos ir ryšių su tautiečiais komiteto vicepirmininkas K. Zatulinas.

Ukrainos pajėgos Kursko srityje rugpjūčio 6-ąją pradėjo puolimą ir per tris dienas gerokai pasistūmėjo gilyn į Rusijos teritoriją. Rusijos generalinio štabo vadas Valerijus Gerasimovas rugpjūčio 7-ąją viešai pažadėjo V. Putinui, kad „operacija bus užbaigta priešininko sutriuškinimu ir išėjimu į valstybės sieną“.

Kariaudama savo gynybinį karą prieš neteisėtą Rusijos agresiją, Ukraina turi teisę smogti priešui ten, kur mano esant reikalinga, įskaitant jo teritoriją.

Tai ketvirtadienį Briuselyje per spaudos konferenciją pareiškė ES atstovas spaudai Peteris Stano, praneša „Ukrinform“ korespondentas.

„Mes manome, kad Ukraina kariauja teisėtą gynybinį karą prieš neteisėtą agresiją, ir, remdamasi šia pagrįsta teise gintis, Ukraina turi teisę smogti priešui ten, kur ji mano esant reikalinga, net tik savo, bet ir priešo teritorijoje“, – sakė P. Stano, paklaustas, ar Ukrainos gynybos pajėgų puolamoji operacija Kursko srityje laikoma pagrįstos ukrainiečių teisės gintis dalimi.

ES atstovas pabrėžė, kad Europos Sąjungos pozicija dėl agresyvaus Rusijos karo prieš Ukrainą nesikeičia – Bendrija visiškai remia Ukrainą, įgyvendinančią savo pagrįstą teisę gintis.

„Mūsų principinė ir bendra pozicija yra tokia: Ukraina patyrė neteisėtą agresiją. Todėl Ukraina kariauja teisėtą gynybinį karą. Pagal tarptautinę teisę Ukraina turi teisę gintis, o ši teisė apima ir smūgius priešui jo teritorijoje“, – pridūrė P. Stano.

Kaip pranešė „Ukrinform“, anksčiau JAV valstybės departamentas, komentuodamas įvykius Kursko srityje, pareiškė, kad Ukraina pati priima sprendimus dėl karo veiksmų.

Ukrainos įsiveržimas Kursko srityje kenkia Kremliaus lyderio Vladimiro Putino, kaip „paprastų rusų gynėjo“ įvaizdžiui, todėl tai gali sustiprinti Ukrainos argumentus, kad JAV ir Europos Sąjungos (ES) valstybės neturėtų bijoti Rusijos grasinimų dėl karo eskalacijos, skelbia „Bloomberg“.

„Ukrinform“, cituodama leidinį, V. Putino pradėta invazija Ukrainos teritorijoje nulėmė Ukrainos sprendimą įsiveržti į Rusijos teritoriją. Būtent pastarieji įvykiai sukėlė sumaištį Kremliuje, o Kremliaus kariuomenė tam nebuvo pasiruošusi.

„Tai pirmas kartas nuo Antrojo pasaulinio karo, kai kitos valstybės kariuomenė užpuolė Rusiją“, – rašo „Bloomberg“.

Dar trečiadienį V. Putinas iškvietė kariuomenės ir saugumo tarnybų vadovus pasiaiškinti, nes Rusijos tinklaraštininkai, aktyviai rašantys apie karo įvykius,apkaltino aukščiausius pareigūnus „stulbinančia nekompetencija“.

Savo ruožtu Ukraina nieko nepaskelbė, kokie yra pagrindiniai šalies pajėgų įsiveržimo į Rusijos teritoriją tikslai. Tačiau teorijų, pasak leidinio, yra ne viena.

Manoma, kad tokiu būdu Ukraina esą bando užimti tam tikrą teritorijos dalį Rusijoje tam, kad vėliau galimų taikos derybų su Maskva metu turėtų tam tikrą derybinį žetoną. Taip pat užsimenama ir apie tai, kad Ukrainos pajėgos tokiu būdu bando sumažinti patiriamą spaudimą fronto linijose ir nukreipti rusų kariuomenės dėmesį kitose kovos vietose.

„Tai sustiprino Ukrainos moralę. Be to, tai taip pat pamynė Kremliaus atsargiai kuriamą Putino, kaip paprastų rusų gynėjo, įvaizdį“, – rašė „Bloomberg“.

<...> Tikėtina, kad toks žingsnis sustiprins Kyjivo argumentus, kad JAV ir Europos sąjungininkai neturėtų bijoti Kremliaus grasinimų dėl tolimesnės eskalacijos, o Ukrainai turėtų būti leista kovoti su V. Putinu bet kokiu būdu, kuris, jų įsitikinimu, yra geriausias, siekiant priartėti prie karo pabaigos“, – teigiama leidinyje.

Beveik 20 Kursko srities gyvenviečių visiškai arba iš dalies kontroliuoja Ukrainos ginkluotosios pajėgos, rašo UNIAN.

Teigiama, kad kovos vyksta 430 kvadratinių kilometrų plote.

Vokietijos Bundestago Gynybos komiteto vadovas Markusas Faberis nemato problemų dėl Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms perduotos vokiškos ginkluotės naudojimo Kursko srities teritorijoje, o Ukrainos kariams linki sėkmės.

Politikas tai parašė socialiniame tinkle X, praneša „Ukrinform“.

„Tas, kuris pradeda grobikišką karą prieš kaimyninę šalį, paverčia savo nacionalinę teritoriją karo veiksmų zona. Ukrainos ataka Kursko kryptimi yra visiškai teisėta ir pagrįsta kariniu požiūriu“, – pabrėžė parlamentaras.

Anot jo, tai verčia Rusiją išvesti savo pajėgas iš Rytų Ukrainos.

M. Faberis pažymėjo, kad šia operacija Ukraina įrodo savo veiksnumą. Tai taip pat parodo Rusijos gyventojams, kad grobikiškas jų diktatoriaus karas atsiliepia ir Rusijos piliečiams, o ne tik ukrainiečiams.

„Rusija ir rusai turėtų būti suinteresuoti nutraukti agresijos karą. Lieka tik palinkėti Ukrainos gynėjams sėkmės, taip pat ir prie Kursko. Kuo labiau jiems seksis, tuo greičiau Kremliuje supras, kad Ukrainoje jie nieko neįstengs laimėti. Tai ir tik tai gali pakeisti agresoriaus mąstyseną“, – pabrėžė Gynybos komiteto vadovas.

M. Faberis akcentavo būtinybę perduoti Ukrainai daugiau amunicijos ir artilerijos, taip pat didesnio nuotolio ginklų, pavyzdžiui, vokiškų raketų „Taurus“.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos puolimo Kursko srityje metu sugebėjo pralaužti net dvi rusų gynybos linijas, kurioms Rusijos valdžia per pastaruosius 2,5 metų išleido 15 mlrd. rublių (apie 160 mln. eurų). Ukrainiečiai užtruko mažiau nei parą įveikti gerai įrengtus, tačiau menkai saugomus įtvirtinimus.

OSINT analitikas Brady Africkas, kuris, naudodamasis palydovinėmis nuotraukomis, sudarė Rusijos įtvirtinimų žemėlapį, Kursko srities Korenevo ir Sujanskio rajonuose pastebėjo dvi gynybos linijas – palei pačią sieną ir 5-10 km nuo jos. Sprendžiant iš B. Africko žemėlapio, antroji linija buvo priešais Sudžą ir už 15 km nuo Korenevo kaimo, į kurį, Ukrainos ir Rusijos šaltinių duomenimis, Ukrainos kariuomenė jau buvo įžengusi. Kitaip tariant, ukrainiečiams prireikė maždaug paros laiko, kad įveiktų dvi per karą Rusijos pastatytas įtvirtinimų linijas.

Russia transformed its border with Ukraine over the past two years with multiple lines of defenses.



Russian forces continue expanding fortifications along this border and within occupied Ukraine. This update adds newly mapped Russian positions found in satellite imagery. (1/5) pic.twitter.com/Iu5bhSuZYb