Trumpas: karas Ukrainoje jau nebeperaugs į Trečiąjį pasaulinį karą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą karas Ukrainoje galėjo peraugti į trečiąjį pasaulinį karą, jei jis nebūtų prezidentu, o dabar, jo teigimu, tokios grėsmės nebeliko.
„Manau, (…) pirmiausia, kad karas niekada nebūtų įvykęs, jei aš būčiau buvęs prezidentu. O jei aš (dabar – ELTA) nebūčiau prezidentu, tas karas galėjo peraugti į Trečiąjį pasaulinį karą. To nebus. Jis nebeįvyks. Bet kai aš pirmą kartą atėjau, pasakiau: „Oho, ši situacija gali išprovokuoti Trečiąjį pasaulinį karą“. Ir aš subūriau NATO. Subūriau visus“, – pirmadienį Baltuosiuose rūmuose kalbėjo D. Trumpas, atsakydamas į žurnalistų klausimus. Jį cituoja Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.
D. Trumpas dar kartą pakartojo išsprendęs kelis karus, bet nenurodė, kokius tiksliai.
„Nepamirškite, aš užbaigiau aštuonis karus, laukia devintas. Manau, kad išspręsiu ir dar vieną“, – gyrėsi JAV prezidentas.
Rusijos pajėgos per praėjusią parą Ukrainoje neteko dar 1 tūkst. 20 karių
Rusijos pajėgos nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. lapkričio 11 d. neteko apie 1 mln. 153 tūkst. 180 karių, įskaitant dar 1 tūkst. 20 kariškių, kurie buvo likviduoti per praėjusią parą, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
Be to, Rusijos kariuomenė neteko 11 tūkst. 342 tankų, 23 tūkst. 553 šarvuotųjų kovos mašinų (+1), 34 tūkst. 366 artilerijos sistemų (+17), 1 tūkst. 539 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 1 tūkst. 239 oro gynybos sistemų, 428 lėktuvų, 347 sraigtasparnių, 79 tūkst. 642 bepiločių orlaivių (+217), 3 tūkst. 926 kruizinių raketų, 28 laivų, vieno povandeninio laivo, 67 tūkst. 36 automobilių (+79) ir 3 tūkst. 993 specialiosios technikos vienetų.
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Zelenskis apie korupciją Ukrainos energetikos sektoriuje: turi būti apkaltinamieji nuosprendžiai
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakomentavo žinią, kad Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) demaskavo didelio masto korupcijos schemą šalies energetikos sektoriuje. Valstybės vadovas pareiškė, kad visi tokiose schemose dalyvaujantys asmenys turi susilaukti aiškių teisinių padarinių.
„Bet kokie efektyvūs veiksmai kovojant su korupcija yra labai reikalingi. Būtina užtikrinti bausmės neišvengiamumą“, – savo vakariniame vaizdo kreipimesi teigė V. Zelenskis.
Jis akcentavo, kad „Energoatom“ šiuo metu Ukrainoje yra atsakinga už didžiausią elektros gamybos dalį, o „sąžiningumas šios įmonės viduje yra prioritetas“ – tiek energetikos sektoriuje, tiek visose kitose srityse.
„Visi tie, kurie sukūrė korupcines schemas, turi sulaukti aiškaus procedūrinio atsako. Turi būti apkaltinamieji nuosprendžiai. O vyriausybės pareigūnai turi bendradarbiauti su NABU ir teisėsaugos institucijomis ir daryti tai taip, kad būtų pasiekti realūs rezultatai“, – tikino V. Zelenskis.
NABU prieš tai paskelbė, kad atlieka specialią operaciją, kurios tikslas – atskleisti korupciją energetikos sektoriuje. Pasak biuro, nusikalstamos organizacijos nariai sukūrė plačią korupcijos schemą, siekdami daryti įtaką strateginėms valstybinėms įmonėms, įskaitant „Energoatom“.
Gerai informuotas šaltinis teisėsaugos institucijose naujienų agentūrai „Ukrinform“ sakė, kad lapkričio 10-osios rytą NABU atliko kratas verslininko, „Kvartal 95“ bendraturčio Tymuro Mindičiaus ir teisingumo ministro Germano Galuščenkos, kuris anksčiau ėjo energetikos ministro pareigas, namuose.
Ukrainos rytuose per rusų dronų ataką žuvo žmogus
Ukrainos rytuose esančiame Kramatorske per rusų dronų ataką pirmadienį žuvo žmogus, o Charkivo srityje buvo sužeisti trys žmonės, pranešė pareigūnai.
Kramatorskas, kuriame prieš karą gyveno maždaug 150 tūkst. žmonių, yra vienas iš kelių Kyjivo dar kontroliuojamų miestų Donecko srityje.
Miesto taryba platformoje „Telegram“ paskelbė, kad pirmadienio vakarą Kramatorskui per pusvalandį smogė septyni dronai.
Preliminari informacija rodo, kad žuvo septintą dešimtį metų ėjęs vyras, sakoma įraše.
„Degė civilinė infrastruktūra ir gyvenamieji kvartalai, padaryta žala švietimo įstaigai ir gyvenamiesiems pastatams“, – pridūrė miesto taryba.
Tuo metu Ukrainos šiaurės rytuose esančioje Charkivo srityje dronas smogė automobiliui viename kaime. Buvo sužeisti du vyrai, 24 ir 42 metų amžiaus, ir 16-metis berniukas, „Telegram“ parašė regiono prokuratūra.
Zelenskis: Rusijos pajėgos nepasiekė jokių reikšmingų laimėjimų mūšio lauke
Rusijos kariškiai nepadarė jokios reikšmingos pažangos mūšio lauke, o Ukrainos gynybos pajėgos ir toliau tvirtai laikosi savo pozicijose Pokrovsko sektoriuje, Dobropilios rajone ir visoje fronto linijoje, savo vakariniame vaizdo kreipimesi pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Gauta pranešimų apie fronto liniją. Labai svarbu, kad okupantai nepasiekė jokių reikšmingų rezultatų. Pokrovsko sektorius, Dobropilios rajonai ir apskritai Donecko sritis – mes giname savo pozicijas“, – tvirtino V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad Ukrainos pajėgos laikosi ir visuose kituose fronto linijos sektoriuose, o „tai yra svarbiausias rezultatas mūsų valstybei“. Ukrainos lyderis padėkojo visiems šalį ginantiems daliniams ir kariams.
„Šiandien norėčiau ypatingai pagerbti 414-ąją nepilotuojamų sistemų pajėgų brigadą „Magyaro paukščiai“. Taip pat noriu pagerbti 411-ąjį atskirąjį nepilotuojamų sistemų pulką „Vanagai“ ir nepilotuojamų sistemų sienos apsaugos dalinį „Feniksas“. Labai ačiū, kariai!“ – sakė V. Zelenskis.
Jis dėkojo ir kitų brigadų bei dalinių kariškiams. Pasak V. Zelenskio, labai svarbu, kad kiekvienas dalinys efektyviai veiktų savo atsakomybės zonoje Ukrainos labui. Prezidentas pažymėjo, kad pasirašė dekretą dėl valstybinių apdovanojimų įteikimo 304 Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariams, iš kurių 135 bus pagerbti po mirties.
Rusijos Saratovo srityje – dronų smūgis civiliniams objektams
Dėl bepiločių orlaivių (dronų) atakos Saratovo srityje užfiksuota žala civilinės infrastruktūros objektams. Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė regiono gubernatorius Romanas Busarginas.
Saratovo oro uoste įvesti apribojimai.
„Dėl dronų atakos yra apgadinti civilinės infrastruktūros objektai“, – rašė gubernatorius.
Regiono vadovas pabrėžė, kad vietoje dirba visos operatyvinės tarnybos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
„Financial Times“ praneša apie kritinį karių trūkumą Pokrovske
Ukrainos kariškiai ir savanoriai įspėja apie kovų eskalaciją Pokrovske ir Mirnohrade, kur Rusijos dalinių įsiveržimas gali paversti miestus naujo puolimo placdarmu, rašo „Financial Times“.
Buvęs gynybos viceministras Vitalijus Deinega pareiškė, kad padėtis yra „nevaldoma“ ir paragino palikti miestus, kol dar įmanoma. Analitikai pabrėžia, kad Ukrainos kariuomenės pajėgų tankis yra kritiškai mažas, kai kur fronto linijoje likę tik 4–7 kariai kilometrui, o dezertyravimo mastai auga – spalį užfiksuota beveik 20 tūkst. atvejų.
Leidinio duomenimis, dalis fronto ruožų saugomi tik dronais, o į Pokrovską permestos specialiosios pajėgos nebegali pakeisti situacijos. Ukraina vengia plataus masto mobilizacijos, remiasi savanoriais ir dronų daliniais.
Tuo metu vadovybė ramina, kad situacija „kontroliuojama“, o puolimo intensyvumas esą mažėja. Vis dėlto analitikai perspėja: gynyba „bet kokia kaina“ be pastiprinimų gali baigtis kruvinu atsitraukimu, panašiu į Bahmuto ar Avdijivkos praradimus.
Pasak kai kurių ekspertų, Pokrovskas jau 90–95 proc. kontroliuojamas Rusijos pajėgų, o šis mūšis gali tapti lemiamu Ukrainos gynybos išbandymu rytuose.