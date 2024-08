Svarbiausi įvykiai:

23:16 | Norvegija perduos Ukrainai 155 mm sviedinių gamybos technologiją

Norvegijos ginklų gamintoja „Nammo“ leido perduoti Ukrainai 155 mm kalibro artilerijos sviedinių gamybos licenciją.

Tai penktadienį pranešė Norvegijos vyriausybė, kuria remiasi portalas „eurointegration“.

„Nammo“ sudarė sutartį, kuri atveria kelią licencijuotai 155 mm artilerijos sviedinių gamybai neįvardytos Ukrainos kompanijos įmonėje.

Norvegijos vyriausybė savo ruožtu skirs lėšų, kad „Nammo“ galėtų perduoti technologiją ir patirtį savo partneriams Ukrainoje.

„Ukrainai ir mūsų pačių saugumui labai svarbu, kad Norvegija toliau remtų Ukrainos gynybinę kovą. Bendradarbiavimas su Ukrainos gynybos pramone yra išmintingas ir efektyvus būdas remti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas", – pareiškė Norvegijos užsienio reikalų ministras Espenas Barthas Eide.

22:40 | Pareigūnai: per pastarąją parą per Rusijos išpuolius Ukrainoje žuvo 8 civiliai

Per Rusijos atakas Ukrainoje per pastarąją parą žuvo aštuoni civiliai, penktadienį pranešė regioninės valdžios institucijos.

Policija nurodė, kad per išpuolius šiaurės rytų Sumų srityje žuvo du žmonės.

Dar toliau rytus, su Rusija besiribojančioje Charkivo srityje, atakos metu žuvo du civiliai gyventojai, sakė gubernatorius Olehas Synjehubovas.

Jis pridūrė, kad penktadienį gelbėtojai iš griuvėsių taip pat ištraukė žmogaus, nukentėjusio per anksčiau šią savaitę įvykdytą išpuolį, kūną.

Penktadienį apie dar vieną žuvusįjį pranešė Donecko gubernatorius Vadymas Filaškinas.

Donecke pranešama apie rusų veržimąsi į priekį, tuo metu Kyjivas tęsia didelį puolimą Rusijos Kursko srityje.

Šiuo metu Ukraina tęsia civilių gyventojų evakuaciją iš Pokrovsko ir jo apylinkių, Rusijos pajėgoms artėjant prie šio rytinio miesto, o mūšiams vykstant maždaug už 10 km nuo jo teritorijos. Pasak pareigūnų, šioje vietovėje tebegyvena apie 50 tūkst. žmonių.

Pasak gubernatoriaus Oleksandro Prokudino, per Rusijos atakas Chersono srityje žuvo du žmonės, o dar penki buvo sužeisti.

22:21 | J. Bidenas kalbėjosi telefonu su V. Zelenskiu

UNIAN rašo, kad Ukrainos nepriklausomybės dienos išvakarėse vykusio pokalbio metu su V. Zelenskiu J. Bidenas paskelbė žinią apie naują karinės pagalbos paketą, kuris bus perduotas Ukrainai.

Teigiama, kad Ukrainai JAV perduos priešlėktuvinės gynybos raketų, prieštankinių raketų, amunicijos, reikalingos kariams fronto linijose, taip pat antidronines sistemas bei kitą įrangą.

J. Bidenas, kalbėdamas su V. Zelenskiu, taip pat išreiškė „tvirtą paramą“ Ukrainai.

„Kai prasidėjo kvailas Rusijos karas, Ukraina buvo laisva valstybė. Ši šalis laisva iki šiol. Ir karas baigsis taip, kad Ukraina išliks laisva, suvereni ir nepriklausoma valstybė“, – sakė JAV prezidentas.

21:40 | Baltarusijos kariuomenės atstovas: jei įsiveržtų ukrainiečiai, gyventojai gintųsi patys

Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininko pavaduotojas Viktoras Tumaras paskelbė, kaip būtų elgiamasi tuo atveju, jei į šalį esą įžengtų Ukrainos kariuomenė.

„Ukrainska Pravda“, remdamasi Baltarusijos žiniasklaidos pranešimu, rašo, kad V. Tumaras užsiminė, kokių priemonių būtų griebiamasi invazijos atveju.

Pasak jo, jei Ukrainos kariuomenė įžengtų į Baltarusijos teritoriją, kaip tai buvo padaryta Rusijoje, tokiu atveju baltarusiams būtų duodami ginklai ir jie gintųsi patys.

„Žmonėms būtų suteikiama galimybė ginti savo namus su ginklais“, – sakė jis.

V. Tumaro teigimu, Baltarusijos karinė vadovybė palaiko tokią idėją: „gynyba – tai žmonės“.

21:10 | Per įkaitų dramą Rusijos kolonijoje kaliniai nužudė mažiausiai tris prižiūrėtojus

Vienoje Rusijos kolonijoje darbuotojus įkaitais penktadienį paėmę kaliniai nužudė mažiausiai tris kalėjimo prižiūrėtojus, pranešė pareigūnai ir nurodė, kad įkaitų pagrobėjai aiškiai buvo susiję su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė" (IS).

Rusijos specialiosios pajėgos šturmavo Rusijos pietinėje Volgogrado srityje esančią koloniją ir po kelias valandas trukusios priešpriešos nušovė visus keturis pagrobėjus.

Nuo birželio tai buvo jau antras incidentas, kai su IS susiję kaliniai paėmė darbuotojus įkaitais, ir tai įvyko tvyrant didelei etninei įtampai po kovo mėnesį įvykdyto teroro išpuolio vienoje Pamaskvės koncertų salėje.

„Keturi nusikaltėliai paėmė įkaitais aštuonis kolonijos darbuotojus ir keturis nuteistuosius“, – penktadienį pranešė Rusijos federalinės bausmių vykdymo tarnyba (FSIN).

Užpuolikai peiliu subadė darbuotojus, įskaitant kelis, kurie bandė priešintis.

Žuvo mažiausiai trys kalėjimo prižiūrėtojai, o dėl ketvirtojo prižiūrėtojo likimo pareigūnai pateikė prieštaringų pranešimų.

Rusijos nacionalinė gvardija pranešė, kad jos snaiperiai per „specialią operaciją“ nušovė įkaitų pagrobėjus.

Dar mažiausiai keturi kalėjimo prižiūrėtojai buvo hospitalizuoti, o dar keturi kaliniai buvo sužeisti.

FSIN teigimu, įkaitus kaliniai kolonijoje IK-19 paėmė per drausmės komisijos posėdį.

Rusijos socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti įkaitais paimti kalėjimo prižiūrėtojai, kai kurie iš jų – kruvini.

Juose taip pat matyti, kad įkaitų pagrobėjai laiko su „Islamo valstybė“ (IS) susijusias vėliavas. Vienas iš jų, mosuodamas peiliu, sakė, kad išpuolis yra „kerštas“ už Rusijos vykdomą musulmonų priespaudą po kovo mėnesį Pamaskvėje įvykdyto išpuolio koncertų salėje.

Tačiau naujienų agentūra AFP negalėjo patikrinti šių vaizdų autentiškumo.

Kol įkaitų drama tęsėsi, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad situacija bus aptarta eiliniame Saugumo tarybos posėdyje.

„Etninė nesantaika“

Volgogrado srities gubernatorius Andrejus Bočarovas užsiminė apie socialiniuose tinkluose pasirodžiusius pranešimus, kad įkaitų pagrobėjai nėra Rusijos piliečiai, tačiau jų tapatybės nepatvirtino.

„Kiekvienas mūsų teritorijoje esantis asmuo privalo gerbti ir laikytis Rusijos įstatymų. Neleisime, kad kas nors bandytų kurstyti etninę nesantaiką“, – sakoma srities administracijos paskelbtame pareiškime.

Islamo asociacija – Rusijos Federacijos musulmonų dvasinė administracija – pareiškė „kategoriškai nepritarianti“ šiam „žiaurumui“ ir teigė, kad jis buvo "įkvėptas iš išorės“.

Kolonija IK-19 įsikūrusi Surovikino mieste už maždaug 850 kilometrų į pietus nuo Maskvos.

Tai jau antrasis incidentas, kai kaliniai, akivaizdžiai susiję su IS, paima įkaitus.

Birželį su IS susiję kaliniai surengė išpuolį kalėjime pietinėje Rostovo srityje.

Tąkart po kelias valandas trukusio susirėmimo Rusijos specialiosios pajėgos nukovė daugumą įkaitų pagrobėjų, vieną suėmė ir išlaisvino įkaitais paimtus sargybinius.

Rusijoje tvyro didelė įtampa dėl migracijos ir etninės priklausomybės po to, kai kovo mėnesį IS kovotojai Pamaskvės koncertų salėje surengė teroristinį išpuolį ir nužudė 145 žmones. Tai buvo daugiausiai aukų pareikalavęs teroro aktas Rusijoje per pastaruosius du dešimtmečius.

Atsakomybę už išpuolį prisiėmė IS padalinys Vidurinėje Azijoje, o keturi įtariamieji šauliai, kurie šiuo metu yra suimti, yra Tadžikistano piliečiai.

Milijonai žmonių iš Vidurinės Azijos, kuri kadaise priklausė Sovietų Sąjungai, gyvena Rusijoje, daugelis jų dirba žemos kvalifikacijos darbus, kad galėtų siųsti pinigus šeimoms.

IS ne kartą žadėjo atakuoti Rusiją dėl jos paramos Sirijos lyderiui Basharui al Assadui (Bašarui Asadui).

20:41 | Paskelbtos plataus masto sankcijos asmenimis ir bendrovėms

JAV penktadienį paskelbė plataus masto sankcijas beveik 400 asmenų ir bendrovių, susijusių su Rusijos karu Ukrainoje.

Apie tai paskelbta Ukrainos nepriklausomybės dienos išvakarėse.

JAV iždo, valstybės ir prekybos departamentų paskelbtais veiksmais papildoma Rusijai dėl jau trečius metus besitęsiančios invazijos nustatytų sankcijų virtinė.

„Rusija savo ekonomiką pavertė Kremliaus karinio pramoninio komplekso įrankiu“, – sakoma iždo sekretorės pavaduotojo Wally Adeyemo pareiškime.

Anot jo, JAV iždo departamentas „šiandienos veiksmais toliau įgyvendina prezidento Bideno ir jo kolegų iš Didžiojo septyneto (G-7) įsipareigojimus sutrikdyti Rusijos karinės pramonės bazės tiekimo grandines ir mokėjimo kanalus“.

Iždo departamentas paskelbė sankcijas ir Rusijoje, ir už jos ribų esantiems beveik 400 asmenų ir bendrovių, „kurių produktai ir paslaugos Rusijai leidžia palaikyti savo karo veiksmus ir vengti sankcijų“, rašoma pareiškime.

Tarp tų, kuriems paskelbtos sankcijos, yra 60 Rusijoje įsikūrusių gynybos ir technologijų įmonių, „labai svarbių Rusijos gynybos pramonės palaikymui ir plėtrai“.

Be penktadienį paskelbtų sankcijų, JAV prekybos departamentas pareiškė, kad imasi „agresyvių veiksmų“, siekdamas dėl „neteisėto Kremliaus karo prieš Ukrainą“ dar labiau apriboti Jungtinėse Valstijose pagamintų arba taip paženklintų prekių tiekimą Rusijai ir Baltarusijai.

„Šiandienos veiksmai dar labiau apribos Rusijos galimybes apginkluoti savo kariuomenę, nes jais taikomasi į neteisėtus pirkimo tinklus, skirtus apeiti pasaulinę eksporto kontrolę“, – rašoma departamento pranešime.

20:23 | Buvusi NATO atstovė: Putinas priverstas skubiai ieškoti naujos karinės strategijos

Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms vykdant puolimą Kursko srityje, Rusijos vadovas Vladimiras Putinas priverstas skubiai surasti naują karinę strategiją, rašo UNIAN, remdamasi „Bild“ publikacija.

Tai leidiniui pareiškė buvusi NATO strateginio planavimo štabo vadovė Stefanie Babst.

„Iki šiol rusai pasikliovė visko naikinimo [strategija]. Tačiau [Vladimiras] Putinas negali to padaryti savo valstybėje.

Jis [V. Putinas] paprasčiausiai negali atkovoti užimtos teritorijos naudojant bombas, o taip pat vykdant apšaudymus iš artilerijos, kaip tai su Ukrainos miestais Donbase padarė Rusijos kariuomenė“, – svarstė ji.

Ji taip pat pridūrė, kad surengtos oro atakos Kursko srityje taip pat keltų grėsmę svarbiausiems Rusijos infrastruktūros objektams.

„Rusijos kariuomenė turės atlikti sumanią chirurginę intervenciją, jei nori susigrąžinti prarastasKursko teritorijas. Tai nelengva užduotis“, – kalbėjo pašnekovė.

19:40 | Apšaudytas Chersonas

Rusijos kariuomenė iš artilerijos apšaudė Chersoną. Nuo sprogimo nukentėjo 62 metų moteris.

Tai feisbuke pranešė Chersono srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Apie 17 val. 30 min. okupacinė kariuomenė iš artilerijos apšaudė Chersoną. Nuo priešo smūgio nukentėjo 62 metų moteris. Gydytojai jai diagnozavo galvos smegenų traumą ir kontūziją“, – rašoma pranešime.

Nukentėjusiajai pagalba buvo suteikta vietoje. Vėliau ji atsisakė vykti į ligoninę.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos kariškiams apšaudant Chersono miesto Dnipro rajoną buvo sužeistos dvi moterys.

19:18 | „Belaruski Gajun“: Baltarusija prie sienos su Ukraina permetė mažiausiai tūkstantį kariškių

Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis stebėjimo grupe „Belaruski Gajun“.

Gautomis žiniomis, nuo rugpjūčio 10 d. Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų ir karinių oro pajėgų kariškiai buvo pradėti siųsti į Gomelio sritį, kuri ribojasi su Ukraina. Buvo teigiama, kad jų permetimo į Baltarusijos pietus priežastis – padėtis Ukrainoje ir Rusijos Kursko srityje.

„Belaruski Gajun“ duomenimis, pietų kryptimi sutelkta mažiausiai tūkstančio žmonių grupuotė.

Kaip jau buvo pranešta, rugpjūčio 18 d. apsišaukėlis Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka pareiškė pasiuntęs prie sienos su Ukraina beveik trečdalį savo kariuomenės, kadangi ten esą dislokuota daugiau nei 120 tūkst. Ukrainos kariškių.

18:44 | Rusai išsigando dronų smūgių: pradėjo pardavinėti naftos saugyklas

Rusijoje, Rostovo srityje, naftos saugyklų savininkai dėl pastarųjų dronų smūgių siekia atsikratyti šio turimo turto.

„Ukrinform“, remdamasi „The Moscow Times“ publikacija, rašo, kad parduodamų naftos saugyklų skelbimų gerokai padaugėjo po dronų smūgių Proletarske, kur šiuo metu ugniagesiai jau šeštą dieną gesina naftos bazėje įsiplieskusią ugnį.

Teigiama, kad vienas iš skelbimų buvo patalpintas dar antradienį. Tąkart už beveik 30 mln. rublių pardavė Volgodonsko mieste esančią naftos saugyklą.

Kita parduodama naftos saugykla, esanti Azovo jūros pakrantėje, parduodama už 60 mln. rublių.

Primenama, kad birželio 18 d. Ukrainos bepiločiai lėktuvai atakavo gamyklą „Azovprodukt“ ir sukėlė gaisrą, užsiliepsnojo ir naftos rezervuarai. O ugnies nepavyko užgesinti net tris dienas. kuris apėmė naftos rezervuarus ir kurio nepavyko užgesinti tris dienas.

Teigiama, kad dar vienas asmuo taip pat nusprendė parduoti naftos saugykla, nors prieš metus buvo atliktas kapitalinis visos įrangos ir pastatų remontas.

Liepsnoja beveik 200 mln. eurų vertės Rusijos kuro atsargos: gaisro sustabdyti nepavyksta

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Rusijoje nuo pat rugpjūčio 18-ąją įvykdyto ukrainiečių puolimo dronais–kamikadzėmis liepsnoja šalies rezervo degalų bazė. Gaisro nepavyksta užgesinti net ir gausioms gelbėtojų pajėgoms, ugnis plinta į greta esančias cisternas su degalais.

„The Wall Street Journal“ skelbiama, kad bendra 47 cisternų kuro vertė gali siekti apie 180 mln. eurų. Šiuo metu ugnis išplitusi į kelias dešimtis talpų.

Tai yra itin slaptas objektas: registruose nėra nurodyti jo savininkai ir direktorius. Anksčiau jis oficialiai priklausė Rusijos rezervo atsargoms, tačiau karo Ukrainoje metu duomenys buvo įslaptinti.

Proletarske liepsnoja Rusijos rezervo dyzelino atsargos

Proletarske liepsnoja Rusijos rezervo dyzelino atsargos

TIESIOGIAI s. KARAS UKRAINOJE

18:12 | Pokrovsko rajone rusų raketos pražudė du policininkus

Donecko srities Pokrovsko rajone rusų raketos pražudė du policininkus.

Tai pranešė Donecko srities policija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Pokrovsko rajone per raketų ataką žuvo du policininkai... Žuvo Nacionalinės policijos vyriausiosios valdybos Donecko srityje specialiosios paskirties policijos bataliono sprogmenų tarnybos skyriaus viršininkas Oleksandras Čubaras ir šio dalinio vyresnysis inspektorius Oleksandras Hontarenka“, – rašoma pranešime.

Pažymima, kad jie žuvo eidami tarnybines pareigas.

Policijos leitenantui O. Čubarui buvo 33 metai, liko tėvai ir septynerių metų sūnus. Policijos kapitonui O. Hontarenkai buvo 39 metai, liko tėvai, žmona ir dvi dukros – 10 ir 15 metų.

„Policininkai pasiaukojamai gynė šalį ir atidavė už ją tai, kas brangiausia, – savo gyvybes. Donecko srities policijos kolektyvas reiškia gilią užuojautą žuvusiųjų giminėms ir artimiesiems. Liūdime dėl neatitaisomos netekties“, – parašė velionių kolegos.

Rusijos kariuomenė nuolat apšaudo Donecko sritį, priešas beveik kasdien žudo ir žaloja civilius gyventojus, griauna gyvenamuosius ir administracinius pastatus, energetikos ir infrastruktūros objektus. Donecko sritis turi ilgiausią fronto liniją, kuri sudaro apie 300 km.

Šiuo metu ypač „karšta“ Pokrovsko kryptimi.

17:36 | J. Borrellis: Vokietijos planai sumažinti karinę pagalbą Ukrainai kelia nerimą

Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų įgaliotinis Josepas Borrellis penktadienį pareiškė, kad Vokietijos planai sumažinti karinę pagalbą Ukrainai kelia nerimą ir yra bloga žinia.

Vokietija yra antra pagal dydį pagalbos tiekėja Rusijos užpultai Ukrainai po JAV. Tačiau į 2025 metų šalies biudžeto projektą, dėl kurio užsitęsė ginčai tarp trijų kanclerio Olafo Scholzo vadovaujamos koalicijos partijų, įtraukta tik maždaug 4 mlrd. eurų suma Ukrainai, palyginti su maždaug 8 mlrd. eurų 2024-aisiais.

„Pranešimas, kad Vokietija per ateinančius (kelerius) metus sumažins savo karinę paramą, yra bloga žinia“, – per konferenciją Santandere, Ispanijos šiaurėje, sakė J. Borrellis.

„Iki šiol be didelio triukšmo stipriausią paramą Ukrainai teikė Vokietija. Tad galima sakyti, kad turime kažką daryti kitaip“, – pridūrė jis.

Siekdama kompensuoti trūkumą, Vokietijos vyriausybė teigė, kad remsis Didžiojo septyneto (G7) ir ES planais gauti lėšų iš įšaldyto Rusijos turto.

Vokietijos biudžetas, prieš jį patvirtinant iki metų pabaigos, dar bus svarstomas, o Finansų ministerija šeštadienį pareiškė, kad yra pasirengusi svarstyti galimybę kiekvienu konkrečiu atveju skirti papildomų lėšų Ukrainai.

16:45 | Virš okupuotų Chersono srities rajonų suplevėsavo daugiau nei dvi dešimtys Ukrainos vėliavų

Tai penktadienį feisbuke pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Nepraraskite tikėjimo, Chersono sritis bus laisva. Kartu iki Pergalės. Perduota trumpa žinutė mūsų žmonėms, gyvenantiems kairiajame krante“, – pažymėjo O. Prokudinas.

Pasak jo, rugpjūčio 23-iąją virš kol kas Rusijos okupuotų gyvenviečių suplevėsavo daugiau nei dvi dešimtys mėlynų-geltonų vėliavų.

Pareigūnas padėkojo Ukrainos gynybos pajėgų kariams, kurių meistriškumas padėjo įgyvendinti šią idėją.

O. Prokudinas, sveikindamas ukrainiečius su Valstybinės vėliavos diena, pabrėžė, kad Ukraina visada susigrąžina tai, kas jai priklauso.

„Ukrinform“ primena, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos 2022 metų rudenį išlaisvino dešiniajame Dnipro krante esančią Chersono srities dalį ir Chersono miestą. Regiono dalis kairiajame Dnipro krante tebėra okupuota Rusijos kariuomenės.

16:31 | Ukrainos pajėgos apsupo Rusijos karius moterų kalėjime: viduje gali būti 200 kalinių, rusai įsirengė įtvirtinimus

Nenustatytas skaičius Rusijos karių pasislėpė moterų kolonijoje Kursko srityje, ukrainiečiai pradėjo šturmą.

„Bild“ skelbiama, kad Malaja Loknia kaime esanti kolonija ir pati gyvenvietė yra „faktiškai visiškai apsupta“, o rusų kariai įsitvirtino kalėjimo patalpose.

Rusų kariai pastatą pavertė „pilimi“ – kelios dešimtys žmonių įsirengė įtvirtinimus palei visą perimetrą, įrengė barikadas ir naudoja sargybinių bokštelius apšaudymams. Gynyboje galimai dalyvauja ir kolonijos apsaugos pareigūnai.

Pačiame kalėjime gali būti laikoma daugiau nei 200 moterų, kurios buvo nuteistos 10-20 metų kalėjimo.

Ukrainos pajėgos apšaudo rusus pėstininkų mašinų „Marder“ pabūklais ir atakuoja dronais sargybinių bokštelius.

15:56 | N. Modi Ukrainoje kalba apie taiką, žada humanitarinę pagalbą

Pirmojo savo vizito į Kyjivą atvykęs Indijos ministras pirmininkas Narendra Modis penktadienį pareiškė, kad jo šalis tvirtai pasisako už taiką, ir pažadėjo su Rusijos invazija trečius metus kovojančiai Ukrainai humanitarinę pagalbą.

14:51 | Zaporižios atominei elektrinei iškilo avarinės situacijos pavojus: rusai sutrikdė elektros tiekimą

„Enerhoatom“ skelbia apie Zaporžios atominei elektrinei gresiantį pavojų, kuomet rusų okupacinės pajėgos nutraukė vieną iš dviejų elektrinės aprūpinimo elektra linijų.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 22 d., dėl rusų apšaudymo buvo pažeista išorinė aprūpinimo elektra linija. Per ją laikinai okupuota Zaporižios AE gaudavo elektros energiją iš Ukrainos energetikos sistemos savo poreikiams tenkinti.

Šiuo metu elektrinė prie Ukrainos elektros energijos sistemos prijungta tik viena elektros perdavimo linija. „Enerhoatom“ pabrėžia, kad ją sugadinus susidarys avarinė situacija, nes dings išorinė elektros energija siurbliams, aušinantiems aktyviąsias elektrinės reaktorių zonas ir kuro saugojimo baseinus.

Ukrainos energetikos ekspertai pažymi, kad, kol elektrinė okupuota, neįmanoma užtikrinti netrikdomo jos darbo.

„Zaporižios atominė elektrinė turi nedelsiant pereiti į visišką Ukrainos, jos teisėto operatoriaus – „Enerhoatom“ – kontrolę, o Rusija turi išvesti iš elektrinės savo karius ir karinę techniką. Tai vienintelis būdas atkurti viso žemyno branduolinę ir radiacinę saugą“, – rašoma „Enerhoatom“ pranešime.

Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje

Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje

13:55 | Kursko šturmas pakeitė rusų požiūrį į Putiną: gyventojai įsižeidė dėl jo veiksmų

Nuo tada, kai prieš dvi savaites Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradėjo operaciją Kursko srityje, pablogėjo rusų požiūris į Vladimirą Putiną. Tai rodo socialinių tinklų ir kitų pranešimų internete analizė, skelbia „The New York Times“.

13:25 | V. Zelenskis Kyjive priėmė Indijos premjerą N. Modi

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį susitiko su Indijos ministru pirmininku Narendra Modi, kuris pirmą kartą lankosi karo nuniokotoje šalyje.

Kaip pranešė susitikimą stebėję naujienų agentūros AFP žurnalistai, V. Zelenskis paspaudė ranką ir pasisveikino su N. Modi prie įėjimo į prezidentūrą Kyjive.

V. Zelenskis socialiniame tinkle „Telegram“ pasidalino vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip su svečiu lanko parodą, skirtą per karą žuvusių vaikų atminimui.

„Kartu su Indijos ministru pirmininku Narendra Modi pagerbėme vaikus, kurių gyvybes nusinešė Rusijos agresija, – parašė jis. – Kiekvienos šalies vaikai nusipelno būti saugūs. Turime padaryti, kad tai būtų įmanoma.“

12:54 | Latvija siuntimui į Ukrainą parengė didžiausią dronų siuntą

Latvija parengė Ukrainai didžiausią dronų partiją, kurią sudaro 1 400 vienetų. Apie tai Latvijos gynybos ministras Andris Sprūdas pranešė socialiniame tinkle „X“.

„Didžiausia Latvijos gamintojų paruošta 1400 dronų partija netrukus bus išsiųsta į Ukrainą. Tuo užbaigiamas Gynybos ministerijos vykdytas daugiau kaip 2 700 Latvijos gamybos dronų, skirtų Ukrainai, pirkimas“, – sakė ministras.

12:14 | Ukraina imasi Antrojo pasaulinio karo taktikos: sugalvojo būdą, kaip naikinti rusų dronus

Rusijos kariuomenė aktyviai naudoja bepiločius orlaivius, ypač žvalgybinius. Ukrainos ginkluotosios pajėgos priverstos improvizuoti, kad joms numušti nenaudotų po 100 tūkst. dolerių kainuojančių raketų „žemė-oras“.

Ieškodami pigesnių būdų pasipriešinti rusų dronams, Ukrainos kariškiai suorganizavo mobilius sunkvežimių parkus, apginkluotus kulkosvaidžiais, rašo „Forbes“. Be to, šiems tikslams naudojamas mokomasis lėktuvas Jak-52 su šautuvu gale. Kariuomenė netgi apmokė dronų operatorius taranuoti rusiškus dronus ukrainietiškais.

„Dabar ukrainiečių įgulos numuša rusų dronus naudodamos kulkosvaidžius, sumontuotus ant sraigtasparnių Mi-8 nosiu. Tai Antrojo pasaulinio karo atgarsiai, kai kulkosvaidžiai ant sunkiųjų bombonešių saugojo orlaivius nuo priešo naikintuvų“, – rašo „Forbes“.

11:33 | Zacharova: tūkstančiai NATO šalių piliečių prašo leidimo gyventi Rusijoje

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova interviu laikraščiui „Komsomolskaja pravda“ pareiškė, kad NATO šalių piliečiai „tūkstančiais“ prašo leidimų gyventi Rusijoje.

10:57 | Ukrainos pajėgos sunaikino 14 rusų dronų

Ukrainos oro pajėgos penktadienį pranešė, kad praėjusią naktį numušė 14 rusų paleistų dronų.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ teigiama, kad rusai paleido dvi balistines raketas „Iskander-M“ ir 16 „Shahed“ tipo atakos dronų.

14 dronų buvo sunaikinti, o informacijos apie žalą negauta.

Oro gynybos sistemos dirbo Čerkasų, Kirovohrado, Poltavos ir Sumų srityse.

10:19 | Ukraina baiminasi sunkiausios žiemos istorijoje

Dėl Rusijos atakų sugriautos elektros ir energetikos infrastruktūros Ukraina kalba apie šalies laukiančią šaltą ir tamsią žiemą.

„Mūsų laukia sunkiausia žiema istorijoje“, – vaizdo konferencijoje sakė Ukrainos energetikos ministras Hermanas Haluščenka.

Ateinanti žiema esą bus dar sunkesnė už praėjusią, nes besitęsiančių Rusijos smūgių žala sumavosi. Rusų pajėgos kombinuotose atakose naudoja įvairius ginklus, kad sugriovimai būtų kuo didesni, pažymėjo ministras.

Šiltą žiemą elektros suvartojimas siekia apie 18 gigavatų, šaltą – 19. Be to, būtina sukurti vieno gigavato rezervą, sakė H. Haluščenka vokiečių naujienų agentūrai dpa. Rusų atakos, anot jo, sunaikino apie 9 gigavatus pajėgumų.

Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje

09:29 | Pareigūnai: JAV nusiųs Ukrainai apie 125 mln. dolerių vertės naujos karinės pagalbos

JAV nusiųs Ukrainai apie 125 mln. dolerių (112,4 mln. eurų) vertės naujos karinės pagalbos, ketvirtadienį pranešė amerikiečių pareigūnai.

JAV pareigūnai sakė, kad naujausią pagalbos paketą sudarys oro gynybos raketos, amunicija raketų sistemoms HIMARS, prieštankinės raketų paleidimo sistemos „Javelin“ ir daugybė kitų prieštankinių raketų, kovos su dronais ir elektroninio karo sistemos bei įranga, 155 mm ir 105 mm artilerijos šaudmenys, transporto priemonės ir kita įranga.

08:30 | Rusai veržiasi gilyn link savo tikslo Ukrainoje, ukrainiečių kariai apleido dalį savo pozicijų

JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai skelbia, kad Rusijos kariuomenė ir toliau veržiasi link pagrindinio savo tikslo rytuose – strategiškai svarbaus Pokrovsko miesto. Tačiau Ukrainos kariai pasitraukė iš savo pozicijų į pietryčius nuo miesto ir tai sutrukdė rusams pasiekti savo tikslą apsupti Ukrainos pajėgas šiame rajone.

Ketvirtadienį paskelbta geolokacinė medžiaga rodo, kad Rusijos pajėgos neseniai užėmė Ptyčę (į pietryčius nuo Pokrovsko) ir pasistūmėjo toliau į pietus nuo gyvenvietės, o tai, ISW vertinimu, patvirtina Rusijos teiginius, kad Rusijos pajėgos anksčiau užėmė likusią rytinio Karliovo rezervuaro kranto dalį.

Pastarosiomis savaitėmis Rusijos pajėgos apsupo Ukrainos pajėgas, kai jos judėjo link maršruto E-50 (Doneckas-Pokrovskas), ir taktinės apsupties grėsmė greičiausiai paskatino Ukrainos pajėgas atsitraukti dabar.

Pokrovsko srityje veikiančios Ukrainos brigados atstovas spaudai ketvirtadienį pripažino, kad Rusijos puolimas paskatino Ukrainos pajėgas atsitraukti, siekiant išlyginti frontą ir išsaugoti ukrainiečių karių gyvybes.

Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje

Ketvirtadienį paskelbtame straipsnyje keli Pokrovsko srityje veikiantys ukrainiečių vadai naujienų agentūrai „Associated Press“ teigė, kad kai kuriais atvejais naujai atvykę ukrainiečių rekrūtai Pokrovsko srityje pasitraukė iš savo pozicijų.

07:59 | K. Harris pažadėjo būdama prezidente palaikyti Ukrainą

JAV Demokratų partijos kandidate prezidento rinkimuose ketvirtadienį pakrikštyta Kamala Harris sakė, kad būdama JAV prezidente palaikys Ukrainą, o ne priartės prie diktatorių, kaip jos varžovas respublikonas Donaldas Trumpas.

Užsipuolusi D. Trumpą dėl to, kad jis dažnai menkina NATO ir Ukrainą, ji sakė, kad „kaip prezidentė tvirtai palaikysiu Ukrainą ir mūsų NATO sąjungininkus“.

Ji taip pat papriekaištavo D. Trumpui dėl jo viešų pagyrų Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir Šiaurės Korėjos lyderiui Kim Jong Unui, sakydama, kad „nesitaikstysiu su tironais ir diktatoriais“.

Pastarieji „palaiko Trumpą, nes žinote, jie žino, kad juo lengva manipuliuoti pagyromis ir paslaugomis. Jie žino, kad Trumpas nevers autokratų atsakyti, nes pats nori būti autokratu“, pridūrė K. Harris.

Kamala Harris oficialiai sutiko būti Demokratų partijos kandidate prezidento rinkimuose

Kamala Harris oficialiai sutiko būti Demokratų partijos kandidate prezidento rinkimuose

07:24 | Ukraina itin preciziška amunicija smogė rusų atramos punktui Kursko regione

Ukrainos ginkluotosios oro pajėgos itin preciziškomis JAV gamybos bombomis „GBU-39“ smogė rusų karių bazei Kursko regione.

Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė ir atakos vaizdo įrašą paskelbė ginkluotųjų oro pajėgų vadas generolas leitenantas Mykola Oleščiukas.

M. Oleščiukas nurodė, kad ginkluotosios oro pajėgos smogė nepilotuojamųjų orlaivių kontrolės centrui, elektroninės karybos daliniui, karinei technikai, ginklams ir maždaug 40 karių būriui.

Pirmiau buvo pranešta, kad Ukrainos naikintuvas valdomąja bomba „AASM Hammer“ smogė požeminiam rusų kontrolės punktui Kursko ašyje.

07:00 | Pavojus NATO karinėje bazėje Vokietijoje – dėl teroro grėsmės saugumo lygis pakeltas iki aukščiausio

NATO padidino savo Heilenkircheno oro bazės Vokietijoje saugumo lygį iki aukščiausio – antrojo lygio (dar vadinamo „Charlie“), skelbia vokiečių leidinys „Spiegel“.

NATO žargonu tariant, „Charlie“ saugumo lygis reiškia, kad įvyko incidentas arba yra įrodymų, jog labai tikėtina, kad prieš Aljansą bus vykdomi tam tikri teroristiniai veiksmai.