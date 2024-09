Svarbiausi įvykiai:

Rugpjūčio mėnesį Rusijos kariškiai surengė 447 atakas prieš Ukrainos gynybos pajėgas, naudodami specialius šaudmenis su pavojingomis cheminėmis medžiagomis.

Tai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Paramos pajėgų vadovybė paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“, praneša „Ukrinform“.

Nustatyta, kad iš viso nuo 2023 metų vasario 15 dienos iki šių metų rugpjūčio 24 dienos Rusijos kariuomenės surengtų cheminių atakų skaičius pasiekė 4035.

Europos Sąjunga pirmadienį pareiškė, kad jos sąjungininkai pasidalijo žvalgybine informacija apie tai, kad Iranas pristatė Rusijai balistinių raketų, ir perspėjo dėl naujų sankcijų Teheranui, jei tai pasitvirtins.

„Esame susipažinę su sąjungininkų pateikta patikima informacija apie Irano balistinių raketų pristatymą Rusijai“, – sakė ES atstovas spaudai Peteris Stano.

Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius sakė, kad šeštadienį „rytinėje šalies dalyje“ nukrito Rusijos karinis dronas. Šalies gynybos ministerijos duomenimis, dronas į Latvijos oro erdvę įskrido iš kaimyninės Baltarusijos ir sudužo netoli Rėzeknės miesto.

Anksčiau Rumunijos valdžios institucijos pranešė, kad savo teritorijoje aptiko Rusijos droną. Vienais duomenimis, bepilotis orlaivis nukrito Rumunijos teritorijoje, kitais – tiesiog praskrido virš jos. Rumunijos gynybos ministerija pakėlė į orą naikintuvus F-16, kai Rusijos dronas praskrido, ir įspėjo dviejų netoliese esančių regionų gyventojus apie pavojų.

NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas Mircea Geoana „X“ tinkle rašė, kad Šiaurės Atlanto aljansas griežtai smerkia NATO priklausančių šalių oro erdvės pažeidimus. M. Geoana tokius veiksmus pavadino „neatsakingais ir potencialiai pavojingais“.

„Dar prieš 3 metus atrodę neįmanomais incidentai dabar jau laikomi rutina. Niekas neturi kristi ant Ukrainos ar Latvijos, ar bet kurios kitos NATO teritorijos, tačiau tokia nauja realybė, su kuriai atsirasti leido mūsų neveiksnumas. Lietuva, aišku, palaikys stiprų aljanso atsaką“, – „X“ tinkle rašė Lietuvos užsienio reikalų ministras G. Landsbergis.

Incidents unthinkable 3 yrs ago are now treated as routine. Nothing should be landing on Ukraine, or Latvia, or anywhere on NATO territory, but this is the new reality our inaction has allowed to emerge. Lithuania will of course be supporting a strong allied response.