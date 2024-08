Svarbiausi įvykiai:

13:12 | „Putinas daro spaudimą Europai“: ekspertas paaiškino, kas slypi už pirmadienio masinės dronų atakos

Rusijos pajėgos pirmadienį atakavo daugybę Ukrainos sričių, taikydamosi pirmiausiai į energetikos tinklą. Tačiau Ukrainos karinis ekspertas Oleksandras Musijenka atkreipia dėmesį, kad smūgiai taip pat buvo nukreipti į daugelį pramonės objektų, kurie gali būti susiję su kariniu-pramoniniu kompleksu.

„Kiek suprantu, per šį puolimą priešas bandė smogti Dniepro upės kaskadoje esantiems hidroelektrinių įrenginiams, ir ne tik“, – pabrėžė O. Musijenka, rašo UNIAN.

Pasak jo, Rusijos pajėgos taikosi į kai kuriuos objektus Vakarų Ukrainoje, o tai rodo, kad Rusija ieško būdų eskaluoti situaciją ir nori smogti dujų saugykloms.

„Vadinasi, tai ne tik energetikos objektai, bet ir dujų infrastruktūra. Kodėl tai yra eskalavimas? Todėl, kad kai kuriose iš šių saugyklų gali būti saugomos Europos bendrovių dujos. Tokiu būdu Putinas nori daryti spaudimą, taip pat ir Europai, kad Vakarai sumažintų paramą Ukrainai“, – mano ekspertas.

O. Musienka pažymėjo, kad Ukrainos energetikos sistema saugumo požiūriu yra pasirengusi daugeliui iššūkių, nes ji nebėra suvokiama kaip grynai ekonominis sektorius.

„Egzistuoja tam tikri mechanizmai, kurie leidžia atsigauti net po oro atakų, kad Ukraina nepatektų į visišką elektros energijos tiekimo nutraukimą, kaip kai kas įspėja“, – pridūrė ekspertas.

12:37 | Zelenskis: rusai paleido į mus 200 raketų ir dronų, negali būti jokių Rusijos teritorijos apšaudymų ribojimų

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija šiandien į šalies teritoriją paleido daugiau nei 100 raketų ir apie 100 dronų. Jis taip pat paskelbė, kad šalyje vykdomi vieno iš didžiausių Rusijos kombinuotų smūgių pasekmių likvidavimo darbai.

11:53 | Masinė dronų ataka Ukrainoje: sprogimai aidi Kyjive, Charkive ir kitur, žmonės skuba slėptis metro

Ukrainos pareigūnai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė, kad sprogimai nugriaudėjo Kryvyj Rihe, Charkive, Kropyvnyckyje, Dnipre, Zaporižioje, Chmelnyckyje.

Taip pat pranešama, kad rusai paleido raketų į Černyhivo, Kyjivo, Poltavos ir kitas sritis.

Gyventojai virtinėje regionų raginami būti slėptuvėse.

Be to, stebėjimo kanalai per pastarąją valandą pranešė apie dar šešių Rusijos strateginių raketinių bombonešių pakilimą, balistinių raketų paleidimą Kryvyj Riho ir Kropyvnyckio kryptimi, taip pat dar vienos grupės atakos dronų paleidimą pietų kryptimi.

11:05 | Rusijos Saratovo regione per dronų ataką sužeisti keturi žmonės, sako pareigūnai

Į Rusijos Saratovo sritį naktį į pirmadienį buvo paleista dronų, buvo apgadinta pastatų sužeisti mažiausiai keturi civiliai gyventojai, pranešė Rusijos valdžios institucijos.

Dėl dronų atakos regione buvo apriboti skrydžiai.

„Viena moteris sunkios būklės paguldyta į ligoninę“, – savo „Telegram“ kanale pranešė Saratovo srities gubernatorius Romanas Busarginas.

Pranešama, kad dronai buvo nukreipti į Saratovą ir Engelsą, kur yra Rusijos karinių oro pajėgų bazė. Informacijos apie žalą bazėje, kurią Rusija dažnai naudoja Ukrainai pulti, kol kas nėra.

10:44 | Premjeras: rusų dronai ir raketos atakavo energetikos infrastruktūrą 15 Ukrainos regionų

Rusijos dronai ir raketos pirmadienį taikėsi į energetikos infrastruktūrą ir kitus objektus 15 Ukrainos regionų, pranešė šalies ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis.

„Rusijos teroristai vėl nusitaikė į energetikos infrastruktūrą. Deja, daugelyje regionų padaryta žalos“, – sakė D. Šmyhalis socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime.

Jis taip pat paragino Ukrainos sąjungininkus suteikti daugiau paramos, kad padėtų užkirsti kelią oro atakoms.

10:26 | Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo trys žmonės

Rusija pirmadienį visoje Ukrainoje surengė oro atakas, per kurias žuvo mažiausiai trys žmonės, o sirenos skambėjo visoje šalyje, pranešė valdžios institucijos.

„Priešo teroras neliko be pasekmių. Centrinėje Dniepropetrovsko srityje žuvo vienas žmogus“, – sakė jos gubernatorius Serhijus Lysakas. Po vieną žmogų taip pat žuvo Zaporižios srityje ir Lucko mieste, pranešė pastarųjų valdžios atstovai.

10:03 | Rusai smogė energetikos objektams Lvivo srityje

Rusijos kariškiai atakavo energetikos objektus Lvivo srityje, Lvive ir regione sutriko elektros tiekimas.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Lvivo srities karinės administracijos vadovas Maksymas Kozyckis, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Priešas atakavo energetikos objektus Lvivo srityje. Dėl to Lvive ir regione iš dalies sutriko elektros energijos tiekimas. Išsamesnė informacija vėliau", – rašoma pranešime.

09:39 | Lenkija sunerimo dėl Rusijos atakos – skubiai pakėlė savo naikintuvus

Pirmadienio rytą Lenkija pakėlė savo aviaciją dėl Rusijos raketų grėsmės, šiai atakuojant Ukrainą. Apie tai pranešė Lenkijos kariuomenės operatyvinė vadovybė socialiniame tinkle X.

09:14 | Kyjive girdimi sprogimai

Virš Ukrainos sostinės pirmadienį nugriaudėjo mažiausiai septyni sprogimai, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai. Taip pat visoje šalyje paskelbtas perspėjimas dėl Rusijos oro atakų.

Ukrainos pareigūnai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė, kad sprogimai nugriaudėjo ir kituose šalies dalyse, įskaitant šiaurės vakarinį Lucko miestą. Pasak pareigūnų, per ataką šiame mieste buvo apgadintas daugiabutis.

08:55 | Visoje Ukrainoje nėra elektros

Ukrainos elektros operatorius „Ukrenerho“ nurodė įvesti avarinį elektros energijos tiekimo nutraukimą, rašo UNIAN. Tai reiškia, kad šiuo metu visoje Ukrainoje nutrauktas elektros tiekimas.

08:28 | Zelenskis išbarė Ukrainos sąjungininkus: „Kuo ilgiau laukiame – tuo daugiau žalos“

Savo vakariniame kreipimesi sekmadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino šalies sąjungininkus laiku ir visapusiškai vykdyti susitarimus dėl ginklų ir oro gynybos sistemų tiekimo Ukrainai.

„Būtina, kad nebūtų jokių vėlavimų mūsų gynybos logistikos srityje. Kad mūsų kariai galėtų veikti būtent taip, kaip reikalauja frontas.

Šiuo metu turime keletą garsiai nuskambėjusių pranešimų apie partnerių Ukrainai skirtus gynybos paketus, kurie jau kelis mėnesius nėra visiškai įgyvendinti. Taip pat turime susitarimų dėl oro gynybos, kurie vis dar yra įgyvendinimo etape. Ir tai ypač svarbu mokslo metų išvakarėse“, – vaizdo įraše kalbėjo V. Zelenskis, rašo „Ukrainska Pravda“.

V. Zelenskis pabrėžė, kad „laikas reiškia nuostolius“ ir „kuo ilgiau turėsime laukti, tuo daugiau žalos Rusija turės laiko padaryti“.

„Ir visi mūsų pokalbiai su vadovais, visos derybos yra apie tai. Apie bendrų sprendimų greitį ir stiprumą. Apie mūsų susitarimų įgyvendinimą. Nė vieną dieną pasaulis neturėtų pamiršti, kad kartu esame stipresni už bet kokį teroristą. Bet tam turime padaryti tikrai viską, kad teroristas pralaimėtų“, – sakė jis.

07:56 | Ukrainos dronai atakavo Engelso karinį aerodromą Rusijoje, nukentėjo aukščiausias regiono pastatas ir jo gyventojai

Pirmadienio naktį Rusijos Federacijos Saratovo srityje nugriaudėjo sprogimai. Bepiločių orlaivių spiečius atakavo Engelso karinį aerodromą, kuriame dislokuoti lėktuvai, vykdantys smūgius Ukrainos teritorijoje. Apie tai praneša Rusijos kanalas „Mash“.

07:34 | Rusija išvedė į Juodąją jūrą keturis raketnešius, bendra salvė – iki 28 raketų „Kalibr“

Juodojoje jūroje budi keturi Rusijos laivai, kurie yra sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjai, bendra salvė – iki 28 raketų.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

„Juodojoje jūroje – keturi priešo laivai, kurie yra sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjai. Jų bendra salvė – iki 28 raketų“, – rašoma pranešime.

Azovo jūroje priešo laivų nėra. Viduržemio jūroje budi trys priešo laivai, sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjų nėra.

07:00 | Per rusų smūgį viešbučiui Rytų Ukrainoje žuvo „Reuters“ komandos narys

Per Rusijos raketos smūgį į viešbutį Rytų Ukrainoje žuvo „Reuters“ dirbęs saugumo patarėjas, sekmadienį pranešė naujienų agentūra.

Anksčiau ji skelbė, kad vienas jos komandos narys dingo be žinios, o dar du buvo sužeisti per Rusijos naktinį oro smūgį viešbučiui Ukrainos rytuose esančiame Kramatorske.

Per dar vieną kruviną dvejus su puse metų trunkančio karo dieną Rusijos ataks visoje Ukrainoje pareikalavo mažiausiai 18 civilių gyvybių. Rusija tvirtina, kad per Ukrainos smūgius Rusijos pasienio regionuose sekmadienį žuvo šeši civiliai.

Agentūra „Reuters“ sakė, kad yra sugniuždyta dėl savo patarėjo saugumo klausimais netekties per smūgį Kramatorske esančiame viešbutyje „Sapphire“, kuriame buvo apsistoję šeši jos karą nušviečiančios komandos nariai.