Svarbiausios dienos naujienos:

12:17 | Kariškis įvardijo, koks gali būti Ukrainos raktas į sėkmę: „Reikia spausti iki galo“

Ukrainoje tęsiantis karui, ukrainiečių trečiosios atskirosios šturmo brigados padalinio vadas Nikalojus Volochovas pareiškė, kad karą laimės ta pusė, kuri mūšio lauke sugalvos ką nors kūrybiško, rašo UNIAN.

„Manau, kad raktas į pergalę šiame kare bus kažkas kūrybiško. Atrodo, kad tas kažkas dar nėra sugalvota. Nes jei būtų, kas nors jau būtų tai parodęs“ – sako jis.

N. Volochovo teigimu, abi pusės bando naujas taktikas, fronte ypatingai daug dronų.

„Ir yra tam tikra dabar tokia mokslinė taktikos paieška, kaip mes galime iš to išeiti. Mano asmeninis subjektyvus mąstymas mūsų atkarpoje yra toks, kad priešas turi daug blogiau nei mes. Mes, trečiosios atskirosios šturmo brigados kariai, laikome ranką ant naujovių pulso. <...> Iki šiol mums pavykdavo veikti taip, kad mūsų logistika išliktų priimtino lygio. Nors atrodo, kad priešas negali. Jau prieita iki absurdo: šarvuočiai negali atvežti pėstininkų. Jie taip pat turi didelių problemų naktį, nes mes turime termovizorių ir visokių kitų specializuotų dronų priešui naikinti“, – sako jis.

Vadas pažymėjo, kad dronų abejose pusėse bus vis daugiau, o tai reiškia, kad viskas priklausys nuo to, kas ir kaip sumaniai jie bus panaudoti.

„Kažkas sugalvos tam tikrus taktinius raktus, o kažkas – ne. Kaip dabar jaučiuosi dėl Ukrainos bepiločių orlaivių komponento, galiu pasakyti, kad mes dominuojame taikymo taktikoje. Jeigu taip bus ir toliau ir mes turėsime pakankamą apimtį, t. y. išteklių plius gebėjimą juos taikyti, manau, kad mes pirmieji rasime raktą ir išeitį iš šios situacijos. Atrodo, kad (okupantus – red. past.) reikės naikinti tiesiog glaudžiai su dronais, antžeminiais robotų kompleksais be įgulos. Ir kažkur tame slypi raktas į sėkmę. Nes klasikinė taktika – daugiau technikos, daugiau pėstininkų – nelabai veikia“, – sako jis.

Pasak N. Volochovo, ukrainiečiai neturi kito pasirinkimo, kaip tik laimėti, o tam būtina finansuoti kariuomenę.

„Remkite dalinius, aukokite. Nes viskas atrodo, kad didžioji karo dalis jau baigėsi, bet mums reikia spausti iki galo“, – pabrėžia jis.

11:02 | Žiniasklaida: JAV derasi su Izraeliu dėl aštuonių „Patriot“ sistemų Ukrainai

Leidinys „Financial Times“ rašo, kad Jungtinės Valstijos derasi su Izraeliu dėl „Patriot“ sistemų perdavimo Ukrainai. Izraelis esą Rusijos užpultai šaliai turėtų perduoti iki aštuonių „Patriot“ oro gynybos sistemų.

Tačiau prieš perduodant Ukrainai, apie 30 metų senumo sistemos pradžioje būtų nugabentos į JAV, kur bus patikrintos ir suremontuotos, rašo leidinys, remdamasis derybose dalyvaujančiais asmenimis.

Šiuo metu Ukraina naudoja keturias „Patriot“ sistemas.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neseniai pareiškė, kad jo šaliai reikia dar mažiausiai šešių tokių oro gynybos sistemų.

10:18 | Perspėjimas dėl Zaporižios atominės elektrinės: sunaikinta svarbi stotis

Šią savaitę apšaudymo metu buvo sunaikinta išorinė radiacijos stebėsenos stotis, esanti netoli Zaporižios atominės elektrinės, rašo UNIAN.

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) pabrėžia, kad įvykis dar labiau sumažino galimybes išmatuoti radioaktyvių medžiagų išmetimą galimos avarijos metu.

Pranešama, kad sunaikintas objektas buvo maždaug už 16 km į pietvakarius nuo elektrinės.

„Nuo 2022 m. pradžios dėl konflikto padarytos žalos 30 kilometrų zonoje aplink Zaporižios atominę elektrinę įvairiais laikotarpiais nustojo veikti kelios radiacijos stebėsenos stotys. Keturios stotys, t. y. daugiau nei ketvirtadalis iš 14 stočių, buvusių iki konflikto, šiuo metu yra neprieinamos“, – perspėja TATENA.

8:59 | Rusai Ukrainoje per praėjusią parą prarado 1 170 karių ir karo lėktuvą

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. birželio 28 d. Ukrainoje sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės iš viso apie 540 490 rusų okupantų, iš jų 1 170 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 8 066 priešo tankus (+24 per pastarąją parą), 15 480 šarvuotųjų kovos mašinų (+21), 14 423 artilerijos sistemas (+60), 1 109 raketų paleidimo sistemas (+1), 871 oro gynybos sistemą (+3), 360 karo lėktuvų (+1), 326 sraigtasparnius, 11 509 nepilotuojamus orlaivius (+50), 2 329 sparnuotąsias raketas (+5), 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 19 514 transporto priemonių (+46), 2 431 specialiosios įrangos vienetą (+1).

Duomenys apie priešų nuostolius nuolat tikslinami.

8:07 | Trumpas rėžė Bidenui: Ukraina nelaimės karo

Ketvirtadienį pirmųjų JAV prezidentinių debatų metu Joe Bidenas ir Donaldas Trumpas susikirto Ukrainos klausimu. D. Trumpas pareiškė, kad Ukraina neatrodo taip, lyg galėtų laimėti karą ir išpeikė J. Bideną, mat jo nuomone, jei D. Trumpas būtų buvęs prezidentu, karo iš viso nebūtų buvę, rašo UNIAN.

D. Trumpas pareiškė, kad jei „Amerikoje būtų tikras prezidentas, kurį gerbtų Putinas, pastarasis niekada nebūtų įsiveržęs į Ukrainą. Žuvo daug žmonių, daug daugiau, nei žmonės galvoja. Tuos skaičius galima padvigubinti, o gal ir patrigubinti. Jis (J. Bidenas – red. past.) nepadarė nieko, kad tai sustabdytų“.

Anot D. Trumpo, Ukrainai trūksta žmonių.

„Ukraina nesiruošia laimėti šio karo. Jiems trūksta žmonių, jiems trūksta karių. Jie neteko tiek daug žmonių. Jie prarado didingus miestus su auksiniais tūkstantmečio senumo kupolais – ir visa tai dėl jo (J. Bideno – red. past.) ir kvailų sprendimų, kuriuos jis priėmė. Rusija niekada nebūtų puolusi, jei aš būčiau prezidentas“, – kalbėjo D. Trumpas.

Anot jo, J. Bidenas „paskatino Rusiją įsiveržti“ dėl JAV karių išvedimo iš Afganistano 2021 m.

„Tai buvo baisi gėda, gėdingiausias momentas mūsų šalies istorijoje. Kai Putinas tai pamatė, jis pasakė: „Žinai ką, manau, kad mes pulsime“. Tai buvo jo svajonė. Kalbėjausi su juo apie jo svajonę“, – sako D. Trumpas.

Jis taip pat pažymėjo, kad V. Putinas, jam prezidentaujant, neužėmė jokios žemės.

„Rusija užėmė daug žemės prie Obamos, prie Bideno. O prie manęs – ne. Putinas žinojo, kad su manimi žaisti negalima. Karas Ukrainoje neturėjo prasidėti, o dabar jis užims Ukrainą“, – teigia jis.