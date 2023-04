Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

21:49 | Rusai baiminasi ukrainiečių kontrpuolimo – palei frontą ėmė statyti „drakono dantis“

Ukrainai anonsuojant kontrpuolimą, jam ruošiasi Rusija. Rusų pajėgos Zaporižios srityje išdėstė betoninius užtvarus, vadinamus „drakono dantimis“, rašo „Sky news“.

„Capella Space“ padarytos palydovinės nuotraukos leidžia matyti didžiulį Rusijos įtvirtinimų tinklą, besidriekiantį rytų Ukrainoje ir Krymo link.

Anot karinių ekspertų, šios gynybos priemonės reiškia, kad Ukrainos sėkmės galimybės priklauso nuo jos gebėjimo veiksmingai vykdyti sudėtingas jungtines operacijas, o ne nuo sovietinio išeikvojimo metodo.

„Drakono dantis“ įvairiose fronto vietose rusai įrengia jau kurį laiką. Dar lapkritį Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba pareiškė, kad Rusija pradėjo statyti gynybines struktūras aplink okupuotą pietų Ukrainos miestą Mariupolį ir tokios pačios strategijos ėmėsi kitose okupuotose teritorijose.

„Drakono dantys“ yra betoninės piramidės, naudojamos kaip prieštankinės konstrukcijos.

21:33 | Kraupus ruso prisipažinimas: papasakojo, kaip vykdė ukrainiečių egzekucijas

Perimtame pokalbyje, kuriuo pasidalijo Ukrainos saugumo tarnyba, girdėti, kaip Rusijos karys prisipažįsta žudęs karo belaisvius.

20:55 | Krepšinio žvaigždė Griner ragina JAV sulaikytuosius Rusijoje išlikti stiprius

Amerikiečių moterų krepšinio lygos WNBA superžvaigždė Brittney Griner trečiadienį per savo pirmąją spaudos konferenciją po to, kai pernai buvo išlaisvinta per apsikeitimą kaliniais, paragino Jungtinių Valstijų kalinius Rusijoje „išlikti stiprius, kovoti, nepasiduoti“.

Kalbėdama spaudos konferencijoje Finikse B. Griner pažadėjo toliau kovoti už neteisėtai sulaikytus žmones visame pasaulyje.

Paklausta, kokią žinutę norėtų perduoti Rusijoje laikomiems leidinio „Wall Street Journal“ žurnalistui Evanui Gershkovichui ir JAV piliečiui Paului Whelanui, B. Griner atsakė: „Visiems neteisėtai sulaikytiems asmenims norėčiau pasakyti: „Išlikite stiprūs, kovokite, nepasiduokite.“

B. Griner pernai Rusijoje buvo suimta dėl kaltinimų vežus narkotines medžiagas, o gruodžio mėnesį buvo paleista per apsikeitimą kaliniais, kai JAV grąžino Rusijos ginklų prekeivį Viktorą Butą.

20:01 | „Wagner“ dezertyru prisistatančiam rusui skirta lygtinė bausmė už muštynes Osle

Už muštynes Norvegijos sostinės centre ketvirtadienį 14 dienų lygtine bausme buvo nuteistas rusas, kuris teigia dezertyravęs iš Rusijos privačios karinės samdinių bendrovės „Wagner“.

Vis dėlto Oslo apygardos teismas išteisino 26-erių Andrejų Medvedevą dėl kaltinimų policijos pareigūnų užpuolimu.

Antradienį teismo salėje pasirodęs A. Medvedevas pripažino savo kaltę dėl vasarį prie vieno iš Oslo barų vykusių muštynių ir priešinimosi suėmimui, taip pat dėl pneumatinio šautuvo nešiojimosi per atskirą incidentą trimis savaitėmis vėliau.

„Man dėl to labai gėda“, – teismui teigė jis.

Jis atmetė kaltinimus dėl policijos pareigūnų užpuolimo, kuriuos, pasak prokuratūros, pristatytas į policijos nuovadą jis spardė kojomis – už tai gali grėsti iki trejų metų laisvės atėmimo bausmė.

Trys teisėjai vienbalsiai nutarė, kad prokuratūra nepateikė pakankamai įrodymų, kad A. Medvedevą būtų galima pripažinti kaltu dėl policijos pareigūnų užpuolimo.

Prokurorai reikalavo, kad A. Medvedevas praleistų 18 dienų už grotų.

„Labai džiaugiuosi nuosprendžiu, kuris atitinka tai, ką sakėme teisme“, – naujienų agentūrai AFP teigė A. Medvedevo advokatas Brynjulfas Risnesas.

„Jam neteks sėdėti kalėjime ir jis galės susitelkti į tai, dėl ko čia atvyko: kalbėti apie karą Ukrainoje“, – pridūrė B. Risnesas.

A. Medvedevas pareiškė, kad keturis mėnesius kariavo Ukrainoje kaip „Wagner“ samdinys ir praėjusių metų lapkritį dezertyravo, kai, kaip įtariama, prieš jo valią buvo pratęsta sutartis.

A. Medvedevą, kuris galėtų būti vertingas liudytojas, padėsiantis atskleisti „Wagner“ žiaurumus Ukrainoje, atvykusį į šalį apklausė Norvegijos pareigūnai.

Jis pasiprašė prieglobsčio Norvegijoje, tačiau nuo sausio vidurio, kai atvyko į šalį, tapo valdžios institucijų rūpesčiu.

Išlieka daug klausimų apie A. Medvedevo praeitį ir jo pabėgimo iš Rusijos aplinkybes.

19:09 | Ukraina skelbia apie naujausius rusų nuostolius: smogė vadavietėms, sandėliui, daliniams

Ukrainos pajėgos ketvirtadienį smogė Rusijos vadavietėms, artilerijos daliniams ir amunicijos sandėliui, rašo UNIAN.

„Ukrainos gynybos pajėgų aviacija per dieną sudavė keturis smūgius okupanto susitelkimo rajonams, taip pat smūgį priešo priešlėktuvinei raketų sistemai“, – cituojamas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pranešimas.

Ukrainos kariškiai taip pat numušė penkis įvairių tipų priešo bepiločius.

„Tuo pat metu raketų ir artilerijos daliniai smogė dviem kontrolės punktams, priešo gyvosios jėgos koncentracijos vietai, priešlėktuvinės gynybos objektui, šaudmenų sandėliui ir dviem artilerijos daliniams“, – priduriama pranešime.

Ukrainos skaičiavimu, nuo karo prieš Ukrainą pradžios Rusija neteko 188 920 karių, 3 694 tankų, 7 178 šarvuočių, 308 lėktuvų, 294 sraigtasparnių, 2 461 dronų, 18 laivų ir daugybės kitos technikos.

18:20 | Perspėja dėl naujų masinių atakų

Rusija gali surengti naujus masinius raketų smūgius prieš Ukrainą, perspėja Ukrainos pietų pajėgų atstovė Natalija Humeniuk, rašo UNIAN.

Jos vertinimu, negalima atmesti Rusijos smūgių civiliniams, kariniams, kritinės infrastruktūros ir logistikos objektams galimybės.

„Mes tiesiog turime žinoti, kad priešas yra klastingas, ir būti pasirengę tam, kad jie ir toliau rengs raketinius smūgius prieš Ukrainą“, – perspėja ji.

N. Humeniuk manymu, rusai sukauptas raketas gali panaudoti vienam ar dviem masiniams smūgiams.

17:43 | Rusija atsisakė suteikti konsulinį vizitą pas suimtą JAV žurnalistą

Maskva ketvirtadienį pranešė, kad atsisakė suteikti konsulinį vizitą pas suimtą JAV žurnalistą Evaną Gershkovichą, atsakydama į tai, kad Vašingtonas neišdavė vizų keliems Rusijos žurnalistams.

Savaitgalį užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas skundėsi, kad JAV atsisakė išduoti vizas Rusijos žurnalistams, turėjusiems skristi kartu su juo į Jungtinių Tautų būstinę.

„JAV ambasada buvo informuota, kad jos prašymas dėl konsulinio vizito gegužės 11 dieną... pas JAV pilietį Gershkovichą, kuris buvo sulaikytas dėl kaltinimų šnipinėjimu, buvo atmestas. Rengiamos kitos galimos atsakomosios priemonės“, – pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija.

Šis žingsnis žengtas po to, kai Užsienio reikalų ministerija JAV sprendimą uždrausti tiems Rusijos žurnalistams atvykti į šalį pavadino provokaciniu žingsniu.

E. Gershkovichas Rusijoje dėl kaltinimų šnipinėjimu buvo suimtas praėjusį mėnesį.

Pats žurnalistas, leidinys „The Wall Street Journal“, kuriam jis dirba, ir JAV pareigūnai griežtai atmeta šiuos kaltinimus.

E. Gershkovichas, kuris taip pat yra dirbęs naujienų agentūrai AFP, yra pirmasis užsienio žurnalistas, suimtas už šnipinėjimą posovietinėje Rusijoje.

JAV atsisakius išduoti vizas Rusijos žurnalistams, Maskva sekmadienį pažadėjo imtis atsakomųjų veiksmų.

„Rasime būdų, kaip į tai reaguoti, kad JAV ilgam prisimintų, jog tokių dalykų negalima daryti“, – užsienio reikalų viceministrą Sergejų Riabkovą citavo Rusijos valstybinės naujienų agentūros.

Pernai prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą, Maskva sugriežtino akreditacijų, reikalingų žurnalistiniam darbui šioje šalyje, gavimo sąlygas.

17:22 | Rusams apšaudžius Charkivo sritį žuvo žmogus, dar 4 sužeisti

Rusams apšaudžius Ukrainos Charkivo sritį žuvo žmogus, dar keturi asmenys buvo sužaloti, ketvirtadienį pranešė pareigūnai.

Charkivo srities administracijos vadovas Olehas Synjehubovas platformoje „Telegram“ parašė: „Priešas ką tik apšaudė Tokarivkos kaimą Charkivo rajone. Nukentėjo „Charkivoblenerho“ darbuotojai, dirbę atstatant elektros linijas.“

Jis nurodė, kad vienas žmogus žuvo, o dar keturi buvo sužeisti, taip pat sakė, kad medikai nukentėjusiesiems teikia pagalbą.

16:58 | Reznikovas įspėja dėl kontrpuolimo: lūkesčiai yra šiek tiek perdėti

Lūkesčiai dėl Ukrainos kontrpuolimo yra šiek tiek perdėti, sako Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas.

Apie tai jis kalbėjo interviu „RBC Ukraina“, rašo „Ukrainska Pravda“. Jo metu ministro buvo paklausta, ar jis sutinka, kad visuomenės lūkesčiai dėl kontrpuolimo yra perdėti ir kas labiausiai kaitina situaciją – visuomenė, politikai ar Vakarai.

„Sutinku (kad lūkesčiai yra perdėti – „Ukrainska Pravda“). Ir vieni, ir kiti (kaitina – „Ukrainska Pravda“). Tikrai perdėta, visi nori dar vienos pergalės. Anksčiau jie netikėjo pergale. Anksčiau jie norėjo, kad Ukraina bent minimaliai išsilaikytų, kad bent kažkokia dalis Ukrainos būtų išgelbėta. O kai Ukrainos ginkluotosios pajėgos parodė laimėjimus, visi ėmė tikėti pergale – po Gyvatės salos, po Kyjivo srities, Černihivo ir Sumų sričių, po Charkivo srities, Chersono srities. Jie nori kitos pergalės. Tai normalu, tai emocija – sėkmės laukimas“, – svarsto O. Reznikovas.

„Mano mama (psichiatrė ir psichoterapeutė) visada man sakydavo: „Jei negali pakeisti aplinkybių, pabandyk pakeisti savo požiūrį į jas“. Taigi mes sutinkame su generaliniu štabu, o Hana Maliar tada sako – vaikinai, nepervertinkite savo lūkesčių, kad vėliau netektų nusivilti. Vėliau nusivilsite. Tai nėra taip paprasta, tai yra karas. Dar daugiau, mes jums tiksliai nepasakysime, kada, kaip ir kur“, – priduria jis.

Ukraina jau kurį laiką anonsuoja, kad netrukus pradės kontrpuolimą, kurio metu bus siekiama išlaisvinti rusų laikinai užgrobtas žemes. Kol kas nėra aišku, kada tiksliai kontrpuolimas prasidės, tačiau manoma, kad tai įvykti turėtų pavasarį arba vasarą.

Ukrainos pietų pajėgų atstovė Natalija Humeniuk anksčiau šią savaitę užsiminė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos jau pradėjo ilgai lauktą kontrpuolimą. Operacija vyksta lėtai, bet stabiliai.

Tuo pačiu metu JAV kariuomenės vadas Europoje generolas Christopheris Cavoli pareiškė, kad ukrainiečiai yra „geroje padėtyje“ kontrpuolimui prieš Rusijos kariuomenę.

„Remiantis modeliavimu, kurį labai kruopščiai su jais atlikome, ukrainiečiai yra geroje pozicijoje“, – sakė jis.

16:26 | Zacharova grasina branduoliniais ginklais: „Nerekomenduoju niekam abejoti mūsų ryžtu“

Rusija tikisi išvengti branduolinių ginklų panaudojimo, tačiau „jos kantrybė neturėtų būti bandoma“, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova, rašo „The Guardian“.

Pastaruoju metu Rusijos branduolinė retorika yra itin suaktyvėjusi.

„Padarysime viską, kad užkirstume kelią įvykių raidai pagal blogiausią scenarijų, tačiau ne mūsų gyvybinių interesų pažeidimo kaina“, – cituojama ji.

„Nerekomenduoju niekam abejoti mūsų ryžtu ir išbandyti jį praktiškai“, – grasina M. Zacharova.

Rusijai dar pernai vasarį užpuolus Ukrainą, Vakarai siunčia paramą Ukrainai. Rusija griežtai tai kritikuoja, taip pat piktinasi NATO plėtra.

Suomija dar šį mėnesį tapo 31-ąja Aljanso nare.

„Jie [JAV] ir toliau sąmoningai kėsinasi į mūsų pagrindinius interesus, sąmoningai kelia riziką ir didina konfrontacijos su Rusija statymus“, – įsitikinusi M. Zacharova.

Tokia Kremliaus retorika yra įprasta. Buvęs Rusijos prezidentas ir artimas Vladimiro Putino sąjungininkas Dmitrijus Medvedevas anksčiau šią savaitę pagrasino Trečiuoju pasauliniu karu.

15:42 | Ukrainos premjeras kviečia popiežių atvykti į šalį, ragina padėti deportuotiems vaikams

Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis ketvirtadienį pakvietė popiežių Pranciškų apsilankyti jo šalyje per susitikimą Vatikane, kuriame jis taip pat paprašė padėti grąžinti prievarta į Rusiją išvežtus vaikus.

„Pakviečiau Jo Šventenybę asmeniškai aplankyti Ukrainą“, – praėjus kelioms valandoms po popiežiaus audiencijos užsienio spaudos asociacijoje Romoje žurnalistams sakė D. Šmyhalis.

Jis teigė, kad su 86 metų popiežiumi aptarė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pasiūlytą taikos planą, kaip užbaigti karą, kurį pernai sukėlė Rusijos invazija.

Premjeras sakė, kad „šiek tiek išsamiau aptarė įvairius veiksmus, kurių Vatikanas galėtų imtis“, kad padėtų Kyjivui pasiekti savo tikslus.

„Pavyzdžiui, prašiau Vatikano, Jo Šventenybės dalyvavimo, pagalbos, kad į Ukrainą grįžtų vaikai, kai kurie iš jų našlaičiai, kurie buvo išvežti prievarta, daugiausia į Rusiją“, – teigė jis.

14:51 | Į Melitopolį atsiųsti Kadyrovo kariai

Teisėtas Ukrainos miesto Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas šalies televizijai pranešė, kad Rusijos karinės pajėgos stiprina savo jėgas, į miestą atgabenti Ramzano Kadyrovo kariai „kadyrovcai“.

Pasak I. Fiodorovo, kasdien mieste atsiranda vis daugiau ne tik rusų okupantų, bet ir karinės technikos, kurią rusai ruošiasi panaudoti prieš Ukrainos ginkluotąsias pajėgas.

„Į miestą keliasi nauji okupacinės kariuomenės daliniai. Vakar į pačiame miesto centre esantį Melitopolio viešbutį atvyko ir apsigyveno nauji „kadyrovcų“ daliniai. Taip pat nuolat vyksta judėjimas įrangos, kuri gabenama į Zaporižios fronto liniją“, – sakė I. Fiodorovas, rašo „Focus“.

Anot jo, Ukrainos gynėjų kontrpuolimo išvakarėse rusai pradeda panikuoti. Čia įvairiose gyvenvietėse atsiranda gynybinės konstrukcijos ir minų laukai.

14:21 | Lavrovas – klounas, o Rusija – teroristinė valstybė: Čekijos ministras viešai pratrūko

Čekijos užsienio reikalų ministras Janas Lipavskis, reaguodamas į Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo komentarus apie Čekijos prezidentą, Rusijos diplomatą pavadino klounu ir teigė, kad teroristinės Rusijos Federacijos vadovybė turėtų stoti prieš tribunolą.

13:58 | Kremlius sako sveikinantis bet kokias Ukrainos taikos pastangas jo sąlygomis

Kremlius ketvirtadienį pareiškė sveikinantis bet kokius bandymus užbaigti konfliktą Ukrainoje Maskvos diktuojamomis sąlygomis.

Pareiškimas pasirodė kitą dieną po Kinijos ir Ukrainos lyderių pokalbio telefonu – pirmo nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios prieš daugiau kaip metus.

„Mes pasirengę sveikinti viską, kas gali priartinti konflikto Ukrainoje pabaigą ir Rusijos tikslų pasiekimą“, – reporteriams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Kyjivas laikosi pozicijos, kad jis nedalyvaus jokiose taikos derybose, kol pernai vasarį plataus masto invaziją pradėjusi Rusija nepasitrauks iš visos Ukrainos teritorijos.

13:23 | NATO vadovas: Ukraina gavo 1 550 šarvuočių, 230 tankų

NATO sąjungininkai ir partneriai nusiuntė Ukrainai 1 550 šarvuočių ir 230 tankų, kad padėtų užpultai šaliai atkovoti savo teritorijas iš Rusijos pajėgų, ketvirtadienį sakė NATO vadovas Jensas Stoltenbergas.

Ši pagalba, teikiama nuo karo pradžios praėjusių metų vasarį, sudaro daugiau kaip 98 proc. Ukrainai pažadėtų kovos mašinų, spaudos konferencijoje sakė J. Stoltenbergas.

„Iš viso apmokėme ir aprūpinome daugiau kaip devynias naujas ukrainiečių šarvuočių ir tankų brigadas. Tai suteiks Ukrainai dideles galimybes tęsti okupuotos teritorijos atkovojimą“, – sakė jis.

12:53 | „Antausis diktatoriui“: ukrainiečiai galimai bandė Maskvoje susprogdinti Vladimirą Putiną

Ukrainos žvalgybininkai sužinojo Rusijos prezidento kelionės į industrijų parką „Rudnevo“ maršrutą, o bepilotis su 17 kilogramų sprogmens C4 praskrido visas oro gynybos užkardas iki pat Maskvos priemiesčių, skelbiama vokiečių „Bild“ tyrime.

Pamaskvėje balandžio 24-ąją nukritęs dronas , tikėtina, yra ukrainiečių gamybos „UJ-22 Airborn“ ir gali nuskristi apie 800 kilometrų.

12:13 | Lenkijoje rastos karinio objekto nuolaužos

Lenkijoje oficialiai patvirtinta, kad netoli Bydgoščiaus miesto esančiame miške, vidurio-šiaurės Lenkijoje, aptiktos karinio objekto nuolaužos. Apie tai skelbia Lenkijos radijas RMF FM.

„Rastos neatpažinto karinio objekto liekanos. Vietos gyventojų saugumui padėtis nekelia pavojaus“, – ketvirtadienio rytą „Twitter“ paskelbė Lenkijos Gynybos ministerija.

W okolicach miejscowości Zamość ok. 15 km od Bydgoszczy znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz saperzy. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 27, 2023

„Gdansko apygardos prokuratūros karinis skyrius, prižiūrimas Nacionalinės prokuratūros, pradėjo tyrimą dėl karinio oro objekto liekanų, rastų miške maždaug už keliolikos kilometrų nuo Bydgoščiaus. Be prokurorų Kariniai ekspertai, policija ir žandarmerija dirba vietoje“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė generalinis prokuroras Zbigniewas Ziobro.

RMF FM žurnalistai iš savo šaltinių sužinojo, kad tai tikriausiai buvo raketa „oras-žemė“, jos nuolaužos aptiktos antradienį, tačiau panašu, kad ji nukrito prieš kurį laiką.

Ant nuolaužų esą yra užrašai rusų kalba, kurie gali reikšti sovietų gamybos ginklus, o kovinės galvutės esą nėra. Gdansko prokuratūra atsisakė komentuoti šias žurnalistų prielaidas.

11:33 | Lenkija tiria miškuose rastas karinės aviacijos objekto dalis

Lenkijos prokurorai ir saugumo tarnybos tiria miškuose centrinėje šalies dalyje rastas kažkokio karinės aviacijos objekto liekanas, ketvirtadienį sakė teisingumo ministras Zbigniewas Ziobro.

Lenkijos saugumo tarnyboms galioja aukšto laipsnio parengtis dėl Rusijos karo kaimyninėje Ukrainoje. Tačiau Gynybos ministerija socialiniame tinkle „Twitter“ tikino, kad objektas, rastas netoli Zamoscio ir Bydgoščiaus už maždaug 265 km į šiaurės vakarus nuo Varšuvos, nekelia pavojaus gyventojams.

Pasak Z. Ziobro, tyrimui vadovauja apskrities prokuratūros karinis skyrius Gdanske, dalyvauja kariniai ekspertai, policininkai, kariuomenės kontržvalgybos agentai.

Pareigūnai nesako, kokia tai galėtų būti įranga.

10:56 | Atleistas Rusijos gynybos viceministras Mizincevas, skelbia Rusijos žiniasklaida

Karą Ukrainoje palaikantys Rusijos „Telegram“ kanalai skelbia apie Rusijos gynybos viceministro generolo Michailo Mizincevo atleidimą.

Būtent šis generolas buvo atsakingas už kariuomenės logistiką. 2022 metų rugsėjį jis buvo paskirtas Rusijos gynybos viceministru.

Ukrainos kariai teigė, kad jis vadovavo Mariupolio apgulčiai praėjusį pavasarį ir tai pelnė jam „Mariupolio mėsininko“ pravardę.

10:24 | JAV žvalgyba: Rusijai užteks lėšų dar metams karo Ukrainoje

Nepaisant beprecedenčių sankcijų Rusijai, jai dar turėtų užtekti pinigų karui Ukrainoje mažiausiai metus, skelbiama „The Washington Post“. Tokią informaciją JAV žurnalistai aptiko nutekintuose JAV žvalgybos dokumentuose.

09:45 | Ukrainos Melitopolyje per sprogdinimą žuvo su rusais bendradarbiavęs policininkas

Ukrainos pietuose esančio laikinai okupuoto Melitopolio centre ketvirtadienio rytą per sprogdinimą žuvo su rusais bendradarbiavęs policininkas, pranešė žiniasklaida ir ukrainiečių pareigūnas.

Vietos leidinio „RIA Melitopol“ pranešime sakoma, kad galingas sprogimas nugriaudėjo maždaug 5 val. 20 minučių.

Skelbiama, kad žuvęs policininkas yra Oleksandras Miščenka. Pasak Melitopolio mero Ivano Fedorovo, jis mirė ligoninėje.

I. Fedorovas sakė, kad šis vyras, iki plataus masto invazijos vadovavęs vienam policijos skyriui, prasidėjus karui perėjo į rusų pusę ir padėdavo kitiems policijos darbuotojams pereiti dirbti į Rusijos policiją.

Melitopolio meras sakė, kad sprogimas įvyko Ukrainos didvyrių gatvės 67-ojo namo rajone. Po sprogimo į jį skubėjo greitosios pagalbos, policijos, ugniagesių automobiliai.

09:19 | Rusijos pajėgos atakavo Mykolajivą

Mykolajivo gubernatorius Vitalijus Kimas „Telegram“ pranešė, kad ketvirtadienio naktį, apie 1 val., Rusijos karinės pajėgos raketomis apšaudė miestą ir pataikė į daugiaaukštį namą bei privatų namą.

Anot V. Kimo, pirminiais duomenimis, rusai miestą atakavo kompleksais S300: „S300 – 4 vnt. Preliminariai“, – rašė V. Kimas.

Pasak miesto mero Oleksandro Senkevičiaus, apie 1 val. nakties miesto gyventojai išgirdo keturis garsius sprogimus.

„Jau žinoma, kad viena iš raketų pataikė į daugiaaukštį namą. Kita pataikė į privatų namą. Visos gelbėjimo tarnybos siunčiamos į vietą“, – „Telegram“ rašė meras.

Jis taip pat pridūrė, kad kai kurie namai mieste liko be elektros.

Naujausiais duomenimis, kuriais pasidalijo V. Kimas, per išpuolį žuvo vienas asmuo, dar mažiausiai 23 buvo sužeisti.

08:28 | „Radiacija nepripažįsta valstybių sienų“ – Zelenskis įspėjo apie katastrofos grėsmę Zaporižios atominėje elektrinėje

Ketvirtadienį, Černobylio katastrofos metinių proga, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su TATENA direktoriumi Rafaeliu Grossi surengė pokalbį, kurio metu aptarė Rusijos dirbtinai sukurtos katastrofos grėsmę Zaporižios atominėje elektrinėje.

„Černobylio katastrofos metinės yra būtent ta diena, kai visiems pasaulyje verta priminti, koks trapus yra mūsų saugumas. O tuo labiau, kai jau daugiau nei metus kas minutę gresia Rusijos dirbtinai sukurta radiacinė katastrofa Zaporižios atominėje elektrinėje“, – naujausioje savo naktinėje kalboje įspėjo V. Zelenskis.

07:46 | Rusų nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios 188 920 rusų karių, per pastarąją parą – 510 iš jų.

Kaip rodo naujausi generalinio štabo duomenys, per pastarąją parą Ukrainos pajėgos sunaikino 16 rusų šarvuočių, 10 artilerijos sistemų, tris salvines raketų ugnies sistemas, oro gynybos sistemą, 21 bepilotį orlaivį ir 13 automobilių.

06:56 | ES palankiai vertina V. Zelenskio pokalbį telefonu su Xi Jinpingu

Briuselis palankiai įvertino trečiadienį įvykusį Kinijos vadovo Xi Jinpingo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pokalbį telefonu, kuris, kaip manoma, buvo pirmasis jų pokalbis nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios.

„Tai svarbus, seniai pavėluotas, bet pirmas Kinijos žingsnis vykdant savo, kaip Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narės, pareigas“, – sakė Europos Komisijos atstovas spaudai Ericas Mameris.

„Kinijos vadovybė turi pasinaudoti savo įtaka, kad priverstų Rusiją nutraukti agresyvų karą, atkurti Ukrainos teritorinį vientisumą ir gerbti jos suverenitetą – tai būtų teisingos taikos pagrindas“, – pridūrė jis.

Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis, kuris šiuo metu lankosi Kolumbijoje, taip pat palankiai įvertino šį pokytį.

„Tai pirmas žingsnis. Tačiau tai svarbus pirmas žingsnis“, – sakė jis žurnalistams Bogotoje.

Svarbiausi trečiadienio įvykiai

► Rusams apšaudžius pietinę Ukrainos Chersono sritį sužeisti du žmonės, įskaitant užsienietį žiniasklaidos darbuotoją, trečiadienį pranešė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas.

► Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas trečiadienį pranešė, kad Kyjivas su Maskva surengė dar vieną apsikeitimą karo belaisviais. Pasak pareigūno, namo į Ukrainą grįžta 44 žmonės: kariai, jūreiviai, pasieniečiai, nacionalinės gvardijos nariai. Jis nurodė, kad namo grįžta ir du civiliai.

► Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis trečiadienį pranešė pasikalbėjęs telefonu su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu. Tai buvo pirmas šių lyderių pokalbis nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios.

► Vokietija ir Didžioji Britanija virš Baltijos jūros perėmė tris rusų kariuomenės žvalgymo lėktuvus, trečiadienį pranešė vokiečių oro pajėgos.