Antradienį Lisabonoje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Portugalijos ministras pirmininkas Luisas Montenegro pasirašė dvišalę sutartį dėl bendradarbiavimo saugumo srityje.

Tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos valstybės vadovo tinklalapiu.

„Sutartis įtvirtina Portugalijos įsipareigojimą remti Ukrainą, kad būtų atkurtas jos teritorinis vientisumas su 1991 metų sienomis, įskaitant teritorinę jūrą“, – rašoma pranešime.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį pareiškė, kad Ukrainai turėtų būti leista neutralizuoti Rusijos karines bazes, iš kurių Maskvos kariai kaimyninę šalį apšaudo raketomis.

„Manome, kad turėtume leisti jiems neutralizuoti karinius objektus, iš kurių leidžiamos raketos, iš kurių [...] Ukraina yra atakuojama“, – sakė E. Macronas, tačiau pabrėžė, kad „neturėtume leisti jiems paliesti kitų taikinių Rusijoje ir, žinoma, civilinių objektų“.

Rumunijoje sulaikyti du asmenys, įtariami Ukrainos pasieniečio užpuolimu Užkarpatės Rachivo rajone.

Tai antradienį per televizijos maratoną pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas spaudai Andrijus Demčenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Pasak pareigūno, incidentas Mukačivo pasieniečių būrio saugomame sienos ruože įvyko penktadienį, gegužės 24-ąją. Vyrai užpuolė kariškį, atėmė iš jo ginklą ir pabėgo Rumunijos kryptimi.

Kaip pažymėjo A. Demčenka, Ukrainos „pasieniečiai nedelsdami informavo savo kolegas kitoje sienos pusėje ir netrukus gavo žinią apie dviejų pažeidėjų sulaikymą“.

„Aplinkybės rodo, kad jie ir yra užpuolikai. Šiuo metu tariamasi dėl tolesnių veiksmų šių asmenų atžvilgiu“, – sakė jis. A. Demčenka patikslino, kad užpuolikai pagrobė ginklą, skirtą šaudyti guminėmis kulkomis. Jis ir buvo rastas pas vieną iš sulaikytų pažeidėjų.

Kaip jau buvo pranešta, incidentas įvyko Ukrainos ir Rumunijos sienos ruože, prie Dilovės ir Bohdano kontrolės punktų.

Ukrainos pasieniečiai, suveikus signalinei minai, aptiko du sienos pažeidėjus. Vienas iš pareigūnų, bandydamas juos sustabdyti, paleido į orą du įspėjamuosius šūvius. Tačiau užuot sustoję, vyrai jį užpuolė, sumušė ir atėmė pistoletą „Fort 12 R“. Sprukdami užpuolikai į pasienietį paleido penkis šūvius, tačiau nepataikė.

Virš Rusijos Belgorodo srities antradienio vakarą pakilo tirštų dūmų stulpai.

Vietinė žiniasklaida praneša, kad prieš tai buvo girdėti sprogimai.

Ukrainos leidiniai, remdamiesi rusų žiniasklaida, rašo, kad kol kas nėra aišku, kas nutiko.

Iš pradžių pasirodė pranešimas, kad į Rusijos karinę techniką smogė Ukrainos bepilotis orlaivis.

Kiti šaltiniai praneša, kad tanką gabenusi karinė mašina pateko į avariją.

Šių metų pabaigoje Rusijos karo prieš Ukrainą fronte gali susidaryti aklavietė, iš kurios galėtų būti išeita tik 2025 metais, kai Ukrainos ginkluotosios pajėgos tam turės palanklų pranašumą.

Apie tai Ukrainos žiniasklaidai kalbėjo JAV karinių oro pajėgų atsargos pulkininkas Cedricas Leightonas.

Atsargos pulkininko buvo paklausta, kokie yra labiausiai tikėtini scenarijai Ukrainai iki 2024-ųjų pabaigos.

Pasak C. Leightono, kol nebus naujo masinio Vakarų pagalbos antplūdžio, Ukrainai teks nemenki iššūkiai.

„Ukraina labai stengiasi pasipriešinti Rusijai. Viskas yra laiko klausimas. Jei greitai atvyks Vakarų pagalba, o Ukrainos pajėgos pritrauks ir apmokys pakankamai karių, šalis galės sustabdyti Rusijos pažangą. Tiesą sakant, fronto linijoje iki metų pabaigos bus aklavietė. Iš jos ukrainiečiai galėtų išeiti 2025 metais, jei sąlygos tam bus palankios“, – kalbėjo C. Leightonas.

Penktadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Portugaliją, kur susitiks su šios šalies vadovybe.

Tai pranešė leidinys „Portugal Resident“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Lėktuvas, atskraidinęs V. Zelenskį iš Briuselio, nusileido apie 14 val. 50 min. vietos laiku Lisabonoje, Figo Maduro kariniame aerodrome, kur jį pasveikino Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Souza ir ministras pirmininkas Luisas Montenegro.

Ukrainos vadovui buvo surengta karinė pagerbimo ceremonija, o Portugalijos karinių oro pajėgų orkestras atliko abiejų šalių himnus.

Manoma, kad per V. Zelenskio vizitą Portugalija ir Ukraina pasirašys dešimties metų dvišalio bendradarbiavimo sutartį.

V. Zelenskis turėjo apsilankyti Portugalijoje šio mėnesio pradžioje, tačiau kelionė buvo atšaukta dėl Rusijos puolimo Charkivo srityje.

Kaip jau buvo pranešta, gegužės 27 d. V. Zelenskis lankėsi Ispanijoje, kur pasirašė dvišalę saugumo sutartį.

Antradienį, gegužės 28 d., V. Zelenskis lankėsi Belgijoje ir su šios šalies ministru pirmininku Alexanderiu de Croo pasirašė dvišalę saugumo ir ilgalaikės paramos sutartį, kurioje numatyta suteikti Ukrainai 977 mln. eurų karinę paramą šiais metais ir perduoti 30 naikintuvų F-16.

Prahoje įvyko Ukrainos ministro pirmininko Denyso Šmyhalio darbo susitikimas su grupe ES lyderių. Per jį buvo aptarta, kaip realizuojama artilerijos sviedinių iniciatyva, kuriai jau surinkta daugiau kaip 1,6 mlrd. eurų.

Tai Ukrainos premjeras pranešė „Telegram“ kanale.

„Atvykome į Prahą Čekijos ministro pirmininko Petro Fialos kvietimu dalyvauti plačiame darbo susitikime Ukrainos poreikių klausimais su Lenkijos, Latvijos, Danijos, Nyderlandų lyderiais ir JAV atstovu. Per dvišalį susitikimą su ponu Fiala aptarėme, kaip realizuojama artilerijos iniciatyva, kuriai jau surinkta daugiau nei 1,6 mlrd. eurų. Mums svarbu, kad šaudmenys atkeliautų laiku, sistemingai ir pagal grafiką jau nuo birželio“, – parašė jis.

D. Šmyhalis pažymėjo, kad šalys taip pat aptarė galimybę naudoti partnerių ginklus gynybai agresoriaus teritorijoje. Jis padėkojo Čekijos ministrui pirmininkui „už paramą šiuo klausimu“.

Premjeras pridūrė, kad tarp pokalbio temų buvo ir bendros gamybos gynybos pramonės srityje klausimai, pastangos didinti spaudimą Rusijai. Taip pat kalbėta apie sankcijas, Rusijos aktyvų konfiskavimą, taikos formulę, aktualius bendradarbiavimo klausimus.

„Esame dėkingi Čekijai už visapusišką paramą“, – pabrėžė D. Šmyhalis.

Rusija reikšmingai suaktyvino samdinių iš Vidurio Afrikos šalių verbavimą į karą su Ukraina, praneša Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba.

Verbuojami Ruandos, Burundžio, Kongo ir Ugandos gyventojai. Ukrainos žvalgybos duomenimis, afrikiečių verbavimą dalyvauti vadinamuosiuose „mėsos šturmuose“ Ukrainoje vykdo specialus Rusijos gynybos ministerijos padalinys.

Samdiniai viliojami 2000 JAV dolerių išmoka už sutarties pasirašymą, 2200 JAV dolerių atlyginimu per mėnesį, sveikatos draudimu ir Rusijos pasu kareiviui ir jo šeimos nariams.

Taikos derybos su Rusija įmanomos tik iš Ukrainos jėgos pozicijų, kurias remia Vakarų sąjungininkai.

Tokią nuomonę antradienį Briuselyje prieš ES šalių gynybos ministerijų vadovų susitikimą išsakė Latvijos gynybos ministras Andris Sprūdas.

Pasak jo, labai svarbu toliau teikti Ukrainai karinę paramą, pirmiausia – perduoti Kyjivui oro gynybos sistemų. Ministras taip pat pabrėžė, kad būtina aktyvinti koalicijos pastangas aprūpinti Ukrainą bepiločiais orlaiviais.

Komentuodamas raginimus leisti Ukrainai atakuoti Rusijos teritoriją vakarietiškais ginklais, A. Sprūdas pabrėžė, kad Ukraina turi teisę gintis „visais įmanomais būdais“. Todėl Latvija remia visus ukrainiečių veiksmus, kuriais siekiama apginti savo valstybę ir jos nepriklausomybę.

Ministras pabrėžė, kad šiomis kritinėmis dienomis pagalba Ukrainai turėtų būti teikiama kur kas sparčiau, todėl Latvija ir kitos Baltijos šalys ragina partnerius Europoje nedelsti.

Pasak A. Sprūdo, Putinas jau kurį laiką kalba apie kažkokias „derybas“, tačiau Vakarai turi suprasti, kad jie turi reikalą su karo nusikaltėliu. Todėl šiuo klausimu reikia sutelkti dėmesį ne į pokalbius su Putinu, o į karinę pagalbą Ukrainai.

„Turime vesti derybas iš jėgos, o ne silpnumo pozicijų, iš Ukrainos jėgos pozicijų, taip pat iš ES ir JAV, kurios padeda Ukrainai, jėgos pozicijų“, – pabrėžė Latvijos gynybos ministras.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Švedijos gynybos ministras Pålas Jonsonas prieš ES šalių gynybos ministerijų vadovų susitikimą pareiškė, jog svarbu išsaugoti Europos vienybę, kad Ukraina būtų remiama „tiek, kiek reikės“.

Antradienio rytą Rusijos kariškiai smogė aviacijos smūgį Donecko srities Oleksijevo-Družkivkos gyvenvietei ir sužeidė tris žmones, tarp jų – vaiką.

Kaip rašo „Ukrinform“, tai feisbuke pranešė Donecko srities valstybinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas.

„Rytą rusai numetė ant miestelio pusantros tonos aviacinę bombą su sklendimo ir korekcijos moduliu. Vaikas sužeistas nesunkiai – jo hospitalizuoti nereikia, bet du sužeisti suaugusieji nugabenti į ligoninę“, – sakoma pranešime.

Pasak V. Filaškino, nukentėjo apie šimtą namų, trys iš jų beveik visiškai sugriauti. Gesinami gaisrai. Trečiadienį Družkivkos miesto karinė administracija pradės dalinti gyventojams statybines medžiagas.

Įveikti smūgio padarinius padės labdaros fondai „Gelbėjimo angelai“ ir „Acted“.

„Be to, kreiptasi į tarptautines organizacijas, kurios teikia materialinę paramą – tikimės, kad kiekviena nukentėjusi šeima gaus piniginę išmoką“, – pridūrė Donecko srities valstybinės administracijos vadovas.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, gegužės 27-ąją Rusijos kariuomenė pražudė vieną Donecko srities gyventoją, dar trys žmonės buvo sužeisti.

Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas sukritikavo Vakarus, kad bent pusė jų teikiamos karinės pagalbos suteikiama pavėluotai.

Apie tai praneša „Reuters“, kurį cituoja Ukrainos leidinys UNIAN,

Pasak R. Umerovo, Ukraina jau labai greitai gaus pirmuosiuos naikintuvus F-16, tačiau kartu apgailestavo, kad Vakarų pagalba vėluoja.

Čekijos ministras pirmininkas Petras Fiala pritaria NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo raginimui leisti Ukrainai vakarietiškais ginklais smogti taikiniams Rusijoje.

Tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi naujienų agentūra DPA.

„Kaip puolama šalis Ukraina neabejotinai turi visišką teisę panaudoti visas gynybos priemones“, – pareiškė P. Fiala. Pasak jo, tokia pozicija yra „tiesiog logiška“.

Čekijos premjeras pažymėjo, jog Ukrainai atėjo „pavojingas metas“, nes Rusijos pajėgos pradeda pulti per Ukrainos sieną į šiaurę nuo Charkivo, galbūt bandydamos atidaryti naują Rusijos ir Ukrainos karo frontą.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis antradienį Prahoje susitiks su grupe ES lyderių, su kuriais aptars karinės pagalbos Ukrainai kovoje su agresore Rusija klausimus.

Rusija siekia destabilizuoti Europos Sąjungą pasiųsdama daugybę nelegalių migrantų, antradienį pareiškė lenkų užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis.

R. Sikorskis duodamas interviu trims Europos laikraščiams – Italijos „La Repubblica“, Ispanijos „El Pais“ ir Lenkijos „Gazeta Wyborcza“ – kalbėjo apie tai, kokią grėsmę Europos saugumui kelia Rusija, artėjant birželio 9 dieną vyksiantiems Europos Parlamento rinkimams.

Pasak R. Sikorskio, „Rusija ir Baltarusija pagrįstai mano, kad jei mes negalime kontroliuoti sienos, mūsų šalyse ir Europos rinkimuose triumfuos kraštutiniai dešinieji. Ir tai sunaikins [Europos] Sąjungą“.

Per interviu R. Sikorskis užsiminė ir apie bendras rusų ir baltarusių branduolines pratybas, tačiau teigė, kad tai nėra naujiena.

„Kai derėjausi su JAV dėl priešraketinės gynybos skydo elementų statybos Lenkijoje, rusai jau grasino mus sunaikinti branduoliniais ginklais“, – teigė jis.

Paklaustas, ar Lenkija yra pasirengusi atremti rusų kibernetines atakas, R. Sikorskis atsakė, kad tai nėra svarbiausia.

„Pirmiausia stipriname savo rytinę sieną“, – tvirtino jis.

Lenkų gynybos ministerija pirmadienį pranešė, kad Lenkija skyrė 10 mlrd. zlotų (2,4 mlrd. eurų) daugiamečiam 2024–2028 metų planui, kuriuo siekiama sustiprinti Lenkijos sieną su Baltarusija ir Rusija. Ministerija pridūrė, kad prie šio plano finansavimo prisidės ES.

Švedija stabdo planą perduoti Ukrainai lėktuvų „Gripen“, kad dėmesys būtų sutelktas į naikintuvų F-16 tiekimą.

Tai antradienį Briuselyje žurnalistams pareiškė Švedijos gynybos ministras Pålas Jonsonas, praneša „Ukrinform“.

Pasak ministro, oro gynybos koalicijai priklausančios šalys paprašė Švediją luktelėti su „Gripen“ sistemos tiekimu. „Kitos koalicijos šalys primygtinai mus prašė palaukti su „Gripen“ sistema“, – interviu Švedijos naujienų agentūrai TT teigė P. Jonsonas, turėdamas omenyje šalis, kurios planuoja perduoti Ukrainai amerikietiškų lėktuvų F-16. Jis neįvardijo šių šalių.

„Mat dabar didžiausias dėmesys skiriamas F-16 sistemos diegimui“, – sakė ministras.

Ukrainos gynybos ministerijos teigimu, galimas lėktuvų „Gripen“ perdavimas Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms buvo aptartas per Ukrainos gynybos ministro pavaduotojo Ivano Havryliuko ir Švedijos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado Micaelio Bydéno susitikimą praėjusių metų gruodį. Pasak ministerijos, Švedijos delegacijai vadovavęs M. Bydenas pažymėjo, kad lėktuvų „Gripen“ perdavimas Ukrainai buvo svarstomas tiek politiniu, tiek kariniu operaciniu lygiu.

Ilgametis Rusijos vadovas Vladimiras Putinas, po susitikimo su Uzbekistano prezidentu, atsakė į susirinkusių žurnalistų klausimus.

Komentuodamas Vakarų šalių iniciatyvą svarstyti leidimą smogti Ukrainai sąjungininkų tiekiama ginkluote Rusijos teritorijoje V. Putinas pareiškė, kad tai „gali baigtis globaliu konfliktu“.

„Jie nori globalaus konflikto? Man atrodo, jie norėjo tartis, tačiau mes kažko nematome didelio noro tai daryti“, – aiškino V. Putinas.

Jis taip pat pareiškė, kad „NATO atstovai turėtų galvoti, su kuo žaidžia“, kalbėdamas apie ketinimus leisti Ukrainai naudoti Rusijos teritorijoje Vakarų ginkluotę.

„Tie NATO šalių atstovai, ypač Europoje, ypač mažųjų šalių, jie turi šiaip tai gerokai pamąstyti, su kuo jie žaidžia. Jie turėtų prisiminti, kad tai, dažniausiai, valstybė su nedidele teritorija ir labai tankiai apgyvendinta“, – pagrasino V. Putinas.

Gnklus, kuriuos pagal naują saugumo susitarimą Belgija skirs Ukrainai, ši šalis galės naudoti tik savo teritorijoje, antradienį spaudos konferencijoje sakė belgų ministras pirmininkas Alexander'as de Croo.

Jo žodžius cituoja ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.

Anksčiau antradienį A. de Croo ir ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė saugumo susitarimą, pagal kurį Belgija įsipareigojo iki 2028 metų pristatyti su Rusijos invazija kovojančiai Ukrainai 30 lėktuvų F-16. Tikimasi, kad pirmieji F-16 Ukrainai bus pristatyti šių metų pabaigoje.

„Viskas, apie ką kalbama šiame susitarime, [...] skirta naudoti ukrainiečių gynybos pajėgoms Ukrainos teritorijoje“, – nurodė A. de Croo, atsakydamas į žurnalisto klausimą, ar Ukraina galės Belgijos skiriamus F-16 naudoti prieš rusų lėktuvus Rusijos oro erdvėje.

Ukraina spaudžia savo rėmėjus Vakaruose leisti jai smogti taikiniams Rusijoje jų tiekiamais tolimesnio nuotolio ginklais.

Svarbūs Ukrainos rėmėjai, įskaitant JAV ir Vokietiją, nelabai nori leisti Kyjivui smogti taikiniams už sienos, nes baiminasi, kad taip galėtų būti pastūmėti tiesioginio konflikto su Maskva link.

Belgijoje antradienį viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis spaudos konferencijoje Briuselyje pažymėjo, kad labai norėtų, jog JAV prezidentas Joe Bidenas asmeniškai atvyktų į aukščiausiojo lygio susitikimą Šveicarijoje.

„Žinau, kad Amerika remia aukščiausiojo lygio susitikimą, tačiau mes su jumis nežinome, kokiu lygiu. Manau, kad tai nėra labai tvirtas sprendimas, su visa pagarba kiekvienam Jungtinių Valstijų žmogui“, – sakė V. Zelenskis.

„Manau, kad prezidentas J. Bidenas reikalingas taikos aukščiausiojo lygio susitikimui, reikalingas kitiems lyderiams, kurie žiūri į Jungtinių Valstijų reakciją. Jo nedalyvavimu džiaugsis tik Putinas, jis plos atsistojęs“, – pridūrė V. Zelenskis.

Pasak jo, Ukraina taip pat laukia Kinijos, Brazilijos ir kelių Afrikos šalių atsakymo dėl dalyvavimo aukščiausiojo lygio susitikime.

Mūšio lauke Ukrainoje rusų tankus T-90, kuriuos Vladimiras Putinas yra pavadinęs „geriausiais tankais pasaulyje“, ištiko neįprastas negalavimas, skelbia „The Telegraph“. Užfiksuotas ne vienas atvejis, kuomet netikėtai sugenda tanko bokštelis – jis ima chaotiškai blaškytis įvairiomis kryptimis.

