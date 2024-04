Svarbiausi įvykiai:

09:46 | NATO vadas įspėja: su Kinija negalime pakartoti tos pačios klaidos, kaip su Rusija

Per vizitą Berlyne NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pareiškė, kad Vakarai neturėtų leisti sau būti priklausomais nuo Kinijos išteklių, kaip jau buvo su Rusijos nafta ir dujomis, skelbia „Reuters“.

Jis taip pat pridūrė, kad Kinija turėtų nustoti remti Rusiją kare prieš Ukrainą, jei tikisi gerų santykių su Vakarais. J. Stoltenbergas teigia, kad Rusijai kritiškai reikalinga Kinijos parama, kuri maitina jos karinį-pramoninį kompleksą tiekdama aukštųjų technologijų prekes, ypač puslaidininkius.

„Praėjusiais metais Rusija iš Kinijos importavo 90 proc. savo mikroelektronikos, kuri naudojama raketoms, tankams ir lėktuvams gaminti. Kinija taip pat stengiasi aprūpinti Rusiją geresniais palydovų pajėgumais ir nuotraukomis“, – kalbėjo NATO generalinis sekretorius.

Tačiau kartu Kinija tvirtina norinti palaikyti gerus santykius su Vakarais. Pasak J. Stoltenbergo, neįmanoma „turėti ir viena, ir kita“: kurstyti Rusijos karą ir tikėtis gerų santykių su Vakarais.

NATO generalinis sekretorius taip pat perspėjo Vakarų sąjungininkes netapti tokiomis pat priklausomomis nuo Kinijos, kaip ir nuo Rusijos.

„Praeityje padarėme klaidą tapdami priklausomi nuo Rusijos naftos ir dujų. Negalime pakartoti šios klaidos su Kinija. Priklausomybė nuo jos pinigų, žaliavų ir technologijų daro mus pažeidžiamus“, – pabrėžė J. Stoltenbergas.

09:17 | JAV Ukrainai ruošia dar vieną rekordinį karinės pagalbos paketą

„Politico“, remdamasis savo šaltiniais tarp neįvardintų JAV pareigūnų, skelbia, kad JAV ruošiasi paskelbti apie vieną didžiausių istorijoje karinės pagalbos paketų Ukrainai, kurio vertė sieks 6 mlrd. dolerių (5,6 mlrd. eurų).

„Jungtinės Valstijos baigia rengti vieną didžiausių iki šiol karinės pagalbos Ukrainai paketų, ruošdamosi pasirašyti 6 mlrd. dolerių vertės ginkluotės ir įrangos sutartis Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms“, – skelbia „Politico“.

Apie šį paketą gali būti paskelbta jau penktadienį, balandžio 26 d.

Pagalbos paketą sudarys oro gynybos sistemos „Patriot“, artilerijos amunicija, bepiločiai lėktuvai, priešlėktuviniai ginklai ir raketos „oras-oras“, kurios bus montuojamos ant naikintuvų, sakė leidinio šaltiniai.

Tačiau tikėtina, kad ši įranga Ukrainą pasieks tik po kelerių metų, nes pinigai skiriami pagal Ukrainos saugumo pagalbos iniciatyvą. Pagal ją sudaromos sutartys su JAV gynybos įmonėmis dėl naujos įrangos Ukrainai gamybos, tačiau tai nėra susiję su jos išėmimu iš dabartinių JAV atsargų.

08:29 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 950 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų balandžio 26 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 463 930 kareivių.

Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 262 tankų (+7), 13 957 šarvuotųjų kovos mašinų (+15), 11 867 artilerijos sistemų (+31), 1 049 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 772 oro gynybos priemonių (+0), 348 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 9 461 drono (+12), 2 119 sparnuotųjų raketų (+1), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 15 984 automobilių (+35), 1 962 specialiosios technikos vienetų (+16).

08:05 | Ukraina atitraukia iš fronto amerikietiškus tankus „Abrams“

Ukraina atitraukia amerikietiškus tankus „Abrams M1A1“ iš fronto linijos. Viena iš priežasčių – tai, kad okupantai aktyviai naudoja bepilotes skraidykles, rašo UNIAN.

Kaip praneša naujienų agentūra „The Associated Press“, remdamasi dviem kariniais šaltiniais, Ukrainos ginkluotosios pajėgos 2023 metų sausį gavo iš JAV 31 tanką „Abrams“. Jie buvo naudojami priešo armijos gynybai pralaužti.

Tačiau per šį laiką mūšio laukas gerokai pasikeitė – visur pradėti aktyviai naudoti žvalgybos ir atakos dronai. Dėl to Ukrainai buvo sunkiau apsaugoti tankus. AP duomenimis, penki iš 31 tanko jau prarasti.

07:30 | Rusijos teismas už akių suėmė opozicionierius G. Kasparovą ir G. Gudkovą

Rusijos Syktyvkaro miesto teismas už akių dviem mėnesiams suėmė Rusijos opozicijos politikus Garį Kasparovą, Genadijų Gudkovą, Ivaną Tiutriną ir Jevgeniją Čirikovą.

Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė portalas „Sever. Realiji“, remdamasis teismo spaudos tarnyba.

Keturi opozicijos politikai kaltinami „teroristinės organizacijos įkūrimu, vadovavimu jai, teroristinės veiklos finansavimu ir viešu jos teisinimu“. Už tai gresia iki 20 metų kalėjimo. Baudžiamoji byla buvo iškelta pagal Rusijos FSB Komijos valdybos medžiagą.

Teismas nepaaiškina, kokia konkrečiai yra jų persekiojimo priežastis, bet tikriausiai omenyje turimas Laisvosios Rusijos forumas. Tai du kartus per metus Vilniuje vykstanti Rusijos opozicijos atstovų konferencija. G. Kasparovas, I. Tiutrinas, G. Gudkovas ir J. Čirikova yra jo tarybos nariai.

06:51 | Kare Ukrainoje žuvo žurnalistė ir karė A. Puškarčiuk

Mūšio lauke Ukrainoje balandžio 25 d. žuvo buvusi leidinių „Tyžden“ ir „Čytomo“ žurnalistė Ala Puškarčiuk (šaukiniu „Ruta“), pranešė Visuomenės informavimo institutas, remdamasis kariškiu, buvusiu laikraščio „Tyžden“ vyriausiuoju redaktoriumi Dmytro Krapyvenka.

Pasak jo, A. Puškarčiuk žuvo Donecko srityje per Rusijos smūgį. Ji išvyko kariauti dar 2014 m., nutraukusi studijas universitete, socialiniame tinkle parašė D. Krapyvenka. 2018 m. A. Puškarčiuk buvo priimta į laikraščio „Tyžden“ komandą. Per Orumo revoliuciją ji įstojo į „Dešiniojo sektoriaus“ judėjimą, vėliau išvyko į frontą nušviesti karo veiksmų ir fotografuoti.

Rusijai pradėjus plataus masto invaziją, A. Puškarčiuk prisijungė prie ginkluotųjų pajėgų. Ji žuvo per raketos smūgį, pranešė „Čytomo“.

A. Puškarčiuk yra 77-oji žiniasklaidos atstovė, žuvusi dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą.