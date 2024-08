Svarbiausi įvykiai:

10:59 | Rusai įsibaimino: 90 proc. savo orlaivių perkėlė ten, kur jų nepasiekia Ukrainos raketos

Neįvardytas JAV pareigūnas laikraščiui „The Wall Street Journal“ sakė, kad, JAV žvalgybos vertinimu, Rusija 90 proc. savo orlaivių perkėlė į karines bazes už ATACMS raketų veikimo zonos ribų.

Leidinys teigia, kad, nepaisant to, jog Ukraina vis dažniau ragina JAV atšaukti ATACMS naudojimo draudimą Rusijos teritorijoje ir Rusija šią savaitę surengė didžiausią Ukrainos apšaudymą nuo karo pradžios, Joe Bideno administracija neketina keisti savo pozicijos.

Tai reiškia, kad ATACMS paleidimas į Rusijos teritoriją šiandien turėtų minimalų poveikį, leidiniui sakė pareigūnas, pridurdamas, kad Ukraina greičiausiai sėkmingiau panaudos vietinius bepiločius orlaivius, kuriuos pastaraisiais mėnesiais naudojo smogti taikiniams Rusijos teritorijoje.

Nors JAV padidino ATACMS gamybą, jų atsargos vis dar yra ribotos.

10:25 | Donecko srityje rusų bomba pražudė šeimą – tėvus ir du vaikus

Rugpjūčio 28 d. Rusijos kariuomenė numetė aviacinę bombą ant Donecko srities Pokrovsko rajono Izmailivkos gyvenvietės. Po namo griuvėsiais žuvo šeima – 45 ir 53 metų tėvai, taip pat jų 17 metų sūnus ir 24 metų duktė.

Tai feisbuke pranešė Ukainos generalinio prokuroro biuras, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Donecko srities prokuratūrai vadovaujant, pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalis).

Tyrimo duomenimis, rugpjūčio 28 d. Rusijos ginkluotosios pajėgos numetė aviacinę bombą ant Pokrovsko rajono Izmailivkos gyvenvietės.

Bomba buvo paleista į privatų sektorių ir pataikė į gyvenamąjį namą. Po namo griuvėsiais žuvo visa šeima – 45 ir 53 metų tėvai, taip pat jų 17 metų sūnus ir 24 metų duktė. Gelbėtojai ištraukė jų kūnus.

09:47 | Rusija apšaudė Iziumą, nukentėjo 12 žmonių

Rugpjūčio 27-osios vakarą Rusijos kariuomenė smogė Charkivo srities Iziumo miestui, nukentėjo 12 žmonių, apgadinti gyvenamieji namai ir kepykla. Tai feisbuke pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Apie 22 val. okupantai smogė Iziumo miestui. Preliminariais duomenimis, buvo panaudota tolimojo nuotolio reaktyvinė salvinės ugnies sistema „Tornado“. Apgadinti gyvenamieji namai ir kepykla“, – pažymėjo pareigūnas.

Pasak O. Synjehubovo, nukentėjo 12 žmonių, vienas iš jų paguldytas į ligoninę, septyni patyrė ūminę reakciją į stresą (tarp jų – keturi 3, 5, 8 ir 16 metų vaikai), du žmonės sužeisti nesunkiai, dar dviem (vienas iš jų – 13 metų vaikas) supjaustytos galūnes.

09:06 | Galingi sprogimai Rusijoje – dronai smogė naftos saugykloms, kilo didžiuliai gaisrai

Rostovo srities gubernatorius Vasilijus Golubevas pranešė, kad trečiadienio naktį po garsių sprogimų dviejose naftos saugyklose Rostovo srityje Rusijoje kilo gaisrai.

Vietos gyventojų paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip naftos bazėje dega kelios cisternos. Preliminariais duomenimis, dega „Rosreserve“ gamykla „Atlas“.

В Кам'янському районі Ростовської області після гучного вибуху виникла пожежа на нафтобазі. pic.twitter.com/CxqLIKzCgi — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 28, 2024

V. Golubevas pranešė apie dronų ataką regione. Pasak jo, Rostovo srityje apie 3.00 val. buvo numušti 4 bepiločiai orlaiviai. Jis taip pat pridūrė, kad aukų nebuvo.

Vietos žiniasklaida pranešė apie išpuolį prieš kitą naftos saugyklą Rostovo srityje: vienu metu dega dvi naftos saugyklos. Kamensko gyventojai teigia girdėję dar vieną sprogimą.

08:26 | Ukrainiečiai sumušė rusų karinį lėktuvą Su-25

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų priešlėktuvinė ginkluotė Kramatorsko kryptimi numušė Rusijos atakos lėktuvą Su-25. Tai „Telegram“ patvirtino Ukrainos sausumos pajėgų vadas Oleksandras Pavliukas.

07:53 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 090 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų rugpjūčio 28 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 611 190 kareivių.

Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 8 568 tankų (+5), 16 681 šarvuotosios kovos mašinos (+14), 17 522 artilerijos sistemų (+27), 1 174 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 938 oro gynybos priemonių (+0), 368 lėktuvų (+1), 328 sraigtasparnių (+0), 14 348 dronų (+94), 2 553 sparnuotųjų raketų (+6), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 23 654 automobilių (+41), 2 950 specialiosios technikos vienetų (+6).

07:13 | Rusijos smūgis viešbučiui Kryvyj Rihe: žuvusiųjų skaičius išaugo iki keturių

Gelbėtojai Kryvyj Rihe iš viešbučio, kuriam smogė Rusijos armijos raketa, griuvėsių ištraukė dar vieno žmogaus kūną. Aukų skaičius išaugo iki keturių.

Tai feisbuke pranešė Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Kryvyj Riho viešbutyje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki keturių. Naktį gelbėtojai deblokavo dar vieno žmogaus kūną“, – rašoma pranešime.

06:46 | V. Zelenskio teigimu, dialogas su V. Putinu būtų „beprasmis“

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pasakė, kad taikos derybos su jo kolega iš Rusijos Vladimiru Putinu būtų „bergždžios“ ir „beprasmės“.

„Pasaulis laukia, kol Ukraina pristatys kompromisinį planą, kaip rytoj galima būtų užbaigti karą“, – kalbėdamas Kyjive vykusiame renginyje pasakė jis.

„Nėra taip, kad su Putinu nebūtų jokių kompromisų, bet šiandien dialogas su Putinu yra bergždžias, beprasmis, nes jis nenori užbaigti karo diplomatiniu keliu“, – teigė V. Zelenskis.

V. Putinas gal ir yra linkęs leistis į diplomatines derybas, kalbėjo V. Zelenskis, bet jo sąlyga yra ta, jog Kyjivas turi pripažinti, kad Rusija yra užėmusi 30 proc. Ukrainos teritorijos.

„Mes jam nepataikausime“, – pridūrė V. Zelenskis.