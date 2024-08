Svarbiausi įvykiai:

08:55 | Masinė dronų ataka Ukrainoje: sprogimai aidi Kyjive, Charkive ir kitur, žmonės skuba slėptis metro

Ukrainos pareigūnai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė, kad sprogimai nugriaudėjo Kryvyj Rihe, Charkive, Kropyvnyckyje, Dnipre, Zaporižioje, Chmelnyckyje.

Taip pat pranešama, kad rusai paleido raketų į Černyhivo, Kyjivo, Poltavos ir kitas sritis.

Gyventojai virtinėje regionų raginami būti slėptuvėse.

Be to, stebėjimo kanalai per pastarąją valandą pranešė apie dar šešių Rusijos strateginių raketinių bombonešių pakilimą, balistinių raketų paleidimą Kryvyj Riho ir Kropyvnyckio kryptimi, taip pat dar vienos grupės atakos dronų paleidimą pietų kryptimi.

08:28 | Zelenskis išbarė Ukrainos sąjungininkus: „Kuo ilgiau laukiame – tuo daugiau žalos“

Savo vakariniame kreipimesi sekmadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino šalies sąjungininkus laiku ir visapusiškai vykdyti susitarimus dėl ginklų ir oro gynybos sistemų tiekimo Ukrainai.

„Būtina, kad nebūtų jokių vėlavimų mūsų gynybos logistikos srityje. Kad mūsų kariai galėtų veikti būtent taip, kaip reikalauja frontas.

Šiuo metu turime keletą garsiai nuskambėjusių pranešimų apie partnerių Ukrainai skirtus gynybos paketus, kurie jau kelis mėnesius nėra visiškai įgyvendinti. Taip pat turime susitarimų dėl oro gynybos, kurie vis dar yra įgyvendinimo etape. Ir tai ypač svarbu mokslo metų išvakarėse“, – vaizdo įraše kalbėjo V. Zelenskis, rašo „Ukrainska Pravda“.

V. Zelenskis pabrėžė, kad „laikas reiškia nuostolius“ ir „kuo ilgiau turėsime laukti, tuo daugiau žalos Rusija turės laiko padaryti“.

„Ir visi mūsų pokalbiai su vadovais, visos derybos yra apie tai. Apie bendrų sprendimų greitį ir stiprumą. Apie mūsų susitarimų įgyvendinimą. Nė vieną dieną pasaulis neturėtų pamiršti, kad kartu esame stipresni už bet kokį teroristą. Bet tam turime padaryti tikrai viską, kad teroristas pralaimėtų“, – sakė jis.

07:56 | Ukrainos dronai atakavo Engelso karinį aerodromą Rusijoje, nukentėjo aukščiausias regiono pastatas ir jo gyventojai

Pirmadienio naktį Rusijos Federacijos Saratovo srityje nugriaudėjo sprogimai. Bepiločių orlaivių spiečius atakavo Engelso karinį aerodromą, kuriame dislokuoti lėktuvai, vykdantys smūgius Ukrainos teritorijoje. Apie tai praneša Rusijos kanalas „Mash“.

07:34 | Rusija išvedė į Juodąją jūrą keturis raketnešius, bendra salvė – iki 28 raketų „Kalibr“

Juodojoje jūroje budi keturi Rusijos laivai, kurie yra sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjai, bendra salvė – iki 28 raketų.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

„Juodojoje jūroje – keturi priešo laivai, kurie yra sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjai. Jų bendra salvė – iki 28 raketų“, – rašoma pranešime.

Azovo jūroje priešo laivų nėra. Viduržemio jūroje budi trys priešo laivai, sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjų nėra.

07:00 | Per rusų smūgį viešbučiui Rytų Ukrainoje žuvo „Reuters“ komandos narys

Per Rusijos raketos smūgį į viešbutį Rytų Ukrainoje žuvo „Reuters“ dirbęs saugumo patarėjas, sekmadienį pranešė naujienų agentūra.

Anksčiau ji skelbė, kad vienas jos komandos narys dingo be žinios, o dar du buvo sužeisti per Rusijos naktinį oro smūgį viešbučiui Ukrainos rytuose esančiame Kramatorske.

Per dar vieną kruviną dvejus su puse metų trunkančio karo dieną Rusijos ataks visoje Ukrainoje pareikalavo mažiausiai 18 civilių gyvybių. Rusija tvirtina, kad per Ukrainos smūgius Rusijos pasienio regionuose sekmadienį žuvo šeši civiliai.

Agentūra „Reuters“ sakė, kad yra sugniuždyta dėl savo patarėjo saugumo klausimais netekties per smūgį Kramatorske esančiame viešbutyje „Sapphire“, kuriame buvo apsistoję šeši jos karą nušviečiančios komandos nariai.