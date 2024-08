Svarbiausi įvykiai:

14:51 | Laikas tirpsta: Ukraina skubina gyventojus per savaitę palikti miestą, į kurį kėsinasi Rusijos pajėgos

Padidėjo evakuacijos iš Donecko srities miesto Pokrovsko, prie kurio artėja Rusijos kariuomenė, tempai – kasdien miestą palieka 500-600 žmonių. Apie tai „Radio svoboda“ sakė Pokrovsko miesto karinės administracijos vadovas Serhijus Dobriakas.

Vietos valdžia skaičiuoja, kad Pokrovsko gyventojai turi savaitę ar dvi evakuotis, ir ragina žmones išvykti, kol dar įmanoma tai padaryti ramiai. Šiuo metu Pokrovske dirba visos komunalinės tarnybos. Tačiau S. Dobriakas prognozuoja, kad netrukus jų darbą teks nutraukti.

„Kol kas Pokrovske viskas veikia, visos tarnybos, pilnai. Tai yra, ir vanduo, ir elektra, ir dujos, ir viešasis transportas važiuoja. Ir parduotuvė, turgūs, bankai, teismas. Kol kas viskas veikia“, – kalbėjo S. Dobriakas.

Pasak jo, apie 60 proc. gyventojų iš Pokrovsko išvyksta patys, naudodamiesi savo transportu:

„Vakar išvyko 490 žmonių. Iš jų tik 135 išvyko traukiniu. O likusieji išvyko savo transportu, su daiktais, su priekabomis. Galime saugiai išvežti mažiausiai 1 000 žmonių. Tam yra resursų“, – kalbėjo S. Dobriakas.

Pokrovsko kryptis išlieka viena karščiausių fronto zonų. Per pastarąjį mėnesį čia užfiksuota daugiausia kovinių susirėmimų.

14:10 | Rusija įvedė nepaprastąją padėtį dėl Ukrainos drono sukelto gaisro

Rusijos pietinio Proletarsko miesto valdžia pirmadienį įvedė nepaprastąją padėtį, ugniagesiams daugiau kaip parą mėginant užgesinti gaisrą, kilusį naftos saugykloje, į kurią pataikė Ukrainos dronas.

Rusija pranešė, kad Kyjivas sekmadienio rytą smogė naftos sandėliui, esančiam 20 tūkst. gyventojų turinčiame mieste pietinėje Rostovo srityje, ir kad gaisras tęsiasi jau antrą dieną.

Vietos gubernatorius Vasilijus Golubevas sakė, kad gaisro likvidavimas tęsiasi ir kad jį gesinant nukentėjo 18 ugniagesių.

13:35 | Rusams paaiškino, kodėl yra gerai siųsti vaikus į frontą: „Taigi, į rojų pateks, ko čia piktinatės“

Čečėnų spec. pajėgų vadas Apti Alaudinovas, dėl savo nuolatinių komentarų tapęs neoficialiu Rusijos kovos Kursko srityje veidu, išjuokė rusų šauktinių tėvus, kurie skundžiasi, kad jų vaikus vadovybė siunčia į frontą. Kovoti yra visų pareiga, o žuvę pateks į rojų, paaiškins jis.

12:50 | ISW: Rusija į Kursko sritį perdislokavo 5 000 karių

Ukrainos pajėgų operacija Kursko srityje ir toliau verčia Rusiją perkelti karius iš kitų fronto sektorių. Taip teigiama Karo studijų instituto (ISW) pranešime.

„Nuo pirmosios Ukrainos įsiveržimo savaitės Rusijos kariuomenė į Kursko sritį perdislokavo papildomų pajėgų, o iš viso į Kursko sritį greičiausiai permetė daugiau kaip 5 000 karių“, – mano analitikai.

„The Wall Street Journal“ (WSJ) pranešė, kad rugpjūčio 15 dieną į Kursko sritį taip pat atvyko Rusijos 200-osios motorizuotosios šaulių brigados daliniai, o pastaraisiais mėnesiais ISW matė šios brigados elementus kovojančius netoli Časiv Jaro, Donecko srityje.

Be to, rugpjūčio 17 dieną Rusijos 155-osios jūrų pėstininkų brigados (Ramiojo vandenyno laivynas) batalionas „Tigr“ paskelbė, kad bataliono elementai dislokuojami Kursko srityje. Liepos 31 dieną ISW stebėjo bataliono „Tigr“ elementus, veikiančius netoli Vovčansko, Charkivo srityje.

12:19 | Ekspertai įspėja Ukrainą, kad įsiveržimo į Kurską nepakaks laimėti karą

Nei ukrainiečių įsiveržimas į Kurską, nei rusų puolimas Rytų Ukrainoje nėra lemiamos operacijos, kurios padėtų laimėti karą. Tokią išvadą daro JAV Karo studijų instituto analitikai.

Kaip aiškina ISW analitikai, tiek ukrainiečiai, tiek rusai neturi galimybių vykdyti atskiras lemiamas pergalingas operacijas. Vietoj to jie turi vykdyti kelias viena po kitos sekančias atakas, kurių operaciniai tikslai yra riboti ir kurios bendrai gali padėti pasiekti strateginius tikslus.

Pasak analitikų, Ukraina ir Rusija turi galimybę sukurti gilias gynybines pozicijas ir rezervus, kurie neleis nė vienai kampanijai pasiekti strateginių karo tikslų iki jo kulminacijos. Tuo pat metu Rusija turi pakankamai kovinės galios savo sienoms pridengti, nors tai ir turi daryti kitų tikslų pasiekimo sąskaita.

„Todėl efektyviam Ukrainos ir Rusijos kampanijų projektavimui reikia apgalvotai ir nuosekliai suplanuoti kelias operacijas, kurių kiekviena nulemia sąlygas kitai operacijai“, - pažymi analitikai.

Tačiau kol kas nė viena pusė negali be pertraukų vykdyti viena po kitos einančių operacijų. Tuo pat metu operacinės pauzės arba operacinio tempo sumažinimas suteikia kitai pusei galimybę perimti iniciatyvą.

11:41 | Kinijos premjeras šią savaitę lankysis Rusijoje ir Baltarusijoje

Kinijos premjeras Li Qiangas šią savaitę lankysis Rusijoje ir Baltarusijoje, pirmadienį pranešė užsienio reikalų ministerija Pekine. Li vizitas vyks Kinijai ir Rusijai stiprinant ekonominį bendradarbiavimą bei diplomatinius ryšius.

„Strategiškai vadovaujant abiejų valstybių vadovams, Kinijos ir Rusijos santykiuose nebeliko išorinio kišimosi, jie išlaikė sveiką ir stabilią plėtrą“, – per reguliarų brifingą sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Mao Ning.

Rusijos ir Kinijos strateginė partnerystė tapo glaudesnė nuo tada, kai Maskvą pradėjo invaziją Ukrainoje, kurios Pekinas taip niekada ir nepasmerkė.

11:05 | Sprogimas ir gaisras Rusijos naftos produktų gamykloje, kitos negali užgesinti jau dvi paras

Rusijoje, Rostovo srityje jau antra para neužgesinamas gaisras naftos bazėje, po ukrainiečių dronų atakos. Pirmadienio rytą sprogimas nugriaudėjo ir Baškirijoje esančioje gamykloje, kur techninių darbų metu išsihermetino dujotiekis.

10:33 | Rusai į frontą išsiuntė Kosmoso pajėgas: inžinierius, kosmodromų darbuotojus

Rusijoje 2024-ųjų vasarą buvo įkurtas „laikinas Karinių aerokosminių pajėgų Motorizuotų šaulių pulkas“. Jo karius, kuriuos sudaro apsaugos ir materialinio aprūpinimo kariai, inžinieriai, mechanikai ir nedidelis skaičius karininkų lakūnų, Rusijos karinė vadovybė išsiuntė „ginti Kursko“ nuo Ukrainos puolimo.

10:01 | Ukrainiečiai iš „Tesla“ ir „Toyota“ mašinų sukūrė vandenilinę bombą ir privertė rusus atsitraukti

Ukrainos mieste Vovčanske, Charkivo srityje, šalies gynybos pajėgos pademonstravo nepaprastą karinį išradingumą. Vėluojant Vakarų ginklų tiekimui, jos sugalvojo naujovišką sprendimą – antžeminį droną, gabenantį savadarbę 200 kilogramų vandenilinę bombą. Pati bomba sudaryta iš „Toyota Mirai“ ir „Tesla“ dalių.

09:30 | Ukrainos pajėgos veržiasi vis giliau į Kurską: užėmė dar vieną gyvenvietę

JAV Karo studijų institutas (ISW) naujausioje savo analizėje skelbia, kad Ukrainos pajėgos toliau veržiasi gilyn į Kurską.

ISW analitikai pranešė, kad rugpjūčio 17 d. paskelbtame vaizdo įraše užfiksuota, kaip Rusijos pajėgos smogė Ukrainos šarvuočiui šiaurinėje Martynovkos dalyje (į šiaurės rytus nuo Sudžos), o tai rodo, kad Ukrainos pajėgos neseniai ten pasistūmėjo į priekį.

Rugpjūčio 18 d. Rusijos karinis tinklaraštininkas teigė, kad Ukrainos pajėgos užėmė Troickojės kaimą (maždaug už dviejų kilometrų nuo sienos) ir pasistūmėjo į Semenivką (į šiaurę nuo Sudžos, maždaug už 24 kilometrų nuo sienos).

09:05 | Rusijos nuostoliai

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. rugpjūčio 19 d. Ukrainoje sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės iš viso bemaž 600 470 rusų okupantų, iš jų 1 120 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, nuo tada, kai 2022 m. vasarį prasidėjo karas, Ukrainos gynėjai sunaikino 8 513 priešų tankų (+5 per pastarąją parą), 16 495 šarvuotąsias kovos mašinas (+15), 17 104 artilerijos sistemas (+48), 1 165 raketų paleidimo sistemas (+4), 925 oro gynybos sistemas (+2), 2 437 sparnuotąsias raketas (+5), 367 karo lėktuvus, 328 sraigtasparnius, 13 809 nepilotuojamus orlaivius (+57), 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 23 047 transporto priemones ir kuro cisternas (+55), 2 863 specialiosios įrangos vienetus (+17).

08:33 | Gubernatorius: rusai beveik liovėsi teikti humanitarinę pagalbą socialiai pažeidžiamiems okupuotų rajonų gyventojams

Rusų okupantai beveik liovėsi teikę bet kokią humanitarinę pagalbą socialiai pažeidžiamiems laikinai okupuotų teritorijų gyventojams, platformoje „Telegram“ pranešė Zaporižios regiono gubernatorius Ivanas Fiodorovas.

„Matome, kad tęsiama visų laikinai okupuotų teritorijų gyventojų karinė registracija. Be to, priešai beveik visiškai liovėsi teikti bet kokią humanitarinę pagalbą socialiai pažeidžiamiems laikinai okupuotų teritorijų gyventojams. Galime pareikšti, kad gyvenimo lygis laikinai okupuotose teritorijose darosi dar prastesnis“, – teigė I. Fiodorovas.

07:59 | Ukrainos pajėgos numušė 11 rusų dronų

Ukrainos oro pajėgos pirmadienį pranešė, kad praėjusią naktį sunaikino 11 rusų dronų.

Remiantis jų pranešimu socialiniame tinkle „Telegram“, rusai iš viso paleido 11 „Shahed“ tipo atakos dronų, bet visus juos pavyko numušti.

Dronai sunaikinti Mykolajivo, Čerkasų, Vinycios, Kyjivo, Dnipropetrovsko, Charkivo, Sumų bei Donecko srityse.

07:25 | V. Zelenskis: Ukraina Rusijos Kursko srityje nori sukurti „buferinę zoną“

Ukraina, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, savo puolimu Rusijos žemėje nori sukurti „buferinę zoną“. Puolimo Rusijos Kursko pasienio srityje tikslas yra „sukurti buferinę zoną agresorės teritorijoje“, sakė jis sekmadienio vakarą savo vakariniame vaizdo kreipimesi. Taip V. Zelenskis patvirtino atitinkamus ankstesnius aukštų Ukrainos pareigūnų teiginius.

Prezidentas gyrė ukrainiečių pajėgas. „Mūsų žmonės atlieka puikų darbą visose srityse“, – kalbėjo jis apie puolimą Kursko srityje. Kartu V. Zelenskis pakartojo savo reikalavimą Vakarų šalims greitai perduoti svarbios įrangos.

07:00 | Vengrija: darbininkams iš Rusijos ir Baltarusijos taikomos taisyklės jokios rizikos ES nekelia

Vengrijos užsienio reikalų ministras Péteris Szijjártó sekmadienį pareiškė, kad specialiosios darbininkų iš Rusijos ir Baltarusijos atvykimui Budapešto taikomos taisyklės jokios rizikos Europos Sąjungai nekelia.

Darbininkų iš šių dviejų šalių atžvilgių „jiems atvykus ir gyvenant Vengrijoje toliau bus atliekami išsamūs patikrinimai“, – feisbuke rašė P. Szijjártó.

Vengrijos taisyklės dėl laikinų darbuotojų iš užsienio atvykimo pirmiau buvo taikomos tik ukrainiečiams ir serbams.

Po to, kai liepą jų taikymo sritis buvo išplėsta, kad jos galiotų ir rusams bei baltarusiams, ES vidaus reikalų komisarė Ylva Johansson pareiškė susirūpinimą dėl šnipinėjimo.

Jos teigimu, Vengrija privalo užtikrinti, kad rusams, turintiems ryšių su šnipinėjimu, būtų draudžiama keliauti per ES, tuo tikslu vykdant atitinkamas patikras.

P. Szijjártó pareiškė, kad Budapeštas yra tapęs užsienio reikalų ministrų, ypač iš šiaurės Europos ir Baltijos šalių, „melo kampanijos“ taikiniu.