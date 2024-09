Zelenskis turi paskutinį šansą įtikinti Bideną leisti smogti Rusijai – „The Economist“

UNIAN, remdamasi minėto leidinio publikacija, taip pat pabrėžia, kad derybos dėl šio klausimo vyks kitą savaitę Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos kuluaruose.

Taip pat užsimenama, kad ukrainiečių nusivylimas J. Bideno administracijos atstovų nustatytais apribojimais dėl amerikietiškos ginkluotės panaudojimo prieš taikinius Rusijos teritorijoje vis didėja. Primenama, kad toks apribojimas dėl ginklų panaudojimo prieš Rusiją buvo nustatytas anksčiau, o pagrindinis siekis – išvengti tolimesnės karo eskalacijos, Kremliui grasinant panaudoti branduolinius ginklus. Be to, pastaraisiais mėnesiais atsirado ir naujų priežasčių, kodėl Ukrainai yra taikomi tam tikri apribojimai.

„Anonimiškumą išsaugoję pareigūnai tikina, kad [J. Bideno administracijos atstovai] nenori kelti grėsmės galimam santykių su Maskva perkrovimui.

REKLAMA

REKLAMA

Kiti pareigūnai teigia, kad leidimas Ukrainai naudoti ATACMS [raketų sistemas], kurių veikimo nuotolis yra didesnis nei HIMARS, prieš taikinius Rusijos teritorijoje nepakeistų strateginės situacijos, nes šių raketų sistemų veikimo zonoje nėra pakankamai taikinių.

REKLAMA

Rusija perkėlė didžiąją dalį lėktuvų, naudojamų galingoms bomboms leisti, bet kuriuo atveju tokius ribotus išteklius yra geriau panaudoti prieš taikinius Kryme“, – teigiama publiakcijoje.

Pažymima, kad J. Bideno administracijos atstovai taip pat neleido Didžiajai Britanijai ir Prancūzijai pritarti Ukrainos prašymui naudoti raketas „Storm Shadow/Scalp“ už Ukrainos teritorijos ribų. Be to, paaiškinama, kad draudimas buvo įmanomas dėl to, nes šiose sparnuotosiose raketose yra amerikietiškų komponentų ​​​​ Visgi dalis ekspertų abejoja, kad Rusijos teritorijoje nėra taikinių, kuriems būtų galima suduoti smūgius, pasitelkiant Vakarų ginkluotę.

REKLAMA

REKLAMA

Buvęs Jungtinių Valstijų (JAV) sausumos pajėgų vadas Europoje, atsargos generolas Benas Hodgesas tokią situaciją apibūdino kaip „nuolatinį pasiteisinimą, kuris yra klaidinantis ir netikslus“.

Jo teigimu, J. Bidenas gauna taip pat daug patarimų iš buvusio JAV prezidento Barako Obamos laikų pareigūnų, kurie ne kartą klydo dėl Rusijos.

„Volodymyras Zelenskis jau greitai turės paskutinę galimybę, prieš J. Bidenui paliekant postą, jį įtikinti dėl galimybės laikytis naujo požiūrio [dėl ginkluotės panaudojimo taikiniams Rusijos teritorijoje“, – kalbėjo jis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rusijos mėnesio pažanga Ukrainoje rugpjūtį – didžiausia nuo 2022 metų spalio

Rusija rugpjūtį Ukrainoje pasistūmėjo į priekį, užėmusi 477 kvadratinius kilometrus Ukrainos teritorijos – tai didžiausia Maskvos mėnesio pažanga nuo 2022 metų spalio, rodo naujienų agentūros AFP atlikta JAV įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW) pateiktų duomenų analizė.

Savo ruožtu Ukrainos kariuomenė po netikėto įsiveržimo į pasienio Kursko regioną rugpjūčio pradžioje sparčiai pasistūmėjo į priekį Rusijos teritorijoje ir per dvi savaites užėmė daugiau kaip 1 100 kvadratinių kilometrų.

REKLAMA

Rugpjūtį Rusijos pajėgos Ukrainoje, daugiausia rytiniame Donecko regione, stūmėsi į priekį po vidutiniškai 15 kvadratinių kilometrų per dieną.

Labiausiai pasistūmėta link logistikos centro Pokrovsko ir vėlai sekmadienį kariuomenę nuo šio miesto skyrė mažiau nei septynių kilometrų atstumas.

Tiek teritorijos per mėnesį Maskva paskutinį kartą užėmė 2022 metų spalį, reaguodama į didelį Ukrainos kontrpuolimą aplink šiaurės rytų Charkivo miestą, kai fronto linija buvo daug mobilesnė.

REKLAMA

Nuo 2024 metų pradžios Maskva vėl ėmė veržtis į Ukrainos teritoriją ir užėmė 1730 kvadratinių kilometrų – tris kartus daugiau nei 2023 metais, kai dėl Ukrainos kontrpuolimų prarado dalį laimėjimų.

Tačiau pastaraisiais mėnesiais Kyjivo kariams sunkiai sekėsi kontratakuoti savo teritorijoje.

Nuo šių metų pradžios buvo tik aštuonios dienos, kai Ukrainos pajėgos iš rusų atkovojo daugiau teritorijos negu prarado ir tai dažniausiai būdavo tik keli kvadratiniai kilometrai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rugsėjo 1 dienos duomenimis, Rusija buvo užėmusi 66 266 kvadratinius kilometrus Ukrainos teritorijos.

Kartu su 2014 metais Rusijos aneksuotu Krymo pusiasaliu ir Rytų Ukrainos zonomis, kurias prorusiški separatistai kontroliavo dar iki 2022 metų invazijos, Maskvos patvirtinti arba deklaruojami laimėjimai apima 18 proc. 2013 metais buvusio Ukrainos ploto.