09:52 | Naujausios Kursko šturmo detalės: apie operaciją Ukrainos kariai sužinojo tik jos išvakarėse

Rugpjūčio 6 d. Ukrainos kariai įžengė į Rusijos Federacijos Kursko srities teritoriją, kur kovos tęsiasi iki šiol. „The Economist“ paskelbė naujų detalių apie šią ginkluotųjų pajėgų operaciją.

Vienas iš Kursko šturme dalyvavusių karių, pėstininkas Mykola, pasakojo, kad jis buvo pirmojoje grupėje, kuri įžengė į Rusijos teritoriją. Jį ir jo kovos draugus užpuolė priešo lakūnai, kai tik jie įžengė į pirmąjį kaimą. Antrame kaime grupę apšaudė sraigtasparniai.

Mykola prisiminė, kaip skubėjo, o paskui išgirdo krentantį sraigtasparnį – jį numušė priešlėktuvinė raketa. Krisdamas Mykola susilaužė šonkaulį, todėl jį teko evakuoti.

„Siuntėme savo pajėgiausius kovinius dalinius į silpniausią jų pasienio tašką. [Rusų] šauktiniai susidūrė su desantininkais ir paprasčiausiai pasidavė“, – leidiniui sakė neįvardytas pašnekovas iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo.

„The Economist“ pranešė, kad leidinio kalbinti ukrainiečių kariai šturmuoti Kurską buvo atitraukti nuo fronto linijos be poilsio. Be to, apie operaciją jie buvo įspėti tik jos išvakarėse.

Leidinyje daroma prielaida, kad minimalus operacijos tikslas buvo Rusijos karių atitraukimas nuo Charkivo ir Donecko sričių. Rusija perkėlė savo pajėgas iš Charkivo fronto, tačiau neskuba to daryti Donbase.

„Jų vadai nėra idiotai. Jie perkelia pajėgas, bet ne taip greitai, kaip mes norėtume. Jie žino, kad negalime išplėsti logistikos 80 ar 100 kilometrų“, – aiškino leidinio šaltinis Generaliniame štabe.

08:47 | Žygis į Kurską apvertė viską aukštyn kojom: Ukraina perėmė iniciatyvą dalyje fronto

„Ukrainos ginkluotųjų pajėgų operacija Kursko srityje leido Ukrainos kariams bent laikinai perimti iniciatyvą mūšio lauke viename fronto ruože ir priešintis Rusijos iniciatyvai visoje karo veiksmų teritorijoje“, – naujausioje savo ataskaitoje rašo JAV Karo studijų instituto analitikai.

Analitikai pažymi, kad nuo 2023 m. lapkričio turėdama iniciatyvą visoje karinių veiksmų teritorijoje Rusija galėjo nustatyti karinių veiksmų Ukrainoje vykdymo vietą, laiką, mastą ir reikalavimus ir privertė Ukrainą skirti materialinius ir žmogiškuosius išteklius reaguojamosioms gynybos operacijoms.

Tačiau Ukrainos operacija Kursko srityje privertė Kremlių ir Rusijos karinę vadovybę reaguoti ir perkelti pajėgas bei priemones į sektorių, kuriame Ukrainos kariai pradėjo puolimą.

„Ukrainos operacija Kursko srityje ir tolesni galimi Ukrainos tarpvalstybiniai įsiveržimai verčia Kremlių ir Rusijos kariuomenės vadus apsispręsti, ar 1000 km ilgio tarptautinę sieną su šiaurės rytų Ukraina traktuoti kaip aktyvų frontą, kurį Rusija turi ginti, o ne kaip neaktyvią fronto liniją, kaip ją traktavo nuo 2022 m. rudens“, – priduria analitikai.

08:12 | Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba: radiologinė situacija Ukrainoje – stabili

Radiologinė situacija Ukrainoje išlieka stabili, pokyčių Zaporižios atominės elektrinės apylinkėse nepastebėta. Tai pranešė Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Radiologinė situacija Ukrainos teritorijoje yra stabili – perviršių nefiksuota“, – tinkle „Telegram“ pažymėjo tarnyba.

Rugpjūčio 12 dienos vidurnakčio duomenimis, radiologinės situacijos pokyčių Zaporižios AE apylinkėse nepastebėta. Be to, nepastebėta ir antropogeniniu būdu susidariusių radionuklidų, kurie rodytų saugaus Ukrainos atominių elektrinių eksploatavimo pažeidimą. Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba pridūrė, kad netoli Zaporižios AE esančios Ukrainos hidrometeorologijos centro stotys toliau stebi radiacinį foną ir operatyviai vertina bet kokius pokyčius.

07:47 | Juodojoje jūroje budi vienas Rusijos raketnešis

Juodojoje jūroje budi vienas rusų laivas, kuris yra raketų „Kalibr“ nešėjas. Tai 2024 metų rugpjūčio 12 d. 6 val. operatyvinėje informacijoje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

„Juodojoje jūroje yra 1 priešo laivas – sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjas, kurio bendra salvė – iki 4 raketų“, – pažymima pranešime.

Azovo jūroje priešo laivų nėra; Viduržemio jūroje 2 priešo laivai, iš kurių 1 yra sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjas, jo bendra salvė – iki 4 raketų, priduria Karinės jūrų pajėgos.

07:15 | V. Zelenskis apie gaisrą Enerhodare: Rusija naudoja Zaporižios AE šantažui

Rusija naudoja Zaporižios atominę elektrinę šantažui nuo tos dienos, kai užgrobė šį objektą, ir kol rusai kontroliuoja jėgainę, situacija nėra normali.

Tai socialiniuose tinkluose pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, komentuodamas rusų sukeltą gaisrą, praneša „Ukrinform“.

„Enerhodaras. Iš Nikopolio užfiksavome, kad okupantai rusai sukėlė gaisrą Zaporižios atominės elektrinės teritorijoje. Radiacijos lygis šiuo metu neviršija normos. Tačiau kol Rusijos teroristai kontroliuoja atominę elektrinę, situacija nėra ir negali būti normali. Nuo pirmosios užgrobimo dienos Rusija naudoja Zaporižios AE tik tam, kad šantažuotų Ukrainą, visą Europą ir pasaulį“, – nurodė valstybės vadovas.

Prezidentas pažymėjo, kad Ukraina laukia pasaulio ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) reakcijos.

07:00 | Rusų užimtos Zaporižios atominės elektrinės teritorijoje pietų Ukrainoje kilo gaisras

Rusų užimtos Zaporižios atominės elektrinės teritorijoje pietų Ukrainoje sekmadienį kilo gaisras, o Kyjivas ir Maskva apsikeitė kaltinimais dėl šio incidento.

Abi pusės teigė, kad nebuvo užfiksuota radiacijos lygio pokyčių aplink elektrinę, kurią nuo pirmųjų savo plataus masto karo dienų kontroliuoja Rusijos pajėgos.

„Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms apšaudžius Enerhodaro miestą, Zaporižios atominės elektrinės aušinimo sistemoje kilo gaisras“, – per „Telegram“ pranešė Rusijos primestas Ukrainos Zaporižios srities gubernatorius Jevgenijus Balickis.

Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniuose tinkluose parašė, kad „rusų okupantai sukėlė gaisrą“ elektrinėje.

„Šiuo metu radiacijos lygis neviršija normos“, – pridūrė jis.