Svarbiausi įvykiai:

19:13 | Ukraina atlaikė vieną didžiausių atakų: Zelenskis suskaičiavo, kiek raketų ir dronų paleido rusai

Per pirmadienio smūgį Ukrainai Rusija paleido mažiausiai 127 raketas ir 109 dronus, rašo UNIAN.

Tokius duomenis pirmadienį vakarop pateikė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po susitikimo su kariniais vadovais.

„Išsamiai, pagal kiekvieną regioną, išanalizuotas priešlėktuvinės gynybos ir priešlėktuvinių sistemų, mobiliųjų ugniagesių grupių, taip pat inžinerinės apsaugos efektyvumas. Priėmėme atitinkamus sprendimus“, – sako prezidentas.

Anot jo, toliau šalinami smūgių padariniai, atliekami remonto ir išminavimo darbai.

„Kai kur teroristinė valstybė atakavo civilinius objektus kasetiniais šaudmenimis. Prieš energetikams imantis remonto, turi padirbėti desantininkai“, – pabrėžia jis.

Rusijos surengtas puolimas prieš Ukrainą buvo didžiausias oro antskrydis per visą karą, „Reuters“ praneša Ukrainos oro pajėgų vadas Mykola Oleščukas

Ukrainos oro pajėgos numušė 102 iš 127 Rusijos raketų ir 99 iš 109 bepiločių orlaivių.

19:02 | TATENA vadovas antradienį lankysis Kursko atominėje elektrinėje

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossis antradienį lankysis Rusijos Kursko branduolinėje jėgainėje, kur įvertins padėtį. Dėl mūšių, vykstančių netoli elektrinės, situacija yra „rimta“, sakė jis. TATENA apie jėgainės saugumą esą galės spręsti tik tada, „jei turėsime galimybę nepriklausomai įvertinti, kas ten vyksta“. R. Grosis į Kurską vyks su komanda.

Branduolinė elektrinė Kurčiatovo mieste yra už keliasdešimt kilometrų nuo karo veiksmų Rusijos pasienio regione. Rusija praėjusią savaitę informavo TATENA apie atremtą droną elektrinės teritorijoje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas apkaltino Ukrainą mėginus smogti branduolinei jėgainei. Kol kas nėra aišku, ar Kursko elektrinė yra vienas Ukrainos veržimosi tikslų.

R. Grossis jau ne kartą lankėsi Rusijos užimtoje Ukrainos Zaporižios atominėje jėgainėje. Čia dirba TATENA komanda. Nuolatinis tarptautinių ekspertų buvimas padeda ne tik stebėti padėtį, bet ir atgrasyti nuo karo veiksmų, kurie gali sukelti branduolinę katastrofą.

18:42 | Greitoji pateko į apšaudymą

Chersono srityje į iškvietimą skubėjęs greitosios pagalbos automobilis papuolė į rusų apšaudymą, rašo „Ukrinform“. Žmonės nenukentėjo, tačiau buvo apgadintas medikų automobilis.

18:28 | Rusija pataikė į Kyjivo hidroelektrinę

Per rusų antskrydį apgadinta Kyjivo užtvankos hidroelektrinė, pirmadienį pranešė Ukrainos žiniasklaida.

Naujienų agentūra „UNIAN“ apie smūgį pranešė po to, kai rusiškuose platformos „Telegram“ kanaluose pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti padaryta žala.

Anot pranešimo, hidroelektrinės turbinų patalpoje kilo gaisras, apgadintas kelias virš užtvankos.

„Nėra prasmės tą slėpti“, – rašė naujienų agentūra. Po antskrydžio Kyjivo regiono karinė administracija tik oficialiai patvirtino, kad dviem nenurodytiems energetikos infrastruktūros objektams buvo padaryta žala.

Tuo pat metu Ukrainos valdžia mėgino išsklaidyti baimes, kad užtvanka gali būti sugriauta. „Jokios grėsmės Kyjivo hidroelektrinės užtvankai nėra. Raketomis jos sunaikinti neįmanoma“, – platformoje „Telegram“ rašė Kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenko.

Jo teigimu, šios situacijos nepalyginsi su Kachovkos užtvankos pietų Ukrainoje sunaikinimu 2023 m. – jis pabrėžė, kad pastaroji buvo susprogdinta iš vidaus. Anuomet potvynio banga nusinešė dešimčių žmonių gyvybes, vanduo padarė didelės žalos.

Į šiaurę nuo Ukrainos sostinės esančio Dnipro upės rezervuaro – vadinamųjų Kyjivo marių paviršiaus plotas siekia maždaug 920 kvadratinių kilometrų, jame yra 3,7 mlrd. kubinių metrų vandens.

Pavasarį per priešo antpuolius, be kita ko, buvo apgadinta Dnipro ir Zaporižios užtvankų jėgainių infrastruktūra.

17:56 | Rusijoje „Gazprom“ priklausančioje gamykloje kilo gaisras

Rusijos energetikos milžinei „Gazprom“ priklausančioje naftos perdirbimo gamykloje Omsko regione Vakarų Sibire kilo gaisras, pirmadienį pranešė bendrovė, rašo „The Moscow Times“.

17:20 | Rusas galvažudys jau antrąkart išėjo iškalėjimo nužudęs žmogų: vėl į frontą

Buvęs „Wagner“ samdinys Ivanas Rosomachinas spėjo jau antrą kartą nužudyti žmogų, patekti į kalėjimą ir iš ten išeiti į frontą. Rusijos valdžia leidžia kaliniams pasirašyti kontraktą su Gynybos ministerija ir vietoje bausmės atlikimo kalėjime vykti į frontą.

16:24 | Ministro žinia po masinės rusų atakos: „Ukraina rengia savo atsaką. Savo gamybos ginklais“

Ukraina rengia atsaką į Rusijos pirmadienį įvykdytą masinį Ukrainos apšaudymą, rašo UNIAN.

Pirmadienį Rusija surengė masinę ataką prieš Ukrainą, kurios metu žuvo ir buvo sužeisti civiliai.

„Šią naktį Rusija vėl smogė mūsų miestams. Nukentėjo civiliai gyventojai, sugriauti namai, sutrikdyta kritinė infrastruktūra“, – cituojamas Gynybos ministras Rustamas Umerovas.

Anot jo, ataka dar katą įrodo, kad norint laimėti karą Ukrainai reikia tolimojo nuotolio pajėgumų bei sprendimų panaikinti apribojimus ukrainiečiams smūgiuoti rusų kariniams objektams.

„Ukraina rengia savo atsaką. Savo gamybos ginklais“, – pabrėžia jis.

15:31 | Žiniasklaida: Rusija įtariama ruošianti išpuolį prieš NATO karinę bazę Vokietijoje

DPA skelbiama, kad vienoje iš NATO bazių Vokietijoje buvo ruošiama diversija – bazę turėjo atakuoti bepilotis.

Tikėtina, tai galėjo būti NATO aerodromas ir karinių oro pajėgų bazė Geilenkirchene. Prieš pusantros savaitės bazė jau buvo uždaryta dėl įtarimų sabotažu, t. y. geriamojo vandens užnuodijimu (šie nuogąstavimai vėliau nepasitvirtino). Ten taip pat buvo sulaikytas vyras, kuris bandė patekti į kareivines.

Bazėje dislokuotos „Awacs“ – „skraidančios išankstinio perspėjimo sistemos“. Jos naudojamos oro erdvei rytiniuose aljanso regionuose stebėti. Užpuolimo atveju „Awacs“ turi iš anksto įspėti NATO vadovybę. Lėktuvai taip pat gali padeda nusitaikyti į priešo objektus ir dalyvauti vykdant kariuomenės kontrolę.

14:53 | „Putinas daro spaudimą Europai“: ekspertas paaiškino, kas slypi už pirmadienio masinės dronų atakos

Rusijos pajėgos pirmadienį atakavo daugybę Ukrainos sričių, taikydamosi pirmiausiai į energetikos tinklą. Tačiau Ukrainos karinis ekspertas Oleksandras Musijenka atkreipia dėmesį, kad smūgiai taip pat buvo nukreipti į daugelį pramonės objektų, kurie gali būti susiję su kariniu-pramoniniu kompleksu.

„Kiek suprantu, per šį puolimą priešas bandė smogti Dniepro upės kaskadoje esantiems hidroelektrinių įrenginiams, ir ne tik“, – pabrėžė O. Musijenka, rašo UNIAN.

Pasak jo, Rusijos pajėgos taikosi į kai kuriuos objektus Vakarų Ukrainoje, o tai rodo, kad Rusija ieško būdų eskaluoti situaciją ir nori smogti dujų saugykloms.

„Vadinasi, tai ne tik energetikos objektai, bet ir dujų infrastruktūra. Kodėl tai yra eskalavimas? Todėl, kad kai kuriose iš šių saugyklų gali būti saugomos Europos bendrovių dujos. Tokiu būdu Putinas nori daryti spaudimą, taip pat ir Europai, kad Vakarai sumažintų paramą Ukrainai“, – mano ekspertas.

O. Musienka pažymėjo, kad Ukrainos energetikos sistema saugumo požiūriu yra pasirengusi daugeliui iššūkių, nes ji nebėra suvokiama kaip grynai ekonominis sektorius.

„Egzistuoja tam tikri mechanizmai, kurie leidžia atsigauti net po oro atakų, kad Ukraina nepatektų į visišką elektros energijos tiekimo nutraukimą, kaip kai kas įspėja“, – pridūrė ekspertas.

14:08 | Ukraina prašo leidimo atakuoti Maskvą ir Sankt Peterburgą britų raketomis

Ukraina nori gauti Jungtinės Karalystės leidimą naudoti ilgojo nuotolio raketas „Storm Shadow“, kad galėtų smogti taikiniams Rusijos gilumoje, nes tai galėtų priversti Maskvą derėtis dėl karo veiksmų nutraukimo, rašo „The Guardian“, remdamasis aukšto rango Ukrainos pareigūnais.

13:40 | V. Zelenskis paragino Europą padėti numušti Rusijos dronus ir raketas

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pranešė, kad Rusija smogė Ukrainai, panaudodama daugiau kaip 100 raketų ir apie 100 dronų.

„Tai buvo vienas didžiausių smūgių – kombinuotas. Daugiau kaip šimtas įvairių tipų raketų ir apie šimtas „šahedų“, – sakė V. Zelenskis „Telegram“ paskelbtame vaizdo pranešime, turėdamas omenyje atakos dronus.

Kartu V. Zelenskis paragino Europos valstybes padėti numušti dronus ir raketas virš Ukrainos. Pasak jo, raketos ir dronai smogė, be kita ko, ir vakariniams šalies regionams, kurie ribojasi su Europos šalimis arba yra netoli jų.

„Įvairiuose Ukrainos regionuose galėtume padaryti daug daugiau, kad apsaugotume gyvybes, jei mūsų Europos kaimynių aviacija dirbtų kartu su mūsų naikintuvais F-16 ir kartu su mūsų oro gynyba“, – sakoma V. Zelenskio pranešime socialinėje žiniasklaidoje.

13:12 | Raketos ir dronai: Ukrainos oro gynyba sunaikino 25 taikinius Kyjivo prieigose

Ukrainos oro gynybos pajėgos ir priemonės sunaikino apie 15 Rusijos raketų ir iki 10 dronų, skridusių į Kyjivą. Kaip rašo „Ukrinform“, tai „Telegram“ kanale pranešė Kyjivo miesto karinė administracija.

Pasak jos vadovo Serhijaus Popkos, dar viena masinė kombinuota raketų ir bepiločių orlaivių ataka prieš Ukrainą prasidėjo apie 3 val. Į Kijevą iš įvairių pusių skrido iki 10 „Shahed“ pavidalo bepiločių orlaivių, tačiau Oro gynyba visus priešo dronus sunaikino miesto prieigose.

Apie 5 val. ryto Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos pranešė, kad okupantai pakėlė į dangų 11 strateginių bombonešių Tu-95MS.

12:37 | Zelenskis: rusai paleido į mus 200 raketų ir dronų, negali būti jokių Rusijos teritorijos apšaudymų ribojimų

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija šiandien į šalies teritoriją paleido daugiau nei 100 raketų ir apie 100 dronų. Jis taip pat paskelbė, kad šalyje vykdomi vieno iš didžiausių Rusijos kombinuotų smūgių pasekmių likvidavimo darbai.

11:53 | Masinė dronų ataka Ukrainoje: sprogimai aidi Kyjive, Charkive ir kitur, žmonės skuba slėptis metro

Ukrainos pareigūnai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė, kad sprogimai nugriaudėjo Kryvyj Rihe, Charkive, Kropyvnyckyje, Dnipre, Zaporižioje, Chmelnyckyje.

Taip pat pranešama, kad rusai paleido raketų į Černyhivo, Kyjivo, Poltavos ir kitas sritis.

Gyventojai virtinėje regionų raginami būti slėptuvėse.

Be to, stebėjimo kanalai per pastarąją valandą pranešė apie dar šešių Rusijos strateginių raketinių bombonešių pakilimą, balistinių raketų paleidimą Kryvyj Riho ir Kropyvnyckio kryptimi, taip pat dar vienos grupės atakos dronų paleidimą pietų kryptimi.

11:05 | Rusijos Saratovo regione per dronų ataką sužeisti keturi žmonės, sako pareigūnai

Į Rusijos Saratovo sritį naktį į pirmadienį buvo paleista dronų, buvo apgadinta pastatų sužeisti mažiausiai keturi civiliai gyventojai, pranešė Rusijos valdžios institucijos.

Dėl dronų atakos regione buvo apriboti skrydžiai.

„Viena moteris sunkios būklės paguldyta į ligoninę“, – savo „Telegram“ kanale pranešė Saratovo srities gubernatorius Romanas Busarginas.

Pranešama, kad dronai buvo nukreipti į Saratovą ir Engelsą, kur yra Rusijos karinių oro pajėgų bazė. Informacijos apie žalą bazėje, kurią Rusija dažnai naudoja Ukrainai pulti, kol kas nėra.

10:44 | Premjeras: rusų dronai ir raketos atakavo energetikos infrastruktūrą 15 Ukrainos regionų

Rusijos dronai ir raketos pirmadienį taikėsi į energetikos infrastruktūrą ir kitus objektus 15 Ukrainos regionų, pranešė šalies ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis.

„Rusijos teroristai vėl nusitaikė į energetikos infrastruktūrą. Deja, daugelyje regionų padaryta žalos“, – sakė D. Šmyhalis socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime.

Jis taip pat paragino Ukrainos sąjungininkus suteikti daugiau paramos, kad padėtų užkirsti kelią oro atakoms.

10:26 | Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo trys žmonės

Rusija pirmadienį visoje Ukrainoje surengė oro atakas, per kurias žuvo mažiausiai trys žmonės, o sirenos skambėjo visoje šalyje, pranešė valdžios institucijos.

„Priešo teroras neliko be pasekmių. Centrinėje Dniepropetrovsko srityje žuvo vienas žmogus“, – sakė jos gubernatorius Serhijus Lysakas. Po vieną žmogų taip pat žuvo Zaporižios srityje ir Lucko mieste, pranešė pastarųjų valdžios atstovai.

10:03 | Rusai smogė energetikos objektams Lvivo srityje

Rusijos kariškiai atakavo energetikos objektus Lvivo srityje, Lvive ir regione sutriko elektros tiekimas.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Lvivo srities karinės administracijos vadovas Maksymas Kozyckis, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Priešas atakavo energetikos objektus Lvivo srityje. Dėl to Lvive ir regione iš dalies sutriko elektros energijos tiekimas. Išsamesnė informacija vėliau", – rašoma pranešime.

09:39 | Lenkija sunerimo dėl Rusijos atakos – skubiai pakėlė savo naikintuvus

Pirmadienio rytą Lenkija pakėlė savo aviaciją dėl Rusijos raketų grėsmės, šiai atakuojant Ukrainą. Apie tai pranešė Lenkijos kariuomenės operatyvinė vadovybė socialiniame tinkle X.

09:14 | Kyjive girdimi sprogimai

Virš Ukrainos sostinės pirmadienį nugriaudėjo mažiausiai septyni sprogimai, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai. Taip pat visoje šalyje paskelbtas perspėjimas dėl Rusijos oro atakų.

Ukrainos pareigūnai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė, kad sprogimai nugriaudėjo ir kituose šalies dalyse, įskaitant šiaurės vakarinį Lucko miestą. Pasak pareigūnų, per ataką šiame mieste buvo apgadintas daugiabutis.

08:55 | Visoje Ukrainoje nėra elektros

Ukrainos elektros operatorius „Ukrenerho“ nurodė įvesti avarinį elektros energijos tiekimo nutraukimą, rašo UNIAN. Tai reiškia, kad šiuo metu visoje Ukrainoje nutrauktas elektros tiekimas.

08:28 | Zelenskis išbarė Ukrainos sąjungininkus: „Kuo ilgiau laukiame – tuo daugiau žalos“

Savo vakariniame kreipimesi sekmadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino šalies sąjungininkus laiku ir visapusiškai vykdyti susitarimus dėl ginklų ir oro gynybos sistemų tiekimo Ukrainai.

„Būtina, kad nebūtų jokių vėlavimų mūsų gynybos logistikos srityje. Kad mūsų kariai galėtų veikti būtent taip, kaip reikalauja frontas.

Šiuo metu turime keletą garsiai nuskambėjusių pranešimų apie partnerių Ukrainai skirtus gynybos paketus, kurie jau kelis mėnesius nėra visiškai įgyvendinti. Taip pat turime susitarimų dėl oro gynybos, kurie vis dar yra įgyvendinimo etape. Ir tai ypač svarbu mokslo metų išvakarėse“, – vaizdo įraše kalbėjo V. Zelenskis, rašo „Ukrainska Pravda“.

V. Zelenskis pabrėžė, kad „laikas reiškia nuostolius“ ir „kuo ilgiau turėsime laukti, tuo daugiau žalos Rusija turės laiko padaryti“.

„Ir visi mūsų pokalbiai su vadovais, visos derybos yra apie tai. Apie bendrų sprendimų greitį ir stiprumą. Apie mūsų susitarimų įgyvendinimą. Nė vieną dieną pasaulis neturėtų pamiršti, kad kartu esame stipresni už bet kokį teroristą. Bet tam turime padaryti tikrai viską, kad teroristas pralaimėtų“, – sakė jis.

07:56 | Ukrainos dronai atakavo Engelso karinį aerodromą Rusijoje, nukentėjo aukščiausias regiono pastatas ir jo gyventojai

Pirmadienio naktį Rusijos Federacijos Saratovo srityje nugriaudėjo sprogimai. Bepiločių orlaivių spiečius atakavo Engelso karinį aerodromą, kuriame dislokuoti lėktuvai, vykdantys smūgius Ukrainos teritorijoje. Apie tai praneša Rusijos kanalas „Mash“.

07:34 | Rusija išvedė į Juodąją jūrą keturis raketnešius, bendra salvė – iki 28 raketų „Kalibr“

Juodojoje jūroje budi keturi Rusijos laivai, kurie yra sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjai, bendra salvė – iki 28 raketų.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

„Juodojoje jūroje – keturi priešo laivai, kurie yra sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjai. Jų bendra salvė – iki 28 raketų“, – rašoma pranešime.

Azovo jūroje priešo laivų nėra. Viduržemio jūroje budi trys priešo laivai, sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjų nėra.

07:00 | Per rusų smūgį viešbučiui Rytų Ukrainoje žuvo „Reuters“ komandos narys

Per Rusijos raketos smūgį į viešbutį Rytų Ukrainoje žuvo „Reuters“ dirbęs saugumo patarėjas, sekmadienį pranešė naujienų agentūra.

Anksčiau ji skelbė, kad vienas jos komandos narys dingo be žinios, o dar du buvo sužeisti per Rusijos naktinį oro smūgį viešbučiui Ukrainos rytuose esančiame Kramatorske.

Per dar vieną kruviną dvejus su puse metų trunkančio karo dieną Rusijos ataks visoje Ukrainoje pareikalavo mažiausiai 18 civilių gyvybių. Rusija tvirtina, kad per Ukrainos smūgius Rusijos pasienio regionuose sekmadienį žuvo šeši civiliai.

Agentūra „Reuters“ sakė, kad yra sugniuždyta dėl savo patarėjo saugumo klausimais netekties per smūgį Kramatorske esančiame viešbutyje „Sapphire“, kuriame buvo apsistoję šeši jos karą nušviečiančios komandos nariai.