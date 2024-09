Svarbiausi įvykiai:

Latvijos rytinio Rėzeknės regiono Gaigalavos savivaldybėje nukritęs Rusijos karinis dronas buvo „Shahed“ tipo bepilotis su sprogmenimis, pirmadienį spaudos konferencijoje pranešė Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NAF).

Nurodoma, kad dronas yra nuodugniai tikrinamas. Atlikus patikrinimą bus nustatyta, ar jo sudėtyje yra Vakarų šalyse pagamintų dalių.

Pasak NAF, iki šiol gauta informacija rodo, kad bepiločio orlaivio patekimo į Latviją negalima vertinti kaip atviro karinio eskalavimo prieš Latviją ir kad jis nebuvo nukreiptas į Baltijos šalį. Viso incidento metu Latvijos gynybos pajėgos, bendradarbiaudamos su NATO partneriais, stebėjo situaciją.

Per spaudos konferenciją gynybos ministras Andris Sprūdas pranešė, kad Latvija, reaguodama į incidentą Rėzeknės regione, jau stiprina rytinės sienos oro gynybą.

Pasak jo, dronas buvo nukreiptas į Ukrainą.

Šeštadienį pranešta, kad į Latviją iš Baltarusijos įskrido Rusijos karinis dronas, vėliau sudužęs Rėzeknės regione.

Įskridęs į Latvijos oro erdvę jis buvo nedelsiant pastebėtas, sekmadienį naujienų agentūrai LETA sakė NAF vadas generolas leitenantas Leonidas Kalninis.

„Stebėjome situaciją, išsiaiškinome, kiek ji buvo pavojinga ir ar galėjo kilti pavojus objektams ir civiliams gyventojams“, – sakė kariškis, pridurdamas, kad sprendimas buvo priimtas pagal NAF ir NATO valstybių narių patvirtintą procedūrą.

Šiuo metu vyksta incidento tyrimas.

Ukrainoje atsirado galimybė sudaryti santuoką per valdžios programėlę „Dija“, pirmadienį pranešė skaitmeninės transformacijos ministras Mychaila Fedorovas.

Socialiniame tinkle „Telegram“ jis parašė, kad nuo šiol ukrainiečiai galės internetu sutvarkyti visus formalumus dėl santuokos sudarymo: nuo prašymo pateikimo, tuoktuvių ceremonijos iki pažymėjimo gavimo.

„Jums nebereikia niekur važiuoti, rinkti dokumentų, juos segti į bylą, kad taptumėte vyru ir žmona. Dabar tam (programėlėje) „Dija“ tereikia vos kelių paspaudimų“, – sakė M. Fedorovas.

Ministro teigimu, Ukraina yra pirmoji valstybė, kur tai įmanoma.

M. Fedorovas nurodė, kad tokia galimybė, be kita ko, padės kariams, šalyje trečius metus tęsiantis Rusijos plataus masto karui, ir poroms, kurias skiria atstumas.

„Dalyvaukite skaitmeninėje ceremonijoje su registratoriumi, kur tik norite. Programėlėje nuspręskite, ar norite pasikeisti pavardę, pasilikti savo pavardę, ar priimti dvigubą pavardę. Visas santuokos sudarymo procesas užtruks apie 30 minučių, pažyma iš karto atsiras programėlėje „Dija“, o popierinė versija bus išsiųsta paštu“, – aiškino ministras.

„Leiskite laiką romantikai, o ne biurokratijai“, – pridūrė jis.

Valdžios programėlė „Dija“ veikia nuo 2020 metų.

Joje ukrainiečiai internetu gali gauti virtinę paslaugų, pavyzdžiui, išsiimti pažymą apie gyvenamąją vietą, pranešti apie vaiko gimimą ar užregistruoti pranešimą apie žalą, patirtą Rusijos invazijos metu.

Praėjusios savaitės pabaigoje „Financial Times“ publikavo pirmą sykį istorijoje įvykusį bendrą CŽA ir Mi-6 agentūrų vadų Williamo Burnso ir Richardo Moore’o pokalbį. Jo metu amerikiečių ir britų žvalgybų vadovai perspėjo apie didžiausią grėsmę pasaulėtvarkai nuo pat Šaltojo karo laikų, kuriai sąlygas sudarė daugelis faktorių.

Anot italų leidinio „La Repubblica“, O. Scholzas esą siekia „įeiti į istoriją kaip taikos kancleris“ ir sustiprinti savo silpną poziciją 2024-ųjų regioninių rinkimų nesėkmių fone. Šiuose rinkimuose pirmą sykį per daugelį metų šalies rytuose laimėjo kraštutinių dešiniųjų ir prorusiška vadinama partija „Alternatyva Vokietijai“.

O. Scholzo taikos plano detalės nebuvo pateikiamos, tačiau „La Repubblica“ skelbiama, kad jame gali būti numatytos Ukrainos „teritorinės nuolaidos“. Iš esmės tai Ukrainai reikštų kapituliaciją ir savo teritorijų atsisakymą, ypač jeigu Rusija reikalautų kontroliuoti Ukrainos kariuomenę bei stojimo į NATO klausimą.

Publikacija pasirodė po vakar paskelbto O. Scholzo pareiškimo apie būtinybę kuo greičiau pradėti diskusijas dėl karo Ukrainoje baigties.

V. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, atsakydamas į žurnalistų klausimą apie F. Scholzo taikos planą, sakė, kad Kremlius apie jį žino tik iš žiniasklaidos publikacijų. D. Peskovas taip pat sakė žurnalistams, kad „konflikto Ukrainoje sureguliavimo taikiomis priemonėmis kontūrų kol kas nematyti“.

Rugpjūčio mėnesį Rusijos kariškiai surengė 447 atakas prieš Ukrainos gynybos pajėgas, naudodami specialius šaudmenis su pavojingomis cheminėmis medžiagomis.

Tai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Paramos pajėgų vadovybė paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“, praneša „Ukrinform“.

Nustatyta, kad iš viso nuo 2023 metų vasario 15 dienos iki šių metų rugpjūčio 24 dienos Rusijos kariuomenės surengtų cheminių atakų skaičius pasiekė 4035.

Europos Sąjunga pirmadienį pareiškė, kad jos sąjungininkai pasidalijo žvalgybine informacija apie tai, kad Iranas pristatė Rusijai balistinių raketų, ir perspėjo dėl naujų sankcijų Teheranui, jei tai pasitvirtins.

„Esame susipažinę su sąjungininkų pateikta patikima informacija apie Irano balistinių raketų pristatymą Rusijai“, – sakė ES atstovas spaudai Peteris Stano.

Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius sakė, kad šeštadienį „rytinėje šalies dalyje“ nukrito Rusijos karinis dronas. Šalies gynybos ministerijos duomenimis, dronas į Latvijos oro erdvę įskrido iš kaimyninės Baltarusijos ir sudužo netoli Rėzeknės miesto.

Anksčiau Rumunijos valdžios institucijos pranešė, kad savo teritorijoje aptiko Rusijos droną. Vienais duomenimis, bepilotis orlaivis nukrito Rumunijos teritorijoje, kitais – tiesiog praskrido virš jos. Rumunijos gynybos ministerija pakėlė į orą naikintuvus F-16, kai Rusijos dronas praskrido, ir įspėjo dviejų netoliese esančių regionų gyventojus apie pavojų.

NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas Mircea Geoana „X“ tinkle rašė, kad Šiaurės Atlanto aljansas griežtai smerkia NATO priklausančių šalių oro erdvės pažeidimus. M. Geoana tokius veiksmus pavadino „neatsakingais ir potencialiai pavojingais“.

„Dar prieš 3 metus atrodę neįmanomais incidentai dabar jau laikomi rutina. Niekas neturi kristi ant Ukrainos ar Latvijos, ar bet kurios kitos NATO teritorijos, tačiau tokia nauja realybė, su kuriai atsirasti leido mūsų neveiksnumas. Lietuva, aišku, palaikys stiprų aljanso atsaką“, – „X“ tinkle rašė Lietuvos užsienio reikalų ministras G. Landsbergis.

