Po Rusijos raketų smūgio Poltavai Zelenskis prašo daugiau oro gynybos sistemų

„Rusų smūgiai bus neįmanomi, jei galėsime okupantų (raketų) paleidimo rampas sunaikinti ten, kur jos yra, taip pat ir Rusijos karinius aerodromus ir logistiką“, – sakė V. Zelenskis savo tradicinėje vaizdo žinutėje. Jo duomenimis, Poltavoje žuvo 51 žmogus ir 271 buvo sužeistas.

Rusija antradienį raketomis smogė už 280 km į rytus nuo Maskvos esančiam Poltavos miestui. Turinti omenyje aukų skaičių, tai viena kruviniausių atakų nuo Rusijos invazijos pradžios prieš pustrečių metų. Manoma, kad aukų skaičius dar gali didėti. V. Zelenskio duomenimis, po griuvėsiais yra daugiau žmonių.

Ukrainos vadovas padėkojo kaimyninei Rumunijai, paskelbusiai, kad perduos vieną oro gynybos sistemos „Patriot“ bateriją. Jis teigė kalbėjęs telefonu ir su Kanados premjeru Justinu Trudeau ir pabrėžęs jam būtinybę gauti daugiau oro gynybos sistemų ir tolimojo nuotolio ginklų.

V. Zelenskis, be to, paskelbė apie vyriausybės pertvarkymą, kad būtų įveikti vidaus ir užsienio politikos iššūkiai rudenį. Viena didžiausių problemų yra gyventojų aprūpinimas energija šaltuoju metų laiku, nes per nuolatines rusų atakas elektros ir šilumos tinklai smarkiai pažeisti.