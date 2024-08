Svarbiausi įvykiai:

23:41 | Zelenskis: mokykloms rekomenduojama dirbti nuotoliu

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos mokykloms rekomenduojama dirbti nuotoliu, rašo „Ukrainska Pravda“.

„Kur tik įmanoma, šiemet vaikai turėtų eiti į mokyklą nuotoliniu būdu. Vyriausybė, regioninės valdžios institucijos ir bendruomenės turi užtikrinti visas tam sąlygas“, – sako jis.

Anot jo, tai strateginis prioritetas, išsaugant normalią padėtį Ukrainoje, išsaugant galimybes vaikams gauti tinkamą išsilavinimą. Jis pažymėjo, kad visi valdžios pareigūnai gavo visiškai aiškias užduotis. „Turi būti atidarytas maksimalus mokyklų skaičius, o tam reikalingi sprendimai vyriausybei yra aiškūs“, – nurodo V. Zelenskis.

23:13 | Žiniasklaida: Kadyrovo dukros į Europą keliavo kitomis pavardėmis

Čečėnijos lyderio Ramzano Kadyrovo dukros Karina, Tabrik ir Khedi 2017 m. į Prancūziją atvyko pasinaudojusios pasais, kuriuose nurodyta kita jų pavardė, rašo agents.media.

22:20 | Zelenskis: padėtis aplink Pokrovską, Ukrainos logistikos centrą, yra itin sudėtinga

Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad padėtis aplink pagrindinį Ukrainos logistikos centrą Pokrovską yra labai sudėtinga.

Šis miestas yra ties svarbiu keliu, kuriuo aprūpinami Ukrainos kariai ir miestai visame rytiniame fronte, ir jau seniai yra Rusijos kariuomenės taikinys.

Pastaruoju metu Rusija veržiasi link Pokrovsko ir reguliariai skelbia, kad perėmė netoliese esančių kaimų kontrolę.

„Pokrovske ir kitose Donecko srities teritorijose padėtis yra itin sudėtinga: ten sutelktos pagrindinės Rusijos pastangos ir didžiausios pajėgos“, – sakė V. Zelenskis savo vakariniame kreipimesi, cituodamas kariuomenės vado Oleksandro Syrskio pranešimą.

Trečiadienio popietę Ukrainos generalinis štabas atnaujintame pranešime teigė, kad padėtis „Pokrovsko sektoriuje padėtis išlieka karščiausia.

Jis teigė, kad keliuose netoli miesto esančiuose kaimuose vyko „įnirtingos kovos“.

„Iki šiol priešas 38 kartus bandė šturmuoti ukrainiečių pozicijas. Mūšiai tebevyksta 14-oje vietų“, – teigė Generalinis štabas.

21:32 | Zelenskis apie operaciją Kurske: „Plečiame savo kontroliuojamą teritoriją“

Ukrainos gynybos pajėgos toliau kontroliuoja tam tikras Rusijos Federacijos teritorijas, o savo mainų fondą pildo vis naujais belaisviais, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, rašo „Ukrainska Pravda“.

papildydamos mainų fondą paimtais karo belaisviais. „Toliau plečiame savo kontroliuojamą teritoriją tam tikrose teritorijose prie Ukrainos sienos. Šiandien, kaip ir kiekvieną dieną, mūsų mainų fondas taip pat buvo papildytas. Ačiū jums, kariai! Tai padės sugrąžinti namo daugybę mūsų žmonių iš Rusijos nelaisvės. Dabar taip pat turime suprasti, kad visas mūsų perduotas spaudimas Rusijai reiškia, kad jie negali daryti dar didesnio spaudimo mūsų Donecko sričiai“, – sako jis.

Anot V. Zelenskio, padėtis Donecko srityje, kur sutelkta didžioji dalis Rusijos pajėgų yra itin sudėtinga.

„Ir kiekvieno mūsų dalinio atsparumas ir gebėjimas sunaikinti okupantą dabar yra labai svarbūs. Noriu padėkoti kiekvienam kariui ir kiekvienam vadui, kuris laikosi savo pozicijų“, – priduria V. Zelenskis.

20:53 | Rusai sprendžia trūkumą: iš Leningrado srities į Belgorodą perkelia rezervus

Rusija iš Leningrado srities į Belgorodo sritį perkelia rezervus, sako Charkivo srities atstovas Vitalijus Sarancevas, rašo UNIAN.

„Turime informacijos, kad jie iš Leningrado srities į Belgorodo sritį atsiveža papildomą personalą, kad papildytų esamą trūkumą ir įtrauktų šiuos kariškius į tolesnius puolamuosius veiksmus. Apie tai, kokiose srityse, informuosime atskirai“, – sako jis.

Anot V. Sarancevo, rusai taip pat perkelia 58-osios armijos 136-ąją atskirąją mechanizuotąją brigadą iš Zaporižios į Charkivo kryptį.

„Esame pasirengę įvykių raidai, laukiame jų ir surengsime jiems atitinkamą pasitarimą. Žinoma, žinome šią brigadą, jos kovinį kelią. Ji buvo sukurta dar Čečėnijos karo metu, jie turi ilgą istoriją – ten vyksta prekyba ginklais ir žmonėmis. Jie dalyvavo kovose Ukrainoje dar 2014 m., dalyvavo mūšiuose dėl Luhansko oro uosto ir mūšiuose prie Debalcevo, praėjusiais metais patyrė daug nuostolių prie Ugledarės. Todėl mes su jais susitiksime ir tęsime jų kovinį žygį“, – pabrėžia jis.

20:07 | Po naujausių Rusijos išpuolių NATO vadovas pasakė, kad Ukrainai reikia daugiau pagalbos

Būtina suteikti daugiau karinės pagalbos, „kad Ukraina galėtų toliau priešintis“ plataus masto Rusijos invazijai, trečiadienį pasakė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

„Ukraina toliau kiekvieną dieną numušinėja Rusijos raketas, gelbėdama nesuskaičiuojamas gyvybes. Tačiau tam, kad Ukraina sugebėtų toliau gintis, būtina jai teikti daugiau pagalbos“, – pranešime teigė jis.

Po to, kai Rusija visai neseniai įvykdė seriją galingų antskrydžių, J. Stoltenbergas Ukrainos prašymu Briuselyje sušaukė NATO sąjungininkių ambasadorių posėdį, kad aptartų šalies oro gynybos poreikius.

Posėdyje dalyvaudamas vaizdo ryšio priemonėmis, Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas supažindino ambasadorius ir J. Stoltenbergą apie padėtį mūšio lauke bei Ukrainos prioritetus karinės įrangos atžvilgiu.

„Šiandien sąjungininkės dar kartą patvirtino didinančios karinės pagalbos Ukrainai apimtis“, – pasibaigus posėdžiui pasakė J. Stoltenbergas, pabrėždamas, kaip svarbu teikti Ukrainai daugiau pagalbos, tačiau pačios pagalbos nekonkretizuodamas.

„Mes turime toliau teikti Ukrainai įrangą ir šaudmenis, kurių jai reikia, kad galėtų apsiginti nuo Rusijos invazijos“, – pridūrė jis.

NATO narių ir Ukrainos gynybos ministro susitikimas įvyko per NATO ir Ukrainos tarybą – bendrą 2023 m. liepą įsteigtą instituciją, suteikiančią abiem šalims galimybę konsultuotis tarpusavyje.

Tarybos tikslas – stiprinti karo draskomos šalies ir aljanso santykius. Bendroji institucija taip pat atlieka konsultacijų kritinėse situacijose forumo funkcijas.

19:50 | Rusija uždraudė atvykti 92 JAV piliečiams, tarp kurių yra žurnalistų

Rusija trečiadienį pranešė, kad uždraudė įvažiuoti į savo teritoriją dar 92 JAV piliečiams, ir išvardijo laikraščių „The Wall Street Journal“, „The New York Times“ ir „The Washington Post“ žurnalistų pavardes.

Užsienio reikalų ministerija pareiškime nurodė, kad taip reaguoja į sankcijas, taikomas Rusijos veikėjams Jungtinėse Valstijose.

Nebuvo įmanoma iš karto patikrinti, ar visi į sąrašą įtraukti asmenys turi JAV pilietybę.

Tarp šių 92 asmenų buvo „The Wall Street Journal“ vyriausioji redaktorė Emma Tucker (Ema Taker) ir jos pavaduotojas Charlesas Forelle'is (Čarlzas Forelis).

Į sąrašą taip pat buvo įtrauktas žurnalo Ukrainos biuro vadovas Jamesas Marsonas (Džeimsas Marsonas).

Į sąrašą įtraukti keli JAV iždo pareigūnai, taip pat Jungtinių Valstijų kosmoso pajėgų kariniai vadai.

„Reaguojant į (JAV prezidento Joe) Bideno (Džo Baideno) administracijos vykdomą rusofobišką kursą (...) įvažiavimas į Rusijos Federaciją visam laikui uždraustas 92 JAV piliečiams“, – sakoma prie sąrašo pridėtame Užsienio reikalų ministerijos pareiškime.

„Primename dabartinei JAV valdžiai, kad bausmė už priešiškus veiksmus yra neišvengiama“, – rašoma toliau.

Šis pranešimas paskelbtas praėjus mažiau nei savaitei po to, kai Vašingtonas paskelbė naujas plataus masto sankcijas beveik 400 asmenų ir bendrovių, susijusių su Rusijos invazija į Ukrainą.

Praėjusią savaitę J. Bidenas taip pat paskelbė apie naują karinės pagalbos Kyjvui paketą, į kurį įtrauktos oro gynybos raketos ir šaudmenys fronte kariaujantiems kariams.

18:59 | Piešia liūdną scenarijų Rusijai Kurske: „Rusams tai bus sunki kova“

Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriaus pavaduotojas Davidas Cohenas pareiškė, kad Rusijai bus sunku susigrąžinti prarastą Kursko teritoriją, rašo „Sky news“.

Anot jo, įvykių Kurske reikšmė dar neaiški.

Nors Kyjivas teigė neketinantis aneksuoti užimtos teritorijos, Ukrainos kariai stato gynybines linijas ir atrodo, kad jie ketina išlaikyti „dalį tos teritorijos tam tikrą laiką“, sako D. Cohenas.

„Galime būti tikri, kad V. Putinas surengs kontrpuolimą ir bandys susigrąžinti tą teritoriją“, – teigia jis.

„Manau, kad tikėtina, jog rusams tai bus sunki kova“, – priduria jis.

Anot D. Coheno, V. Putinui teks „susidoroti su atgarsiais savo paties visuomenėje“ dėl Rusijos teritorijos praradimo.

Ukraina teigė užėmusi 100 gyvenviečių Kursko srityje, o Rusijos pajėgos toliau žengia į priekį rytinėje Donecko srityje.

18:30 | Rusas įkalintas 18-ai metų už bandymą susprogdinti karinį komisariatą

Rusijos teismas trečiadienį nuteisė 39 metų inžinierių 18-ai metų kalėjimo už nepavykusį bandymą susprogdinti karinį komisariatą, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.

Nuo 2022 metų, kai prasidėjo karas Ukrainoje, Rusija griežtomis teismo bausmėmis malšina opoziciją ir protestus.

Kaltinamasis Artiomas Lozovojus buvo nuteistas pagal kelis kaltinimus, įskaitant išdavystę. Uždarame karo teismo posėdyje jis buvo pripažintas kaltu dėl išdavystės šnipinėjimo pavidalu, rengimosi „teroro atakai“ ir neteisėto disponavimo sprogmenimis.

Pietinio Krasnodaro krašto gyventojas A. Lozovojus buvo suimtas 2023 metų rudenį ir nuo tada laikomas areštinėje.

Sulaikymo metu jis bandė pasiekti sprogmenų slėptuvę; o sprogmenys buvo skirti susprogdinti karinį komisariatą centriniame Rusijos Voronežo mieste, pranešė naujienų agentūra TASS, remdamasi FSB saugumo tarnyba.

Teismas skyrė jam trejus metus kalėjimo ir dar 15 metų griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje, taip pat skyrė 700 000 rublių (7 660 JAV dolerių) baudą.

Šį mėnesį prasidėjusiame teismo procese A. Lozovojus pripažino savo kaltę, pranešė TASS.

Prokurorai teigė, kad jis nusprendė įstoti į proukrainietišką karinį dalinį, sudarytą iš Ukrainoje kovojančių Rusijos piliečių, Rusijos laisvės legioną.

Neseniai Rusija patraukė baudžiamojon atsakomybėn daug vyrų už bandymą įstoti į šį legioną.

A. Lozovojus taip pat buvo kaltinamas Ukrainos slaptosioms tarnyboms siuntęs Voroneže esančios karinės bazės nuotraukas. Praėjusiais metais jis jau buvo nubaustas už tai, kad „diskreditavo kariuomenę“ persiųsdamas antikarinį vaizdo įrašą.

2022 metų rugsėjį Kremliui paskelbus nepopuliarią kariuomenės mobilizaciją, Rusijoje kilo naujokų verbavimą vykdžiusių karinių komisariatų padegimų banga.

Gegužės mėnesį teismas nuteisė vieną Sibiro gyventoją 25 metams kalėjimo už tai, kad jis planavo padegti karinio komisariato biurą.

18:01 | Kremlius griežtai sukritikavo Kyjivo sprendimą nepratęsti dujų tiekimo Europai sutarties galiojimo

Kyjivo sprendimas nepratęsti pasibaigusios galioti su „Gazpromu“ sudarytos sutarties dėl rusiškų dujų tiekimo į Europą rimtai pakenks Europos vartotojams, trečiadienį pareiškė Kremlius.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pranešė, kad jo šalis nuo gruodžio 31 d. nebepratęs tranzito per Ukrainą sutarties galiojimo.

„Ji baigėsi“, – pasakė jis.

Nepaisant vykstančio konflikto, 2023 m. Rusija per Ukrainą į Europą pristatė daugiau nei 14 mlrd. kubinių metrų dujų, nors šis kiekis ir nesiekė sutartyje numatytos 40 mlrd. kubinių metrų apimties.

Rusiškas dujas tokiu būdu vis dar gauna ES narės Austrija, Vengrija ir Slovakija.

Šios trys šalys naudojasi dujomis iš Rusijos, nors po 2022 m. vasarį prasidėjusios plataus masto Maskvos invazijos Ukrainoje ES yra įsipareigojusi iki 2027 m. jų visiškai atsisakyti.

„Toks Ukrainos sprendimas rimtai pakenks rusiškas dujas vis dar norinčių pirkti Europos vartotojų interesams“, – pasakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

„Jiems paprasčiausiai teks mokėti gerokai daugiau, o pramonė dėl to taps mažiau konkurencinga“, – pridūrė jis.

Ukrainos bendrovės penkerių metų trukmės sutartį su „Gazpromu“ pasirašė 2019 m. gale.

Praėjusį mėnesį V. Zelenskis užsiminė, kad, ieškant, kuo pakeisti tranzitu per Ukrainą gabentas rusiškas dujas, šiuo metu vyksta Ukrainos derybos su Azerbaidžanu – vienu iš didžiųjų gamtinių dujų gamintojų.

Tačiau Ukraina bendros sienos su Azerbaidžanu neturi, o tai reiškia, kad dujos iš Azerbaidžano dujotiekiu vis tiek turėtų keliauti per Rusiją.

Azerbaidžano prezidentas Ilhamas Aliyevas liepos pabaigoje pasakė, kad ES ir Kyjivas kreipėsi į jį, prašydami pagalbos susitarti su Maskva.

Rugpjūčio 6 d. Ukraina surengė precedento neturintį išpuolį Rusijos Kursko regione ir užėmė dešimtis gyvenviečių, tarp jų – Sudžos miestelį.

Šiame maždaug 5 000 gyventojų turinčiame mieste yra Sudžos matavimų stotis – paskutinis didesnis dujotiekiu per Ukrainą į Europą vis dar gabenamų Rusijos dujų tranzito punktas.

17:42 | Ukrainiečiai numušė rusų atakos lėktuvą Su-25

Ukrainiečiai nešiojama priešlėktuvine sistema „MANPADS“ numušė rusų atakos lėktuvą Su-25, rašo UNIAN.

Lėktuvą numušė 28-oji nepriklausoma mechanizuotoji brigada.

„Tai nėra taip paprasta, nes rusų pilotai irgi nori gyventi. Jie ten šaudo iš šiluminių gaudyklių ir panašiai. Čia svarbiau ne tiek mokymas, kiek MANPADS operatoriaus greita reakcija ir įgūdžiai“, – „Kanal 24“ sakė brigados atstovas Jevgenijus Alchimovas.

Anot jo, rusų Su-25 fronte kelia didelę grėsmę esantiems pėstininkams, dirba kaip ginkluotės nešėjai.

„Su-25 yra atakos lėktuvas, ant kurio galima sumontuoti gana daug ginkluotės. Jo užduotis – naikinti priešo pozicijas ir įtvirtinimus. Tai pakankamai rimtas ginklas fronte prieš pėstininkus“, – sako jis.

Ukrainos skaičiavimu, nuo karo pradžios Rusija jau neteko 368 lėktuvų ir 328 sraigtasparnių.

16:54 | Pranešama, kad Kryme masiškai nutrauktas vandens tiekimas

Laikinai okupuotame Kryme trečiadienį pranešama apie masinius vandens tiekimo sutrikimus, rašo „Ukrinform“.

Anot leidinio, be vandens dėl vandentiekio vamzdyno avarijos liko Eupatorija.

Dėl remonto darbų vandens tiekimas apribotas Simferopolyje, Kerčėje, Feodosijoje ir daugybėje kitų regionų.

16:21 | Lietuva perdavė Ukrainai dar vieną karinės paramos paketą

Trečiadienį Ukrainą pasiekė dar vienas karinės paramos paketas iš Lietuvos.

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), šįkart Ukrainos kariuomenei skirtą paketą sudaro krautuvai, antidronai ir sulankstomos lovytės.

Šiemet Lietuva jau pristatė Ukrainai155 mm amunicijos, šarvuočių, antidronų sistemų, taip pat žiemos sezonui reikalingos įrangos ir šiltų rūbų komplektų, šaudmenų, lėktuvą ir kitos paramos.

Ministerijos duomenimis, nuo karo Ukrainoje pradžios Lietuva suteikė karinės paramos už daugiau nei 647 mln. eurų. Tuo metu bendra Lietuvos parama perkopė vieną milijardą eurų.

15:55 | „Tai tik pradžia“: Rusijoje liepsnojantys rezervuarai yra pažeidžiama vieta, įsitikinęs ukrainiečių ekspertas

Ukrainos karybos eksperto O. Kovalenkos teigimu, situacija Rusijoje kažkuo primena JAV operaciją Irake „Audra dykumoje“, kuomet irgi liepsnojo padegtos irakiečių naftos saugyklos.

„Rostovo sričiai tai tik pradžia, nors saugyklų ten nėra be galo daug, kaip, beje, visoje Rusijoje, tačiau dauguma Rusijos naftos įmonių naudojamų rezervuarų yra pasiekiami Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dronų – apie 2000 km atstumu“, – pabrėžė jis.

Jo teigimu, Rusija gali priimti sprendimą „paslėpti“ savo naftos produktų atsargas už Uralo, tačiau tai abejotinos vertės sprendimas.

„Jei Rusijos vadovybė nuspręs išvežti naftą toliau nuo sienos su Ukraina, tuomet tik už Uralo. Tačiau tai labai apsunkins transportavimą, padidins transportavimo išlaidas ir apribos saugyklų apimtis. Apskritai yra daug lydinčių neigiamų veiksnių, su kuriais Rusijos vadovybė niekaip nesusitvarkys. Tačiau apie juos kol kas nekalbame. Kol Rostovščina dūmuose, gaudykite akimirką, nes šis neeilinis reginys jau nenumaldomai virsta kasdienybe“, – pridūrė Kovalenka.

14:43 | Per gedulo dieną rusai smogė Zelenskio gimtinei – kilo gaisras, pranešama apie sužeistus žmones

Dniepropetrovsko gubernatorius Serhijus Lysakas trečiadienį pranešė, kad Rusijos pajėgos antrą dieną iš eilės atakavo Kryvyj Riho miestą, padarė žalos infrastruktūrai. Mieste šiandien paskelbta gedulo diena pagerbti antradienį surengto apšaudymo metu žuvusius žmones. Antradienio naktį Rusijos raketa smogė viešbučiui Kryvyj Rihe, žuvo keturi žmonės.

„Kai Kryvyj Rihas gedi, priešas vėl puola. Ir vėl taikosi į civilius gyventojus. Šiuo metu žinomos trys aukos. Mieste apgadinta infrastruktūra ir automobiliai. Taip pat kilo gaisras“, – pažymėjo S. Lysakas.

Vėliau jis pranešė, kad aukų skaičius išaugo iki penkių sužeistųjų. Tarp jų keturi vyrai – 29, 41, 44 ir 60 metų, jie gydomi ligoninėje.

„Taip pat buvo sužeista 54 metų moteris. Ji atsigaus namuose“, – pabrėžė pareigūnas.

14:12 | Ukrainos dronai smogė 1200 km Rusijos gilumoje – atakavo naftos saugyklą, tai pirma ataka šiame regione

Rusijos kariniai tinklaraštininkai praneša, kad ukrainiečių bepiločiai orlaiviai antradienio rytą atakavo dar vieną naftos saugyklą Rusijoje – šį kartą Kirovo srityje. Tai pirmoji ataka šiame regione nuo karo pradžios.

13:38 | Per bepiločių orlaivių ataką Zaporižios srityje žuvo trys žmonės

Per Rusijos bepiločių orlaivių ataką Zaporižios srityje žuvo dvi 83 ir 86 metų moterys bei 61 metų vyras, dar keturi žmonės – trys 19, 30, 56 metų moterys ir 59 metų vyras – buvo sužeisti.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fiodorovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

13:04 | V. Zelenskis sako, kad Lenkija turėtų teikti didesnę paramą Ukrainai

Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Lenkija turėtų teikti daugiau paramos Ukrainai, kad ši galėtų sustiprinti savo gynybines pastangas.

Antradienį surengtoje spaudos konferencijoje jis padėkojo Lenkijai už pagalbą Ukrainą nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais. Tačiau prezidentas pažymėjo, kad pastaruoju metu Lenkijos vyriausybės pagalba kaimyninės šalies gynybos poreikiams sumažėjo.

Taip pat jis kreipėsi į Lenkiją, prašydamas perduoti Ukrainai naikintuvų MiG.

„Šiandien lenkų dėmesys, kai kalbama apie mūsų gynybines galimybes, šiek tiek susilpnėjo. Turiu omenyje, kad Lenkija tikriausiai davė mums tai, ką galėjo. Tačiau kai kurių dalykai Lenkijoje dar yra.(...) Mums tikrai reikia jūsų MiG'ų“, – sakė prezidentas.

12:22 | Chersone per rusų apšaudymą sužeisti du žmonės

Chersono miesto Dnipro rajone per rusų apšaudymą buvo sužeisti du žmonės. Tai „Telegram“ kanale pranešė Chersono miesto karinės administracijos vadovas Romanas Mročko, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Į medikus pagalbos kreipėsi 65 metų moteris“, – rašoma pranešime.

Kaip pažymima, rugpjūčio 28 d. apie 10.00 val. Rusijos kariuomenei apšaudant miesto Dnipro rajoną iš laikinai okupuoto ​​kairiojo kranto ji patyrė sprogimo sukeltą traumą ir skeveldrinį kojos sužeidimą.

R. Mročko taip pat pranešė, kad į ligoninę paguldytas 55 metų vyras yra sunkios būklės. Preliminariais duomenimis, jis patyrė sprogimo sukeltą traumą. Nukentėjusįjį apžiūri medikai. Chersono Dnipro rajone jį atakavo rusų bepilotis orlaivis.

12:04 | Rusai įsibaimino: 90 proc. savo orlaivių perkėlė ten, kur jų nepasiekia Ukrainos raketos

Neįvardytas JAV pareigūnas laikraščiui „The Wall Street Journal“ sakė, kad, JAV žvalgybos vertinimu, Rusija 90 proc. savo orlaivių perkėlė į karines bazes už ATACMS raketų veikimo zonos ribų.

Leidinys teigia, kad, nepaisant to, jog Ukraina vis dažniau ragina JAV atšaukti ATACMS naudojimo draudimą Rusijos teritorijoje ir Rusija šią savaitę surengė didžiausią Ukrainos apšaudymą nuo karo pradžios, Joe Bideno administracija neketina keisti savo pozicijos.

Tai reiškia, kad ATACMS paleidimas į Rusijos teritoriją šiandien turėtų minimalų poveikį, leidiniui sakė pareigūnas, pridurdamas, kad Ukraina greičiausiai sėkmingiau panaudos vietinius bepiločius orlaivius, kuriuos pastaraisiais mėnesiais naudojo smogti taikiniams Rusijos teritorijoje.

Nors JAV padidino ATACMS gamybą, jų atsargos vis dar yra ribotos.

11:41 | Rusija paskelbė buvusio Latvijos parlamentaro, kuris dvejus metus kovoja už Ukrainą, paiešką

Rusija paskelbė buvusio Latvijos parlamentaro Jurio Jurašo, kuris, prasidėjus plataus masto karui, prisijungė prie Ukrainos gynybos pajėgų, paiešką.

Kaip rašo portalas „eurointegration“, tai pranešė Rusijos generalinė prokuratūra.

Pranešime sakoma, kad kaltinimąją išvadą J. Jurašo atžvilgiu patvirtino vadinamosios Donecko liaudies respublikos prokuratūra, kaltinanti jį pagal Rusijos baudžiamojo kodekso straipsnius „samdinystė“ ir „žinomai melagingos informacijos apie RF ginkluotąsias pajėgas skleidimas“.

Kaltinimas 49 metų J. Jurašui grindžiamas tuo, kad jis nuo 2022 metų rugpjūčio mėnesio kaip savanoris kariauja Ukrainos gynybos pajėgose ir gauna atlyginimą kaip kariškis, taip pat skelbia publikacijas socialiniuose tinkluose ir duoda interviu apie karą, kuriuose, be kita ko, pasakoja apie Rusijos kariuomenės žiaurumus Bučoje.

10:59 | Ukrainos atsakas: dronų smūgiai privertė rusus evakuoti kelias gyvenvietes, liepsnoja sandėliai ir saugyklos

Voronežo srities valdžia priėmė sprendimą evakuoti žmones iš dviejų gyvenviečių po naktinių smūgių dronais, „The Moscow Times“ cituojamas vietos gubernatorius.

10:25 | Donecko srityje rusų bomba pražudė šeimą – tėvus ir du vaikus

Rugpjūčio 28 d. Rusijos kariuomenė numetė aviacinę bombą ant Donecko srities Pokrovsko rajono Izmailivkos gyvenvietės. Po namo griuvėsiais žuvo šeima – 45 ir 53 metų tėvai, taip pat jų 17 metų sūnus ir 24 metų duktė.

Tai feisbuke pranešė Ukainos generalinio prokuroro biuras, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Donecko srities prokuratūrai vadovaujant, pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalis).

Tyrimo duomenimis, rugpjūčio 28 d. Rusijos ginkluotosios pajėgos numetė aviacinę bombą ant Pokrovsko rajono Izmailivkos gyvenvietės.

Bomba buvo paleista į privatų sektorių ir pataikė į gyvenamąjį namą. Po namo griuvėsiais žuvo visa šeima – 45 ir 53 metų tėvai, taip pat jų 17 metų sūnus ir 24 metų duktė. Gelbėtojai ištraukė jų kūnus.

09:47 | Rusija apšaudė Iziumą, nukentėjo 12 žmonių

Rugpjūčio 27-osios vakarą Rusijos kariuomenė smogė Charkivo srities Iziumo miestui, nukentėjo 12 žmonių, apgadinti gyvenamieji namai ir kepykla. Tai feisbuke pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Apie 22 val. okupantai smogė Iziumo miestui. Preliminariais duomenimis, buvo panaudota tolimojo nuotolio reaktyvinė salvinės ugnies sistema „Tornado“. Apgadinti gyvenamieji namai ir kepykla“, – pažymėjo pareigūnas.

Pasak O. Synjehubovo, nukentėjo 12 žmonių, vienas iš jų paguldytas į ligoninę, septyni patyrė ūminę reakciją į stresą (tarp jų – keturi 3, 5, 8 ir 16 metų vaikai), du žmonės sužeisti nesunkiai, dar dviem (vienas iš jų – 13 metų vaikas) supjaustytos galūnes.

09:06 | Galingi sprogimai Rusijoje – dronai smogė naftos saugykloms, kilo didžiuliai gaisrai

Rostovo srities gubernatorius Vasilijus Golubevas pranešė, kad trečiadienio naktį po garsių sprogimų dviejose naftos saugyklose Rostovo srityje Rusijoje kilo gaisrai.

Vietos gyventojų paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip naftos bazėje dega kelios cisternos. Preliminariais duomenimis, dega „Rosreserve“ gamykla „Atlas“.

В Кам'янському районі Ростовської області після гучного вибуху виникла пожежа на нафтобазі. pic.twitter.com/CxqLIKzCgi — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 28, 2024

V. Golubevas pranešė apie dronų ataką regione. Pasak jo, Rostovo srityje apie 3.00 val. buvo numušti 4 bepiločiai orlaiviai. Jis taip pat pridūrė, kad aukų nebuvo.

Vietos žiniasklaida pranešė apie išpuolį prieš kitą naftos saugyklą Rostovo srityje: vienu metu dega dvi naftos saugyklos. Kamensko gyventojai teigia girdėję dar vieną sprogimą.

08:26 | Ukrainiečiai sumušė rusų karinį lėktuvą Su-25

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų priešlėktuvinė ginkluotė Kramatorsko kryptimi numušė Rusijos atakos lėktuvą Su-25. Tai „Telegram“ patvirtino Ukrainos sausumos pajėgų vadas Oleksandras Pavliukas.

07:53 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 090 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų rugpjūčio 28 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 611 190 kareivių.

Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 8 568 tankų (+5), 16 681 šarvuotosios kovos mašinos (+14), 17 522 artilerijos sistemų (+27), 1 174 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 938 oro gynybos priemonių (+0), 368 lėktuvų (+1), 328 sraigtasparnių (+0), 14 348 dronų (+94), 2 553 sparnuotųjų raketų (+6), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 23 654 automobilių (+41), 2 950 specialiosios technikos vienetų (+6).

07:13 | Rusijos smūgis viešbučiui Kryvyj Rihe: žuvusiųjų skaičius išaugo iki keturių

Gelbėtojai Kryvyj Rihe iš viešbučio, kuriam smogė Rusijos armijos raketa, griuvėsių ištraukė dar vieno žmogaus kūną. Aukų skaičius išaugo iki keturių.

Tai feisbuke pranešė Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Kryvyj Riho viešbutyje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki keturių. Naktį gelbėtojai deblokavo dar vieno žmogaus kūną“, – rašoma pranešime.

06:46 | V. Zelenskio teigimu, dialogas su V. Putinu būtų „beprasmis“

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pasakė, kad taikos derybos su jo kolega iš Rusijos Vladimiru Putinu būtų „bergždžios“ ir „beprasmės“.

„Pasaulis laukia, kol Ukraina pristatys kompromisinį planą, kaip rytoj galima būtų užbaigti karą“, – kalbėdamas Kyjive vykusiame renginyje pasakė jis.

„Nėra taip, kad su Putinu nebūtų jokių kompromisų, bet šiandien dialogas su Putinu yra bergždžias, beprasmis, nes jis nenori užbaigti karo diplomatiniu keliu“, – teigė V. Zelenskis.

V. Putinas gal ir yra linkęs leistis į diplomatines derybas, kalbėjo V. Zelenskis, bet jo sąlyga yra ta, jog Kyjivas turi pripažinti, kad Rusija yra užėmusi 30 proc. Ukrainos teritorijos.

„Mes jam nepataikausime“, – pridūrė V. Zelenskis.