Karas Ukrainoje. Joe Bidenas: Putino veiksmai Ukrainoje yra genocidas

06:46 | Žmonės laidojami kiemuose arba paliekami gulėti gatvėse

Severodonecke, netoli fronto linijos, nuo karo pradžios buvo palaidoti apie 400 civilių, skelbia the Guardian.

„Severodonetske duobės kasamos traktoriumi, o kapai sisteminami registre. Per 48 karo dienas – apie 400 palaidojimų“, – sakė Luhansko pareigūnas Sergijus Gaidajus.

Pasak jo, prie Lisičansko yra masinės kapavietės. Mažesnėse gyvenvietėse netoli fronto linijos, pasak jo, žmonės laidojami kiemuose arba paliekami gulėti gatvėse.

06:36 | Šaltiniai: JAV turėtų paskelbti apie papildomą paramą Ukrainai

JAV netrukus turėtų paskelbti, kad Ukrainai siųs 700 mln. dolerių vertos ginkluotės, rašo CNN.

Jei paketas bus patvirtintas, JAV Ukrainai nuo J. Bideno tapimo prezidentu bus skyrusi daugiau nei tris mlrd. dolerių. Beveik 2,5 mlrd. iš jų buvo skirti nuo karo pradžios.

Ukrainos biudžetas gynybai 2020 m. siekė vos 6 mlrd. dolerių.

06:32 | Zelenskis siūlo iškeisti oligarchą V. Medvedčuką į belaisvius ukrainiečius

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pasiūlė iškeisti prokremlišką oligarchą Viktorą Medvedčuką, kurį Kyjivas suėmė pabėgusį iš namų arešto, į Rusijos belaisviais paimtus ukrainiečius.

„Siūlau Rusijos Federacijai iškeisti šį jūsų vaikiną į mūsų vaikinus ir merginas , kurie dabar yra Rusijos nelaisvėje“, – „Telegram“ paskelbtame vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.

„Ir tegul Medvedčukas jums būna pavyzdys. Net ir buvęs oligarchas nepabėgo. Ką galime pasakyti apie daug paprastesnius nusikaltėlius iš Rusijos gilumos? Mes visus sučiupsime“, – kalbėjo jis.

Ukrainos saugumo tarnybos antradienį pranešė sučiupusios garsų prokremlišką ukrainiečių oligarchą V. Medvedčuką, pasprukusį iš namų arešto prasidėjus Rusijos karinei invazijai.

Prezidentas V. Zelenskis paskelbė nuotrauką, kurioje matyti V. Medvedčukas susivėlusiais plaukais ir surakintomis rankomis, vilkintis Ukrainos kariuomenės uniformą.

„Ukrainos saugumo tarnyba įvykdė specialiąją operaciją. Šaunuoliai!“ – per platformą „Telegram“ parašė prezidentas.

Saugumo tarnybos vadovas Ivanas Bakanovas sakė, kad agentai surengė „žaibišką ir pavojingą daugiapakopę specialiąją operaciją, kad sulaikytų“ Rusijai palankų įstatymų leidėją.

Partijos „Opozicijos platforma – už gyvybę“ frakcijos narys V. Medvedčukas įtariamas valstybės išdavimu.

67 metų verslo magnatas V. Medvedčukas, laikantis Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną vienu iš savo draugų, Ukrainoje vertinamas itin prieštaringai dėl savo ryšių su Maskva.

V. Medvedčukas yra vienas turtingiausių žmonių Ukrainoje: žurnalas „Forbes“ jo turtą vertina 620 mln. JAV dolerių. Parlamentaras yra sakęs, kad V. Putinas yra jo jauniausios dukters Darjos krikštatėvis.

06:29 | Zelenskis pasaulio lyderiams: reaguokite dabar

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad iki šiol nėra tikras, ar Rusija išties panaudojo cheminius ginklus Mariupolyje. Nepaisant to, V. Zelenskis tokios galimybės neatmeta ir ragina pasaulio lyderius reaguoti dabar.

„Atidžiai analizuojame vakarykščius pranešimus apie ginklus su nuodingomis medžiagomis prieš Mariupolio gynėjus. Negalime daryti 100 proc. išvados apie tai, kokia tai buvo medžiaga“, – sako V. Zelenskis.

„Aišku, kad blokuojamame mieste neįmanoma atlikti išsamaus tyrimo ir analizės“, – pridūrė jis.

V. Zelenskis įspėja pasaulio lyderius atidžiai stebėti situaciją ir turėti omenyje, kad Rusija gali pasitelkti tokią priemonę.

„Atsižvelgiant į pasikartojančius Rusijos propagandistų grasinimus panaudoti cheminį ginklą prieš Mariupolio gynėjus ir tai, kad Rusijos kariuomenė pakartotinai naudoja, pavyzdžiui, fosforo amuniciją Ukrainoje, pasaulis turi reaguoti dabar“, – perspėjo jis.

„Reaguokite prevenciškai. Nes panaudojus masinio naikinimo ginklus bet koks atsakas nieko nepakeis. Ir atrodys tik kaip pažeminimas demokratiniam pasauliui“, – teigė V. Zelenskis.

06:14 | Zelenskis: tai turime vadinti tikru vardu

JAV prezidentui J. Bidenui Rusijos veiksmus Ukrianoje pavadinus genocidu, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiuos žodžius pavadino teisybe.

Žinutėje „Twitter“, V. Zelenskis padėkojo J. Bidenui už išsakytą poziciją.

„Teisingi tikro lyderio žodžiai. Turime daiktus vadinti tikrais vardais, kad atsilaikytume prieš blogį. Esame dėkingi JAV už paramą. Mums kuo skubiau reikia daugiau sunkiosios ginkluotės, kad išvengtume tolimesnių Rusijos žiaurumų“, – parašė V. Zelenskis.

