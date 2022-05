Karas Ukrainoje. Kyjivas parengė gynybos planą antrojo puolimo atveju, Rusijos karo nusikaltimų tyrime – jau 40 įtariamųjų

Taip pat pranešama, kad Rusijos karo nusikaltimų tyrime jau nustatyta 40 įtariamųjų.

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

11:27 | Aiškėja daugiau detalių apie pragaištingas Rusijos pastangas kirsti pagrindinę upę Ukrainos rytuose

Palydoviniai vaizdai suteikė išsamesnį vaizdinį apie daugkartines ir pražūtingas Rusijos pajėgų pastangas kirsti Siverskio Doneco upę Rytų Ukrainoje per praėjusią savaitę, rašo CNN.

Bepiločių orlaivių bei palydovinių vaizdų analizė rodo, kad šios savaitės pradžioje rusai galėjo netekti net 70 šarvuočių ir kitos įrangos, bandydami perplaukti upę. Jų tikslas buvo bandyti apjuosti ukrainiečių gynybą Luhansko srityje, tačiau tai nepavyko.

11:07 | Kyjivas parengė gynybos planą antrojo puolimo atveju

Šiandien Kyjivui tiesioginės grėsmės nėra, tačiau karinė vadovybė parengė gynybos planą blogiausiam scenarijui – pakartotiniam priešo puolimui.

Tai „United News“ eteryje paskelbė Kyjivo karinės administracijos štabo viršininkas Sergejus Korniyčiukas, praneša „Ukrinform“.

„Šiandien sostinei tiesioginės grėsmės nėra. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad sostinė yra pagrindinis politinis ir ekonominis centras, Kyjivas visada bus vienas iš pagrindinių strateginių priešo tikslų. Atsižvelgdami į tai, mes ruošiamės blogiausiam scenarijui – tai dar vienas išpuolis“, – sakė Korniychukas.

Karinė vadovybė parengė Kyjivo gynybos planą, atsižvelgdama į visus trūkumus ir klaidingus skaičiavimus tokio puolimo metu karo pradžioje.

10:59 | Vengrija išlieka tvirtai nusistačiusi prieš ES planą įvesti embargą rusiškai naftai

Europos Sąjungos viltys greitai įvesti draudimą importuoti Rusijos naftą gali būti sužlugdytos, Vengrijai pareikalavus brangių garantijų, kad jai bus užtikrintas naftos tiekimas, sakė diplomatai.

„Esu tikras, kad susitarimą turėsime – mums šio susitarimo reikia ir mes jį pasieksime“, – penktadienį žurnalistams sakė ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis, atvykęs į Vokietijoje surengtą Didžiojo septyneto (G-7) ministrų susitikimą.

Tačiau jis pridūrė, jog jeigu ES diplomatams nepavyks įveikti kai kurių Bendrijos narių pasipriešinimo, pirmadienį Briuselyje vyksiančiame užsienio reikalų ministrų susitikime reikės „suteikti politinį postūmį“.

Tačiau Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto šią savaitę Ispanijos dienraščiui „El Pais“ sakė, kad Budapeštas informavo U. von der Leyen, jog jiems iškilo „problema“ dėl jos pasiūlymų.

„Negalime su tuo sutikti, jeigu ji nepasiūlys mums sprendinio“, – pabrėžė diplomatijos vadovas.

10:32 | Gruško: Rusijos atsakas priklausys nuo to, kokia NATO infrastruktūra bus įrengta Švedijoje ir Suomijoje

Rusijos užsienio reikalų viceministras Aleksandras Gruško pažymėjo, kad atsakas į NATO plėtrą priklausys nuo to, kokia aljanso infrastruktūra bus įrengta Švedijoje ir Suomijoje.

„Reikės reaguoti... imantis atitinkamų atsargumo priemonių, kurios užtikrintų atgrasymo veiksnumą“, – sakė jis.

Tuo tarpu Rusijos Dūmos deputatas Aleksejus Žuravlevas sako, kad Rusija yra pasirengusi pirma pradėti branduolinį smūgį, „jei kils grėsmė šalies egzistavimui“ ir taip pat pridūrė, kad Suomija bus sunaikinta, jei ji bandys stoti į ginkluotą konfrontaciją su Rusija kaip NATO dalis.

09:54 | Pietų Osetija planuoja liepą surengti referendumą dėl prisijungimo prie Rusijos

Sakartvelo separatistinio Pietų Osetijos regiono lyderis penktadienį paskelbė, kad liepos 17-ąją bus surengtas referendumas dėl šios teritorijos prisijungimo prie Rusijos.

„Anatolijus Bibilovas pasirašė įsaką dėl referendumo surengimo Pietų Osetijos Respublikoje“, – sakoma jo biuro pranešime. Ten pat nurodoma, kad šis plebiscitas atspindės Pietų Osetijos „istorinius siekius“ prisijungti prie Rusijos.

2008 metais Rusija ir Sakartvelas kariavo trumpą, bet kruviną karą dėl Pietų Osetijos.

Po karo Rusija pripažino Pietų Osetiją ir Abchaziją – kitą separatistinį Sakartvelo regioną – nepriklausomomis valstybėmis ir įkūrė šiose teritorijose nuolatines karines bazes.

„Grįžtame namo, – per platformą „Telegram“ parašė A. Bibilovas. – Atėjo laikas kartą ir visiems laikams susivienyti.“

„Pietų Osetija ir Rusija bus kartu. Tai didelės naujos istorijos pradžia“, – pridūrė kadenciją baigiantis separatistų lyderis.

09:54 | Ukraina: per naujausią Rusijos apšaudymą sugriauta daugiau nei 50 namų

Pasak Ukrainos pareigūnų, daugiau nei 50 namų Ukrainos Luhansko srityje buvo sugriauti Rusijos apšaudymo metu, toliau vykstant kovoms, praneša CNN.

Namai buvo Popasnos ir Lisičansko apylinkėse, sakė Luhansko srities karinės administracijos vadovas Sergejus Hayday.

„Jiems nereikia žmonių ir jų namų – jiems reikia tik teritorijos, kurią priešas paverčia dykuma“, – sakė Luhansko srities atstovas ir pridūrė, kad per pastarąją parą Donecko ir Luhansko srityse buvo atremta dešimt priešo atakų.

09:45 | JK: Rusijos politiniai planai Ukrainoje žlugo

Tai, kad Rusijai pavyko tik viename Ukrainos mieste – Chersone – primesti prorusišką vadovybę, išryškina Rusijos invazijos nesėkmę siekiant politinių tikslų Ukrainoje, teigia JK Gynybos ministerija.

Jų pranešime teigiama, kad Rusijos primesta karinė civilinė administracija Chersone paskelbė prašysianti įtraukti regioną į Rusiją surengus referendumą.

Jame teigiama, kad jei toks referendumas bus surengtas, Rusija „beveik neabejotinai manipuliuos rezultatais, kad parodytų aiškią daugumą už pasitraukimą iš Ukrainos“.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 May 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/tAa8K8A12w 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ya1mzfvjY4

09:40 | Rusjos karo nusikaltimų tyrime jau yra 40 įtariamųjų ir 11 tūkst. bylų

Rusijos karo nusikaltimų tyrime prieš Ukrainą jau yra 40 įtariamųjų ir 11 000 bylų, sakė Ukrainos generalinė prokurorė Iryna Venediktova.

„Esu įsitikinusi, kad artimiausiu metu pamatysime, kad kitos bylos bus perduotos teismams, o kaltininkai stos prieš teisėjus. Užtikrinsime, kad šios bylos būtų logiškai baigtos“, – „Twitter“ rašo prokurorė.

We have over 11000 ongoing cases of war crimes and already 40 suspects. I am confident that in the nearest future we will see other cases being transferred to courts and perpetrators appearing before judges. We will ensure that these cases are brought to their logical end. pic.twitter.com/xnkLC6G5vy