„Mes niekada nepasitikėsime Putinu“: Didžioji Britanija iškėlė aiškią derybų sąlygą

Zelenskis: nuolaidos neprivers Rusijos nutraukti karo
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį įspėjo nepasiduoti Vladimiro Putino reikalavimams prieš šią savaitę vyksiančias Rusijos vadovo ir JAV lyderio Donaldo Trumpo derybas.
Vašingtono ir Maskvos derybos, kurios kol kas planuojamos be V. Zelenskio, bus pirmasis susitikimas tarp pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų nuo 2021 metų.
Kyjivas yra susirūpinęs, kad D. Trumpas ir V. Putinas gali sudaryti susitarimą, pagal kurį Ukraina turės atiduoti dalį savo teritorijos Rusijai.
„Rusija atsisako nutraukti žudynes, todėl negali gauti jokios naudos ar privilegijų. Tai ne tik moralinė, bet ir racionali pozicija. Nuolaidos žudiko neįtikins“, – sakė jis socialiniuose tinkluose paskelbtame pareiškime.
Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų ministrai pirmadienį rengia derybas, kad aptartų penktadienio viršūnių susitikimą, nes daugelis baiminasi, kad bet koks susitarimas, sudarytas be Ukrainos, gali priversti priimti nepriimtinus kompromisus.
Tuskas: JAV prižadėjo pasikonsultuoti su Europa prieš Trumpo ir Putino susitikimą
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad JAV pažadėjo pasikonsultuoti su Europos partneriais prieš Amerikos prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimą šį penktadienį, rašo „The Guardian“.
Jis pridūrė, kad Ukrainos teritorinio vientisumo išsaugojimas yra „ne tik solidarumo su mūsų kaimynu klausimas, bet ir mūsų pačių saugumo klausimas“.
D. Tuskas sakė, kad jis turi „daug baimių ir daug vilčių“ dėl D. Trumpo ir V. Putino susitikimo. Jis pažymėjo, kad „D. Trumpas yra nenuspėjamas“.
Jis pareiškė, kad kai kurios Putino pasiūlymo dėl teritorijų dalys atrodo „vienašališkos“ ir „suprasti, kodėl tai Ukrainai nepriimtina, nėra sunku“.
Pasak jo, Europos lyderiai „išlaiko vienybę savo požiūriuose“.
„Lenkijai ir mūsų Europos partneriams turi būti aišku, kad sienų negalima keisti jėga ir kad Rusijai negalima leisti pasipelnyti iš savo invazijos į Ukrainą. Vakarai, įskaitant Europos šalis, nepriims Rusijos reikalavimų, kurie iš esmės prilygsta Ukrainos teritorijos užgrobimui“, – kalbėjo Lenkijos premjeras.
Tusk taip pat įspėjo Rusiją, kad ji negali „nebaudžiamai“ ginčyti kitų šalių sienų. Jis priminė Lenkijos istoriją, kad pakartotų principą „nieko apie Ukrainą be Ukrainos“.
„Istorija žino – ir Lenkija dažnai tapdavo to auka – kad kai didžiosios valstybės priimdavo sprendimus dėl kitų šalių be šių šalių dalyvavimo derybose, pasekmės būdavo rimtos“, – pridūrė politikas.
Artėjant JAV ir Rusijos viršūnių susitikimui, ES ministrai rengia neeilines derybas dėl Ukrainos
Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų ministrai pirmadienį rengia neeeilnes derybas, kad aptartų tolesnius veiksmus prieš Rusijos ir JAV prezidentų Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) derybas, mat Europa baiminasi, kad bet koks susitarimas, sudarytas be Ukrainos, gali reikšti nepriimtinus kompromisus.
Abu lyderiai penktadienį susitiks JAV Aliaskos valstijoje, kad pabandytų užbaigti ketvirtus metus trunkantį Rusijos sukeltą karą, tačiau ES tvirtina, kad Kyjivas ir Europos valstybės turi dalyvauti bet kokiame susitarime, kuriuo siekiama užbaigti konfliktą.
Idėja surengti JAV ir Rusijos susitikimą be Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sukėlė susirūpinimą, kad susitarimas reikalautų Kyjivo atsisakyti ištisų teritorijų, o ES atmeta tokią perspektyvą.
ES užsienio reikalų ministrai aptars tolesnius veiksmus vaizdo ryšiu pirmadienį nuo 14 val. Grinvičo (17 val. Lietuvos) laiku. Prie susitikimo prisijungs ir jų kolega iš Ukrainos Andrijus Sybiha.
Savaitgalį Europos lyderiai aktyviai siekė, kad galiausiai Ukraina dalyvautų derybose.
„Kelias į taiką Ukrainoje negali būti nuspręstas be Ukrainos“, – bendrame pareiškime teigė Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Britanijos ir Suomijos lyderiai bei Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, paragindami D. Trumpą daryti didesnį spaudimą Rusijai.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sekmadienį pareiškė, kad tikisi ir mano, jog V. Zelenskis dalyvaus viršūnių susitikime.
Šiaurės ir Baltijos šalių – Danijos, Estijos, Suomijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos – lyderiai taip pat pareiškė, kad jokie sprendimai negali būti priimami be Kyjivo.
Bendrame pareiškime šios šalys sakė, kad derybos dėl karo pabaigos galėtų vykti tik per paliaubas.
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos stengiasi suplanuoti D. Trumpo ir jo kolegų iš Rusijos bei Ukrainos susitikimą.
„Priversti Rusiją rimtai derėtis“
CNN paklaustas, ar V. Zelenskis galėtų dalyvauti susitikime, JAV ambasadorius NATO Matthew Whitakeris atsakė: „Taip, manau, kad tai tikrai įmanoma.“
„Žinoma, negali būti susitarimo, kuriam nepritaria visi jo dalyviai. Ir, žinoma, akivaizdu, kad užbaigti šį karą yra didžiausias prioritetas“, – kalbėjo jis,
ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas sakė, kad sudarant bet kokį susitarimą tarp Jungtinių Valstijų ir Rusijos dėl karo pabaigos turi būti įtrauktos Ukraina ir ES.
„JAV turi galią priversti Rusiją rimtai derėtis. Bet koks susitarimas tarp JAV ir Rusijos turi apimti Ukrainą ir ES, nes tai yra Ukrainos ir visos Europos saugumo klausimas“, – pridūrė ji.
Maskva reikalauja, kad Kyjivas išvestų savo pajėgas iš kai kurių regionų ir įsipareigotų būti neutralia valstybe, atsisakytų JAV ir ES karinės paramos ir atsisakytų savo ambicijų prisijungti prie NATO.
Kyjivas pareiškė, kad niekada nepripažins Rusijos kontrolės savo suverenioje teritorijoje, nors pripažino, kad rusų užgrobtą žemę reikės susigrąžinti diplomatinėmis priemonėmis, o ne karo lauke.
V. Zelenskis sekmadienio vakarą savo kalboje padėkojo toms šalims, kurios remia Kyjivo poziciją.
„Aiški parama tam, kad viskas, kas susiję su Ukraina, turi būti sprendžiama dalyvaujant Ukrainai. Taip pat, kaip turėtų būti su kiekviena kita nepriklausoma valstybe“, – kalbėjo jis.
Baiminasi, kad Trumpas taps Putino marionete: atskleidė blogiausią derybų scenarijų
Pagal tai, ką matome dabar, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nedalyvaus Rusijos ir JAV lyderių derybose, kuriose bus aptariama jo šalies likimas. Apie tai rašo apžvalgininkas Gideonas Rachmanas „Financial Times“.
„Neapdairūs Donaldo Trumpo pareiškimai apie „teritorijų mainus“ taip pat sukėlė nerimą Ukrainoje ir visoje Europoje. Yra baimių, kad D. Trumpas lengvai pasiduos V. Putino, žiauraus diktatoriaus, dėmesingo detalėms, manipuliacijoms“, – mano jis.
Blogiausias įmanomas scenarijus
Jo nuomone, blogiausias scenarijus ukrainiečiams ir europiečiams būtų D. Trumpo ir V. Putino susitarimas dėl „teritorijų mainų“. Tai iš esmės reikštų, kad Ukraina amžiams atiduotų Rusijai dideles savo teritorijos dalis.
Jis mano, kad V. Putino tikslas greičiausiai yra pasiekti susitarimą su D. Trumpu, kuris vėliau bus pateiktas Ukrainai kaip įvykęs faktas.
Kaip teigė Aleksandras Gabujevas iš Carnegie centro Rusijos ir Eurazijos klausimais, susitarimas, kurio siekia V. Putinas, paliktų Ukrainą „neapsaugotą, nepatrauklią investicijoms ir ant žlugimo slenksčio“.
Jei Ukraina atmes šį susitarimą, rusai tikisi, kad JAV nutrauks paramą Kyjivui.
„Tai visiškai įmanomi scenarijai. Tačiau ukrainiečiai ir jų Europos sąjungininkai taip pat tiki, kad galima pasiekti teigiamą rezultatą. Jų nuomone, geras rezultatas būtų susitarimas dėl ugnies nutraukimo su grėsme antrinėmis sankcijomis Rusijai, jei V. Putinas atnaujins karą. Teritoriniai klausimai galėtų būti aptarti tik po to“, – teigia „The Financial Times“ apžvalgininkas.
Jis pažymi, kad visos šios greitos diplomatijos ir audringų emocijų tiek Ukrainoje, tiek Europoje fone kyla pavojus pamiršti strateginę viziją, kur jie nori patekti ir kas yra realiai pasiekiama.
Pasak jo, Aliaska, kaip V. Putino ir D. Trumpo susitikimo vieta, labai simboliškai demonstruoja Kremliaus pasaulėžiūrą. Skirtingai nei tai, kas vyksta Ukrainoje, kur V. Putinas okupavo maždaug penktadalį šalies, Aliaskos pardavimas JAV XIX a. imperatoriaus Aleksandro II laikais buvo taikos susitarimas. Tačiau tai primena, kad valstybės sienos nėra neliečiamos, o žemė gali būti mainoma valiuta.
Analitikų nuomone, nei jėgų pusiausvyra mūšio lauke, nei biudžeto apribojimai nepriverčia Rusijos prezidento atsisakyti savo maksimalistinių teritorinių ambicijų ar svarstyti nepalankias taikos sąlygas.
Vietoj to jis sutelkia dėmesį į atvirą dialogą su D. Trumpu, kad JAV prezidento nepasitenkinimas Maskva nepasiektų pernelyg didelio masto.
Putino ir Trumpo susitikimas
Tuo tarpu „The Washington Post“ rašoma, kad D. Trumpo ir V. Putino susitikimas nebūtinai bus nesėkmingas ir gali baigtis taikos sudarymu, net ir atsižvelgiant į teritorines nuolaidas, tačiau tam D. Trumpas V. Putino atžvilgiu turi nustatyti aiškias sąlygas.
Buvo pažymėta, kad penktadienio derybų atspirties taškas bus V. Putino reikalavimas, kad Ukraina vienašališkai pasitrauktų iš tų Donecko rajonų, kuriuos ji dar kontroliuoja, mainais už ugnies nutraukimą.
Rusai į Ukrainą paleido 71 droną, 59 pavyko sunaikinti
Rusija į Ukrainą nuo sekmadienio vakaro paleido 71 droną – „Shahed“ bei oro gynybai apgauti skirtus bepiločius, – bet 59 iš jų pavyko numušti, pirmadienį skelbia ukrainiečių oro pajėgos.
Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad 59 „Shahed“ ir įvairių tipų imitatoriai dronai buvo sunaikinti šalies šiaurėje, pietuose ir rytuose.
„Užfiksuotas 12 dronų pataikymas šešiose vietose, taip pat nuolaužų kritimas vienoje lokacijoje“, – priduriama pranešime.
JAV stengiasi „suplanuoti“ Trumpo, Putino ir Zelenskio susitikimą
Jungtinės Valstijos stengiasi „suplanuoti“ Donaldo Trumpo susitikimą su jo kolegomis iš Rusijos ir Ukrainos, sekmadienį pasakė viceprezidentas J. D. Vance‘as, Ukrainos sąjungininkėms Europoje siekiant, kad Kyjivas dalyvautų šią savaitę Aliaskoje įvyksiančiame JAV ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikime.
„Viena iš didžiausių kliūčių yra ta, kad Vladimiras Putinas sakė niekada nesėsiąs prie vieno stalo su Ukrainos vadovu (Volodymyru) Zelenskiu, ir dabar prezidentui reikia pamėginti tai pasikeisti“, – duodamas interviu televizijos kanalo „Fox News“ laidai „Sunday Morning Futures“ sakė J. D. Vance‘as.
„Tiesą sakant, dabar bandome išsiaiškinti, kada šie trys lyderiai galėtų susėsti ir aptarti šio konflikto užbaigimą“, – pasakė J. D. Vance‘as, paklaustas apie savo lūkesčius dėl rugpjūčio 15 d. Aliaskoje vyksiančio viršūnių susitikimo.
Ukrainos dronai smogė gamyklai Rusijos Nižnij Novgorodo srityje
Rusijos Nižnij Novgorodo srities gubernatorius Glebas Nikitinas teigė, kad rugpjūčio 11 d. naktį per dronų smūgį į aviacijos gamyklą žuvo vienas žmogus, dar du buvo sužeisti.
Ataka buvo nukreipta į pramonės objektus dviejose vietovėse, įskaitant Arzamaso prietaisų gamybos gamyklą, gynybos įmonę, gaminančią optines, elektronines ir navigacijos sistemas kariniams transporto priemonėms, orlaiviams ir raketoms.
Ukrainos saugumo tarnyba pranešė, kad dronais smogė Arzamaso prietaisų gamybos fabrikui, kuris gamina komponentus raketoms X-32 ir X-101, kurios skrieja į Ukrainos miestus.
Kalbama apie įmonę, kuri yra Rusijos karinės pramonės dalis ir gamina giroskopinius prietaisus, valdymo sistemas, borto kompiuterius ir sistemų komponentus, skirtus, be kita ko, raketoms X-32 ir X-101.
Ukrainos smūgiai rusų geležinkelio infrastruktūrai griauna Maskvos planus dėl naujo puolimo
Ukrainos tolimieji smūgiai geležinkelio mazgams ir pastotėms Rusijoje griauna Rusijos planus dėl naujo puolimo, kurį priešas rengia prieš rugpjūčio 15 d. numatytą Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimą.
Putino aplinkoje pasiūlyta užbaigti karą – iškart neteko įtakos, rašoma NYT
Rusijos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Dmitrijus Kozakas šįmet siūlė Vladimirui Putinui stabdyti karą ir pradėti taikos derybas, o taip pat ir apriboti rusų spec. tarnybų įgaliojimus, rašoma „The New York Times“. Anksčiau buvo skelbiama, kad D. Kozakas neteko kai kurių savo funkcijų, kurias perėmė kitas V. Putino favoritas administracijoje.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 1 000 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugpjūčio 11 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 064 240 karių, iš kurių 1 000 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 093 rusų tankus (+4), 23 114 šarvuotųjų kovos mašinų (+7), 31 280 artilerijos sistemų (+37), 1 462 raketų paleidimo sistemas (+2), 1 204 oro gynybos sistemas, 421 karo lėktuvą, 340 sraigtasparnių, 50 646 nepilotuojamuosius orlaivius (+191), 3 556 kruizines raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 58 113 transporto priemonių ir kuro cisternų (+131), 3 936 specialiosios įrangos vienetus.
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
Skaldyk ir valdyk: ką iš tikrųjų Aliaskoje planuoja Putinas
Kremlius bando pasinaudoti JAV ir Rusijos prezidentų susitikimu Aliaskoje ne tam, kad vestų konstruktyvias taikos derybas, o tam, kad suskaldytų Jungtines Valstijas ir Europą.
Apie tai praneša RBC-Ukraina, remdamasi JAV Karo studijų instituto (ISW) ataskaita.
Ekspertai atkreipė dėmesį į paskutinius Rusijos lyderių pranešimus, kurie liudija apie Maskvos bandymus supriešinti Europą su JAV.
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 59 rusų dronus kamikadzes
Ukrainos gynybiniai daliniai numušė 59 rusų puolamuosius dronus, tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos.
Nuo sekmadienio 20.30 val. rusai atakavo Ukrainą daugiau kaip 70 (71) „Shahed“ dronų ir įvairaus tipo imitacinių bepiločių.
Oro atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.
Pirmadienio 8.00 val. duomenimis, patvirtinta, kad numušti/neutralizuoti 59 puolamieji dronai „Shahed“ (ir kiti bepiločiai) Ukrainos šiaurėje, pietuose ir rytuose.
Registruoti 12 dronų smūgiai šešiose vietose ir numuštų oro taikinių nuolaužos vienoje vietoje.
Zelenskis siekia vietos prie derybų stalo su Trumpu ir Putinu
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sulaukė diplomatinės paramos iš Europos Sąjungos ir NATO prieš rugpjūčio 15 d. numatytą JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą Aliaskoje.
Kyjive baiminamasi, kad susitikimas gali įvykti be Ukrainos dalyvavimo, o jo rezultatai gali kelti grėsmę nacionaliniams interesams, rašo „Reuters“.
Nors Baltųjų rūmų atstovas pareiškė, kad D. Trumpas neatmeta V. Zelenskio dalyvavimo galimybės, šiuo metu rengiamos tik dvišalės derybos.
Perspėja apie Europos galimybių ribas remiant Kyjivą: „Ji neturi pakankamai jėgų“
Prieš JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimą Europos lyderiai vėl bando apsaugoti Ukrainą ir kompensuoti JAV paramą, tačiau, atrodo, jų pastangų nepakaks realiems rezultatams pasiekti, rašo leidinys „The Times“.
Sekmadienį JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as pareiškė, kad Europa turi „aktyviau veikti ir prisiimti svarbesnį vaidmenį“ remiant Ukrainą šiai besiginant nuo okupantų agresijos.
„Jis yra žvėris su aštriais dantimis“: įvardijo, kaip Trumpui elgtis derybose su Putinu
Prezidentų Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas nebūtinai bus nesėkmingas ir gali baigtis taikos susitarimu, net ir atsižvelgiant į teritorines nuolaidas, tačiau tam D. Trumpas turi V. Putinui nustatyti aiškias sąlygas, rašo „The Washington Post“ (WP).
Leidinys pažymi, kad jei D. Trumpas laikysis pastaruoju metu matomos linijos ir išliks skeptiškas dėl V. Putino galutinių ketinimų, netgi galutinė taika, numatanti teritorines nuolaidas, gali pasirodyti įmanoma.
„Tačiau kiekvienas kitas žingsnis turi būti daromas atsargiai. Putinas yra žvėris su aštriais dantimis ir nagais, ir su juo reikia elgtis atitinkamai“, – pabrėžiama straipsnyje.
Trumpas susitikime turi elgtis atsargiai ir metodiškai
Kaip rašo WP, penktadienio derybų atspirties taškas bus V. Putino reikalavimas, kad Ukraina vienašališkai pasitrauktų iš tų Donecko rajonų, kuriuos ji dar kontroliuoja, mainais už ugnies nutraukimą.
„D. Trumpas gali ramiai atsakyti Europos sąjungininkų pasiūlymu: pirmiausia Rusija turi sutikti nutraukti ugnį kaip išankstinę sąlygą bet kokiam abipusiam teritorijų mainui. Tokiomis sąlygomis likusios Donecko dalies mainai į teritorijas Zaporižios ir Chersono srityse, kurios šiuo metu yra okupuotos Rusijos, gali būti priimtini“, – pažymi leidinys.
Saugumo garantijos taip pat turi būti aptartos. Kaip pabrėžiama straipsnyje, Ukrainos narystė NATO nebus svarstoma, bent jau tol, kol D. Trumpas ir viceprezidentas J. D. Vance‘as bus valdžioje Baltuosiuose rūmuose.
Todėl geriausia paskatinti Rusiją priimti, kad Ukraina taps nuolatine karine valstybe Europos rytiniame flange. Kaip metaforinis ežys, Ukraina turi būti iki dantų ginkluota vakarietiškais ginklais ir pajėgi sulaikyti visą bet kokios būsimos Rusijos agresijos jėgą.
„Realistiškai kalbant, klausimas ne tas, ar Rusija grasins nauju puolimu, o kada tai įvyks“, – nurodoma leidinyje.
Tuo pačiu, pabrėžia „The Washington Post“, kad bet koks susitarimas būtų įgyvendintas, būtina užsitikrinti ukrainiečių paramą. Idealiu atveju, nors tai atrodo mažai tikėtina, Volodymyras Zelenskis vis dar gali gauti kvietimą į viršūnių susitikimą Aliaskoje.
Trumpo ir Putino susitikimas
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte mano, kad D. Trumpo ir V. Putino susitikimas bus savotiškas Rusijos lyderio ketinimų rimtumo ir jo pasirengimo užbaigti karą testas.
Savo ruožtu Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad nepriimtina aptarti teritorinius klausimus neįtraukiant Europos ir Ukrainos, ir pabrėžė, kad V. Zelenskis turi dalyvauti susitikime Aliaskoje.
Tuo tarpu „The Times“ išreiškė poziciją, kad net jei Europa liks tvirta savo diplomatinėje paramos Ukrainai pozicijoje, ji neturi pakankamai jėgų, kad paremtų Kyjivą derybose dėl palankių būsimo taikos susitarimo sąlygų arba užtikrintų ugnies nutraukimo režimo laikymąsi.
JAV ambasadorius: Zelenskis galėtų dalyvauti susitikime su JAV ir rusų prezidentais
JAV ambasadorius prie NATO sekmadienį pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis galėtų dalyvauti penktadienį Aliaskoje numatytame Maskvos ir Vašingtono aukščiausiojo lygio susitikime.
Ambasadorius Matthew Whitakeris televizijai CNN sakė, kad V. Zelenskis galės prisijungti prie penktadienį vyksiančio JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino susitikimo.
„Taip, tikrai manau, kad tai įmanoma, – sakė jis. – Žinoma, negali būti tokio susitarimo, kuriam nepritartų visi jo dalyviai. Akivaizdu, kad svarbiausia yra užbaigti šį karą.“
JAV ir Rusijos susitikimo be V. Zelenskio idėja sukėlė susirūpinimą, kad Kyjivui reikės atiduoti ištisas teritorijas. Europos Sąjunga (ES) tai atmeta, reikalaudama, kad būtų įtraukta į bet kokį susitarimą.
V. Zelenskis per tris dienas surengė diplomatinius pokalbius su 13 kolegų, įskaitant pagrindines Kyjivo rėmėjas Vokietiją, JK ir Prancūziją.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sekmadienį interviu transliuotojui ARD sakė, kad tikisi ir mano, jog V. Zelenskis dalyvaus lyderių susitikime, ir pridūrė, kad Berlynas glaudžiai bendradarbiauja su Vašingtonu, siekdamas užtikrinti V. Zelenskio dalyvavimą derybose.
„Jokiu būdu negalime sutikti, kad teritoriniai klausimai tarp Rusijos ir Amerikos būtų svarstomi ar net sprendžiami virš europiečių ir ukrainiečių galvų, – teigė jis. – Darau prielaidą, kad amerikiečių vyriausybė į tai žiūri taip pat“.
Vyriausioji ES diplomatė Kaja Kallas sakė, kad bet koks Jungtinių Valstijų ir Rusijos susitarimas dėl karo Ukrainoje užbaigimo turi apimti Kyjivą ir bloką.
Pirmadienį ES užsienio reikalų ministrai, prie kurių prisijungs ir ministras iš Ukrainos, vaizdo ryšiu aptars tolesnius veiksmus prieš derybas.
Zelenskis įspėja apie Maskvos planus derybose su Trumpu: „Mes to neleisime“
Likus kelioms dienoms iki planuojamo JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo Aliaskoje, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Maskvą bandymu suklaidinti Vašingtoną.
„Mes suprantame Rusijos ketinimus bandyti apgauti Ameriką ir mes to neleisime“, – vakarinėje sekmadienio vaizdo žinutėje sakė V. Zelenskis.
Abu prezidentai penktadienį susitiks Aliaskoje, kad aptartų galimybę užbaigti jau daugiau nei trejus metus Ukrainoje vykstantį karą. V. Zelenskis į šį susitikimą nebuvo pakviestas.
JAV ambasadorius NATO Matthew Whitakeris sekmadienį televizijos kanalui CNN sakė, kad neatmeta galimybės pakviesti V. Zelenskį į JAV ir Rusijos derybas, tačiau pridūrė, kad „sprendimą priims prezidentas Trumpas“.
Savo kalboje V. Zelenskis teigė vertinantis D. Trumpo ryžtą nutraukti karą, tačiau pridūrė, kad vienintelė besitęsiančių žudynių Ukrainoje priežastis yra V. Putino noras kariauti ir „manipuliuoti visais, su kuriais tik susiduria“.
V. Zelenskis pareiškė, kad atmes bet kokį taikos susitarimą, kuriame būtų reikalaujama, kad jo šalis atsisakytų savo teritorijų, pabrėždamas: „Mes tikrai ginsime savo valstybę ir nepriklausomybę“.
„Daugelis aiškiai pritaria principui, kad viskas, kas susiję su Ukraina, turi būti sprendžiama dalyvaujant Ukrainai“, – pridūrė jis.
Europos lyderiai skuba tartis su Trumpu prieš jo pokalbį su Putinu
Europos lyderiai nori surengti derybas su Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu prieš jam susitinkant su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu Aliaskoje.
Apie tai rašo „Bloomberg“, remdamasis su šiuo klausimu susipažinusiais šaltiniais. Pažymima, kad šios derybos prasidės po intensyvių diplomatinių susitikimų tarp JAV, Ukrainos ir Europos atstovų.
Pasak leidinio, apie derybas Europos Sąjungos ambasadoriai buvo informuoti sekmadienį. O jau šiandien, rugpjūčio 11 d., ES užsienio reikalų ministrai turi surengti virtualų susitikimą. Europos Sąjungos atstovas pažymėjo, kad JAV aktyviai dalyvauja diplomatinėse derybose ir rodo susidomėjimą bendradarbiavimu su Europa.
Trumpo ir Putino susitikimas Aliaskoje
Kaip žinoma, rugpjūčio 15 d. Aliaskoje vyks JAV prezidento ir Kremliaus vadovo derybos. Tai bus pirmasis dviejų šalių lyderių susitikimas per visą plataus masto invaziją Ukrainoje.
Ekspertai mano, kad vieta susitikimui pasirinkta dėl jos strateginės reikšmės ir artumo prie Rusijos sienų. Aliaska taip pat yra JAV teritorija, kuri nepatenka į Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikciją, todėl galima išvengti V. Putino arešto rizikos.
Pagrindinė derybų tema bus karas Ukrainoje. Trumpas pareiškė ketinimą pasiekti ugnies nutraukimą, ypač dėl galimų „teritorijų mainų“, o tai sukėlė susirūpinimą Kyjive ir tarp Europos sąjungininkų, kurie pabrėžia Ukrainos dalyvavimo bet kokiose derybose būtinybę.
Šiuo metu Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio dalyvavimas viršūnių susitikime nėra patvirtintas. Europos lyderiai ir NATO pabrėžia, kad bet koks taikus sprendimas turi atsižvelgti į Ukrainos suverenitetą.
„Mes niekada nepasitikėsime Putinu“: Didžioji Britanija iškėlė aiškią derybų sąlygą
Jungtinė Karalystė perspėja – taika Ukrainoje negali būti primesta, o agresija nebus apdovanota. Nors premjeras Keiras Starmeris sveikina Donaldo Trumpo pastangas užbaigti karą, Londonas pabrėžia: Kyjivas turi sėdėti prie derybų stalo. Tuo metu Ukrainoje nerimaujama, kad artėjantis D. Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas Aliaskoje gali tapti bandymu nustatyti karo pabaigos sąlygas be Ukrainos balso.
Jungtinės Karalystės premjeras Keiras Starmeris remia D. Trumpo pastangas užbaigti karą Ukrainoje, tačiau Kyjivas, pasak jo atstovo spaudai, turi būti įtrauktas į bet kokį susitarimą dėl karo pabaigos.
Ukrainoje baiminamasi, kad D. Trumpas ir V. Putinas penktadienį susitikę Aliaskoje gali bandyti diktuoti karo pabaigos sąlygas, rašo „Sky News“.
Vis dėlto keli Kyjivo Europos sąjungininkai šiandien paragino aiškiai užtikrinti Ukrainos dalyvavimą bet kokiame taikos susitarime.
„Mes niekada nepasitikėsime prezidentu Putinu, tačiau remsime Ukrainą, prezidentą Trumpą ir Europos valstybes, kai pradėsime šias derybas“, – žurnalistams sakė K. Starmerio atstovas spaudai.
„Bet kokia taika turi būti sukurta kartu su Ukraina, o ne jai primesta. Mes neapdovanosime agresijos ar suvereniteto pažeidimo. Ukraina pati nuspręs dėl savo ateities, o mes ją remsime kiekviename žingsnyje.“