Putino „geriausias tankas pasaulyje“ mūšio lauke ėmė kraustytis iš proto – tai masinis negalavimas

Ryškiausias gedimo pavyzdys pasitaikė per mūšį Rytų Ukrainoje, Donecko srityje, kai Ukrainos kariai dviem JAV suteiktomis kovos mašinomis „Bradley“ susikovė su vienu iš Rusijos tankų. Ukrainiečiai atidengė ugnį iš arti, apšaudydami tanko šarvus.

Susidūrimo filmuotoje medžiagoje matyti, kaip T-90 praranda kontrolę, jo bokštelis pašėlusiai sukasi, o paskui tankas atsitrenkia į medį. Nepajėgdama pasipriešinti porai šarvuočių „Bradley“, rusų tanko įgula pabėgo pėsčiomis, palikusi „geriausią tanką“ ukrainiečių dronui.

Panašus gedimas buvo užfiksuotas vaizdo įraše, kai į kitą T-90 pataikė 47-osios Ukrainos mechanizuotosios brigados atakos dronų kuopa. Matyti, kaip tankas gauna kelis smūgius iš viršaus. Antrasis smūgis pataiko į galinę T-90 korpuso dalį ir išprovokuoja tanko bokštą chaotiškai suktis. Įgulai nepavyko jo suvaldyti.

Socialiniame tinkle 47-oji brigada užsiminė, kad dėl smūgio buvo pažeista viena iš tanko optinių orientavimo sistemų.

