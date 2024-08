Svarbiausi įvykiai:

20:23 | Zelenskio teigimu, dialogas su Putinu būtų „beprasmis“

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pasakė, kad taikos derybos su jo kolega iš Rusijos Vladimiru Putinu būtų „bergždžios“ ir „beprasmės“.

„Pasaulis laukia, kol Ukraina pristatys kompromisinį planą, kaip rytoj galima būtų užbaigti karą“, – kalbėdamas Kyjive vykusiame renginyje pasakė jis.

„Nėra taip, kad su Putinu nebūtų jokių kompromisų, bet šiandien dialogas su Putinu yra bergždžias, beprasmis, nes jis nenori užbaigti karo diplomatiniu keliu“, – teigė V. Zelenskis.

V. Putinas gal ir yra linkęs leistis į diplomatines derybas, kalbėjo V. Zelenskis, bet jo sąlyga yra ta, jog Kyjivas turi pripažinti, kad Rusija yra užėmusi 30 proc. Ukrainos teritorijos.

„Mes jam nepataikausime“, – pridūrė V. Zelenskis.

Ukrainos prezidentas pasakė, kad jo pajėgų puolimas pietiniame Rusijos Kursko regione nutildė Kyjivo kritikus.

Ukraina birželį Šveicarijoje įvykusiame viršūnių susitikime pristatė savo pačios parengtą taikos planą.

Jame numatytas visiškas rusų kariuomenės išvedimas iš visų Ukrainos sričių, įskaitant Krymo pusiasalį.

Rusija taip pat turėtų sutikti atlyginti žalą ir leisti patraukti jos politinius ir karo vadus atsakomybėn tarptautiniame teisme.

20:03 | Stoltenbergas šaukia NATO ir Ukrainos Tarybos posėdį

Paprašius Ukrainai, NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas šaukia NATO ir Ukrainos Tarybos posėdį. Susitikime trečiadienį, Aljanso atstovės Farah Dakhlallah teigimu, bus aptariama padėtis mūšio lauke ir svarbiausi kariniai Rusijos užpultos šalies poreikiai. Konferencijoje Briuselyje vaizdo ryšiu dalyvaus Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas. Susitikimas organizuojamas ambasadorių lygiu.

Susitikimo priežastimi NATO atstovė nurodė pastarąsias intensyvias Rusijos atakų bangas prieš Ukrainos infrastruktūrą ir civilius. Aljanso partnerės jau suteikė didelę paramą Ukrainos oro gynybai ir yra pasiryžusios toliau stiprinti Ukrainos gynybą, pridūrė ji.

NATO ir Ukrainos taryba pirmą kartą valstybių ir vyriausybių vadovų lygiu susitiko pernai per NATO viršūnių susitikimą Lietuvoje. Taryba buvo įsteigta apsikeitimui nuomonėmis krizių situacijose. Be to, ji turi sudaryti sąlygas glaudesniam bendradarbiavimui, kol bus įgyvendintos Ukrainos prisijungimo prie NATO sąlygos. Tarp jų, be kita ko, yra Rusijos karo pabaiga bei reformos Ukrainoje.

19:43 | Kokią teritoriją Kursko srityje kontroliuoja ukrainiečiai: suskaičiavo, kiek užima per dieną

Per savaitę Ukrainos pajėgos užėmė 31 kv. km Rusijos Kursko srities teritorijos, o per dieną Ukrainos kariai vidutiniškai pasistūmėja 4,5 kv. km, apskaičiavo karinis ekspertas Oleksandras Kovalenka, rašo UNIAN.

„Generolo Syrskio išsakytas rezultatas yra rezultatas, kurį galima išsakyti žurnalistams, kad jie jį skleistų savo platformose. Šiandien buvo paskelbtas 1 294 kv. km kontroliuojamos teritorijos skaičius. Rugpjūčio 15 d. jis buvo 1 150 kv. km. Rugpjūčio 20 d. generolas Syrskis Ukrainos prezidentui pranešė apie 1 263 kv. km kontrolę“, – sako ekspertas.

Anot jo, Rusija Kursko sričiai skiria vis mažiau dėmesio, todėl ukrainiečių įtakos zona ten plečiasi.

„Jie pradėjo rodyti vis daugiau apatijos. Prarado kaimo kontrolę? Tai nėra kritiška. Jokių reikšmingų pokyčių. Viskas kontroliuojama. Viena vertus, tai dar kartą parodo, kad rusams iš esmės nerūpi jų tėvynainiai, ir tam tikru momentu net šoko turinys nublanksta... Kita vertus, tai leidžia vykdyti bet kokio masto operacijas Rusijos teritorijoje. Pavyzdžiui, Kursko operacija dar nepasiekė operatyvinio lygio, bet yra labai arti jo, ypač Korenevo srityje“.

19:25 | Lukašenka pasiskundė Vakarų pasiūlymais ir klausimais Baltarusijai

Autoritarinis Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad jo šalis esą gavo pasiūlymų iš Vakarų politikų atsisakyti bendradarbiauti su Rusija ir stoti į Ukrainos pusę, rašo UNIAN.

18:52 | Rusų daliniams trūksta vandens: pilotai buvo priversti gerti iš balų

Rusų pilotai buvo priversti gerti purviną vandenį iš balų, pareiškė Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija, rašo „Sky news“.

18:22 | TATENA vadovas: tai, kaip arti Rusijos jėgainės vyksta mūšiai – „labai rimta“

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas antradienį perspėjo, kad tai, kaip arti Rusijos Kursko branduolinės jėgainės vyksta mūšiai, yra „labai rimta“, nes elektrinės reaktoriai yra ypač pažeidžiami.

„Labai rimta, kad tokio tipo branduolinė jėgainė yra taip arti kontakto vietos ar karinio fronto“, – apsilankęs Kursko jėgainėje sakė TATENA vadovas Rafaelis Grossis.

„Tai, kad tik už kelių kilometrų, už kelių mylių nuo čia vyksta kariniai veiksmai, verčia iš karto atkreipti dėmesį, – kalbėjo jis. – Galų gale, tai vėlgi gali skambėti labai protingai ir paprastai: nepulkite branduolinės elektrinės“. Elektrinė, anot R. Grossio, šio metu dirba „beveik normaliomis sąlygomis“.

TATENA vadovas teigė palaikantis „artimą kontaktą“ su Rusijos institucijomis. Kitą savaitę jis vyks į Kyjivą pokalbių su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Anot R. Grossio, „svarbu kalbėti“ ir išlaikyti dialogą.

TATENA vadovas antradienį atvyko į Kurską. Pasak Rusijos atominės energijos agentūros „Rosatom“ atstovo, R. Grossos asmeniškai vadovauja misijai, kurios tikslas įvertinti padėtį elektrinėje, kai Ukraina prieš kelias savaites netikėtai įsiveržė į regioną.

R. Grossis pirmadienį pareiškė norįs „nepriklausomai įvertinti“, kas vyksta Kurske. „Branduolinių jėgainių saugumas“ jo agentūrai esą yra „svarbiausias dalykas“.

Branduolinė elektrinė yra už maždaug 50 km nuo srities sostinės Kursko. Po Ukrainos prasiveržimo į Kursko sritį rugpjūčio 6 d. R. Grossis įspėjo dėl galimų mūšių padarinių elektrinei ir paragino „visas šalis būti maksimaliai santūrias“.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusią savaitę apkaltino Ukrainos pajėgas bandymu atakuoti Kursko elektrinę. TATENA pareiškė buvusi informuota rusų institucijų apie tai, kad drono nuolaužos rastos už maždaug 100 metrų nuo komplekso.

18:06 | Kyjivas praneša, kad nuo puolimo Kurske pradžios į nelaisvę paimta apie 600 rusų

Ukrainos kariuomenė nuo puolimo Rusijos Kursko regione pradžios į nelaisvę paėmė beveik 600 rusų karių, antradienį pranešė vyriausiasis kariuomenės vadas Oleksandras Syrskis.

Ukraina tokiu būdu gerokai papildė savo belaisvių mainų fondą, žiniasklaidos teigimu kalbėdamas Kyjive vykusioje konferencijoje pasakė generolas.

Per tris savaites kariuomenė užėmė 100 kaimų ir beveik 1 300 kvadratinių kilometrų Rusijos teritorijos, pasakė O. Syrskis.

Tačiau, karo apžvalgininkų manymu, ši teritorija greičiausiai yra mažesnė. Be to, po tokio staigaus puolimo Ukrainos kariai negalėtų veiksmingai kontroliuoti savo ariergardo.

Rusija į Kursko regioną yra nusiuntusi beveik 30 000 karių gintis nuo ukrainiečių puolimo, dar didesnės pajėgos yra pakeliui, pranešė O. Syrskis.

Šiuo atžvilgiu Ukrainos planas pavyko, nes Maskva turi perdislokuoti karius į Kursko regioną, paaiškino jis.

Tačiau, remiantis visų pranešimų duomenimis, rusų atakos, ypač Donecko regione, kur Ukrainos kariuomenė patiria didelį spaudimą, nesulėtėjo.

17:14 | Zelenskis ketina pristatyti Bidenui Ukrainos pergalės planą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitikime rugsėjį JAV prezidentui Joe Bidenui ketina pristatyti planą, kaip nugalėti Rusiją. Tai V. Zelenskis pareiškė antradienį renginyje Kyjive. Planas esą sudaro kelios dalys: karinė, strateginį ir ekonominė.

Puolimas Rusijos Kursko srityje jau yra „Ukrainos pergalės plano dalis“, kalbėjo prezidentas forume „Ukraina 2024. Nepriklausomybė“.

Ukrainai šis planas „labai svarbus“, pažymėjo jis. Kyjivas, anot V. Zelenskio, nori įsitvirtinti kaip „strateginė vieta pasaulinėje saugumo infrastruktūroje“ ir „diplomatinėmis priemonės priversti Rusiją nutraukti karą“.

Kad šis planas būtų įgyvendintas, labai svarbu, kad JAV prezidentas J. Bidenas skirtų Ukrainai visas tam reikalingas lėšas, teigė V. Zelenskis. Jis taip pat dar kartą pareikalavo leidimo laisvai naudoti iš Vakarų gautus ginklus.

V. Zelenskis planą ketina pristatyti ir viceprezidentei Kamalai Harris bei buvusiam prezidentui Donaldui Trumpui, nes nėra aišku, kuris jų laimės lapkritį vyksiančius rinkimus.

16:44 | Zelenskis apie Rusijos grasinimus: „Putinas per daug myli savo gyvenimą“

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sureagavo į Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo grasinimus dėl branduolinio ginklo panaudojimo.

16:39 | Zelenskis: dujų tranzito sutartis su Rusija nebebus pratęsiama

Ukraina nepratęs Rusijos dujų tranzito susitarimo, tačiau yra pasirengusi apsvarstyti Europos bendrovių prašymus.

Tai spaudos konferencijoje pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Niekas nepratęs susitarimo su Rusija, tai jau baigtas reikalas. Kalbant apie dujų tranzitą iš kitų bendrovių, jei ir toliau bus prašymų iš kai kurių mūsų Europos kolegų, mes svarstysime jų prašymus“, – sakė valstybės vadovas.

V. Zelenskis pažymėjo, kad nežino, apie ką Rusijos vadovas Vladimiras Putinas per savo vizitą Baku kalbėjosi su Azerbaidžano prezidentu Ilhamu Alijevu.

Kaip pranešama, „Naftogaz Ukraina“ nepratęs sutarties dėl rusiškų dujų tranzito ir šiuo metu ieško alternatyvių sprendimų, kaip paremti Ukrainos dujų transportavimo sistemos veiklą.

Dabartinė sutartis dėl rusiškų dujų tranzito per Ukrainą galioja iki 2024 metų pabaigos.

Europos Komisija neketina dalyvauti jokiose derybose su Rusija dėl tolesnio rusiškų dujų tranzito į Europos šalis per Ukrainos dujų transportavimo sistemą, tačiau imsis visų būtinų priemonių toliau mažinti rusiškų dujų vartojimą. Likę rusiškų dujotiekiu tiekiamų dujų pirkėjai Vidurio Europoje ieško alternatyvių importo galimybių.

16:12 | Zelenskis: operacija Kurske – vienas iš Ukrainos pergalės plano punktų

Operacija Kursko regione yra vienas iš etapų užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą, kalbėdamas forume „Ukraina 2024. Nepriklausomybė“ pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Atsakydamas į klausimą, ar dėl Ukrainos operacijos Kurske tikrai nutrūko Katare vykusios derybos energetikos klausimais, kuriose neva dalyvavo ir Rusija, valstybės vadovas pasakė: „Kursko operacija ir susitikimas Katare yra visiškai nesusiję tarpusavyje. Kursko operacija nėra susijusi su nė vienu iš Taikos formulės punktų. Ar Kursko operacija yra susijusi su antruoju viršūnių susitikimu taikos klausimais? Taip, nes Kursko operacija yra vienas iš Ukrainos pergalės plano punktų“.

Prezidentas pabrėžė, kad operacijos Kursko regione „tikslai visiškai skiriasi nuo susitikimo su kolegomis energetikos klausimams aptarti tikslų“. Jo teigimu, konferencija nenutrūko, bet vyko internete.

„Energetika yra labai svarbu, bet yra svarbu ir baigti šį karą. Kursko operacija yra vienas iš šio proceso etapų“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Pranešama, kad 2024 m. rugpjūčio 6 d. prasidėjo Ukrainos gynybinių pajėgų puolimas Rusijos Federacijos Kursko regione. Rugpjūčio 15 d. buvo pranešta, jog kontroliuojamose Kursko regiono teritorijose buvo įsteigta karinė komendantūra, kuriai vadovauti paskirtas generolas majoras Eduardas Moskaliovas.

V. Zelenskis pirmiau sakė, kad Ukrainos operacija Kursko regione yra skirta naikinti rusų armijos logistiką ir sekinti jos išteklius.

„The Washington Post“ rašė, kad Ukraina ir Rusija planavo Katarui tarpininkaujant rugpjūtį surengti netiesiogines derybas dėl išpuolių prieš energetikos infrastruktūrą nutraukimo, tačiau ukrainiečių operacija Kursko regione bent jau laikinai sukliudė šioms pastangoms.

15:37 | Zelenskis: Ukraina sėkmingai išbandė pirmąją balistinę raketą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad ukrainiečių kariuomenė neseniai atliko pirmąjį sėkmingą šalyje pagamintos balistinės raketos bandymą.

„Įvyko teigiamas pirmosios Ukrainos balistinės raketos bandymas. Sveikinu mūsų gynybos pramonę su tuo. Daugiau detalių apie šią raketą atskleisti negaliu“, – sakė jis per spaudos konferenciją Kyjive.

Rugpjūčio 25-ąją jis taip pat pranešė apie pirmąjį sėkmingą Ukrainos tolimojo nuotolio raketos-drono „Palianica“ panaudojimą mūšyje. Ji buvo kuriama pusantrų metų.

„Defence Express“ duomenimis, „Palianica“ gali atakuoti taikinius už 700 kilometrų, į šios ginkluotės poveikio ratą patenka apie 20 rusų karinių aerodromų.

15:27 | Komentuodamas raketinį išpuolį prieš Ukrainą, J. Bidenas pasakė, kad Rusija Ukrainoje niekada nepasieks tikslo

JAV prezidentas Joe Bidenas pasmerkė masinį antpuolį raketomis ir dronais, kurį Rusija pirmadienį įvykdė Ukrainoje, teigiama Baltųjų rūmų spaudos tarnybos išplatintame pranešime.

„Griežčiausiais žodžiais smerkiu Rusijos tęsiamą karą Ukrainoje ir jos pastangas artėjant rudeniui panardinti ukrainiečius į tamsą. Noriu pasakyti aiškiai – Rusija Ukrainoje savo tikslų niekada nepasieks, o ukrainiečių dvasios niekas niekada nepalauš“, – pranešime teigė J. Bidenas.

14:51 | Ukraina bando pralaužti Rusijos sieną – vyksta susirėmimai ties Belgorodu

Ukrainos ginkluotosios pajėgos bandė pralaužti sieną su Rusijos Federacijos Belgorodo sritimi. Prasidėjo mūšis su Rusijos pasieniečiais. Apie tai rašo Rusijos kanalas „Shot“.

„Ukrainos ginkluotosios pajėgos priartėjo prie sienos su Belgorodo sritimi su 8 šarvuotais automobiliais – prie Nehotijivkos vyksta mūšis su Rusijos pasieniečiais. Anksčiau priešas turėjo 8 šarvuočius ir iki 60 karių. Jiems priartėjus prie sienos, artilerija ir aviacija juos nustūmė atgal, tačiau pasislėpę miško juostoje toliau šaudo. Jie pradėjo judėti apie 8 val. ryto“, – skelbia kanalas.

Šią informaciją patvirtino ir Belgorodo srities gubernatorius.

„Pasirodė informacija, kad priešas bando pralaužti Belgorodo srities sieną. Rusijos gynybos ministerijos duomenimis, padėtis pasienyje išlieka sudėtinga, bet kontroliuojama“, – per „Telegram“ pranešė Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.

14:06 | Estijos UR ministras pasmerkė „barbariškus“ Rusijos smūgius Ukrainai

Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsakhna, reaguodamas į antrą dieną iš eilės Rusijos vykdomą raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, pareiškė, kad tai rodo „moralės ir žmoniškumo stoką“.

Estijos diplomatijos vadovas apie tai pareiškė platformoje „X“.

„Rusija jau kelias dienas be perstojo bombarduoja Ukrainą ir jos žmones. Jų barbariškos atakos prieš civilius gyventojus ir infrastruktūrą rodo Rusijos moralės ir žmoniškumo stoką“, – rašė M. Tsakhna.

Jis paragino Vakarų demokratines valstybes padaryti „daugiau dėl Ukrainos“, kad „jos žmonės galėtų ramiai miegoti savo lovose, o ne slėptuvėse“.

13:55 | Ukraina sako Kursko srityje kontroliuojanti kone 100 gyvenviečių

Ukrainos kariuomenės vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis antradienį pareiškė, kad jo pajėgos Rusijos Kursko srityje kontroliuoja 1 294 kvadratinius kilometrus teritorijos ir kone 100 gyvenviečių.

Be to, į nelaisvę paimta apie 600 rusų karių.

Ukrainos puolimas Kurske tęsiasi jau ketvirtą savaitę.

13:23 | Rusija teigia užėmusi kaimą netoli Pokrovsko

Rusijos gynybos ministerija antradienį pranešė, kad jos pajėgos užėmė dar vieną kaimą rytinėje Donecko srityje netoli Pokrovsko miesto, kuris yra svarbus logistikos centras.

„Centro grupės pajėgų daliniai, vykdydami aktyvius karo veiksmus, išlaisvino Orlovkos gyvenvietę“, – nurodė ministerija, vartodama rusišką Orlivkos kaimo pavadinimą.

12:53 | Rusai apšaudė miestą Charkivo srityje: vienas žmogus žuvo, penki sužeisti, tarp jų – du nepilnamečiai

Charkivo srities Bohoduchivo mieste per rusų apšaudymą sužeistų žmonių skaičius išaugo iki penkių, tarp jų yra nepilnamečių. Žuvo 72 metų amžiaus vyras.

Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Atnaujinta informacija apie Bohoduchivo miesto apšaudymą. Per apšaudymą žuvo 72 metų vyras. 5 žmonės buvo sužeisti. Tarp jų – du nepilnamečiai: 17 metų mergina ir 15 metų vaikinas“, – parašė jis.

Pasak O. Synjehubovo, nepilnamečiai ir 42 metų vyras paguldyti į ligoninę dėl vidutinio sunkumo sužeidimų.

12:27 | A. Duda: Lenkijos karinė parama Ukrainai pasiekė apie 3 mlrd. dolerių

Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda paskelbė, kad šalies karinė parama Ukrainai pasiekė apie 12 mlrd. zlotų (3 mlrd. JAV dolerių). Apie tai pranešė „Ukrinform“, remdamasis „Polskie radio“.

„Iš viso 12 mlrd. zlotų vien tik karinės pagalbos, taigi, atsižvelgiant į mūsų galimybes, Ukrainai davėme tikrai daug“, – sakė A. Duda.

Pasak jo, bendra Lenkijos paramos Ukrainai (karinės, humanitarinės ir kitos) vertė siekia 3,3 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP), t. y. apie 100 mlrd. zlotų (arba 25 mlrd. JAV dolerių).

12:00 | Ligoninėje mirė trys žmonės, sužeisti per Poltavos srities apšaudymą

Poltavos srityje ligoninėje mirė trys civiliai, sužeisti per masinę rusų ataką. Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė Poltavos srities karinės administracijos vadovas Filipas Proninas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Deja, ligoninėje mirė trys civiliai, kurie vakar nukentėjo per masinę priešo ataką. Užuojauta šeimoms ir artimiesiems“, – parašė pareigūnas.

Gydytojai toliau kovoja dėl dar dviejų žmonių gyvybės.

11:23 | Ukraina ruošiasi ilgam karui: kuria naujas brigadas iš užsienyje gyvenančių ukrainiečių

Ukrainos karines struktūras sekantis šaltinis „Militaryland“ gavo nuotraukų, kuriose esą matyti naujos Ukrainos kariuomenės mechanizuotosios brigados kadetai, skelbia „Forbes“. Naujosios mechanizuotosios brigados bus rengiamos užsienio šalyse ir daug naujokų įdarbins iš tose šalyse gyvenančių ukrainiečių.

Pasak leidinio, naujų brigadų sukūrimas priklauso nuo dviejų dalykų: sėkmingos mobilizacijos, kuri gali reikšti 10 000 ar daugiau naujokų, ir nuolatinės užsienio paramos Ukrainos karo veiksmams. Tikėtina, kad ukrainiečių kariai bus aprūpinti Vakarų partnerių tiekiama įranga, priklausomai nuo jų apmokymo vietos.

Nuo 2023 m. rudens Ukrainos kariuomenė suformavo 10 naujų brigadų: keturias mechanizuotąsias brigadas, penkias pėstininkų brigadas ir reindžerių brigadą.

Kol kas neaišku, kiek naujų brigadų šiuo metu formuoja Ukrainos kariuomenė ir kokios tai bus brigados. Tačiau sprendžiant iš ankstesnio plėtros etapo, jų gali būti 10, spėja „Forbes“, o tai reiškia, kad tam reiktų apie 20 000 karių.

10:58 | Ukraina numušė penkias rusų raketas ir 60 dronų

Ukrainos oro pajėgos antradienį pranešė, kad praėjusią naktį numušė penkias rusų raketas ir 60 dronų.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai iš viso paleido 13 įvairaus tipo raketų ir 81 atakos droną.

Nurodoma, kad penkias sparnuotąsias raketas Ch-101 ir 60 „Shahed“ tipo dronų pavyko sunaikinti.

Dešimt dronų dingo – tikriausiai sudužo – Ukrainos teritorijoje, vienas kirto sieną su Baltarusija, o dar apie dešimt yra Ukrainos oro erdvėje.

10:25 | Ekspertas: Rusija tikrina Lenkijos oro gynybos sistemą

Pirmadienį per masinį Ukrainos apšaudymą raketomis Rusijos kovinio bepiločio orlaivio įvykdytas Lenkijos oro erdvės pažeidimas yra Lenkijos oro gynybos sistemos tikrinimas ir Vakarų bauginimas.

Tokią nuomonę komentaruose „Ukrinform“ korespondentui išsakė buvęs Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Sausumos kariuomenės Raketų kariuomenės ir artilerijos vadas Jarosławas Kraszewskis.

„Manau, kad tai buvo Rusijos provokacija“, – sakė ekspertas.

Pasak jo, mažai tikėtina, kad rusų dronas nukrypo nuo numatyto taikinio Ukrainos teritorijoje. Rusija bando Lenkijos oro gynybos sistemą ir tikrina NATO veiksmų tokios įvykių raidos atveju algoritmą.

10:00 | Praėjusią parą Chersono srityje vienas žmogus žuvo, o dar 10 buvo sužeista

Chersono srityje praėjusią parą, rugpjūčio 26-ąją, nuo Rusijos kariuomenės smūgių žuvo vienas žmogus, o dar 10 buvo sužeista.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities valstybinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

09:16 | Rusija pakėlė bombonešius – oro pavojus visoje Ukrainoje, Kyjive girdimi sprogimai

Nuo pat antradienio ryto Ukrainoje paskelbtas oro pavojus. Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė apie Rusijos bombonešių pakilimą. Vėliau pradėta pranešti apie raketas, nukreiptas į Černihivo, Poltavos, Čerkasų sritis, Kyjivą ir Umanę. Kyjive pasigirdo sprogimų garsai, rašo UNIAN.

Ukrainos karinės oro pajėgos antradienį patvirtino, kad iš Engelso aerodromo Rusijos vakarinėje dalyje pakilo keli strateginiai bombonešiai „Tu-95MS“. Po šio pranešimo visoje šalyje buvo paskelbtas oro pavojus.

08:39 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 280 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų rugpjūčio 27 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 610 100 kareivių.

Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 8 563 tankų (+12), 16 667 šarvuotųjų kovos mašinų (+19), 17 495 artilerijos sistemų (+52), 1 173 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 937 oro gynybos priemonių (+0), 367 lėktuvų (+0), 328 sraigtasparnių (+0), 14 254 dronų (+120), 2 547 sparnuotųjų raketų (+103), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 23 613 automobilių (+58), 2 944 specialiosios technikos vienetų (+3).

08:01 | Rusai smogė viešbučiui Kryvyj Rihe: du žmonės žuvo, penki sužeisti

Rugpjūčio 27-osios naktį per Rusijos raketos smūgį viešbučiui Kryvyj Rihe žuvo du žmonės, o dar penki buvo sužeisti. Tai feisbuke pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Pasak pareigūno, „du žmonės žuvo naktį dėl raketos smūgio viešbučiui Kryvyj Rihe. Tai moteris ir vyras. Penki buvo sužeisti. Į ligoninę nugabenta 43 metų moteris, jos būklė sunki. Hospitalizuotas ir 37 metų vyras. Jo būklė vidutinio sunkumo. Dar trys nukentėjusieji sveiks namuose“.

Kaip pabrėžė S. Lysakas, dar dviejų žmonių likimas šiuo metu nežinomas. Jie gali būti po griuvėsiais.

07:38 | Naktį rusų dronai atakavo Zaporižios sritį: du žmonės žuvo, keturi buvo sužeisti

Zaporižios srityje per naktinę rusų bepiločių orlaivių ataką du žmonės žuvo, o dar keturi buvo sužeisti. Tai „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fiodorovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Patikslintais duomenimis, du žuvusieji, keturi sužeistieji po naktinės priešo atakos Zaporižios srityje“, – parašė jis.

Gautomis žiniomis, rusai smogė septynis smūgius bepiločiais orlaiviais Zaporižios miesto ir Zaporižios rajono teritorijai. Sugriauta namų, kilo gaisrų.

Šiuo metu ligoninėje yra keturi nukentėjusieji:

86 metų moteris, jos būklė sunki, nes nudegė daugiau nei 54 proc. kūno paviršiaus;

59 metų vyras, būklė vidutinio sunkumo;

dvi moterys – 30 ir 56 metų, jos sužeistos nesunkiai.

Žuvo du žmonės – vyras ir moteris.

07:15 | Naktį užfiksuota aukų

Pasak vietos pareigūnų, per naktinius Rusijos išpuolius žuvo trys žmonės. Pranešama apie dvi aukas centriniame Ukrainos mieste Kryvyj Rihe ir vieną pietryčių Zaporižioje.

Kryvyj Riho gynybos tarybos vadovas Oleksandras Vilkulas socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė, kad raketa pataikė į civilinės infrastruktūros pastatą.

Jis pridūrė, kad per išpuolį žuvo moteris ir dar keturi žmonės buvo sužeisti. Manoma, kad penki žmonės vis dar yra įstrigę po griuvėsiais.

06:48 | A. Pocius: ukrainiečių įsiveržimas į Kurską rodo, kad tokių žingsnių bus daugiau

Ukrainiečių įsiveržimas į Rusijos Kursko sritį agresorei signalizuoja, kad tokių atakų gali būti daugiau, sako Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas, buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius.

„Manyčiau, tas netikėtumo žingsnis, kuris buvo žengtas, yra signalas Rusijai, kad tokių žingsnių bus daugiau“, – LRT laidoje „Dienos tema“ pirmadienį kalbėjo A. Pocius.

„Manau, kad šitos (Kursko – BNS) operacijos sėkmė yra ta, kad ji buvo tokia slapta, kad mažai kas žinojo ukrainiečių tikslus, kada, kur, kaip ir koks yra galutinis tikslas“, – pažymėjo NSGK pirmininkas.